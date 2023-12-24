AMD belooft transparanter te zijn over of Ryzen-processor Zen 4c-cores bevat

AMD belooft dat het binnenkort transparanter aan gaat geven of een processor gebruikmaakt van Zen 4c-cores. Tot dusver werden de Zen4- en Zen4c-cores vaak bij elkaar opgeteld, waardoor het niet duidelijk was hoeveel er van ieder aanwezig zijn. Ook de maximale kloksnelheden van de Zen4c-cores worden volgens AMD binnenkort prijsgegeven.

In een reactie aan Tom's Hardware stelt AMD dat het 'de feedback' meeneemt, en binnenkort de maximaal haalbare kloksnelheden van de Zen4c-cores gaat opgeven. Daarnaast belooft het bedrijf ook dat het bij de hoofdspecificatiepagina van zijn Ryzen-processors gaat verduidelijken of en hoeveel Zen4c-cores er precies aanwezig zijn. Het is niet duidelijk wanneer dat precies moet gaan gebeuren, maar het duurt volgens AMD naar verwachting 'een paar weken' om de benodigde veranderingen op de website door te voeren.

De eerste laptopchips met Zen4c-cores, de Ryzen 5 7545U en Ryzen 3 7440U, werden in november aangekondigd. Deze kernen moeten dienen als 'efficiëntere' versies van de reguliere Zen4-cores. AMD stelt dat beide soorten kernen nagenoeg identiek zijn, met als enige verschil dat de Zen4c-variant wat kleiner is gemaakt. Hoewel de werking en functionaliteit weliswaar hetzelfde zijn, zorgt dat kleinere formaat wel voor een lagere maximale kloksnelheid. Het bedrijf meldt bij de specificaties van zijn processors die deels gebruikmaken van Zen4c, tot dusver echter niet wat de precieze, maximale kloksnelheden zijn per type core. Onder meer op Tweakers werd dit als kritiekpunt aangehaald.

Daarnaast heeft AMD ook de informatie over hoeveel Zen4c-cores er precies aanwezig zijn in een cpu, enigszins verstopt. Bij de lijst algemene specificaties van een Ryzen-cpu met Zen4- en Zen4c-cores, worden beide varianten namelijk bij elkaar opgeteld. Gebruikers kunnen alleen weten hoeveel er precies van beide aanwezig zijn, door op 'See full specifications' te klikken. Veel retailers kiezen er echter voor om die lijst volledige specificaties niet op hun productpagina's te plaatsen, schrijft Tom's Hardware. Dat kan volgens die site leiden tot misleidende productinformatie. Ook in AMD's marketingmaterialen van de Ryzen 5 8540U en Ryzen 3 8440U wordt nergens genoemd dat ze deels gebruikmaken van de minder presterende Zen4c-kernen, hetgeen volgens Tom's Hardware eveneens als misleiding gezien kan worden.

Productpagina AMD Ryzen 5 8540U
Bij de algemene specificaties op AMD's website staat tot dusver enkel hoeveel cores er aanwezig zijn, maar niet wat voor cores

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 24-12-2023 12:35 74

24-12-2023 • 12:35

74

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AMD Zen 4c en Intel E-core

12 dec 2023

AMD Zen 4c en Intel E-core

Ongeveer even klein, maar radicaal anders

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Reacties (74)

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youridv1 24 december 2023 12:41
Ach, Intel verzwijgt dat ook het liefst. Zelfs hier in de pricewatch worden die cores gewoon opgeteld en daarna eronder aangegeven wat wat is. Als je het mij vraagt is dat ontzettend misleidend van intel, maar het is geen liegen.

Sowieso wordt er te veel mee gerommeld. Je hebt binnen de i5 range verschillende E-core aantallen. De “i5” kun je dus beter gewoon weglaten want de 13400 en 13600K zijn zo verschillend in performance dat ze onder dezelfde tier schuiven heel verwarrend is voor de gemiddelde consument.
Komt ook nog eens bij dat 90% van de desktop gebruikers niets aan die E-cores heeft.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

DieMitchell @youridv124 december 2023 13:30
E-cores op desktop zijn leuk voor stroombesparing maar dat was t m dan ook weer. Heb je er overigens dan ook niet zoveel voor nodig maar, je weet wat ze zeggen: meer = beter /s
computerjunky @DieMitchell24 december 2023 13:47
Als AMD wcht stroombesparing wil realiseren moeten ze voor chips als de 7800X3D een single die chip maken met IO inbegrepen. Het is die IO die die idle zo slecht maakt bij AMD. Onder load is AMD lekker efficiënt maar idle is gewoon niet goed genoeg. Ik denk niet dat wat cores toevoegen die ook weer sap nodig hebben de idle case echt gaat helpen. Het kan zelfs slechter worden.
player-x @computerjunky25 december 2023 13:21
Dat valt ook wel weer mee, 7000 series versus 13000 series verbruikt idle ongeveer 15% meer, en onder load gebruikt 13 gen ongeveer het dubbele.

En zowel AMD als Intel zijn idle ook nog best wel wat zuiniger te maken, de 5600 in mijn pfSense router/firewall verbruikt ongeveer 35W idle, waar die standaard rond de 55W zat voor de BIOS tuning.
Morphix @player-x25 december 2023 15:32
Lees dit topic op GoT er maar eens op na. Je moet echt moeite doen om een AMD systeem onder de 15W te krijgen. De zuinigste Intel systemen halen tussen de 3(!) en 5W idle. Die benchmarks en idle rapportages kloppen vaak gewoon niet met de minima die in de realiteit gehaald worden.

Nou is bovenstaand vooral voor (thuis)servers belangrijk, maar ook op een desktop bespaart het je zo 10 EUR per jaar.
d3x @Morphix25 december 2023 19:23
Het zijn dan ook al lang niet meer de laatste generaties van Intel cores die ze daarvoor als efficient beschouwen. Laatste generaties vreten ook genoeg stroom, komt vooral door snelheid geheugen, pci-e generaties en al de rest er rond, mijn FM2+ mobo in NAS+PLEX zit ook maar op 14W onder load.

En ja de AMD heeft wegens chiplet verhaal extra verbruik op IO, waar denk je dat Intel naartoe gaat in volgend egeneratie?

[Reactie gewijzigd door d3x op 23 juli 2024 11:32]

supersnathan94 @Morphix26 december 2023 02:33
De vraag is dan alleen of je dat verschil er aan de bovenkant ook nog uit haalt aangezien Intel simpelweg meer verbruikt onder load. Dus leuk dat ze aan de onderkant minder verbruiken, maar als ze dan onder load alsnog 50W meer verbruiken dan ben je snel door die 10 Euro heen.
Astennu
@computerjunky25 december 2023 12:37
De io die en interconnect gebruiken inderdaad wat meer.
Zelf undervolt ik de io die altijd flink en dat scheelt. Mijn 5800X3D systeem gebruikte idle 49 watt best netjes. De 7800X3D gebruikt hier met een B650 Tomahawk ook 49watt maar met een B650-P Pro bord slechts 39. Msi hert iets 'mbij het tomahawk bord gedaan waardoor dat bord zo veel meer verbruikt. Ik heb bijna alle cpu soc en chipset voltages vast staan.

De APU's die monolithic zijn verbruiken idd idle minder. Maar de maximale cpu prestaties zijn ook een stuk lager. Zeker voor games als je de X3D cache moet missen.
computerjunky @Astennu25 december 2023 22:06
Uit interesse is dat 39 watt idle cpu only of met moederbord?

En ja die APU zijn lagere prestatie maar volgens mij is dat meer een keuze om ze ook op de piek zuiniger te houden. Ik denk dat als ze een apu maken met piek 100 watt het best wel snel kan zijn.
Astennu
@computerjunky25 december 2023 22:28
39 watt @ the wall dus moederbord ssd 6950XT (wel undervolten tot 700mv idle en ook wat lagere memory en io voltages dus dat scheelt denk ik idle 2 watt load wel wat meer).

Fans staan wel uit als de temp laag is.
Zit een usb hub op aangesloten met een toetsenbord en muis en usb speakers.
Wifi en Bluetooth staan bij beide systemen uit om stoom te besparen gebruik dat toch niet dagelijks.

Voeding is een RM850 dus gold rating. Pc met de 5800X3D gebruikt een Seasonic Prime 750 Titanium kan idle ook nog iets schelen (1-2 watt).

[Reactie gewijzigd door Astennu op 23 juli 2024 11:32]

computerjunky @Astennu25 december 2023 23:05
ok interessant dankje. Stock valt er dus ook nog heel wat te halen. blijft jammer dat dit standaard niet zo ingesteld is.
Astennu
@computerjunky26 december 2023 03:12
Ja zeker bij desktop PC's. Als je dan alle voltages na gaat lopen kan je zowel bij load als idle behoorlijk wat winst pakken. Maar je moet het wel leuk vinden om er veel tijd in te steken. De meeste mensen betalen dan liever die 15-30 euro per jaar meer aan stroom kosten.
Sissors @DieMitchell24 december 2023 14:12
E-cores zijn ook goed voor applicaties die veel threads kunnen gebruiken (of veel applicaties tegelijk). Zowel in performance / watt als per area lopen ze voor op P cores. Het probleem is dat performance per core beperkter is, en daardoor bij alles wat niet (perfect) schaalt over cores het een minder goede oplossing is.
Madrox @Sissors24 december 2023 21:24
Voor de gemiddelde thuisgebruiker zijn zoveel e-cores maar van beperkt nut. Niet iedereen draait intensieve, zware professionele applicaties of encode videos. Het is vooral voor een specifieke doelgroep interressant. Voor de meesten zijn 4 e-cores meer dan voldoende.
icecreamfarmer @youridv124 december 2023 13:00
Ja dat laatste vraag ik mij dus ook af.
Voor laptops snap ik het en voor desktops 1 blok van 4 E cores ook nog wel om Idle stroomverbruik naar beneden te brengen. Maar meerdere van die blokken lijkt voor veel toepassingen weinig toe te voegen.
sebastienbo @icecreamfarmer24 december 2023 13:16
Het is express verwarrend gemaakt zo dat iedereen het gewoon koopt.

De i3 i5 en i7 zijn ook zo een voorbeeld:
Als je naar bol.Com of Coolblue laptops probeerd te vergelijken, dan spreken ze enkel over i3 i5 of i7
Maar elke keer weet dat een i3 van de nieuwe generatie van de i7 overtreft van de vorige generatie.

Door gewoon i3 i5 en i7 te gebruiken als vergelijker, weet de gebruiker niet eens of hij iets koopt van 11de generatie 11700h of 14de generatie 14700h

Het verschil is nochtans bijna een verdubbeling in snelheid, zover te spreken dat alle technologieën er rond in drastisch gewijzigd zijn (bv ddr4 3200 Vs ddr5 6400)

Alles word gedaan om de oude laptops nog te kunnen verkopen (obscuur houden)

Zelf de generaties zeggen niets veel meer:
De meteor lakes en raptorlake refresh zijn zogezegde allebei 14de gen terwijl de technologieën heel heel anders zijn. Allebei hebben ze ook een i7 die niet vergelijkbaar is, zelf niet in dezelfde generatie... Op de raptor refresh hebben je niet die goede gpu of 4nm lithografie (power hungry)

Naar de i3 i5 i7 en i9 dus gewoon niet meer kijken, want het betekend echt niets!

Gewoon naar de gen kijken, dat zegt een klein beetje iets. En als je technisch goed bent, dan kijk je naar de cpus, maar ook dat word ingewikkeld zoals we zien in deze thread (soorten cpus op dezelfde soc...)

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 23 juli 2024 11:32]

Nox @sebastienbo25 december 2023 06:29
Zo heeft amd ryzen 3, 5, 7 en 9?
MartineEekhof @youridv124 december 2023 13:07
Het verschil zit em in dat Intel's E-cores aanzienlijk langzamer zijn dan de 4c cores van AMD. Maar is het fijn dat AMD meer duidelijkheid gaat geven over wat je koopt.
Dennism
@MartineEekhof24 december 2023 13:51
Dat klopt, de E-Cores zijn niet een op een te vergelijken met Zen4C cores. Zen4C cores zitten veel dichter bij een normale Zen4 core dan dat een Intel E-Core op een Intel P-Core lijkt en dus is er core voor core zeker een performance verschil te zien tussen een Intel E-Core en een AMD C-core.

Tot nu toe zetten beide fabrikanten ze echter ook wat anders in, in het consumenten segment plaatst AMD ze vooral als 1 op 1 vervanging. Bij bijvoorbeeld een Sku als de 8540U, waarvan de voorganger 6 volledige Zen Cores had, heeft deze Sku 2 Volledige Zen Cores en 4 Zen C cores. Wat voor AMD zal zorgen voor een kosten besparing, immers een C-Core is kleiner, dus minder die space nodig.

Terwijl Intel ze meer plaatst als 1:4 vervanging. Intel laat dus bijvoorbeeld 2 P cores weg, In plaats van een 8P core laptop Sku krijg je dan een 6P core Sku met 8 E-Cores.
SG
@Dennism25 december 2023 13:45
Dens cores zijn volledig. Er is verschil in caches en kloks.
Ipc op cache performance na hetzelfde.
Intel is p vs e core een architectuur verschil en die is aanzienlijk.

Intel is 1:4 verhouding 2 threads : 4 threads
Amd is 1:2 verhouding 2 threads : 4 threads
Intel moet om 16 core zen-c dens te compenseren 32 ecores toepassen.
Als thead performance voor de little core hardware threads gelijk zou zijn.
Dennism
@youridv124 december 2023 13:22
Hier in de pricewatch of op andere 3rd party sites heeft Intel, net als AMD natuurlijk geen invloed op. Daar moet je dus ook niet gaan vergelijken, als je zo'n vergelijking wil maken moet je dat doen op de websites waar beide fabrikanten hun officiële specs publiceren.

Kijk je dan naar hoe beide bedrijven de zaken weer geven op die eigen sites is dat een wereld van verschil. Ik heb hieronder even 2 schreenshot gemaakt: 1 van AMD's site en een van Intels ARK, die laatste is heel duidelijk en geeft een stuk meer informatie mee (niet eens alles past op een screenshot).

https://imgur.com/WWB4nuh

Ark link: https://ark.intel.com/con...cache-up-to-4-50-ghz.html

Als Intel iets altijd heel goed voor elkaar heeft gehad zijn het wel de spec sheets op hun website, Intels website is daar altijd heel volledig in, niet alleen voor dit soort 'at a glance' specs, maar ook alle verdere informatie en documentatie die ze verstrekken is van een zeer hoog niveau. AMD loopt zeker op dat vlak helaas nog altijd een paar flinke stappen achter op Intel.

Kijk bijvoorbeeld ook eens naar resources als:

https://www.intel.com/con...-technical-resources.html

En blader eens door de diverse datasheets per generatie heen. Een wereld van informatie.

Zoiets vind je bij AMD helaas niet, in ieder geval niet openbaar, of AMD moet het wel heel erg goed verbergen.

Bijvoorbeeld hier is AMD volledig onduidelijk, de hieronder gescreenshotte Sku is een 2 Zen4 + 4x Zen 4C Sku. Echter is er op AMD's officiële specificatie pagina geen enkele duiding te vinden van verschillen in tussen de cores, maar ook verder is de informatie op AMD's site een stuk minder volledig.

https://imgur.com/RHOnnTJ

Website: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-8540u

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 11:32]

dcm360 @Dennism24 december 2023 15:07
Zoiets vind je bij AMD helaas niet, in ieder geval niet openbaar, of AMD moet het wel heel erg goed verbergen.
[..]

Website: https://www.amd.com/en/products/apu/amd-ryzen-5-8540u
Zo goed verborgen dat het achter de link 'SEE FULL SPECIFICATIONS' staat op de pagina waar je zelf naar linkt?
Dennism
@dcm36024 december 2023 15:34
Die quote ging voornamelijk over het stuk ervoor van mijn post erboven, aangaande de technical resources. En dat is niet om te zeggen dat AMD geen informatie deelt, maar het allemaal een stuk minder duidelijk en meer gefragmenteerd en bepaalde zaken vind je niet openbaar in een vorm zoals Intel deze informatie wel deelt in een eenduidig opgezet document (volgens mij kregen wij zelfs zakelijk pas toegang tot bepaalde documentatie na ons in allerlei bochten te moeten wringen).

Moet wel zeggen dat ik die 'see full specifications' op de cpu pagina over het hoofd gezien heb, daad dat juist dat de enige informatie is waarvoor je moet scrollen die pagina. Dus alsnog vrij goed verborgen door AMD :+ Maar minder slecht zichtbaar dan ik initieel zag op die pagina.

Voorbeeld met stukje taakbalk: https://imgur.com/7Z0iuX1

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 11:32]

Nox @Dennism25 december 2023 06:27
Is je hele beklag nou gebaseerd op dat je op dat knopje moet drukken die verder op de pagina staat? En dat er meerdere kolommen gebruikt worden itt ark? Goed, ark is iets overzichtelijker misschien maar ik denk dat de meeste specs die je nodig hebt wel te vinden zijn als je op het knopje klikt.
SG
@Dennism25 december 2023 14:08
Valt dat niet onder goed web design. Gross van volk op publieke sites is full spect overkill omdat kennis van die details onbekend is en dus minder bloated pagina juist fijn is. Iemand die Math libary of zijn threadpool optimaliseren is voor juiste cpu herkenning en thread algoritme en verdeling strategieën is die full spec zin vol maar dan is specifieke pagina wel gewenst wat beter op workstation monitor bekeken kan worden.

Als C++ hobby programmer wel eens op ARK pages gekeken.

Zen vs zen dense is voor AMD een dieper detail.
Dan Pcore vs Ecore wat zeer groot verschil is.

Voor de leek en vooral non gamer eigenlijk niet relevant. Voor gross die performance wel belangrijk vind kijkt naar benches en review gebruik makende van hun favo apps.
En dan krijg je een SKU type die meeste bang for tha buck geeft voor je app ongeacht hoeveel cores en wat voor verhoudingen die hebben.

Een gamer kijkt meer naar de games, een pro consumer meer naar de pro software reviews.

Als programmer zou een hypothese prototype van vulkan multithreaded game engine die wel goed gebruik maakt van ecores heel interessant zijn, dan zou ik shoppen voor test rig met zo weinig pcores en ruime sloot aan ecores. En ene met veel p en minder e cores.
Dan zijn die big/little verdeling wel belangrijk op de web page.
Astennu
@dcm36025 december 2023 12:43
Inderdaad het enige wat wel ontbreekt is de max turbo van de 4c cores de base clock is 3200 dus dat halen ze in ieder geval. Maar ben wel benieuwd wat de max boost is. Bij deze cpu Bv heb je 2 Zen4 en 4xZen4c met games heb je vaak 3+threads nodig nieuwe games kunnen ook wel 6-8 gebruiken. Dus dat ga je dan wel merken als die clocksnelheden lager zijn.

Daarnaast ben ik benieuwd naar de efficiency curve. Met lage clocks zijn de 4c cores bij gelijke clocksnelheden zuiniger bij hogere is het andersom. Dus ik ben benieuwd waar het kantelpunt zit.
TD-er @youridv124 december 2023 13:48
[...]
Sowieso wordt er te veel mee gerommeld. Je hebt binnen de i5 range verschillende E-core aantallen. De “i5” kun je dus beter gewoon weglaten want de 13400 en 13600K zijn zo verschillend in performance dat ze onder dezelfde tier schuiven heel verwarrend is voor de gemiddelde consument.
Komt ook nog eens bij dat 90% van de desktop gebruikers niets aan die E-cores heeft.
Dat het verwarrend is, kan ik het alleen maar volmondig mee eens zijn.
Ik beschouw mijzelf wel als zeer bovengemiddeld onderlegd als het gaat over het snappen van PC specs, maar aangezien ik zelf de laatste paar jaar niet echt naar die Intel P- en E-cores heb gekeken zou ik eerlijk gezegd niet eens zelf weten wat nu exact het verschil is tussen beiden.
Zeker na jouw opmerking dat 90% van de desktop-gebruikers er niets aan heeft, heeft mij nog meer aan het twijfelen gebracht over of dat wat ik dacht te weten over die cores wel juist is. (ik dacht namelijk dat E-cores vooral lager geklokte cores met langere pipelines zou zijn en wellicht ook minder cache per core)

Dus dat het verwarrend is; Volmondig Ja!
Frame164 @youridv124 december 2023 21:04
Waarom wordt dit soort nieuws over AMD hier altijd meteen gebagatelliseerd? Als het een ander bedrijf was geweest wordt het van alle kanten veroordeeld. AMD is ook gewoon een beursgenoteerde multinational die als voornaamste doel heeft om zoveel mogelijk winst te maken.
cmegens @youridv124 december 2023 13:01
Dat laatste vooral ja. Ik denk dat als Intel een desktop processor durft uit te brengen met alleen p cores het snel gedaan is.
Sissors @cmegens24 december 2023 13:08
Dat heeft Intel heel lang gedaan. De E cores zijn eraan toegevoegd gezien ze voor applicaties die goed met veel threads omgaan gewoon een stuk meer performance kunnen opleveren als enkel P cores erin te gooien.

Verder is Intel er toch gewoon duidelijk over? Wat de Pricewatch doet heeft Intel natuurlijk niks mee te maken, dit is hun eigen website: https://ark.intel.com/con...cache-up-to-4-60-ghz.html. Totaal aantal cores eerst ja, maar direct gevolgd met welke cores het zijn. Eerste webwinkel die naarboven komt een soortgelijk verhaal: https://www.alternate.nl/...ssor/html/product/1865247. Ja ook eerst totaal aantal cores, maar direct gevolgd waaruit die bestaan.
!mark @Sissors24 december 2023 13:19
Er zijn helaas wel websites welke ook bij Intel het aantal cores duidelijk zichtbaar weergeven maar dan de verdeling tussen P en E cores achter een knopje 'bekijk uitgebreide specificaties' of onderaan de pagina wegmoffelen.

En dan heb ik het niet alleen over slecht aangeschreven webshops, maar ook onder Tweakers populaire zaken zoals een Azerty:
https://azerty.nl/product...cache-3-5ghz-tray/6287214

Maar inderdaad, je kunt Intel moeilijk ter verantwoording roepen als een webwinkel de informatie welke Intel vrij helder geeft op een minder duidelijke manier weergeeft

@Dennism
Je maar daar staat dus alleen de kloksnelheid van de P cores vermeld, 3.5GHz base en tot 5.5GHz boost. Op basis van die informatie zou je dan verwachten dat dit voor de hele CPU opgaat terwijl de E cores op 2.6 resp. 4GHz lopen. Ja dan kun je wel doorscrollen tot onderaan de pagina naar de uitgebreide specificaties maar dit zou mijn inziens altijd bij elkaar moeten staan zoals bij Intel zelf.

AMD het idd bonter, gezien je zelf als je op SEE FULL SPECIFICATIONS klikt nergens de kloksnelheid van de Zen4c cores kunt vinden.

[Reactie gewijzigd door !mark op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@!mark24 december 2023 13:40
Azerty vind ik dan nog niet eens zo'n heel goed voorbeeld, immers bij de product omschrijving die je in dezelfde oogopslag mee neemt staat het al correct beschreven, net als als in de specificaties vlak daaronder.

https://imgur.com/nJMOzP2

In een oogopslag kun je dus alles zien wat je moet weten.

Verder klopt het natuurlijk wel dat Intel (maar ook AMD) uiteraard geen verantwoording hoeven af te leggen over hoe een willekeurige verkoper of bijvoorbeeld de pricewatch iets weergeeft.

Belangrijker is hoe ze dat doen op hun eigen websites, en daar loopt AMD helaas nog altijd behoorlijk achter. zie ook mijn post hier bijvoorbeeld: Dennism in 'AMD belooft transparanter te zijn over of Ryzen-processor Zen 4c-cores bevat'
Madrox @Sissors24 december 2023 21:32
Duidelijk is gelijk melden wat het is, 6 core + 8 sub cores bijv.

Met als gevolg dat je nu kan denken,hee die 14 core is beter dan die 8 core. Terwijl die 14 core, maar 6 performance cores heeft.
ikweethetbeter @Madrox25 december 2023 11:42
6 P cores plus 8 E cores is bijna altijd beter dan 8 P cores. Maar inderdaad niet altijd...
SG
@ikweethetbeter25 december 2023 12:10
Yep bij allcore load gaan de P-cores throttlen. Wat bij langdurige loads en dan nemen de vele ecores de hoofd rol in zware MT loads.
Games belasten de Pcores niet maximaal bij real live met sync on dan hoeven ze niet al te veel throttlen alleen die software gaat zeer slecht om met E-cores.
Madrox @ikweethetbeter25 december 2023 14:20
Behalve bij gaming. De e cores doen dan niets
computerjunky @cmegens24 december 2023 13:41
Ik heb liever een cpu met alleen p cores meer cache en een betere stock pl1 setting.

Die p cores en grafiekjes van editing word ik niet warm van hoor. Ik kijk alleen naar pure game prestaties, stroomverbruik en idle stroomverbruik en totale prijs incl stroomkosten over 4 jaar.
PjotterP @computerjunky24 december 2023 14:19
Xeon W 2400 series is denk ik wat je zoekt. 12 of 16 core variant. Deze hebben meer cache en ook een aardige hoeveelheid PCIE lanes.

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 23 juli 2024 11:32]

computerjunky @PjotterP24 december 2023 23:39
Ik doelde meer op gaming en dat is juist belabberd met een xeon.
ocwil @computerjunky24 december 2023 15:50
amd x3d :D
computerjunky @ocwil24 december 2023 23:39
Maar dan met goede idle power draw ;)
FrankoNL @cmegens24 december 2023 14:59
Dan kan je wel een kleine kerncentrale er naast zetten. Die Intel CPU’s zuipen nu al fors, met e cores.
DamirB @cmegens24 december 2023 16:31
Alleen e-cores? P cores only doen ze al
Navi @cmegens24 december 2023 13:34
De instap Xeon varianten van de 13900k of 14900k en dergelijke zijn in principe dat, enkel P cores en ECC support. En iets lagere TDP.

Bv:
Intel E-2488

https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html

[Reactie gewijzigd door Navi op 23 juli 2024 11:32]

cnieuweboer @youridv124 december 2023 20:24
Ach, Intel
ontzettend misleidend
Is het nou wel of niet belangrijke informatie. Eerst bagatelliseer je het, en daarna is het "ontzettend misdleidend".
Intel verzwijgt dat ook het liefst. Zelfs hier in de pricewatch worden die cores gewoon opgeteld
Intel bepaald niet wat "hier in de pricewatch" staat. Op Intel's eigen website is de hoeveel E/P cores en de base/boost clocks van die cores volledig duidelijk.
youridv1 @cnieuweboer25 december 2023 12:29
Die “ach” is niet bagatelliserend. Daarmee bedoel ik dat het niets nieuws is omdat Intel dit ook doet.

de pricewatch volgt gewoon exact de format van ARK.
ABD @youridv125 december 2023 19:12
+1 voor deze post, hoezo? Je kent het onderstaande* van de kleuterschool: "Ja, maar, Jantje doet dit of dat". Alsof je hier persoonlijk leed ervaart...

Je verweer doet er niet toe, AMD geeft het toe en belooft beterschap, dat is het enige dat telt in de wereld. Volwassenen nemen hun verantwoordelijkheid. Ik word persoonlijk een beetje moe dat het in AMD, Intel en Nvidia draadjes altijd verzandt in een soort Capulet vs Montague-achtige discussie. Sommige mensen zijn blijkbaar getrouwd met 'hun' merk. Ooit gaf een mod je daar een waarschuwing voor.


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Whataboutism, soms vernederlandst tot whataboutisme, ook bekend als whataboutery, is een drogreden waarmee iemand de beschuldiging van een misstand niet weerlegt, maar zijn of haar opponent er met een retorische vraag What about...? van beticht schuldig te zijn aan een andere ernstige misstand.

[Reactie gewijzigd door ABD op 23 juli 2024 11:32]

!mark @youridv124 december 2023 13:15
Ach, Intel verzwijgt dat ook het liefst. Zelfs hier in de pricewatch worden die cores gewoon opgeteld en daarna eronder aangegeven wat wat is. Als je het mij vraagt is dat ontzettend misleidend van intel, maar het is geen liegen.
Maar Intel is er in tegenstelling tot AMD wel direct duidelijk over op de hoofdpagina van elk product:
https://www.intel.com/con...0-ghz/specifications.html

Total Cores 14
# of Performance-cores 6
# of Efficient-cores 8
Total Threads 20
Max Turbo Frequency 5.3 GHz
Performance-core Max Turbo Frequency 5.3 GHz
Efficient-core Max Turbo Frequency 4 GHz
Performance-core Base Frequency 3.5 GHz
Efficient-core Base Frequency 2.6 GHz

Ik weet dat Intel hier niet bepaald populair is vanwege hun acties met OEMs in het verleden, maar wat doen ze hier precies fout dan? Ze geven alle relevante informatie direct zonder misleiding naar mijn mening.
SG
@!mark25 december 2023 13:52
Omdat het verschil tussen P-core en E-core extremer is.
Zen vs zen dense zijn beide full featured cores met alleen klok en cache verschil.
In de praktijk als voor games thread de hoger geklokte hardware threads gescheduled worden is er geen probleem. Als zen cores lager geklokt worden en dus dichter bij de dense core klokken is full MT load het verschil aanzienlijk minder.
Waar Pcores dan flink moeten throttlen ivm vermogen verbruik.

En dan is voor AMD niet zo gek om het op 1 hoop te gooien. Wat je bij P-cores en E-cores niet zomaar kan doen alleen al SMT gebrek. Bij Intel weet je hardware thread count niet. Bij AMD altijd 2 x whatever core.
Dennism
@youridv124 december 2023 19:53
Er staat nergens vermeld dat een E core een kwart van de rekenkracht van een P-core heeft en dat je geen bal aan ze hebt tenzij je aan video rendering of code compilatie doet.
Dat klopt niet helemaal, ze nemen ongeveer 25% van de ruimte van een P-Core, waardoor Intel ongeveer (niet helemaal) 4 E-Cores kwijt kan op de plek van 1 P-Core. Ze presteren uiteraard echter wel een stuk beter per 4 dan 1 P-Core, als dat slechts 25% zou zijn, was er immers geen geen enkele reden om ze te gebruiken.

Dit is wat bijvoorbeeld Anand destijds testte voor de 12900K bij single thread testing voor P en E Cores:
When Intel mentioned that the Gracemont E-cores of Alder Lake were matching the ST performance of the original Skylake, Intel was very much correct in that description. Unlike what we consider “little” cores in a normal big.LITTLE setup, the E-cores of Alder Lake are still quite performant.

In the aggregate scores, an E-core is roughly 54-64% of a P-core, however this percentage can go as high as 65-73%. Given the die size differences between the two microarchitectures, and the fact that in multi-threaded scenarios the P-cores would normally have to clock down anyway because of power limits, it’s pretty evident how Intel’s setup with efficiency and density cores allows for much higher performance within a given die size and power envelope.

In SPEC, in terms of package power, the P-cores averaged 25.3W in the integer suite and 29.2W in the FP suite, in contrast to respectively 10.7W and 11.5W for the E-cores, both under single-threaded scenarios. Idle package power ran in at 1.9W.
Wat Anand echter ook ziet, en wat nog steeds voor Intel het probleem is in workloads die alle cores belasten, is dat de P-Cores al een aanzienlijk deel van het stroom budget 'opeten' waardoor in die situaties niet alles uit de E-Cores gehaald kan worden wat er in zit.
What’s most interesting here is the scaling of performance and the attribution between the P-cores and the E-cores. Focusing on the DDR5 set, the 8 E-cores are able to provide around 52-55% of the performance of 8 P-cores without SMT, and 47-51% of the P-cores with SMT. At first glance this could be argued that the 8P+8E setup can be somewhat similar to a 12P setup in MT performance, however the combined performance of both clusters only raises the MT scores by respectively 25% in the integer suite, and 5% in the FP suite, as we are hitting near package power limits with just 8P2T, and there’s diminishing returns on performance given the shared L3. What the E-cores do seem to allow the system is to allows to reduce every-day average power usage and increase the efficiency of the socket, as less P-cores need to be active at any one time.
En daar snijd Anand ook een punt aan dat voor veel systemen (zelfs gaming) zal gelden. In bepaalde workloads, waaronder gaming doen P-Cores inderdaad niet veel, dat wil echter niet zeggen dat ze alleen wat doen in renderen en compileren. Ook in lage load tot middel zware situaties, waar je niet de performance van alle P-Cores nodig hebt kunnen de E-Cores zorgen voor minder verbruik, omdat er meer van de hongerige P-Cores uit kunnen blijven. Juist voor (simpel) kantoor werk e.d. zouden E-Cores (en AMD's C-Cores) flink moeten kunnen bijdragen, waardoor je met Sku's met met weinig P-Cores, maar veel E-Cores (of in AMD's geval met C-Cores) nog altijd een zeer nette performance kan krijgen in dat soort taken, terwijl die machines minder verbruiken dan wanneer ze alleen een sloot P-Cores hadden gehad.

Iets wat bijvoorbeeld voor laptops interessant kan zijn, en wat je nu ook ziet met Meteor Lake, waar als het systeem een lage belasting kent, de 2 extra E-Cores in de I/O die het systeem kunnen aanhouden, terwijl de compute tile met de andere P en E cores volledig uit gezet kan worden. Helaas zie je nog wel dat daar software matig nog wel wat voor gedaan moet worden, want wat ik gezien hebt snapt bijvoorbeeld Windows dat helaas nog niet heel goed, waardoor deze veel te snel terug grijpt naar de Compute tile en dus het verbruik hoger is dan het hoeft te zijn.

En dat is helaas nog altijd natuurlijk wel een probleem voor deze zuinigere cores, lang de software ze niet weet te benutten (in de basis al het OS, maar ook gaming zou in principe goed gebruik moeten kunnen maken van deze cores, mits correct geoptimaliseerd) blijft je gevallen houden waar het nog zeker niet optimaal presteert.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 11:32]

youridv1 @Dennism25 december 2023 12:46
En daar snijd Anand ook een punt aan dat voor veel systemen (zelfs gaming) zal gelden. In bepaalde workloads, waaronder gaming doen P-Cores inderdaad niet veel, dat wil echter niet zeggen dat ze alleen wat doen in renderen en compileren.
Dus voor 80% van de mid range to high performance systemen dragen E-cores bijna niets bij. Dat was mijn punt inderdaad.

Een i5 13500 heeft volgens de spec "14" cores, maar is bijna niet merkbaar sneller dan een 6 core voor de eindgebruiker.
Ook in lage load tot middel zware situaties, waar je niet de performance van alle P-Cores nodig hebt kunnen de E-Cores zorgen voor minder verbruik, omdat er meer van de hongerige P-Cores uit kunnen blijven.
Dat is allemaal fantastische theorie, maar in de werkelijke wereld zijn AMD's E-core loze Ryzen 7000 chips stomweg zuiniger. review: Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ry... Zowel in mixed premiere load als een gaming load als Idle ben je beter af met AMD chip van een generatie terug qua efficientie.

En dat komt inderdaad hierdoor:
Helaas zie je nog wel dat daar software matig nog wel wat voor gedaan moet worden, want wat ik gezien hebt snapt bijvoorbeeld Windows dat helaas nog niet heel goed, waardoor deze veel te snel terug grijpt naar de Compute tile en dus het verbruik hoger is dan het hoeft te zijn.
Windows doet dat niet "nog niet heel goed" Windows kan nog steeds nauwelijks fatsoenlijk omgaan met heterogene CPU's. In de praktijk blijven bij iedereen alle cores gewoon aan en kan de i5 13500 het qua efficientie niet winnen van de goedkopere, E-core loze 12400.
Dus kom niet aan met intels mooie efficientie marketing, want in de praktijktests is het allemaal gebakken lucht.

En in de cinebench test waar het totale stroomverbruik gemeten wordt, de test waar de E-cores zouden moeten laten zien waar ze voor zijn, staat de top vol met tot wel 3 jaar oude AMD CPU's. Wauw, wat efficient.

En dus heb je als consument in de nabije toekomst geen fluit aan E-cores tenzij je zware multithreaded workloads doet, maar dat is in 90% van de gevallen niet zo.

En daarom vind ik het misleidend dat die cores opgeteld worden. Je ziet in de efficientie en in de performance als normale gebruiker bijna niets terug van het feit dat je 14 cores hebt ipv 6, maar toch staat het bovenaan de specsheet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@youridv125 december 2023 12:58
Dus voor 80% van de mid range to high performance systemen dragen E-cores bijna niets bij. Dat was mijn punt inderdaad.
Als je denkt dat 80% van de midrange tot highend dat verkocht wordt 'gaming' is, dan gaat je vergelijking daar al mank vermoed ik, waarom denk je immers dan Intel nog altijd meer dan 80% van de client markt in handen heeft, terwijl AMD zo'n 80-90% van de DiY Gaming markt heeft als je de marktvorsers mag geloven? De zakelijke / oem markt drijft nog altijd op Intel en juist in die workloads doen de E-Cores wel wat, enerzijds in efficiëntie ten opzichte van oudere Intel Sku's, anderzijds in performance.

Daarnaast zal een gaming PC niet alleen voor gaming gebruikt worden, sterker nog, het grootste gedeelte van die PC's zal over het algemeen vaker idle / laag belast zijn dan dat er full load op gegamed wordt.
Dat is allemaal fantastische theorie, maar in de werkelijke wereld zijn AMD's E-core loze Ryzen 7000 chips stomweg zuiniger. review: Processors voor gewone mensen - Nieuwe Core i3's, Core i5's en 65W-Ry... Zowel in mixed premiere load als een gaming load als Idle ben je beter af met AMD chip van een generatie terug qua efficientie.
Dat bestrijd dan ook niemand, echter voor die 80+% die nog altijd Intel koopt, is het zeker niet zo dat een Sku met E-Cores geen voordelen heeft over een Sku zonder E-Cores, zelf niet als deze in een workload als gaming momenteel nog weinig doen, enkel in zo'n worst case scenario doen ze niets. En dat worst-case scenario gaat alleen maar minder voorkomen.
youridv1 @Dennism25 december 2023 13:03
Als je denkt dat 80% van de midrange tot highend dat verkocht wordt 'gaming' is, dan gaat je vergelijking daar al mank vermoed ik, waarom denk je immers dan Intel nog altijd meer dan 80% van de client markt in handen heeft, terwijl AMD zo'n 80-90% van de DiY Gaming markt heeft als je de marktvorsers mag geloven?
80% gaming en huis tuin en keuken pc's die vooralsnog geen baat hebben bij E-cores. Ik heb het over normale consumenten.

Waarom denk ik dat intel nog steeds zo'n groot stuk van de markt in handen heeft? Omdat de consument bang is voor verandering en er jaren is aangeleerd dat amd slecht is.
De zakelijke / oem markt drijft nog altijd op Intel [...]
Zeker. Intel heeft jaren lang smerige contracten en deals gesloten met OEM's om AMD buiten de deur te houden. Dat is ook hier op tweakers gewoon in het nieuws geweest.
En al die zakelijke PC's staan ook gewoon de hele werkdag meer stroom te trekken dan een AMD chip had gedaan. Het gros van de zakelijke pc doet niets anders dan een webbrowser open hebben staan naar een cloud werkomgeving en een mail client open hebben
Daarnaast zal een gaming PC niet alleen voor gaming gebruikt worden, sterker nog, het grootste gedeelte van die PC's zal over het algemeen vaker idle zijn dan dat er full load op gegamed wordt.
En in idle zijn die E-core cpu's ook niet zuiniger. Dat is gewoon getest. Ook daar geen argument voor E-cores
is het zeker niet zo dat een Sku met E-Cores geen voordelen heeft over een Sku zonder E-Cores, zelf niet als deze in een workload als gaming momenteel nog weinig doen, enkel in het worst case scenario doen ze niets. En dat worst-case scenario gaat alleen maar minder voorkomen.
Worst case scenario is alleen wel 99% van de workload van de gemiddelde thuis gebruiker. Tijdens webbrowsen, mailen, video en muziek streamen, gamen en office taken bieden de E-cores momenteel niets qua efficientie of performance en dat is bijna het enige dat de gemiddelde consument doet. Ze komen er in iedere power efficiency test slechter uit momenteel.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@youridv125 december 2023 13:56
Ze komen er in iedere power efficiency test slechter uit momenteel.
Dat is niet wat Anand concludeert, die laat zien dat de E-Cores flink efficiënter zijn zoals ik al eerder quote, maar ook niet wat de Tweakers review laat zien die je linkt. En concludeert dus ook dat E-Cores juist wanneer een systeem weinig belast wordt en het OS de P-Cores uit kan zetten meerwaarde kan bieden naast full load workloads.

Echt 100% Idle wordt waarschijnlijk pas interessant wanneer het OS de extra E-Cores op een I/O die kan gebruiken zoals MTL deze heeft, waarbij de hele compute die uitgezet kan worden in plaats van in een lower power state gaat.

Als ik kijk naar de 12400 en de 13400 in de Tweakers review, waar de 12400 geen 0 Cores heeft en de 13400 6+4 is, is idle een toss up tussen die 2 (wat logisch is bij deze sku's, juist een scenario niet idle, maar zeer lage belasting zou in het voordeel moeten zijn van de E-Cores), en in beide efficiëntie tests van Tweakers verslaat de 13400 de 12400, en de 13400 verslaat ook steeds de 13100, die enkel P-Cores heeft.

Wat wel jammer is, is dat Tweakers geen efficiëntie laat zien van de mixed workload (al vraag ik me af of enkel premiere pro een 'mixed worload' is).

Maar eigenlijk valt zoiets uit zo'n Tweakers test lastig op te maken, ze doen hun best, maar je ziet duidelijk dat Tweakers (en niet alleen Tweakers, maar eigenlijk het overgrote deel van de reviewers) eigenlijk veel te weinig test met dit soort zaken en veel te beperkt. Ik zou graag een reviewer zien die echt de handschoen oppakt en efficiency tests eens echt onderdeel gaat laten uitmaken van de reviews. En dan niet alleen Cinebench en een game, maar echt meerdere en ook wisselende workloads getest.

Waar E-Cores bijvoorbeeld ook een meerwaarde zouden moet brengen is wanneer een gamer niet alleen aan het gamen is, maar bijvoorbeeld ook muziek afspeelt, discord open heeft staan, misschien een serie / Twitch op het 2de scherm (doe ik zelf vaak), gestreamed wordt of wanneer er gegamed wordt terwijl er andere zaken gedaan worden op de achtergrond. En dan niet in de zin dat er performance gewonnen zal worden, maar in de zin van dat je minder FPS zou moeten verliezen dan wanneer je geen E-Cores zou hebben.

Wel natuurlijk met de verstande dat als je een gamer bent, je beter gewoon een X3D Sku van AMD koopt, maar dat mag geen verrassing zijn.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 11:32]

youridv1 @Dennism25 december 2023 16:03
even ingaand op een specifiek punt, dat gamen met andere taken ernaast. Dat heeft techspot/hardware unboxed specifiek getest. Zou je even terug moeten zoeken. De conclusie was dat het bijna geen voordeel biedt met E-cores. Waarschijnlijk omdat ook hier Windows niet fatsoenlijk de juiste cores bij de juiste applicatie zet

en ja anand tech doet hele specifieke geisoleerde tests. Dat is super interessant voor tweakers, maar niet voor de eindgebruiker. Die doen normale taken, geen single core stresstests

Het is ook maar de vraag hoe veel het uberhaupt er toe doet, want je hebt ook talloze andere componenten in je systeem zitten die al je efficientie tenietdoen, zoals een discrete GPU die 15 watt idle trekt, of veel meer als je de nvidia multi display bug ervaart of een moderne radeon 7000 gpu hebt.
En dan ook nog 1 of meerdere monitoren die 30-50 watt per stuk trekken. En een 80plus niet titanium voeding die bij lage loads best inefficient is.
Ik denk dat het voor desktops beter is om te richten op het efficienter maken van de power cores dan proberen truucjes uit te halen met biglittle.
Voor laptops, die wellicht maar 1 of 2 P-cores hebben, is het leuk om een legertje E-cores erbij te hebben. Maar op de desktop, waar je toch al 6 P-cores moet hebben voor een i5, heb je geen extra cores nodig voor 90% van de gebruikers

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@youridv125 december 2023 16:48
Die test meende ik ook gezien te hebben jaren geleden, en was er al naar op zoek. Maar ik weet niet of ie offline gehaald is, maar ik kan die test dus echt nergens meer terug vinden.

Maar dat laatste aangaande de scheduler is waarschijnlijk wel een veroorzaker van de worst case scenario's waar de E-Cores niets doen, zie ook bijvoorbeeld deze test van Steve: https://www.youtube.com/watch?v=ISl-QQ5lWI4

Waar je ziet dat E-Cores, ook in gaming, wel degelijk bijdragen, mits de optimalisatie op orde is. Probleem daar is echter dan weer dat Intel dit om marketing technische redenen alleen voor 14th gen beschikbaar stelt en dat er per applicatie getuned moet worden. Zodra je echter dat soort zaken in het OS gaat krijgen zonder dat je specifieke tuning applicaties moet installeren zie je wel dat E-Cores veel potentie hebben. Je ziet bijv. dat wanneer het 'aan staat' de cpu de E-Cores meer gebruikt, het totale verbruik 10 tot 15% minder is, en de performance aldus Steve zo'n 20% hoger. Dat is een flinke efficiëntie slag.

En dat is ook een beetje wat ik aangeef, E-Cores zijn zeker niet heilig, maar in de basis zijn ze nooit slechter dan wanneer je ze niet zou hebben. Iemand die dus perse Intel wil hebben zal over het algemeen dus altijd beter af zijn met een 6+4 Sku dan met een 6+0 Sku, tenzij die 6+4 Sku echt veel duurder is. Immers de meeste consumenten maar ook bedrijven kopen een PC voor 5+ jaar, in die tijd zal het aantal worst case scenario situaties normaliter afnemen, waardoor die E-Cores normaliter steeds meer waarde gaan hebben naarmate de support beter wordt. Ook in situaties waar ze nu mogelijk nog niet bijdragen.

Anders zou het geweest als Intel bijvoorbeeld niet alleen 4+0, 6+0, 6+4, 6+8, 8+8, en 8+16 zou aanbieden, maar ook 8+0 en bijvoorbeeld 10+0 of 12+0, die laatste Sku's zouden voor bepaalde workloads op dit moment interessanter kunnen zijn dan 6+8, 8+8 of 8+16, die Sku's zijn er echter niet.
youridv1 @Dennism25 december 2023 18:32
punt is alleen dat dat prijsgat er wel is. De performance per P-core is vrijwel identiek tussen de 13500,13400 en de 12400. Die laatste is maar 150 euro terwijl de andere twee dik over de 200 gaan.
De R5 5600 is nog weer net iets goedkoper en biedt in veel gevallen moederborden van net weer een paar tientjes minder.

Buiten code compilatie, rendering, of creative workloads, is de 12400 dus vrijwel identiek in performance voor de helft van de prijs.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@youridv125 december 2023 18:47
Maar dan bekijk je het vanuit de zelfbouw markt, die al vrijwel helemaal in handen van AMD is. Ik bekijk het juist meer vanuit de OEM / Zakelijke markt waar Intel nog veel reach heeft, waar ik bij bijvoorbeeld bij onze leveranciers een standaard 12400 model Lenovo / Dell of HP kan bestellen voor ongeveer even veel geld als ik een 13400/13500 model kan bestellen waarbij de overige specificaties vergelijkbaar zijn.
Ik kan natuurlijk niet linken naar onze zakelijke leveranciers, maar bij bijvoorbeeld Azerty, waar ik prive veel koop zie je een vergelijkbaar beeld:

https://imgur.com/swarPSd

In die segmenten zijn de prijzen dus een stuk minder zwart wit dan in DiY.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 23 juli 2024 11:32]

youridv1 @Dennism25 december 2023 20:15
als het om hetzelfde prijskaartje gaat, dan is meer altijd beter. Maar het gaat me een beetje om value. Het argument is nu dat die E-cores leuk zijn als je ze er bijna gratis bij krijgt. Daar ben ik het sowieso mee eens.

Maar 80-90 euro bijbetalen zou ik de gemiddelde consument natuurlijk niet aanraden voor het kantoorpctje waar ze naar op zoek zijn, al dan niet met een videokaart voor een spelletje.
Als ze de optie hebben zou ik ze dan altijd naar de 12400 of 5600 sturen voor minder.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

Dennism
@youridv125 december 2023 21:17
In het DiY segment lijkt me dat inderdaad voor de hand liggend, als je niet voor AMD kiest, en je op een budget zit is een 12400 natuurlijk een zeer goede keuze, gooi die 80-90 in een GPU en daar haal je meer uit de komende 5 jaar dan uit een paar E-Cores.

Zit je echter niet op een budget dan zou ik weer weer iemand zijn die gerust een paar tientjes extra uit zou geven voor (meer) E-Cores puur om het er mee te spelen vanuit het hobby perspectief, maar goed, ik ben dan ook iemand die op release gewoon een op dat moment objectief veel te dure 5800X3D kocht voor €499 omdat ik V-Cache zelf wilde testen en daar geen minuut spijt van heeft gehad :P
youridv1 @Dennism26 december 2023 10:55
ik zit zelf ook op een 5800X3D ookal was des tijds net de 7700X uit en was dat eigenlijk misschien de betere deal geweest. Niet qua prijs maar qua platform. Maar de 5800X3D was 299 dat weekend en ik had van een of twee specifieke games die ik speel gezien dat ze er veel baat bij hadden, dus ik wilde het ook wel eens weten.

En inderdaad, voor mezelf zou ik dus wel een paar tientjes hier of daar uitgeven voor potentieel niet super essentiele upgrades, maar op het forum of wanneer vrienden om advies vragen is er vaak toch wel een gedefinieerd budget. Ervaring leert toch dat overal besparen (redelijkerwijs) net genoeg kan opleveren om 1 gpu tier hoger te komen. Dus dan komt een 13500 of hoger er niet vaak, uh nooit, van.
Je ziet hem hier or daar wel aangeraden worden voor dGPU loze, budget, foto en video editting lijstjes en daar ben ik het mee eens.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 23 juli 2024 11:32]

lordawesome 24 december 2023 15:01
Apple heeft hier ook een handje van. Er staat vrolijk op hun website dat een Macbook Air met M2 chip 8 cores heeft. En niet 4 Performance cores en 4 Efficiency cores.
Zowel op de productpagina: https://www.apple.com/nl/macbook-air/
Als de winkelpagina: https://www.apple.com/nl/shop/buy-mac/macbook-air/15-inch-m2
pBook @lordawesome24 december 2023 21:41
Als je op 'Specificaties' drukt staat er als eerste zin onder Chip: 8‑core CPU met 4 performance-cores en 4 efficiency-cores. Lijkt me vrij duidelijk.
lordawesome @pBook25 december 2023 00:27
Waar staat dat precies? Ik zie het niet staan op die twee pagina's. Ook niet als ik zoek naar het woord specificatie.
MrMarcie @lordawesome24 december 2023 15:27
Dank je, dat had ik me niet gerealiseerd. Wil wel +en maar mag hier niet modereren.
zonglew00 24 december 2023 14:07
Moj boeit niet zoveel wat voor cores erin zitten. Het enige wat mij boeit is wat de performance is zonder throttle.

De ouwe rotten onder ons kennen nog wel de Prescot grap.
Roel1966 24 december 2023 22:45
Net eens even bij Intel gekeken maar ook bij de Intel cpu's staat als 1ste het totaal aantal cores vermeld en pas als je verder door scrollt staat dan het aantal P en E cores. Ook als je bij de webshops gaat kijken dan staat veelal als 1ste het totaal aantal cores vermeld.

Mijzelf maakt het eerlijk gezegd niet zo heel veel uit want ook die E of C cores werken evenzogoed mee als je b.v. video gaat renderen. Je merkt ook toch wel verschil als je dan de E cores uitschakeld en alleen via de P cores gaat renderen.

Het mag dan misschien inderdaad wel wat onduidelijk zijn bij AMD maar of het nu echt misleiding is betwijfel ik wel. Want ergens lijkt het er wel een beetje op dat AMD moedwillig dan bepaalde specs verzwijgt om hun cpu's dan interessanter te maken. Dan denk ik toch van tja hoe je het ook bekijkt, het zijn en blijven evenzogoed fysieke cores.
Cristan 25 december 2023 02:07
Ik weet niet of dit marketingtechnisch zo slim is. Ik denk dat veel mensen de e-cores van Intel en de c-cores van AMD op 1 hoop gooien, terwijl die van AMD significant hoger presteren. Sterker nog: ze hebben dezelfde IPC als normale Zen 4 cores. De maximale klokfrequentie is dan wel lager, dus een mooi compromis zou zijn dat ze bijvoorbeeld zeggen dat het een quadcore is, maar 3 van de 4 cores tot 3 Ghz gaan.
sircampalot 24 december 2023 15:24
Marketing is dingen zo mooi mogelijk presenteren, schurend tegen het randje van misleiding aan.
Wat dat betreft niets nieuws.

Het is dan ook een kat en muisspel met regelgeving.
uiltje @sircampalot24 december 2023 16:34
En met de enthusiast sites, dus blijven we ze gewoon op hun donder geven :P
Madrox @sircampalot24 december 2023 21:33
Het is misleidend, maar ze komen er mee weg.

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