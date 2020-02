MSI kondigt 31,5"-monitor met 180Hz-paneel aan

MSI heeft de Optix MAG322CR getoond, een gebogen 31,5"-monitor met een 180Hz-va-paneel. Het scherm heeft een resolutie van 1920x1080, een reactietijd van 1ms en een maximale helderheid van 300 nits. Een Nederlandse of Belgische levertijd en adviesprijs zijn nog niet bekend.

De kromming van het op gamers gerichte beeldscherm is 1500R en de MAG322CR is compatibel met FreeSync. Het contrast is volgens MSI 3000:1. Het beeldscherm kan overweg met 96% van het dci-p3-kleurruimte en 125% van het srgb-spectrum. Qua aansluitingen zijn er een displayport 1.2a-aansluiting, twee hdmi 2.0b-aansluitingen en een usb-type-c-aansluiting. Het scherm heeft ook drie usb 2.0-poorten, waarvan twee type a en een type b.

De Optix-monitor heeft volgens MSI ondersteuning voor hdr en Mystic Light. Dat laatste is een rgb-functie van MSI, waarbij de ledlichten verwerkt in de schermranden en een balk achter op het scherm, gesynchroniseerd kunnen worden met andere Mystic Light-apparaten als toetsenborden en muizen. Het paneel is tachtig centimeter groot en het beeldscherm is 710,38x513,6x266,5mm groot. Het scherm is kantelbaar en in hoogte te verstellen.

Wanneer het beeldscherm naar Nederland en België komt is nog onbekend. Op de Amerikaanse Amazon staat het scherm nu te koop voor 329,99 dollar, omgerekend met btw is dat 364 euro.