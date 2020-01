Corsair toont drie aio-waterkoelers met rgb en een luchtkoeler - update

Corsair heeft tijdens de CES enkele processorkoelers getoond. Het gaat hierbij om drie RGB Pro XT-aio-koelers met iCue-integratie en een luchtkoeler met twee fans. De koelers zijn al beschikbaar in Nederlandse webshops.

Corsair toonde tijdens de CES onder andere drie nieuwe aio-koelers, die respectievelijk een radiatorgrootte van 240mm, 280mm en 360mm hebben. Deze koelers worden geleverd met ML-fans van 120mm of 140mm, afhankelijk van het model. Deze fans draaien respectievelijk op een toerental van maximaal 2400 en 2000rpm. De aio's zijn compatibel met Corsairs iCue-software voor het regelen van pomp- en fansnelheden. Ook kan de ingebouwde rgb-verlichting ingesteld worden via die software.

De koelers zijn compatibel met alle recente Intel- en AMD-sockets. De iCue H100i RGB Pro XT met 240mm-radiator kost 132,90 euro op de website van Corsair. Het 280mm-model kost op de website van Corsair 154,90 euro terwijl de 360mm-variant voor 176,90 euro beschikbaar komt. In de Pricewatch zijn de koelers overigens voor minder beschikbaar. De koelers lijken per direct leverbaar in Nederlandse webshops.

De Corsair A500 is een single-tower luchtkoeler die wordt geleverd met twee ML120-fans. De A500 kan volgens Corsair cpu's met een tdp van maximaal 250W koelen. Met de ventilators gemonteerd heeft de koeler afmetingen van 13,7x16,9x17,1cm en een gewicht van 1,46 kilogram. Daarbij kan de A500 gebruikt worden met ram-modules die tot 45mm hoog zijn. Koelpasta is vooraf op de koeler aangebracht, maar Corsair levert ook een extra tube met koelpasta mee.

De koeler is compatibel met vrijwel alle moderne Intel- en AMD-platforms, behalve Threadripper. De A500 krijgt een adviesprijs van 99,90 euro en is vanaf nu te koop in Nederlandse webshops.

Update, 11:01: De koelers zijn al leverbaar in Nederlandse webshops. Het artikel is hierop aangepast.