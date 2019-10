Logitech brengt compact gametoetsenbord met verwisselbare switches uit

Logitech komt met een mechanisch toetsenbord met switches die gemakkelijk vervangen kunnen worden. De G Pro X heeft een tenkeyless-formaat en wordt geleverd met GX-switches van Logitech. Het toetsenbord kost 149 euro.

De Logitech G Pro X wordt verkocht met GX-switches. Deze switches komen in drie varianten; lineaire rode, tactile bruine, en clicky blauwe switches. De GX-switches worden niet gefabriceerd door Cherry, maar zijn vergelijkbaar in gevoel en functie. Volgens Logitech kunnen de switches van Cherry wel in de G Pro X geplaatst worden. Dit geldt waarschijnlijk ook voor andere switches met eenzelfde aansluiting, bijvoorbeeld die van Gateron en Kailh. Verwisselbare switches zijn niet nieuw, maar voorheen was dit vooral een feature in toetsenborden van bedrijven die zich richten op de nichemarkt.

Het toetsenbord wordt aangesloten via micro-usb. Logitech levert bij het toetsenbord een eigen kabel met twee extra steunpunten die voor een stevigere aansluiting moeten zorgen, maar de G Pro X kan ook gebruikt worden met andere micro-usb-kabels. Het toetsenbord bevat daarnaast rgb-verlichting die kan worden aangestuurd via de Lightsync-software van Logitech.

Qua uiterlijk lijkt het toetsenbord sterk op het huidige Logitech G Pro-toetsenbord. Dit toetsenbord heeft eveneens een tenkeyless-formaat, maar wordt geleverd met Romer-G-switches met korte activeringsafstand. Logitech komt ook met een nieuwe versie van dit toetsenbord met clicky switches die niet verwisselbaar zijn.

De Logitech G Pro X is vanaf oktober voor 149 euro verkrijgbaar in de webshop van Logitech. Pakketten met 92 vervangende GX-switches kunnen via de Logitech-webshop gekocht worden voor 49 euro. De Logitech G Pro zonder verwisselbare switches komt in november uit voor 129 euro.