Acer introduceert twee ips-monitoren met verversingssnelheden van 240Hz

Acer heeft twee nieuwe ips-gamingmonitoren aangekondigd. De twee schermen hebben een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 240Hz. De monitoren zijn vanaf 5 maart verkrijgbaar in Japan. Over beschikbaarheid in Europa wordt nog niet gerept.

Acer komt met een 24,5"-model en een 27"-variant. De schermen hebben beide een ips-paneel en een resolutie van 1920x1080 pixels. Acer adverteert daarbij met responstijden van respectievelijk 0,5ms en 0,1ms met pixel overdrive, met als kanttekening dat hoge pixel overdrive vaak beelden met inversere ghosting en overshoot oplevert. De daadwerkelijke responstijd zal dus naar verwachting hoger liggen. Het Japanse PC Watch meldt een gtg -responstijd van 1ms, maar het is niet duidelijk waar de website dit op baseert en vermoedelijk is dit ook met een hoge pixel overdrive-instelling.

Verder halen beide monitoren een maximale helderheid van 400 cd/m² en hebben beide panelen een DisplayHDR400-certificering. De panelen kunnen daarnaast 99 procent van het srgb-kleurenspectrum weergeven. Ook zijn de schermen compatibel met VESA Adaptive-Sync met een bereik van 50Hz tot 240Hz via DisplayPort. Via hdmi is dit 56Hz tot 240Hz.

De schermen beschikken over een enkele DisplayPort 1.2-aansluiting, twee hdmi 2.0b-inputs en een usb 3.0-hub met vier poorten. Ook bevatten de monitoren een tweetal speakers en een aansluiting voor koptelefoons. Het 24,5"-model krijgt een adviesprijs van 46.000 Yen, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op ongeveer 468 euro. De 27"-variant kost 55.000 Yen. Dat is omgerekend en met btw zo'n 560 euro. Het is nog onbekend wanneer de schermen uitkomen in Nederland en België.

Model Acer Predator XB273GXbmiiprzx Acer Predator XB253QGXbmiiprzx Paneel 27", ips 24,5", ips Resolutie 1920x1080 pixels 1920x1080 pixels Verversingssnelheid 240Hz 240Hz Adaptive Sync FreeSync, G-Sync Compatible FreeSync, G-Sync Compatible Helderheid Standaard: 350 cd/m² HDR: 400 cd/m² Standaard: 400 cd/m² HDR: 400 cd/m² Responstijd 'Minimaal 0,1ms' met pixel overdrive. GtG: 1ms*, vermoedelijk met pixel overdrive 'Minimaal 0,5ms' met pixel overdrive. GtG: 1ms*, vermoedelijk met pixel overdrive Pixeldichtheid ~82 ppi ~90 ppi Kleurweergave 99% SRGB 99% SRGB Aansluitingen 1x DisplayPort 1.2 2x hdmi 2.0b 4x usb 3.0 1x DisplayPort 1.2 2x hdmi 2.0b 4x usb 3.0 Geluid 2x 2W-speaker 3,5mm-jack 2x 2W-speaker 3,5mm-jack Afmetingen (BxHxD) Breedte: 614mm Hoogte: 415mm tot 530mm Diepte: 236mm Breedte: 558mm Hoogte: 398mm tot 513mm Diepte: 236mm Standaard Hoogte +/- 115mm Draaibaar van 5° tot 20° Kantelbaar van 20° tot 20° Roteerbaar van 90° tot 90° Hoogte +/- 115mm Draaibaar van 5° tot 25° Kantelbaar van 20° tot 20° Roteerbaar van 90° tot 90° Adviesprijs 55.000 Yen, plm. 560 euro incl. btw 46.000 Yen, plm. 468 euro incl. btw

*Volgens PC Watch Japan