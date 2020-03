EKWB brengt Furious Meltemi-fan met toerental van maximaal 3500rpm uit

Het Sloveense EK Water Blocks heeft zijn EK-Furious Meltemi 120mm-fan aangekondigd. De ventilator is bedoeld voor gebruik met radiatoren. De Furious Meltemi 120 wordt via de website van EKWB verkocht voor 26,33 euro per stuk.

De EKWB Furious Meltemi 120ER is 38mm dik en heeft zeven ventilatorbladen. Dit levert volgens EKWB een hoge statische druk van 7,13mm/H 2 O op, waarmee de fan vooral is bedoeld voor gebruik in combinatie met radiatoren. De fan maakt gebruik van een dubbele kogellager en heeft een verwachte levensduur van 50.000 uur. De Furious Meltemi levert op 3500rpm daarnaast een maximale airflow van 121 cfm .

Via pwm-aansturing kan het toerental van de Furious Meltemi aangepast worden van 1200rpm tot maximaal 3500rpm, terwijl de standaard Meltemi een maximale toerental van 1800rpm haalt.EK Water Blocks levert de fans met een opvallende rode nylonkabel van 50cm. Dit doet het bedrijf naar eigen zeggen om de vingers van gebruikers te beschermen: "3500rpm is niet niks." Gebruikers worden dan ook aangeraden om extra op te passen wanneer de fans aanstaan. Verder raadt EKWB gebruikers aan om de fan in pull-modus te gebruiken, zo schrijft Hardware.info.

De ventilator is onder andere beschikbaar via de website van EKWB. De fan heeft volgens TechPowerUp een adviesprijs van 25,90 euro, hoewel de ventilator via EKWB momenteel voor 26,33 euro wordt verkocht.