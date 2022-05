Razer brengt Huntsman Mini-toetsenbord met 60%-lay-out uit

Razer brengt zijn eerste toetsenbord met 60%-lay-out uit. De Huntsman Mini is voorzien van Razers eigen optische switches, in clicky- of lineaire-uitvoering. De clicky-versie is beschikbaar voor 130 euro, de lineaire-variant volgt in augustus voor 140 euro.

De Razer Huntsman Mini heeft een minimale lay-out, zonder pijltjestoetsen, functietoetsen of numeriek toetsenblok. Razer gebruikt een aluminium constructie en pbt-keycaps met aan de zijkant een opdruk voor secundaire opties, die geactiveerd kunnen worden met de Fn-toets.

Razer voorziet de Huntsman Mini van zijn eigen optische switches. Er is keus uit de bestaande paarse clicky-varianten met een actuatiepunt van 1,5mm en verbeterde lineaire rode switches met het actuatiepunt op een afstand van 1mm. De vernieuwde switches zijn volgens de fabrikant stiller. Daarvan staan audiovoorbeelden op de Razer-website.

Het kleine toetsenbord heeft rgb-verlichting voor iedere toets en geheugen aan boord om presets voor verlichtingseffecten op te slaan. Het toetsenbord heeft een usb-c-kabel die afneembaar is. De Huntsman Mini verschijnt in een zwarte en in een witte uitvoering.