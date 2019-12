Platenmaatschappij brengt lp uit met geluiden van 13 mechanische toetsenborden

Er zijn twee type mensen op de wereld: mensen die houden van het geluid van mechanische toetsenborden, en mensen die er een gruwelijke hekel aan hebben. Die laatste groep moet zeker niet luisteren naar een nieuw album dat louter bestaat uit dat typgeluid.

Het album is gemaakt door Stuart London. Het heet 'Mechanical Keyboard Sounds' en doet precies wat het belooft: het is een album met daarop 13 nummers van om en nabij de vier minuten waarop wordt getypt op verschillende mechanische toetsenborden. Het gaat om zowel klassieke toetsenborden zoals de Model F XT van IBM en de Apple M0116 als modernere toetsenborden die in de afgelopen jaren zijn uitgekomen.

London bracht het album uit bij Trunk Records. Het is daar zowel digitaal als op vinyl te kopen - wel zo fijn, je wil immers de beste geluidskwaliteit horen als je naar een toetsenbord luistert. London stuurde producer Jonny Trunk een video waarin werd getypt op een mechanisch toetsenbord. "Zodra ik klikte en luisterde was ik verkocht", schrijft Trunk. "Ik voelde een soort rare diepe waardering voor het geluid. De 'liedjes' op de plaat zijn opgenomen door YouTuber Taeha Types, die toetsenbord reviewt.

Kant één van de lp bevat de volgende toetsenborden:

1. Apple M0110A

2. Apple M0116

3. Chicony KB5160AT

4. Mekanisk Fjell

5. HHKB (Happy Hacking Keyboard) Pro 2

6. IBM 5140

7. IBM Model F XT

Op kant twee zijn modernere keyboards te vinden:

1. IBM P70

2. Kyuu

3. Keycult No.1/65 - Built for Rainbow Six Seige professional player G2 Pengu!

4. TGR 910 RE

5. TGR Alice

6. Zambumon Verne