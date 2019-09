PowerColor hint op komst RX 5700 XT-gpu met geïntegreerd waterblok van EKWB

Powercolor hint naar de komst van een RX 5700 XT met geïntegreerd waterblok. Hiervoor werkt het bedrijf samen met EK Water Blocks. Wanneer de videokaart op de markt komt en wat de kaart gaat kosten is nog niet bekendgemaakt.

PowerColor heeft een teaserfoto gedeeld met de watergekoelde videokaart. Dat meldt TechPowerUp. Op de foto staat een variant van het Red Devil-logo van PowerColor. Anders dan bij de Red Devil is dit logo niet roodkleurig en bevat de afbeelding waterdruppels. Ingezoomd en met verhoogde helderheid is het logo van fabrikant EK Water Blocks te zien. De zogeheten Liquid Devil zal geen aio-waterkoeler bevatten. In plaats daarvan heeft de kaart een full cover-waterblok die in een pc met custom waterkoelset gebruikt dient te worden.

Op het gebied van prestaties en specificaties is nog niets bekend over de Liquid Devil. Wel wordt, gezien het waterblok, verwacht dat de kaart vanuit de fabriek een overklok meekrijgt. De RX 5700 XT draait standaard op een kloksnelheid van 1605MHz met een boostsnelheid van 1905MHz. Het huidige topmodel van PowerColor in de RX-serie, de Red Devil RX 5700 XT, heeft een standaard kloksnelheid van 1770MHz maar behoudt de boostsnelheid van 1905MHz.