Logitech neemt maker van streamingtools Streamlabs over voor 89 miljoen dollar

Logitech kondigt aan dat het Streamlabs gaat overnemen, een ontwikkelaar van software en tools die gamers live laat streamen naar platformen als Twitch, YouTube en Facebook. Logitech betaalt 89 miljoen dollar voor het bedrijf, omgerekend 81,5 miljoen euro, aangevuld met aandelen.

Het in San Francisco gevestigde Streamlabs is vooral bekend van de livestreamingapp Streamlabs OBS, een gratis tool die inmiddels door ruim 15 miljoen video- en gamestreamers zou worden gebruikt. De software maakt livestreaming mogelijk naar meerdere populaire platformen en stelt gebruikers in staat om hun kanaal uit te bouwen en financieel lucratief te maken. Zo claimt het bedrijf dat er tot op heden al bijna 412 miljoen dollar is uitbetaald aan livestreamers die met Streamlabs OBS werken.

Intussen zou zo’n 70 procent van de Twitch-gebruikers hun content uitzenden via Streamlabs-technologie. Als antwoord op dat succes introduceerde Twitch begin augustus de eigen broadcastingapp Twitch Studio, maar die verkeert momenteel nog in een bètafase en biedt vooralsnog wat minder functionaliteit.

Streamlabs en zijn nieuwe eigenaar Logitech zijn geen onbekenden voor elkaar. Beide bedrijven werken al twee jaar samen om ervoor te zorgen dat de hardware van de accessoirefabrikant en de software van Streamlabs voor elkaar geoptimaliseerd zijn. Logitech verwacht niet dat de overname invloed zal hebben op de cijfers voor het fiscale jaar 2020. Logitech betaalt omgerekend 81,5 miljoen euro in cash voor het bedrijf, en nog eens 26,5 miljoen euro in Logitech-aandelen.

Een impressie van Streamlabs OBS