Gerucht: AMD werkt aan Ryzen 7 5700X3D- en Ryzen 5 5500X3D-cpu's met 3D V-Cache

AMD werkt mogelijk aan twee nieuwe, goedkopere Ryzen 5000X3D-processors voor het AM4-platform. Een leaker stelt dat de cpu-maker met een Ryzen 7 5700X3D en een Ryzen 5 5500X3D komt. Het is niet bekend wanneer de vermeende chips uitkomen.

Volgens leaker chi11eddog, die vaker correcte informatie over komende producten deelt, krijgt de Ryzen 7 5700X3D acht Zen 3-cores en zestien threads. De Ryzen 5-variant zou beschikken over zes cores en twaalf threads. Beide chips moeten 96MB L3-cache krijgen. Vermoedelijk betreffen het hiermee goedkopere versies van de bestaande Ryzen 7 5800X3D en Ryzen 5 5600X3D. Die beschikken over dezelfde specificaties, maar hebben hogere kloksnelheden.

Het is niet bekend wanneer de vermeende chips uitkomen of hoe die beschikbaar komen. De Ryzen 7 5800X3D is al een paar jaar algemeen beschikbaar. Eerder dit jaar introduceerde AMD zijn Ryzen 5 5600X3D, hoewel die alleen beschikbaar is bij MicroCenter in de Verenigde Staten. Of de nieuwe processors algemeen beschikbaar komen, is niet bekend.

AMD introduceert al langer X3D-processors. Die chips zijn grotendeels gelijk aan hun non-X3D-tegenhangers, maar beschikken over extra L3-cache dat boven op de gewone cpu-die wordt gestapeld. Iedere cpu kan daarmee tot 64MB extra L3-cache krijgen, boven de hoeveelheid cache die standaard al in de cpu zit verwerkt. AMD heeft ook Ryzen 7000X3D-cpu's uitgebracht voor socket AM5 en introduceerde eerder dit jaar ook zijn eerste X3D-laptopchip.