Gerucht: AMD levert EPYC Turin-cpu's met maximaal 128 Zen 5- of 192 Zen 5c-cores

Er is een foto verschenen van AMD's onaangekondigde EPYC Turin-serverprocessors. Dit worden de opvolgers van de huidige EPYC Genoa- en Bergamo-chips. De processors kunnen volgens een bekende leaker geleverd worden met maximaal 128 Zen 5-of 192 Zen 5c-cores.

De beelden zijn gepubliceerd door bekende leaker YuuKi_AnS, die eerder ook vroegtijdig foto's publiceerde van AMD's EPYC Genoa-serverprocessors. De nieuwe foto's tonen dat de EPYC Turin-processors wat het uiterlijk betreft nauwelijks verschillen van hun voorgangers. Dat is niet geheel verrassend: de Turing-cpu's gebruiken dezelfde SP5-socket als EPYC Genoa. De kleur van het plastic montagebracket is wel veranderd naar blauw.

De foto's worden vergezeld door diagrammen van twee EPYC Turin-varianten. AMD zou ditmaal twee servervarianten van zijn Turin-cpu's uitbrengen. De 'gewone' EPYC Turin Classic-processors worden dan geleverd met maximaal 128 Zen 5-cores, waar de huidige Genoa-chips maximaal 96 Zen 4-kernen hebben. AMD zou ook met een Dense-variant komen, die beschikt over maximaal 192 Zen 5c-cores. Momenteel biedt de chipontwerper ook EPYC Bergamo-chips, met maximaal 128 Zen 4c-kernen.

AMD zou hiermee, met de 'gewone' Turin Classic-varianten, overstappen op een ontwerp met zestien cpu-chiplets. De huidige Genoa-varianten hebben twaalf van dergelijke ccd's. Elke chiplet krijgt zijn eigen 32MB aan L3-cache, voor een totaal van 512MB. De Turin Dense-chips krijgen twaalf ccd's, met ieder zestien cores en 32MB L3-cache, voor een totaal van 384MB. Beide varianten beschikken over een I/O-chiplet met ondersteuning voor DDR5-6000-geheugen, PCIe 5.0 en CXL 2.0.

Het is niet bekend wanneer AMD's EPYC Turin-serie precies beschikbaar komt. Naar verwachting gebeurt dat ergens dit jaar. De huidige EPYC Genoa-chips verschenen eind 2022, gevolgd door EPYC Bergamo in juni 2023.

AMD EPYC Turin via @YuuKi_AnSAMD EPYC Turin via @YuuKi_AnSAMD EPYC Turin via @YuuKi_AnSAMD EPYC Turin via @YuuKi_AnS
AMD EPYC Turin naast EPYC Genoa en Bergamo
Processorserie Socket Architectuur Cores/Threads L3-cache Geheugen
EPYC Turin Classic SP5 Zen 5 128C/256T 512MB DDR5-6000
EPYC Genoa SP5 Zen 4 96C/192T 384MB DDR5-4800
EPYC Turin Dense SP5 Zen 5c 192C/384T 384MB DDR5-6000
EPYC Bergamo SP5 Zen 4c 128C/256T 256MB DDR5-5600

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 18-12-2023 09:42 44

18-12-2023 • 09:42

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AMD EPYC 9754

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Reacties (44)

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thunder7 18 december 2023 10:02
Volstaat waterkoeling daar nog? En de kloksnelheid zal wel onder de 3 GHz blijven?
DataGhost @thunder718 december 2023 10:22
Waterkoeling is uiteindelijk ook gewoon luchtkoeling. Je verplaatst alleen de warmte eerst voordat je die koelt. In consumenten-PCtjes heeft dat als voordeel dat het koeloppervlak vergroot kan worden en met stillere fans gekoeld kan worden. Bij servers maakt het geen reet uit of het klinkt als één of als twee straaljagers. Qua onderhoudseisen, onderhoudbaarheid en lekveiligheid winnen luchtkoelers het gewoon heel hard.
MSalters @DataGhost18 december 2023 11:06
Waterkoeling is uiteindelijk ook gewoon luchtkoeling. Je verplaatst alleen de warmte eerst voordat je die koelt.
Dat is nogal gek gezegd. Alle koeling is verplaatsing van warmte, je kunt het nu eenmaal niet vernietigen. Je verplaatst warmte doordat je koelt, niet voordat.
DataGhost @MSalters18 december 2023 11:13
Ja dat krijg je inderdaad met zo'n vereenvoudiging, dan komt het er een beetje onhandig uit. Punt is dat dezelfde hoeveelheid warmte de kast uit moet en boven de socket meestal weinig ruimte is en/of er gewichtsbeperkingen aan de koeler zijn, dus met een luchtkoeler op de socket kan je minder (grote) fans kwijt die voor dezelfde hoeveelheid lucht-/warmteverplaatsing harder moeten draaien en meer lawaai moeten maken. Met waterkoeling kan (moet) dat op een andere plek dan op de socket waardoor grotere/stillere fans gebruikt kunnen worden, anders zou het water uiteindelijk ook maar blijven opwarmen.

[Reactie gewijzigd door DataGhost op 22 juli 2024 15:22]

MSalters @DataGhost18 december 2023 11:19
Of je gebruikt die warmte om een nabijgelegen kassengebied van warmte te voorzien. Dat wil je niet doen met warme lucht uit de serverruimte. Je wil een relatief dunne leiding, en dus een warmwaterleiding.
DataGhost @MSalters18 december 2023 11:26
We gaan nu wel ver offtopic. De vraag was of waterkoeling nodig was en zelfs nog voldeed om die CPU te koelen. Er zijn luchtkoelers te koop die dat kunnen doen, dus ja dat voldoet en nee waterkoeling is niet eens noodzakelijk. En waterkoeling verhoogt de absolute koelcapaciteit niet per se, maar dat kan wel. Dat je er daarna allemaal andere leuke dingen mee kan doen is leuk.
Raymond Deen @DataGhost24 december 2023 14:08
Waterkoeling verhoogt wel het potentieel van een koeling; zet er een grotere (externe) radiator, sterkere pomp en fans op en je koeling presteert beter. Je kunt met een normale lucht koeling maar zó ver gaan totdat het spulletje niet meer in een normale kast past.
dasiro @DataGhost18 december 2023 18:49
de warmteopnamecapaciteit van water is vele malen hoger dan die van lucht. Zelfs ondanks het enorme verschil in snelheid waarmee ze door de cooler gaan is water efficiënter in de warmteafvoer en containment, want lucht is veel minder beheersbaar dan water.
batjes @dasiro18 december 2023 18:58
Water is in deze systemen enkel voor de verplaatsing van warmte om elders gewisseld/gekoeld te worden. Water is niet voor de koeling. Alleen schroef je de ventilators niet tegen de CPU-koeler, maar tegen de radiator.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 15:22]

dasiro @batjes18 december 2023 19:19
inderdaad, hierdoor kan je veel denser bouwen en efficiënter koelen.
batjes @dasiro18 december 2023 19:23
Minder geluid is een vorm van efficientië. Maar qua energie maakt het weer bar weinig uit.
dasiro @batjes18 december 2023 22:46
in DC's gaat het om koelefficiëntie
Stry @dasiro19 december 2023 02:12
Vloeistofkoeling introduceert pompverliezen, dus tenzij je de warmte efficient kan verwijderen doordat je vlak bij een rivier o.i.d. zit waarmee je deze verliezen compenseert, is luchtkoeling waarschijnlijk efficiënter.
De viscositeit van water op 50 graden is zo'n 30 keer hoger dan dat van lucht. Mogelijk hebben ze ook additieven zoals glycol nodig, waardoor de viscositeit nog hoger zal worden.
SG
@dasiro19 december 2023 07:15
Rack server koeling zijn highpower fans. Niet van soort wat in Desktop tegen komt. Krachtig en hoge rpm en trekken ook de nodige amps. Ook hot swap.
Raymond Deen @MSalters24 december 2023 14:03
Vind het wel mooi uitgedrukt eigenlijk. De warmte wordt afgevoerd door een luchtstroom die door de radiator wordt geleid; dus luchtkoeling.
De warmte wordt natuurlijk eerst verplaatst van de processor naar de radiator door de veel efficiëntere warmtewisselaar gevuld met vloeistof.
Yoshi @DataGhost18 december 2023 10:56
Qua onderhoudskosten winnen vloeistof koelers het evenwel zwaar van luchtkoelers, de tco ligt een pak lager (afhankelijk van de bron tussen de 60% - 80% minder) (vloeistofkoelers in datacenters verbruiken minder energie en water (contradictorisch) en in de meeste rapporten kan je ook terugvinden dat er minder onderhoud in totaal nodig is. Verder kan er een deel aparatuur weg). De initiële investering bij watergekoelde datacenters is wel hoger plus het personeel moet opnieuw getraind worden.
dus "maakt geen reet uit" is net iets genuanceerder. Het zal ervanaf hangen op welke bil je zit.
nhimf @DataGhost18 december 2023 12:02
Bij servers gaat het bij echte waterkoeling gewoon elders heen en daar heb je weer hetzelfde voordeel: groter oppervlak, of wat de meesten doen gewoon chillers die het water afkoelen. (dikke vette airco/warmtepomp)
Dus zeker bij servers is waterkoeling beter op de lange duur.

Sterker nog: de hoeveelheid vermogen op een socket wordt zo hoog dat die vrijwel niet meer reëel te doen is met alleen luchtkoeling. De huidige bergamot wordt vooral in 2U servers geleverd omdat het in 1U niet meer goed te koelen is. Dus nee luchtkoeling wint het niet heel hard, maar laat het juist heel hard afweten.

We gaan voor de gewone server eerst een hybride systeem krijgen verwacht ik. Dat is dus wat je thuiswaterkoeling is: water op het socket en een radiator achterin.
Maar ook dat is niet meer houdbaar op den duur en krijg je gewoon volledige waterkoeling waarbij je de servers dus in een aansluiting klikt.
400Watt+ op een paar vierkante cm2 is nogal wat energie. GPU's voor in servers gaan ook al voorbij de 600W Dus tenzij je met windkracht 12 gaat blazen houdt het een keer op met pure luchtkoeling...
d3x @thunder718 december 2023 10:17
Er is vandaag de dag voor de Genoa 96 core 400W ook geen waterkooling nodig, ze is wel al beschikbaar door meeste OEM maar geen must.

Er is een verschil in core ghz en boost, De Genoa 96core heeft een base core vna 2.4ghz en een all core boost van 3.7GHz en ja deze kan maintained worden op all core binnen zijn opgegeven TDP (anders dan de intel counter parts...)

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 15:22]

YoMarK @thunder718 december 2023 10:22
De vorige generatie(Zen4 Genoa 96core) zit op maximaal 360watt, dus dat zal wel meevallen.
Eldunari @thunder718 december 2023 10:45
Het is niet te vergelijken met de cpu's die jij (waarschijnlijk) en ik in onze pc hebben zitten.
Het oppervlakte van de chip is veel groter en de warmte wordt over bijna het volledige oppervlak geproduceerd.
Dus waar een i9 13900k niet te koelen is bij een verbruik van 250W, is dat voor deze cpu waarschijnlijk wel te doen.
PjotterP @Eldunari18 december 2023 21:50
Het is bij bepaalde EPYCs best goed te vergelijken hoor. Er zijn ook heel hoog geklokte EPYCs (die meer op threadripper pro’s lijken) met meer warmteontwikkeling op een klein oppervlak.

Het grote verschil zit em vooral in dat de kast en koeling en toegestane geluidproductie van een andere orde zijn.
MartineEekhof @thunder718 december 2023 11:04
omdat de heatspreader (en onderliggende dies) zo groot is kan er veel meer warmte worden afgevoerd dan de consumenten-cpu's.
GarBaGe 18 december 2023 10:45
Interessant.
Dus de
Classic gebruikt Zen 5 met 8 cores per CCD en 16 CCDs (128 cores)
en de
Dense gebruikt Zen 5c met 16 cores per CCD en 12 CCDs (192 cores).

Momenteel is de snelste gaming CPU een enkele CCD.
Ik ben benieuwd of een Zen 5c CCD met 16 cores sneller is in gaming dan een Zen 5 CCD met 8 cores.
johnbetonschaar @GarBaGe18 december 2023 11:12
Ik ben benieuwd of een Zen 5c CCD met 16 cores sneller is in gaming dan een Zen 5 CCD met 8 cores.
Denk dat die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden is met 'nee'. Zen 5c cores draaien op lagere kloksnelheid en hebben minder cache, en games die profiteren van meer dan 8 cores zijn er praktisch niet.
nelizmastr @GarBaGe18 december 2023 11:14
De Zen5c cores worden lager geklokt, dus ga er maar vanuit dat ze langzamer zijn.

Wel interessant dat AMD geen SMT stript van de efficiëntere C cores t.o.v. Intel E cores.
batjes @nelizmastr18 december 2023 19:03
AMD heeft dat lesje met Bulldozer wel geleerd om geen technische verschillen tussen cores te hebben.
nelizmastr @batjes18 december 2023 21:25
Laten we maar doen alsof de Faaldozer niet heeft bestaan :+
Astennu
@GarBaGe18 december 2023 12:42
C cores zijn optimized voor performance per watt per mm2. De meeste games ondersteunen geen 8 cores laat staan 16.

4 vs 8 zal 5c sneller zijn.
6 vs 8 zal de normale vaak sneller zijn maar bij heavy multi threaded games Zou 5c fan weer sneller kunnen zijn.

C cores hebben ook minder cache en veel. Games vinden dat ook niet leuk. Zie ook X3D CPU's die ondanks lagere clocks toch sneller zijn in veel games en in sommige extreem veel sneller.

Dus in de meeste meeste gevallen wil je toch echt Zen5 hebben.

Al zou Zen5cX3D best leuk kunnen zijn. Moet amd wel een 16c single ccx maken en niet zoals nu met Zen4C double ccx'en zoals bij Zen1 en 2 het geval was. Die latency penalty vinden games ook niet leuk
Khrome 18 december 2023 10:14
192 wtf

Ben benieuwd hoeveel pcie lanes en ram die ondersteunt. Minder cache is wel een issue met zoveel cores denk ik.

[Reactie gewijzigd door Khrome op 22 juli 2024 15:22]

DataGhost @Khrome18 december 2023 10:18
Gewoon 128 lanes en 12 kanalen, net als de huidige generatie. De socket is hetzelfde gebleven en ondersteunt niet meer dan dat, dus dan houdt het gewoon op.
Sp3ci3s8472 @Khrome18 december 2023 12:36
Als afnemer moet je ook kijken welk type cpu core het best bij je workloads past. Heb je hogere clock snelheden en meer cache nodig dan ga je voor de 128c en anders pak je de 192c.
Voordeel is dat AMD hiermee beter in staat is om cpus op maat te leveren.
kondamin 18 december 2023 13:47
Voor consumenten zitten we op zen 4 ja?

Vreemd dat ze Zen 5 eerst op servers lossen en de consument niet laat betatesten
Miglow 18 december 2023 10:22
Ik ga maar eens een sugardaddy/momma/mens zoeken. Dit is toch een natte droom voor elke tweaker om een toepassing voor te zoeken? 196 cores, 384 threads, dual cpu 768 threads. Sloot geheugen erbij, iemand nog een ton over?
Kees BOFH @Miglow18 december 2023 10:31
Dat hoeft geen ton per stuk te kosten, maar het zal wel richting de €30k gaan ben ik bang.

Maar dan heb je ook redundantie nodig, minimaal 2+1 dus ga je al richting de €90k, dus de ton komt dan wel dichterbij. Maar geen probleem, met het stroomverbuik hiervan kom je daar vast wel overheen.

En vervolgens heb je er nog een toepassing voor nodig, dat zal het lastigste zijn. Zoveel zaken schalen nog niet zo goed met meerdere threads, en je zal snel tegen netwerk/geheugen/disk limieten aanlopen als limiterende factor tenzij je hele CPU intensieve taken hebt die ook nog eens goed schalen over meerdere threads.

(Dat je dit nieuws en deze reacties kan lezen komt overigens door een 6-tal nieuwe servers met samen 288 cores/576 threads en 1,5TB geheugen die best wel veel idle zijn)
Jay-v @Kees18 december 2023 12:41
Een single socket Genoa 96C / 192 Threads en 1.5TB aan RAM kost je zo'n €25-30K. Een dual socket zal zeker meer kosten. Best prijzig voor de zolderkamer van de gemiddelde Tweaker ;-)
Miglow @Jay-v18 december 2023 13:45
Vooral dat 1.5TB aan DDR5 zal een aardige hap uit het budget nemen denk ik.
Jay-v @Miglow18 december 2023 15:22
Valt mee, de CPU is een stuk prijziger :-).

24 x 64GB 4800MT/s DDR5 ECC Registered DIMM Module a €241 = €5.7K

uitvoering: Kingston KTL-TS548D4-64G
MrMonkE @Kees18 december 2023 11:04
Denk dat @Miglow hem op zijn buro wil thuis dus redundantie hoeft niet. :)
En in de winter is het je verwarming.
Miglow @MrMonkE18 december 2023 11:55
Op zolder ja, hahaha. Ik heb nu een schattige Xeon E5-2620v4 server die wat VM's draait en de overige cycles minet hij wat crypto. Maar wat word ik hebberig van zulke specs 😎
uncle_sjohie @Miglow18 december 2023 11:50
Vaak is dat custom software die echt goed lineair blijft schalen voorbij 32 of 64 cores. De meeste professionele pakketten die je nog zou kunnen kopen voor een bedrijf, gaan vaak al niet lekker voorbij 32 cores.

Dat zijn ook partijen die niet zelden op een vrij gedetailleerd niveau praten met AMD of Intel over wat ze nodig hebben voor hun datacenters enzo.
FreezeXJ @uncle_sjohie18 december 2023 13:36
Dan lanceer je lekker een stuk of 8 VMs met allemaal 16 cores per stuk :) Dit soort dingen zul je niet snel inzetten om je applicatie bare-metal te gaan draaien, tenzij.
mingo 18 december 2023 10:28
Elke keer zie ik eerst een gerucht of nieuws artikel verschijnen op videocardz. En dernaa zie ik het pas op tweakers elke keer door redacteur Daan. Dus daan waar haal jij dit vandaan? Als je het van dezelfde bronnen als hun gebruikt vind ik het heel raar dat jij nooit eerder bent maar altijd later. Zou ik een uitleg kunnen krijgen?
ZeroMinded @mingo18 december 2023 11:25
De bron staat toch in het artikel?
https://twitter.com/yuuki_ans/status/1736264922349379774
Of bedoel je niet dit nieuwsitem specifiek?

OT: Ik hoop dat we snel betere applicatie libraries en game-engines krijgen waarmee multi cpu support verder verbeterd, 128 cores is toch geweldig als je kijkt naar het vorige decennium waar we vast zaten op 4 cores.
mingo @ZeroMinded18 december 2023 12:40
Niet nieuwsitem specifiek. Ik zie dat hij altijd later is dan andere. Dus dan heb ik het vermoeden dat hij het niet ten eerst direct de informatie uit de bron binnenkrijgt. Maar het eerst op iets anders ziet en dan alleen hun bron door linken. Ik zou graag weten of dit zo is, en als dit zo is waar ziet hij eerst deze informatie als het niet direct van de bron is? Als hij de informatie verkrijgt uit andere media, is het dan niet zo handig om dat ook te vermelden zodat wij ook eerder deze informatie verkrijgen door te weten waar het is?

En ja de vooruit gang is zeer mooi. Zoals je zegt met de stagnatie op 4 cores, en wat je nu hebt. De toekomst is dichterbij dan dat we denken, en ik hoop op nog grotere stappen in de toekomst en dat de competitie rijk is.

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