MSI: niet alle Radeon RX 5600 XT-kaarten kunnen 14Gbit/s-geheugensnelheid aan

Volgens MSI is een hogere geheugensnelheid geen onderdeel van AMD's bios-update voor de Radeon RX 5600 XT en kunnen niet alle kaarten de snelheid van 14Gbit/s stabiel draaien. Veel kaarten krijgen wel de hogere geheugensnelheid, maar bij MSI en Asus alleen de duurdere.

MSI verduidelijkt in zijn MSI Insiders-video waarom alleen de Gaming Z-kaart van de RX 5600 XT de gddr6-snelheid van 14Gbit/s krijgt. AMD introduceerde deze week de Radeon RX 5600 XT uit en voorzag deze op het laatste moment van een vbios-update. De update verhoogt de boostclock van 1560MHz naar 1750MHz en de gameclock van 1375MHz naar 1615MHz. Om dit mogelijk te maken is de powerlimit ook verhoogd: de tdp gaat van 150W naar 160W.

Daarnaast zou de geheugensnelheid van 12 naar 14Gbit/s gaan, maar volgens MSI is dat geen onderdeel van de bios-update, omdat niet elke kaart hiermee overweg kan. De fabrikant stelt dat AMD het geheugen levert en dat de specificatie was dat het op 12Gbit/s zou werken. Door het videogeheugen op 14Gbit/s te laten draaien, zouden stabiliteitsproblemen kunnen optreden. "De kaart was ontworpen om met geheugen op 12Gbit/s te werken", aldus de MSI-medewerkers.

Ze melden dat het hoe dan ook ongewoon is om via vbios-updates hogere snelheden door te voeren en dat bios-updates meestal voor het oplossen van problemen zijn. "Als je geen problemen ervaart, is het meestal beter om je systeem met rust te laten." MSI gaat de bios-update via zijn Dragon Center voor de Gaming X- en Mech OC-kaarten beschikbaar maken, die dan dus wel over hogere gpu-kloksnelheden maar niet over hogere geheugensnelheden beschikken omdat MSI naar eigen zeggen stabiele prestaties wil bieden.

MSI Radeon RX 5600 XT's na bios-update Gaming Z Gaming X Gaming Mech OC Mech Baseklok ? 1235 -> 1420 MHz 1185 MHz 1235 MHz 1130 MHz Gameklok 1615 MHz 1460 -> 1615 MHz 1420 MHz 1460 MHz 1375 MHz Boostklok 1750 MHz 1620 -> 1750 MHz 1600 MHz 1620 MHz 1560 MHz Geheugensnelheid 14 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s

Asus heeft nog geen verklaring gegeven, maar waarschijnlijk beroept het bedrijf zich op vergelijkbare redenen. Net als MSI maakt Asus een speciale versie van de RX 5600 XT met de hogere geheugensnelheden beschikbaar, in plaats van die snelheden via de update naar alle kaarten te brengen. Dit is bij Asus de RX 5600 XT ROG Strix Top, die identiek is aan de ROG Strix OC, maar dus met gddr6 op 14Gbit/s in plaats van 12Gbit/s.

Asus Radeon RX 5600 XT ROG Strix Top ROG Strix OC TUF X3 Gaming/OC Mode Gaming/OC Mode Gaming/OC Mode Gameklok 1660/1670 MHz 1660/1670 MHz 1660/1670 MHz Boostklok 1750/1770 MHz 1750/1770 MHz 1750/1770 MHz Geheugenklok 14 Gbit/s 12 Gbit/s 12 Gbit/s

Powercolor heeft zijn twee 5600 XT-modellen wel een update naar 14Gbit/s gegeven. Bij ASRock is dat nog onbekend. Sapphire noemt de snelheid van 14Gbit/s al wel bij zijn Pulse-kaart en ook Gigabyte verhoogt de geheugensnelheid bij zijn Gaming OC-kaart.