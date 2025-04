Vermeende europrijzen AMD Ryzen 7 5700X3D en Ryzen 5 5500GT verschijnen online

Europrijzen voor de AMD Ryzen 7 5700X3D en Ryzen 5 5500GT zijn naar verluidt online verschenen. Een Oostenrijkse prijsvergelijkingssite meldt dat de 5700X3D zo'n 271 euro in Duitsland gaat kosten, terwijl de 5500GT ongeveer 134 euro kost in datzelfde land.

Verschillende Oostenrijkse en Duitse webshops melden dat de AMD Ryzen 7 5700X3D en Ryzen 5 5500GT op voorraad zijn en vermelden via Geizhals de respectievelijke prijzen, zo merkte momomo_us op. Volgens de leaker kost de Ryzen 7 5700X3D bij andere webshops overigens tientallen euro's meer. Verder vermeldt hij dat de vermeende Ryzen 5 8600G en 5600GT respectievelijk ruim 300 euro en 185 euro kosten, al is in deze gevallen slechts één webshop te vinden die de processors verkoopt, zo merkt Tom's Hardware op. Alleen de 8600G is compatibel met AMD's AM5-socket, terwijl de overige cpu's voor AM4 gemaakt zijn.

Vooralsnog heeft AMD zelf geen prijzen of releasedata voor de nieuwe cpu-varianten binnen de 5000-serie bekendgemaakt. Naar verwachting komt de AMD Ryzen 7 5700X3D met 3D V-Cache in het eerste kwartaal van dit jaar uit. Omdat webshops doorgaans vrij kort voor de release van producten pas prijsinformatie krijgen, verwachten verschillende media dat ook de sku's Ryzen 5 5500GT, 5600GT en 8600G binnenkort aangekondigd en uitgebracht worden.