Facebook verwijdert alle aan QAnon-complottheorie gerelateerde pagina's

Facebook weert QAnon-pagina's en -groepen van zijn platform. Zowel op Facebook als op Instagram worden pagina's en groepen die de complottheorie aanhangen verwijderd. Het sociale netwerk gaat actief op zoek naar dergelijke pagina's.

Facebook gaat per direct alle aan QAnon-gerelateerde pagina's, groepen en Instagram-accounts verwijderen, ook als die geen gewelddadige inhoud bevatten. Het gaat om een aanscherping van in augustus aangekondigde maatregelen. Toen zei Facebook alleen pagina's en accounts te verwijderen als die aanzetten tot geweld.

Facebook gaat zelf proactief op zoek naar pagina's, groepen en accounts die de QAnon-complottheorie aanhangen en vertegenwoordigen. Het sociale netwerk zet daarvoor zijn Dangerous Organizations Operations-team in. Volgens Facebook is dat team beter in staat om dergelijke pagina's te identificeren dan gebruikers die pagina's rapporteren. Facebook is dinsdag begonnen met het verwijderen van QAnon-accounts en zegt dat dit in de komende dagen en weken door zal gaan.

Ook verwijdert Facebook pagina's en accounts van gemilitariseerde sociale bewegingen. Dat gebeurde al sinds de in augustus ingevoerde regels en het bedrijf benadrukt dat dit zo blijft. Profielen van admins die dergelijke pagina's of groepen beheren, worden uitgeschakeld.

Volgens Facebook is het strengere beleid noodzakelijk omdat de beweringen die QAnon-aanhangers verspreiden, steeds veranderen. Hoewel die niet altijd gewelddadig zijn, kunnen ze toch schadelijk zijn. Als voorbeeld noemt Facebook beweringen dat bosbranden in de Verenigde Staten zijn aangestoken door 'bepaalde groeperingen'. Dat zou de aandacht van het bestrijden van de bosbranden hebben afgeleid.

Door QAnon-pagina's en -accounts te verwijderen, wil Facebook de uitbreiding van de complottheoriebeweging tegengaan. QAnon heeft met name in de Verenigde Staten veel aanhangers, maar neemt wereldwijd toe in populariteit. In Nederland is de complottheorie ook in opkomst. Volgens onderzoek uitgevoerd in opdracht van Nieuwsuur zijn er dit jaar in openbare Nederlandse Facebook-groepen veertigduizend berichten over QAnon geplaatst, wat leidde tot een half miljoen interacties, zoals likes, shares en reacties. Sinds het begin van de coronacrisis is er een duidelijk stijgende lijn te zien volgens het onderzoek.

Facebook voerde eerder al veranderingen door in het beleid tegen QAnon nadat aanhangers van de complottheorie de hashtag #savethechildren begonnen in te zetten voor het verspreiden van hun boodschap. Als gebruikers nu op dergelijke hashtags zoeken, wordt er informatie van betrouwbare bronnen weergegeven, die is samengesteld door onafhankelijke experts.

Na het invoeren van het oorspronkelijke beleid tegen QAnon-pagina's op 19 augustus heeft Facebook naar eigen zeggen meer dan 1500 pagina's en groepen verwijderd waar QAnon-aanhangers potentieel geweld bespraken. Ook zijn sindsdien meer dan 6500 pagina's en groepen verwijderd die gelinkt waren aan ruim driehonderd gemilitariseerde sociale bewegingen.