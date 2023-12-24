AMD belooft transparanter te zijn over of Ryzen-processor Zen 4c-cores bevat

AMD belooft dat het binnenkort transparanter aan gaat geven of een processor gebruikmaakt van Zen 4c-cores. Tot dusver werden de Zen4- en Zen4c-cores vaak bij elkaar opgeteld, waardoor het niet duidelijk was hoeveel er van ieder aanwezig zijn. Ook de maximale kloksnelheden van de Zen4c-cores worden volgens AMD binnenkort prijsgegeven.

In een reactie aan Tom's Hardware stelt AMD dat het 'de feedback' meeneemt, en binnenkort de maximaal haalbare kloksnelheden van de Zen4c-cores gaat opgeven. Daarnaast belooft het bedrijf ook dat het bij de hoofdspecificatiepagina van zijn Ryzen-processors gaat verduidelijken of en hoeveel Zen4c-cores er precies aanwezig zijn. Het is niet duidelijk wanneer dat precies moet gaan gebeuren, maar het duurt volgens AMD naar verwachting 'een paar weken' om de benodigde veranderingen op de website door te voeren.

De eerste laptopchips met Zen4c-cores, de Ryzen 5 7545U en Ryzen 3 7440U, werden in november aangekondigd. Deze kernen moeten dienen als 'efficiëntere' versies van de reguliere Zen4-cores. AMD stelt dat beide soorten kernen nagenoeg identiek zijn, met als enige verschil dat de Zen4c-variant wat kleiner is gemaakt. Hoewel de werking en functionaliteit weliswaar hetzelfde zijn, zorgt dat kleinere formaat wel voor een lagere maximale kloksnelheid. Het bedrijf meldt bij de specificaties van zijn processors die deels gebruikmaken van Zen4c, tot dusver echter niet wat de precieze, maximale kloksnelheden zijn per type core. Onder meer op Tweakers werd dit als kritiekpunt aangehaald.

Daarnaast heeft AMD ook de informatie over hoeveel Zen4c-cores er precies aanwezig zijn in een cpu, enigszins verstopt. Bij de lijst algemene specificaties van een Ryzen-cpu met Zen4- en Zen4c-cores, worden beide varianten namelijk bij elkaar opgeteld. Gebruikers kunnen alleen weten hoeveel er precies van beide aanwezig zijn, door op 'See full specifications' te klikken. Veel retailers kiezen er echter voor om die lijst volledige specificaties niet op hun productpagina's te plaatsen, schrijft Tom's Hardware. Dat kan volgens die site leiden tot misleidende productinformatie. Ook in AMD's marketingmaterialen van de Ryzen 5 8540U en Ryzen 3 8440U wordt nergens genoemd dat ze deels gebruikmaken van de minder presterende Zen4c-kernen, hetgeen volgens Tom's Hardware eveneens als misleiding gezien kan worden.