PowerColor brengt RX 5700XT met waterblok volgende week uit voor 599 euro

PowerColor brengt de eerste Navi-videokaart met waterblok uit. Het gaat om de RX 5700XT Liquid Devil, die voorzien is van een monoblock van EK Water Blocks. PowerColor klokt de gpu op 2070MHz, iets sneller dan varianten met luchtkoeling.

Volgens PowerColor is de maximale boostclock van de RX 5700XT Liquid Devil 2070MHz. De duurste varianten met luchtkoeler van fabrikanten als Asus, Sapphire en XFX, zijn geklokt op 2035Mhz of 2025MHz. Volgens PowerColor worden voor de Liquid Devil-kaart de beste gpu's geselecteerd. De videokaart heeft 8GB gddr6 dat geklokt is op de reguliere snelheid van 14Gbit/s.

Het waterblok op de kaart is gemaakt door EK Water Blocks. De videokaart moet opgenomen worden in een systeem met custom waterkoeling. Volgens PowerColor heeft de kaart een speciaal ontworpen pcb dat uit twaalf lagen bestaat. De stroomvoorziening bestaat uit tien fasen.

De kaart heeft een dual bios-feature, waarbij gebruikers kunnen kiezen uit Unleashed en OC Mode. De overklokmodus is volgens PowerColor gelijk aan die van andere kaarten, in de Unleashed-mode zouden snelheden gehaald worden die alleen met binned gpu's haalbaar zijn. PowerColor geeft de kaart een adviesprijs van 599 euro. Vanaf volgende week zou de Liquid Devil beschikbaar moeten zijn.