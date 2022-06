Facebook verbiedt Australische gebruikers en media om nieuwsberichten te delen

Facebook gaat nieuws van zijn platform weren in Australië. Hierdoor kunnen Australische gebruikers geen nieuws meer delen op het platform, ook niet van internationale media. Australische uitgevers mogen geen content meer plaatsen op hun Facebook-pagina's.

De restricties zijn een reactie op de voorgestelde Australische Media Bargaining-wet, schrijft Facebook. Als deze wet wordt doorgevoerd, kunnen techgiganten als Facebook en Google verplicht worden om nieuwsuitgevers te betalen voor het gebruiken van hun content. Het wetsvoorstel ligt sinds woensdag bij het Australische parlement. De Australische regering hoopt het amendement voor 25 februari aan te nemen, schrijft NBC News. Google heeft inmiddels de eerste overeenkomsten met mediabedrijven gesloten.

Facebook stelt dat het wetsvoorstel niet past bij de 'relatie tussen Facebook en nieuwsuitgevers'. Het bedrijf stelt dat uitgevers hun berichten vrijwillig delen op het platform, anders dan bij zoekmachines als Google. Daarom zouden nieuwsuitgevers meer baat hebben bij het platform dan andersom. Facebook stelt dat nieuwsberichten goed zijn voor minder dan vier procent van de content die wordt getoond in de tijdlijnen van gebruikers.

"Het wetsvoorstel heeft ons voor een moeilijke keuze gesteld: proberen te voldoen aan een wet die de realiteit van deze relatie negeert, of stoppen met het toestaan van nieuwscontent op onze diensten in Australië", schrijft William Easton, managing director bij Facebook in Australië en Nieuw-Zeeland. "Met pijn in het hart kiezen we voor het laatste."

Door de restricties kunnen Australische gebruikers vanaf nu geen nieuwsberichten meer delen op het platform. Daarnaast zullen gebruikers uit dat land geen nieuwsberichten meer tegenkomen in hun feeds, ook niet van internationale media. Australische media mogen helemaal geen content meer delen op Facebook, maar behouden wel toegang tot Facebook Pages, Page Insights, Creator Studio, CrowdTangle en andere diensten van het bedrijf.

De beperkingen hebben ook gevolgen voor internationale gebruikers en media. Aangezien Australische media volledig van het platform worden geweerd, mogen internationale Facebook-bezoekers ook geen Australische nieuwsberichten meer delen op het sociaal medium. Internationale media mogen hun eigen berichten blijven delen op het platform, maar deze worden niet getoond aan gebruikers uit Australië. Verdere functionaliteit van Facebook-diensten blijft hetzelfde voor Australische gebruikers, schrijft het platform.

Het bedrijf maakt niet duidelijk of Australische nieuwsberichten ook worden geweerd op Instagram, dat in handen is van Facebook. De techgigant noemt in zijn blogpost alleen dat het nieuwsberichten op Facebook zelf zal weren. Het bedrijf dreigde vorig jaar al met het verbieden van nieuwsberichten op zijn platform in Australië. Het bedrijf meldde toen wél expliciet dat dit ook zou gelden voor Instagram.

Facebook stelt dat het 'een combinatie van technologieën' gebruikt om nieuwscontent binnen Australië te weren. Het platform zal naar eigen zeggen ook processen hebben om inhoud die ten onrechte wordt verwijderd te herzien. Facebook geeft hier geen details over. Verder blijft het covid-19 informatiecentrum bereikbaar voor Australische Facebook-gebruikers.

"We waren bereid om Facebook News in Australië uit te brengen en onze investeringen in lokale uitgevers aanzienlijk te verhogen, maar we waren hiertoe alleen bereid met de juiste regels", schrijft Easton. "Wij zullen nu voorrang geven aan investeringen in andere landen, als onderdeel van onze plannen om te investeren in nieuwe nieuwsprogramma's en ervaringen op het gebied van licenties."