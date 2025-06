AMD brengt EPYC 9004-serverprocessors uit met 96 Zen 4-cores, PCIe 5.0 en DDR5

AMD kondigt de beschikbaarheid van zijn vierde generatie EPYC-server-cpu's aan. Deze cpu's beschikken over maximaal 96 cores op basis van de Zen 4-architectuur en ondersteunen PCIe 5.0 en DDR5. Later volgen 'Zen 4c'-processors met maximaal 128 cores en 3D V-Cache-varianten.

De AMD EPYC 9004-processors zijn gebaseerd op de Zen 4-architectuur, die AMD eerder al introduceerde in zijn Ryzen 7000-desktop-cpu's. Hiermee worden de processors geproduceerd op TSMC's 5nm-procedé, waar de voorgaande EPYC Milan-cpu's op 7nm gemaakt werden. Volgens AMD is de nieuwe architectuur goed voor een ipc-verbetering van 14 procent, onder meer afkomstig uit een verbeterde frontend, load/store en branch prediction.

De nieuwe EPYC-cpu's bestaan uit meerdere Zen 4-chiplets, die net als bij voorgaande generaties ieder acht cores bevatten. AMD verhoogt het maximale aantal chiplets per EPYC 9004-processors echter naar twaalf. Daarmee heeft het topmodel een totaal van 96 cores, terwijl eerdere EPYC-processors maximaal 64 cores hadden. AMD introduceert ook varianten met 84, 64, 48, 32, 24 en 16 cores. In totaal komt het bedrijf met achttien verschillende modellen, waaronder hoger geklokte F-modellen.

Net als bij de voorgaande generatie EPYC-processors, positioneert AMD de processors in drie categorieën: Core Performance, Core Density en Balanced & Optimized. Onder de eerstgenoemde categorie vallen F-modellen, die relatief hoge kloksnelheden hebben. De modellen met 96, 64 en 48 cores vallen onder de Core Density-categorie en overige varianten met 16 tot 32 cores vallen in de derde categorie. Die 'gebalanceerde' categorie is gericht op een balans tussen prestaties en kosten.

EPYC 9004-cpu's krijgen 128 PCIe 5.0-lanes en 12 DDR5-kanalen, met ondersteuning voor maximaal 6TB DDR5-geheugen per socket. Iedere Zen 4-core beschikt daarnaast over 1MB L2-cache en iedere chiplet krijgt 32MB L3-cache, voor een maximum van 384MB in het geval van 96-core-cpu's. De cpu's krijgen daarbij CXL 1.1-ondersteuning voor geheugenuitbreiding.

Genoa wordt onder meer aangeboden door cloudproviders als Microsoft en Oracle en fabrikanten als Dell, HPE, Lenovo en Supermicro. Het is de eerste serie EPYC-processors op basis van de Zen 4-architectuur die AMD introduceert. Later volgen ook EPYC 'Bergamo'-processors. Die zijn geoptimaliseerd voor cloudtoepassingen en beschikken over een Zen 4c-architectuur. AMD bevestigde eerder dat die processors beschikken over maximaal 128 Zen 4c-cores. Ook Genoa-X-cpu's staan op de roadmap. Dat betreffen EPYC 9004-processors met 3D V-Cache, zoals AMD eerder ook uitbracht in zijn vorige generatie serverprocessors. Ook een Sienna-serie Zen 4-cpu's voor telecom- en edge-toepassingen staan op de planning.