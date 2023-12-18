Gerucht: AMD levert EPYC Turin-cpu's met maximaal 128 Zen 5- of 192 Zen 5c-cores

Er is een foto verschenen van AMD's onaangekondigde EPYC Turin-serverprocessors. Dit worden de opvolgers van de huidige EPYC Genoa- en Bergamo-chips. De processors kunnen volgens een bekende leaker geleverd worden met maximaal 128 Zen 5-of 192 Zen 5c-cores.

De beelden zijn gepubliceerd door bekende leaker YuuKi_AnS, die eerder ook vroegtijdig foto's publiceerde van AMD's EPYC Genoa-serverprocessors. De nieuwe foto's tonen dat de EPYC Turin-processors wat het uiterlijk betreft nauwelijks verschillen van hun voorgangers. Dat is niet geheel verrassend: de Turing-cpu's gebruiken dezelfde SP5-socket als EPYC Genoa. De kleur van het plastic montagebracket is wel veranderd naar blauw.

De foto's worden vergezeld door diagrammen van twee EPYC Turin-varianten. AMD zou ditmaal twee servervarianten van zijn Turin-cpu's uitbrengen. De 'gewone' EPYC Turin Classic-processors worden dan geleverd met maximaal 128 Zen 5-cores, waar de huidige Genoa-chips maximaal 96 Zen 4-kernen hebben. AMD zou ook met een Dense-variant komen, die beschikt over maximaal 192 Zen 5c-cores. Momenteel biedt de chipontwerper ook EPYC Bergamo-chips, met maximaal 128 Zen 4c-kernen.

AMD zou hiermee, met de 'gewone' Turin Classic-varianten, overstappen op een ontwerp met zestien cpu-chiplets. De huidige Genoa-varianten hebben twaalf van dergelijke ccd's. Elke chiplet krijgt zijn eigen 32MB aan L3-cache, voor een totaal van 512MB. De Turin Dense-chips krijgen twaalf ccd's, met ieder zestien cores en 32MB L3-cache, voor een totaal van 384MB. Beide varianten beschikken over een I/O-chiplet met ondersteuning voor DDR5-6000-geheugen, PCIe 5.0 en CXL 2.0.

Het is niet bekend wanneer AMD's EPYC Turin-serie precies beschikbaar komt. Naar verwachting gebeurt dat ergens dit jaar. De huidige EPYC Genoa-chips verschenen eind 2022, gevolgd door EPYC Bergamo in juni 2023.