Facebook verbiedt bepaalde soorten deepfakevideo's op netwerk

Facebook bant deepfakes van het sociale netwerk. Computergegenereerde video's mogen straks niet meer verspreid worden. Wat er precies onder deepfakes wordt verstaan kan echter breed worden opgevat.

Facebook bevestigt de ban in een blogpost, nadat de Washington Post daar eerder over berichtte. In de blogpost schrijft Facebook hoe de ban eruit komt te zien en welke soorten video's daaronder vallen. Er zijn twee specifieke eisen waardoor een video als 'deepfake' wordt aangemerkt. Dat gebeurt als de video 'is bewerkt - buiten aanpassingen voor verduidelijking of kwaliteit - op een manier die niet direct duidelijk is voor de gemiddelde persoon, en die een persoon kan misleiden om te denken dat iemand op een video iets zegt dat niet daadwerkelijk gezegd is'. Een andere eis is dat een video 'gemaakt is door kunstmatige intelligentie of machine learning die content in een video samenvoegt, vervangt of toevoegt zodat het authentiek lijkt'. Facebook zegt dat parodieën en satire niet onder de regels vallen. Ook video's waarvan alleen de volgorde van woorden is veranderd is volgens het bedrijf geen deepfake die moet worden verwijderd.

Video's die zijn bewerkt mogen dus nog wel voorkomen op het platform. Op die manier valt de controversiële video over de Amerikaanse Congres-voorzitter Nancy Pelosi niet onder de regels. Vorig jaar ging een bewerkte video veelvuldig rond, waarin de politicus dronken of verward leek te zijn. Later bleek dat het om een video ging waarin het geluid bewust was vertraagd. Facebook kreeg veel kritiek om het de video liet staan. Facebook ligt ook al langer onder veel omdat het geen bewust beleid had voor deepfakevideo's, terwijl die mogelijk worden ingezet in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen later dit jaar. Ook ging vorige week een video rond waarin een speech van presidentskandidaat Joe Biden was bewerkt waardoor hij racistische dingen leek te zeggen. Ook zulke video's vallen niet onder het nieuwe beleid van Facebook.

Facebook zegt dat het voor het nieuwe beleid veel wil samenwerken met onder andere experts. Het bedrijf zou met meer dan vijftig experts hebben gesproken op het gebied van beleid, media en de wet. Ook is het bedrijf een samenwerking gestart met persbureau Reuters waarbij journalisten wereldwijd trainingen kunnen volgen om deepfakes en gemanipuleerde media te herkennen. Die samenwerking staat volgens Facebook los van het huidige beleid.