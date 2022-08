Google krijgt miljoenenboete om misleiden Australiërs met locatie-instellingen

Google moet een boete van zestig miljoen Australische dollar betalen, omdat het bedrijf Australische burgers misleidde met de locatiedata-instellingen. De federale rechtbank oordeelde in april vorig jaar dat Google de wet had overtreden, maar nu pas is het boetebedrag bekend.

Volgens de Australische consumentenwaakhond ACCC misleidde Google van begin 2017 tot eind 2018 burgers met de Location History- en Web & App Activity-instellingen. De waakhond stelt dat Google met die twee instellingen deed voorkomen alsof Google locatiedata alleen verzamelde en gebruikte als Location History was ingeschakeld. In werkelijkheid gebeurde dit ook als de instelling Web & App Activity was ingeschakeld.

De Australian Competition & Consumer Commission startte daarom in oktober 2019 een rechtszaak tegen Google, in april vorig jaar gaf de Australische federale rechtbank de waakhond gelijk. Onder de uitspraak moesten Google en de ACCC samen vervolgstappen bedenken. Hier is een boete van zestig miljoen Australische dollar uitgekomen, omgerekend 41,5 miljoen euro. De federale rechtbank heeft deze boete goedgekeurd, waardoor het Amerikaanse bedrijf de boete nu moet betalen.

ACCC-bestuurslid Gina Cass-Gottlieb spreekt over een 'significante' boete en zegt dat bedrijven en platformen consumenten niet moeten misleiden over hoe hun data wordt verzameld en gebruikt. De waakhond schat dat 1,3 miljoen Australische Google-accounts de inbreukmakende instellingen hebben gezien. In december 2018 paste Google de instellingen aan, waardoor consumenten volgens de waakhond niet langer worden misleid.

De locatiedatainstellingen die Google tussen april en december 2018 gebruikte. Met deze instellingen zou Google dus de locatie van de gebruiker opslaan, ook al was dit niet expliciet vermeld.