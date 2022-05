Corsair brengt Companion Touchscreen met lcd van 640x48 pixels uit

Corsair brengt de iCue Nexus Companion Touchscreen uit, een accessoire met lcd-strook die gebruikt kan worden in combinatie met Corsairs iCue-software. Gebruikers kunnen virtuele knoppen op het accessoire zetten, of bijvoorbeeld systeemgegevens bekijken.

De Corsair iCue Nexus is los te gebruiken in combinatie met een basisstation en wordt dan via usb aangesloten. Het accessoire kan ook gecombineerd worden met de bestaande Corsair K70 MK.2- en K95-toetsenborden. Via de software zijn volgens Corsair meer dan 200 gepersonaliseerde schermen in te stellen. Er kunnen maximaal zes knoppen op het scherm naast elkaar weergegeven worden.

Het apparaat heeft een schermdiagonaal van 12,7cm en een resolutie van 640x48 pixels. Het aanraakgevoelige schermpje kan 262.000 kleuren weergeven. De Corsair iCue Nexus is verkrijgbaar voor een adviesprijs van honderd euro.