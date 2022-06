Facebook laat gebruikers binnen enkele dagen weer nieuws delen in Australië

Facebook stopt binnen enkele dagen de blokkade van nieuwssites in Australië. Dit besluit volgt nadat de Australische overheid beloofde enkele wijzigingen door te voeren bij de News Media Bargaining Code, waar Facebook op aangedrongen had.

Facebook heeft de Australische overheid laten weten dat het binnen enkele dagen gebruikers in het land weer de mogelijkheid gaat geven links naar nieuwssites te delen. Het opheffen van de blokkade is het gevolg van een overeenkomst die het sociale netwerk met de overheid van Australië heeft bereikt, zo blijkt uit een verklaring van de ministers van Financiën en Communicatie waarover Australische media zoals ABC berichten.

In die verklaring toont Facebook zich opgetogen met de 'constructieve discussies' die het voerde met de ministers: "We zijn tevreden dat de Australische overheid akkoord is met een aantal wijzigingen met betrekking tot onze voornaamste bezwaren over commerciële deals die de waarde van ons platform erkennen voor uitgevers, in verhouding tot de waarde die wij van hen ontvangen."

Volgens de ministers heeft Facebook-topman Marc Zuckerberg beloofd dat zijn bedrijf overeenkomsten gaat sluiten met uitgevers. Een van de wijzigingen aan de News Media Bargaining Code is dat arbitrage een laatste optie genoemd wordt als een commerciële deal niet bereikt kan worden. Facebook en Google zijn tegen deze arbitrage, omdat deze tot een bindend besluit kan leiden als uitgevers en de platforms er samen niet uitkomen.

Facebook besloot vorige week dat Australische gebruikers niet langer links naar nieuws konden delen op zijn platform. Ook verscheen er geen nieuws meer in feeds en konden nieuwsmedia niet langer berichten plaatsen. Dit besluit was een reactie op de gedragscode in het land die Facebook en Google ertoe verplicht om nieuwsuitgevers te betalen voor het gebruiken van hun content. Google heeft al wel overeenkomsten met mediabedrijven gesloten, nadat het eerst dreigde te stoppen met zijn zoekmachine in het land.