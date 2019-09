Razer onthult keyboard met optisch-mechanische switches zonder numeriek gedeelte

Razer heeft een nieuw toetsenbord geïntroduceerd in de Huntsman-lijn. De belangrijkste vernieuwingen ten opzichte van de bestaande Huntsman-toetsenborden zijn dat deze Tournament Edition gewijzigde optisch-mechanische switches en geen numeriek gedeelte heeft.

Bij de Razer Huntsman Tournament Edition spreekt Razer niet meer over optisch-mechanische switches zoals dat nog wel het geval was bij de vorig jaar uitgebrachte Huntsman en Huntsman Elite. In plaats daarvan beschikt de Tournement Edition volgens Razer over 'lineaire optische switches'.

In de basis gaat het nog om dezelfde soort mechanische switch in combinatie met een optische sensor, waarbij tijdens het indrukken van een toets een infraroodbundel wordt gebruikt om vast te stellen of de toets is ingedrukt. Volgens Razer ontbreekt bij de toetsen de voelbare bump en hebben de switches een actuatiepunt van 1mm, terwijl bij de Huntsman-toetsenbord van vorig jaar de travel tot actuatie op 1,5mm zat. Er is een kracht van 40g nodig om het actuatiepunt te bereiken; bij de eerdere Huntsman-toetsenborden was daar 5g meer voor nodig.

Dit tkl -toetenbord is voorzien van een aluminium bovenpaneel en is volgens Razer samen met een aantal e-sporters ontwikkeld. De levensduur komt volgens de fabrikant uit op 100 miljoen toetsenaanslagen. Verder is Chroma-verlichting onder de toetsen aanwezig, zijn ze toetsen volledig te programmeren en wordt on-the-fly opnemen van macro's ondersteund. Er is geheugen aan boord voor maximaal vijf profielen en de gevlochten usb-c-kabel is af te nemen.

De Razer Huntsman Tournament Edition is beschikbaar via de website van de fabrikant en kost 150 euro.