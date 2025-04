AMD Ryzen 5 8600G-desktopprocessor met Radeon 760M-igpu verschijnt in Geekbench

Er zijn specificaties van een onaangekondigde AMD Ryzen 5 8600G-desktop-apu verschenen. Deze processor beschikt over zes Zen 4-cores en een geïntegreerde RDNA 3-gpu met acht CU's. De chip komt volgens eerdere geruchten in het huidige kwartaal uit.

De Geekbench-listing toont dat de AMD Ryzen 5 8600G beschikt over zes cores en twaalf threads, zo merkt ook Wccftech op. De vooralsnog onaangekondigde desktopprocessor zou daarbij draaien op een boostclock van maximaal 5,0GHz en krijgt in totaal 16MB L3-cache. De Ryzen 5 8600G krijgt daarnaast een Radeon 760M-gpu, die ook wordt gebruikt in sommige Ryzen 7000-laptopprocessors. Deze igpu beschikt over vier wgp's, die gezamenlijk acht RDNA 3-compute-units bevatten. De igpu van de Ryzen 5 8600G draait op 2,8GHz. De huidige laptopprocessors met Radeon 760M, zijn 200MHz lager geklokt.

De Radeon 760M-igpu in kwestie haalt een Geekbench-scores van 24.842 in OpenCL en 30.770 in Vulkan. Daarmee scoort de gpu in deze Ryzen 5 8600G ongeveer twintig procent hoger dan de Ryzen 5 7640HS-laptopprocessors met diezelfde 760M-gpu, merkt Wccftech op. Dat snelheidsverschil wordt verklaard door de hogere kloksnelheden in combinatie met een hogere tdp, die 65W bedraagt.

Er gaan al langer geruchten rond over de komst van nieuwe Ryzen 8000G-desktopprocessors. Deze moeten later dit kwartaal beschikbaar komen voor het AM5-platform. Eerder verschenen al specificaties van enkele Ryzen 8000G-modellen, waarin ook de Ryzen 5 8600G werd vermeld. Toen waren er echter nog geen concrete details over de igpu bekend. Wanneer deze chips precies beschikbaar komen, is echter nog niet bekend. AMD houdt volgende week een evenement tijdens de CES-beurs in Las Vegas, hoewel het bedrijf niet heeft bevestigd dat de Ryzen 8000G-serie dan ook wordt aangekondigd.