Acer komt met 34"-ips-monitor met 3440x1440p-resolutie en 180Hz voor 1099 euro

Acer heeft een aantal nieuwe monitoren geïntroduceerd, waaronder de Predator X34 GS. Dit is een gebogen 34"-monitor met een ips-paneel, een resolutie van 3440x1440 pixels en een verversingssnelheid van maximaal 180Hz. Dit scherm gaat 1099 euro kosten.

De Predator X34 GS is G-Sync Compatible en is over te klokken tot een verversingssnelheid van 180Hz. Het scherm heeft een VESA DisplayHDR 400-certificering, wat betekent dat hdr wordt ondersteund met een maximale piekhelderheid van 400cd/m². Deze certificering betekent echter dat de monitor geen indrukwekkende hdr-capaciteiten heeft. De grijs-naar-grijs-responstijd bedraagt 0,5ms, kan 98 procent van de DCI-P3-kleurruimte worden weergegeven, bedraagt de kromming 1900R en zijn er twee 7W-speakers ingebouwd. De Predator X34 GS komt in december uit in Europa voor 1099 euro.

Vlnr: Predator X34 GS, XB323U GX en de XB273U NV

Daarnaast komt Acer met de XB323U GX, een G-Sync Compatible-32"-monitor met een resolutie van 2560x1440 pixels en een maximale verversingssnelheid van 270Hz. Ook dit scherm heeft een grijs-naar-grijs-responstijd van 0,5ms, wat suggereert dat ook dit product een ips-paneel heeft, al maakt Acer het paneeltype niet duidelijk. Er wordt 99 procent van de AdobeRGB-kleurruimte ondersteund en er is ondersteuning voor DisplayHDR 600 inclusief local-dimming, al maakt de fabrikant niet duidelijk om hoeveel individueel dimmende zones het gaat. Dit scherm komt uit in december voor 999 euro.

Verder introduceert Acer de XB273U NV. Deze 27"-QHD-monitor met ips-paneel en 170Hz-verversingssnelheid valt vooral op door wat Acer VisionCare 4.0 noemt. Dit scherm past automatisch de helderheid en de kleurtemperatuur aan de omgevingsverlichting aan en heeft ledverlichting op de achterkant die de kleuren op het scherm nabootst, waarmee een Ambilight-achtig effect wordt bereikt. Ook zegt Acer dat het scherm een oogbeschermingsfunctie heeft waarbij blauw licht wordt geminimaliseerd, zonder dat het scherm een gele tint krijgt of dat de kleuren anderszins worden aangetast. Verder is er bij deze monitor sprake van DisplayHDR400, 170Hz en ondersteuning van 95 procent van de DCI-P3-kleurruimte. De XB273U NV komt in januari volgend jaar uit voor 549 euro.