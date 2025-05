Benchmarks: AMD Ryzen 7 8700G-apu tot 25 procent sneller dan Ryzen 5 8600G-apu

Er zijn benchmarkresultaten opgedoken van de AMD Ryzen 7 8700G- en Ryzen 5 8600G-apu. De singlethreadscore van de Ryzen 7 8700G ligt ongeveer 10 procent hoger dan die van de Ryzen 5 8600G. De multicorescore van deze chip zou dan weer 25 procent hoger liggen.

Uit de benchmarkresultaten blijkt dat de de Ryzen 7 8700G-apu een singlethreadscore van 2720 punten haalt. De multithreadscore van deze apu bedraagt 14326 punten. Bij de Ryzen 5 8600G bedraagt de singlethreadscore 2474 punten en de multicorescore ligt op 11453 punten.

Of deze resultaten ook betrouwbaar zijn, moet nog blijken. Vast staat wel dat de Ryzen 7-apu met Geekbench 6.2.2 werd getest terwijl de Ryzen 5-chip zijn tests in Geekbench 6.0.1 doorliep. Beide apu’s werden in een systeem met 32GB aan DDR5-6400-ramgeheugen getest. AMD heeft de Ryzen 8000G-desktopprocessors begin januari geïntroduceerd. Deze AM5-cpu's krijgen een geïntegreerde RDNA 3-gpu en beschikken over Zen 4- of Zen 4c-cores. De chips zullen vanaf 31 januari in de winkelrekken liggen.