Logitech brengt twee mechanische toetsenborden met low-profileschakelaars uit

Logitech brengt onder zijn submerk voor gamers Logitech G de draadloze G915 Lightspeed en de bedrade G815 Lightning RGB uit. In beide gevallen gaat het om mechanische toetsenborden met low-profile GL-schakelaars.

Bij de G915 combineert Logitech zijn Lightsync RGB-verlichting met zijn draadloze Lightspeed-connectiviteit. Lightspeed is Logitechs draadloze technologie die in combinatie met een usb-dongle via 2,4GHz verbindt en daarbij onder andere van kanaal wisselt om interferentie zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit moet voor een 1ms-rapportagesnelheid zorgen, maar er is ook een modus voor lagere snelheden maar langere accuduur. Daarnaast kunnen gebruikers overschakelen naar een bluetoothmodus.

Die accuduur bedraagt 135 dagen bij acht uur per dag spelen met de verlichting uit of dertig uur aan een stuk door spelen met de verlichting op 100 procent. Na drie uur laden heeft het toetsenbord een volle accu en Logitech levert een usb-kabel van 1,8 meter mee. De G915 heeft vijf programmeerbare toetsen, weegt iets meer dan een kilogram en is 22mm dik. Die geringe dikte komt met name door de low-profile GL-schakelaars. Deze schakelaars zijn platter dan traditionele switches en hebben een actuatie-afstand van 1,5mm en totale bottom-outtravelafstand van 2,7mm. Logitech maakt ze in GL Linear-, GL Tactile- en GL Clicky-uitvoeringen voor respectievelijk soepele aanslag, directe feedback en hoorbare aanslag met tactiele feedback.

De G915 komt nog deze maand op de markt voor een adviesprijs van 249 euro.

De G815 is niet draadloos maar heeft een 1,8 meter lange usb-kabel. In combinatie met die kabel weegt het toetsenbord 1,15 kilogram. Ook dit toetsenbord is 22mm hoog, wordt met low-profile GL-toetsen geleverd, bevat vijf programmeerbare toetsen en heeft Lightning RGB-verlichting. Daarnaast is een poort voor usb-passthrough aanwezig voor bijvoorbeeld laden van randapparaten. De G815 verschijnt eveneens in augustus voor 199 euro.