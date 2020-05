Acer brengt gebogen monitoren met 240Hz-va-paneel en full-hd-resolutie uit

De Acer XZ270X en XZ320QX zijn verschenen bij een Chinese webwinkel. Het gaat om monitoren met een va-paneel met een verversingssnelheid van 240Hz. De monitoren hebben een resolutie van 1920x1080 pixels en een contrastverhouding van 4000:1.

De twee monitoren hebben een gebogen scherm. Bij de Acer X270X is de kromming 1500R en bij de grotere XZ320QX is dat 1800R. Acer heeft de monitoren zelf niet aangekondigd, maar ze worden aangeboden bij een Chinese webwinkel en dat werd opgemerkt door TFT Central.

Beide monitoren hebben een resolutie van 1920x1080 pixels. Met de schermformaten van 27" en 32" levert dat een relatief lage pixeldichtheid op. Volgens TFT Central suggereert de genoemde contrastverhouding het gebruik van een nieuw type va-paneel, mogelijk van fabrikant CSOT. Vergelijkbare panelen van AU Optronics en Samsung hebben een contrastverhouding van 3000:1.

Acer claimt verder een responstijd van 1ms en de helderheid zou 250cd/m² bedragen. De monitoren hebben 8bit-panelen en zijn afgestemd op weergave van de srgb-kleurruimte. Verder hebben de monitoren ondersteuning voor Adaptive Sync. Het 27"-model staat in de Chinese webwinkel te koop voor omgerekend 386 euro. Of en wanneer de monitoren in Nederland en België uitkomen, is nog niet bekend.

Monitoren die een va-paneel combineren met een verversingssnelheid van 240Hz of hoger zijn er nog nauwelijks. Momenteel staan alleen twee 27"-uitvoeringen van Samsung in de Pricewatch met die eigenschap. Wel zijn er een aantal 21:9-monitoren met va-paneel die 200Hz halen.