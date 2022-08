Foto toont AMD EPYC 9654-serverprocessor op basis van Zen 4

Er is een foto verschenen van een AMD EPYC-processor uit de Genoa-serie. Deze serverprocessors beschikken over maximaal 96 cores en worden gebaseerd op de komende Zen 4-architectuur van AMD. Een leaker stelt dat EPYC Genoa samen met Ryzen 7000 uitkomt.

De foto is gepubliceerd door Twitter-gebruiker en hardwareleaker Yuuki_AnS, die stelt dat EPYC Genoa klaar is voor release. De processor op de foto beschikt over een modelnummer, EPYC 9654, en is daarmee geen engineeringsample. De cpu zit daarnast op een tray, die doorgaans worden gebruikt om een groot aantal chips te leveren. Dat suggereert dat AMD de eerste EPYC Genoa-processors al verscheept aan partnerbedrijven, waarmee ook een volledige release dichtbij zou zijn.

Yuuki_Ans stelt dat de processors samen met Ryzen 7000 verschijnen. Die cpu's worden naar verwachting eind deze maand aangekondigd met een mogelijke release op 15 september. AMD zei eerder al dat EPYC Genoa later dit jaar uitkomt. De server-cpu's moeten gaan concurreren met Intels komende Sapphire Rapids-line-up, hoewel die processors vertraging hebben opgelopen en nu op de planning staan voor begin 2023.

AMD kondigde EPYC Genoa eerder al aan. De processors worden gebaseerd op de Zen 4-architectuur die ook gebruikt zal worden voor Ryzen 7000. De serverprocessors komen beschikbaar met maximaal 96 cores en 192 threads en ondersteunen DDR5 en PCIe 5.0. Volgens eerder uitgelekte specificaties krijgt de EPYC 9654, die werd getoond in de foto op Twitter, 96 cores en 384MB L3-cache. De cpu zou daarbij kloksnelheden tot 2,15GHz halen met een tdp van 365W.

AMD deelde eerder al details over EPYC Genoa.