Door Tomas Hochstenbach

Redacteur

Feedback • 08-03-2023 16:04 243

De AMD Ryzen 7 5800X3D revisited

Nu voor 299 euro een goede deal?

08-03-2023 • 16:04

243

Ryzen 7 5800X3D revisited

In eerste instantie leek het verhaal van de AMD Ryzen 7 5800X3D als een nachtkaars uit te gaan. We gaven hem in onze review een Innovation-award voor de moeite, maar de lange tijd stabiele vraagprijs van 499 euro maakte hem gewoon weinig interessant om te kopen. Nu de prijs van deze processor opeens scherp is gedaald, barst de discussie rondom deze cpu onder elk zijdelings gerelateerd artikel los, en is hij as we speak zelfs het allerpopulairste product in de Pricewatch. Tijd voor een second opinion: is de Ryzen 7 5800X3D nu wel een goede deal?

Update 8 maart 2023

Dit artikel verscheen eerder op 26 november 2022, toen de Ryzen 7 5800X3D in de aanbieding was voor 369 euro. Op 8 maart 2023 hebben we dit artikel bijgewerkt, omdat de prijs met 299 euro een nieuw laagtepunt bereikte. De tekst is op sommige punten aangepast, en alle prijs-prestatiegrafieken zijn geactualiseerd met de actuele prijzen.

Inmiddels zijn ook de Ryzen 7000X3D-processors beschikbaar, maar die beginnen vooralsnog bij de 679 euro kostende Ryzen 9 7900X3D en spelen in dit deel van de markt dus geen rol. Een goedkopere 8-core-variant, die nog altijd ruim 500 euro gaat kosten, wordt volgende maand verwacht.

Wat de 5800X3D bijzonder maakt

AMD Ryzen 7 5800X3DIn de zomer van 2021 kondigde AMD de komst van 3D V-Cache aan. Dat is extra L3-cache die niet zoals gebruikelijk in de processorchip zelf zit, maar in een extra chipje letterlijk boven op de reguliere die. AMD maakt daarvoor gebruik van de chip-on-wafertechniek van chipbakker TSMC. De 5800X3D heeft hierdoor geen 32MB L3-cache, zoals de reguliere 5800X, maar 96MB: drie keer zoveel dus. De L3-cache is de grootste cache binnen de processor en als de benodigde gegevens voor een berekening hierin niet kunnen worden gevonden, moet worden uitgeweken naar het werkgeheugen, dat een ordegrootte langzamer is.

Vooral taken die aan veel data tegelijk werken of waarvan de benodigde data slecht te voorspellen valt, profiteren in de regel flink van het toevoegen van meer L3-cache. Games zijn daar een uitstekend voorbeeld van. Als de voor een bepaalde toepassing benodigde data echter op elk moment al binnen de bestaande cache paste, heeft het toevoegen van meer cache geen zin. Daarbij is cache relatief gezien erg 'duur'; de plak van 64MB extra L3-cache is meer dan half zo groot als de complete originele chip van de 5800X. De hoeveelheid cache in een cpu is dus altijd een evenwichtsoefening.

Door de forse hoeveelheid cache presteert de Ryzen 7 5800X3D bijzonder goed in games, zeker in vergelijking met andere modellen van zijn generatie, en doet hij dat ook nog eens bijzonder efficiënt. De extra cache is namelijk zuiniger dan alternatieve manieren om de gamingprestaties op te schroeven, bijvoorbeeld het opvoeren van de klokfrequentie.

De die met de extra L3-cache wordt letterlijk bovenop de bestaande ccd geplaatst, en is iets meer dan half zo groot.
De die met de extra L3-cache wordt letterlijk boven op de bestaande ccd geplaatst en is iets meer dan half zo groot.

Beperkingen van de 5800X3D

Een nadeel van de 5800X3D is dat het de eerste Ryzen-desktopprocessor is die je niet kunt overklokken of 'undervolten'. AMD heeft die instellingen verwijderd, omdat de nieuwe productietechniek de schaalbaarheid van de kloksnelheid in relatie tot de spanning beperkt. Omdat de karakteristieken van de cache en de processorcores zelf op diverse manieren aan elkaar zijn gekoppeld, kunnen ook de cpu-cores niet handmatig worden over- of ondergeklokt.

Gebruikers hebben inmiddels wel een manier uitgedokterd om Precision Boost Overdrive 2 toch te kunnen gebruiken op de 5800X3D, maar die is niet erg gebruiksvriendelijk en wordt vanzelfsprekend niet door AMD aanbevolen.

Huidige prijs-prestatieverhouding

De prijs is toch wel het belangrijkste wat er veranderd is aan de 5800X3D sinds we hem bij zijn introductie bespraken op Tweakers. Toen vond ik hem voor 499 euro veel te duur. Hoe zit dat nu? Tijd om onze prijs-prestatiegrafieken erbij te pakken, te beginnen met die voor de prestaties in games. Daar draait het bij de 5800X3D immers allemaal om.

De trendlijn geeft de gemiddelde prijs-prestatieverhouding in een segment aan en daar scoort de Ryzen 7 5800X3D voor zijn nieuwe prijs inderdaad keurig boven. Het verschil met de reguliere 5800X, die weliswaar goedkoper is, maar ver onder de trendlijn eindigt, is hier erg fors. De Ryzen 5 7600X scoort voor minder geld identiek aan de 5800X3D en de Ryzen 7 7700X biedt voor hetzelfde geld nóg betere prestaties. Maar die processors vereisen natuurlijk een systeem op basis van het AM5-platform, waarop ik verderop dieper inga.

Kijken we echter naar de prestaties in al onze tests, dan komt de 5800X3D er minder rooskleurig vanaf. Veel toepassingen anders dan games profiteren niet of in veel mindere mate van de extra L3-cache, terwijl je er natuurlijk wel voor betaalt.

Puur op basis van de prijzen van de processors in verhouding tot de geboden prestaties, kunnen we dus concluderen dat de 5800X3D voor gamers inderdaad een interessante optie is geworden, maar voor wie niet gamet, nog altijd geen logische koop is.

Naast de prestaties maakt ook het stroomverbruik een bijzondere processor van de 5800X3D. Door de iets lagere kloksnelheden ligt dat namelijk lager dan bij de normale 5800X, terwijl de prestaties, vooral die in games, dus aanzienlijk hoger liggen. Tijdens het gamen in Metro Exodus is de 5800X3D bijvoorbeeld bijna net zo zuinig als een Ryzen 7 5700G, terwijl hij uiteraard een stuk sneller is.

  • Metro Exodus
  • Cinebench
  • Premiere Pro
  • Idle
Stroomverbruik Metro Exodus - 1080p Ultra - CPU + moederbord - Mediaan
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 5600
68,56
AMD Ryzen 7 5700G
72,54
AMD Ryzen 7 5800X3D
72,94
AMD Ryzen 5 5600X
79,60
AMD Ryzen 7 5800X
91,47
Intel Core i5-12400
93,90
AMD Ryzen 5 7600X
95,22
Intel Core i5-12600K
103,46
AMD Ryzen 7 7700X
105,54
AMD Ryzen 9 5900X
107,02
Intel Core i7-12700K
113,78
Intel Core i5-13600K
118,55
Intel Core i7-13700K
137,89
Stroomverbruik Cinebench R23 - CPU + moederbord - Mediaan
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 5600
68,09
AMD Ryzen 5 5600X
68,32
AMD Ryzen 7 5700G
83,85
Intel Core i5-12400
84,43
AMD Ryzen 7 5800X3D
111,68
Intel Core i5-12600K
118,07
AMD Ryzen 5 7600X
122,09
AMD Ryzen 7 5800X
126,27
AMD Ryzen 9 5900X
130,26
AMD Ryzen 7 7700X
152,61
Intel Core i7-12700K
174,35
Intel Core i5-13600K
178,07
Intel Core i7-13700K
250,13
Stroomverbruik Premiere Pro - CPU + moederbord - Mediaan
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 7 5700G
63,11
AMD Ryzen 5 5600
70,90
AMD Ryzen 5 5600X
72,67
Intel Core i5-12400
85,43
AMD Ryzen 7 5800X3D
85,66
AMD Ryzen 7 5800X
104,33
Intel Core i5-12600K
104,44
AMD Ryzen 5 7600X
111,37
AMD Ryzen 7 7700X
122,34
AMD Ryzen 9 5900X
124,45
Intel Core i7-12700K
134,55
Intel Core i5-13600K
143,07
Intel Core i7-13700K
179,43
Stroomverbruik idle - CPU + moederbord - Mediaan 5 min.
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 7 5700G
7,81
Intel Core i5-12600K
8,03
Intel Core i7-12700K
8,04
Intel Core i7-13700K
10,71
Intel Core i5-13600K
11,05
AMD Ryzen 5 5600X
12,40
AMD Ryzen 5 5600
12,47
AMD Ryzen 7 5800X3D
12,52
AMD Ryzen 7 5800X
13,13
Intel Core i5-12400
13,84
AMD Ryzen 5 7600X
14,61
AMD Ryzen 7 7700X
14,77
AMD Ryzen 9 5900X
17,82

Dat wordt helemaal goed duidelijk als we het aantal watts dat een processor per gegenereerde fps nodig heeft, in een grafiek plotten. De 5800X3D komt uit op een efficiëntie van 0,50W per fps. Dat was in zijn eigen generatie al uitzonderlijk goed, maar in vergelijking met de Ryzen 7000- en 13th Gen Core-chips is het verschil al helemaal groot. De i7 13700K is bijvoorbeeld twee keer zo inefficiënt.

Efficiëntie Metro Exodus - watt per fps
Processor Gemiddelde vermogen in watt (lager is beter)
AMD Ryzen 5 5600
0,48
AMD Ryzen 7 5800X3D
0,50
AMD Ryzen 7 5700G
0,54
AMD Ryzen 5 5600X
0,55
AMD Ryzen 7 5800X
0,63
Intel Core i5-12400
0,65
AMD Ryzen 5 7600X
0,67
Intel Core i5-12600K
0,72
AMD Ryzen 7 7700X
0,74
AMD Ryzen 9 5900X
0,75
Intel Core i7-12700K
0,79
Intel Core i5-13600K
0,83
Intel Core i7-13700K
0,97

Het complete plaatje

Maar goed, dan hebben we alleen nog maar naar de prijzen van de processors gekeken. In de praktijk is het veel relevanter om naar het complete plaatje te kijken. De keuze voor een Ryzen 7000-processor vereist immers per definitie een socket AM5-moederbord en DDR5-geheugen, en wie nog niet zo'n processor bezit, heeft dat waarschijnlijk niet zomaar liggen. De 5800X3D kan daarentegen met DDR4-geheugen en praktisch ieder socket AM4-moederbord sinds 2017 worden gebruikt. Veel tweakers zullen al een Ryzen-build hebben, waardoor de kosten effectief worden beperkt tot alleen de aanschafprijs van de nieuwe processor. Dat maakt de prijs-prestatieverhouding al snel onverslaanbaar.

De upgrade naar een 5800X3D is misschien wel het leukst als je nog een systeem met een Ryzen 1000- of 2000-processor hebt, uit de begintijd van het AM4-platform. Daar zit waarschijnlijk nog geen supersnel 3200MT/s- of 3600MT/s-geheugen in, maar juist bij de 5800X3D heb je daar volgens onze tests niet zoveel last van. De extra grote cache ontlast in feite het werkgeheugen, waardoor de impact van snel geheugen duidelijk minder groot is dan bij andere Ryzen 5000-cpu's.

Bouw je een compleet nieuw systeem of heb je nog geen AM4-bord en omvat een upgrade voor jou dus toch al een nieuw moederbord (en geheugen)? Dan ligt de 5800X3D naar mijn mening minder voor de hand. Ik heb voor zowel de 5800X3D als de in onze tests even snelle Ryzen 5 7600X een complete upgradekit samengesteld in de Pricewatch. Dan bespaar je met de 5800X3D weliswaar 75 euro, maar je investeert dan wel in een 'dode' socket waar geen nieuwe processors meer voor uitkomen. Bovendien krijg je in dit voorbeeld een duidelijk minder luxe uitgerust moederbord, met bijvoorbeeld een vrm met losse mosfets in plaats van kwalitatief betere powerstages en zonder PCIe 5.0-ondersteuning.

Optie #1 - R5 7600X Prijs Optie #2 - 5800X3D Prijs
Processor AMD Ryzen 5 7600X € 249,- AMD Ryzen 7 5800X3D € 299,-
Moederbord ASRock B650M PG Riptide € 179,- Gigabyte B550 Gaming X V2 € 99,-
Intern geheugen Corsair Vengeance DDR5-5600 32GB € 122,90 G.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS € 75,90
Totaal € 551,- € 473,90

Conclusie

De Ryzen 7 5800X3D is nog geen jaar op de markt, maar nu hij 200 euro goedkoper is geworden, toch zeker een tweede blik waard. Toen hij uitkwam, vond ik de innovatieve productietechniek wel gaaf, maar de prijs veel te hoog om je ook aan te raden om hem aan te schaffen.

AMD Ryzen 7 5800X3D

Voor de huidige prijs van 299 euro vind ik de 5800X3D vooral een toffe optie als ultieme upgrade voor je bestaande AM4-build. Als je vooraf het bios bijwerkt, kun je vrijwel altijd je huidige moederbord en geheugen blijven gebruiken. In het geval van de 5800X3D maakt het zelfs minder uit als je nog wat ouder, langzamer DDR4 gebruikt. De kers op de taart is de enorme efficiëntie in games. In vergelijking met de high-end AMD Ryzen 7000- en Intel 13th Gen Core-processors levert hij veel meer frames per watt. Bovendien is de processor door zijn lagere verbruik ook veel eenvoudiger en stiller te koelen.

Kijk je puur naar de prijs-prestatieverhouding, vergeet dan niet dat ook processors als de 5800X, 5700X en 5600(X) in de afgelopen tijd flink in prijs zijn gedaald. In vergelijking met een Ryzen 5 5600 is de 5800X3D bijvoorbeeld 12 procent sneller in games, maar natuurlijk veel meer dan 12 procent duurder. Dat is op zich niet gek, want duurdere processors hebben vrijwel altijd een slechtere prijs-prestatieverhouding, maar staar je niet blind op de 5800X3D zonder te beseffen dat een goedkopere Ryzen 5000-processor óók een hele mooie upgrade voor je AM4-systeem kan zijn.

Voor een compleet nieuw systeem of een volledige upgrade van cpu, moederbord en geheugen is de 5800X3D een minder voor de hand liggende keuze. Een nieuwe build op basis van een van de nieuwe generaties processors is niet heel veel duurder, geeft je meer mogelijkheden voor toekomstige upgrades en biedt natuurlijk ook alle secundaire voordelen van een moderner platform.

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Reacties (243)

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HMC 26 november 2022 07:59
Zelf een maandje of 2 geleden van een R5 3600 naar een R7 5800X3D gegaan. Inderdaad zonder enige poespas eromheen. Gewoon in oude B550M (MSI Mortar, uATX) gestoken. Ik zat er al lange tijd op te azen, maar de prijs hield me tegen. Toen werd hij dus ineens een kwart goedkoper.

Het is een prachtige upgrade, die ik om eerlijk te zijn, niet echt nodig heb, maar wel leuk vind.
3600 deed het nog perfect, en ik heb het voornamelijk voor Cities Skylines gedaan.

Hij verbruikt echter wel flink meer energie dan de 3600.
Dat terwijl dit tijdens bijvoorbeeld het Youtuben of desktop-werk waar je veel en lang denkt (en dus de CPU idle is), of waar niet zoveel kracht vereist is (office-apllicaties), het helemaal niet zo slim is.
Dit "minder zuinig zijn" isd wel een nadeel, en kan je niet zo makkelijk tunen als dat je gewend bent.
BIOS en Ryzen Master geven je bijvoorbeeld niet veel mogelijkheden om simpel, zonder enig onderzoek met power budgetten te spelen.

Daarom ben ik met PBO2 Tuner aan de slag gegaan.
Klein programmaatje met alleen een invoer voor een voltage (minus of plus, per core).
Daarmee heb ik alle cores op -30mV gezet en dat werkt stabiel in al mijn programma's.
Dat is voor mij de makkelijkste manier op dit moment. Met -10 begonnen, toen een tijd op -20 gezeten, en toch maar -30 geprobeerd. Misschien ooit nog -40, maar dit is al veel beter behapbaar voor de Noctua D15.

Wereldaankoop, wat mij betreft. En GamersNexus blijft zeggen dat de 5800X3D al moeilijker tre verkrijgen is, dus dat zal op andere plaatsen op de wereld binnenkort ook zomaar het geval kunnen zijn.
Als je op AM4 wilt blijven voorlopig en nog op een 3000-serie (of ouder) zit, is dit wel echt een upgrade-aanrader.

Een nieuw(-er) platform komt wel een keer in de toekomst.

Zeer late Edit: Er kloppen een paar dingen niet:
PBO2 Tuner laat je geen voltages invoeren, maar stappen die de voltages regelen.
Die -30 is dus geen voltage.
En:
Uiteraard werken alle Ryzen 5000 cores hetzelfde, maar heeft de 5800X3D een hoger power budget dan bijvoorbeeld de 5600. Daardoor kan de CPU sneller zijn werk doen als dat nodig is, maar bij idle en lage loads zullen de processoren zich min of meer gelijk gedragen. Met dat verschil dat de 5800X3D 8 cores heeft en de 5600 slechts 6.
Een 3600, waar ik vandaan kom, is zelfs per core nog weer iets minder efficient dan de 5000-serie.

[Reactie gewijzigd door HMC op 22 juli 2024 20:43]

Astennu
@HMC26 november 2022 09:12
Hij zou idle niet minder zuinig moeren zijn dan je 3600. Dat verbruik komt. Vooral door de io die. Dus als je je soc undervolt kan je daar leuke winst pakken qua idle verbruik.

En ja hij verbruikt meer dan een 3600 dat is niet zo raar de 3600 is een 65 watt part. Als je die op dezelfde Power settings zet als een 5800X3D verbruikt hij ook meer. Ik heb gelukkig wel een offset voltage in mijn bios ik kan tot -0.0625v gaan op de cpu voordat hij minder hoog gaat boosten door de boost/voltage curve die afgeknepen wordt.
Die van mij verbruikt nu slechts 98-102 watt met CB R20 Multi. Dit is wel een efficiënte chip andere die ik getest heb zaten rond de 115 met vergelijkbare settings en score.

Net nadeel van -CO was hier dat mijn single core performance dan omlaag ging multi core werd wel beter. Misschien dat het met de laatste bios wel goed werkt maar voorheen zag je dat hij dan veel lager scoorde op single core en dat heb ik juist voor mij oudere games nodig zoals Sc2 en Mwo.
HMC @Astennu26 november 2022 09:42
Nu ja, ik had inderdaad "bijna idle" moeten schrijven. :)
Echt idle is inderdaad amper verschil.
Maar als een core (thread) iets doet, of twee, dan is het gewoon wel sneller meer verbruik dan bij een 3600.

Gaat dan niet om Mega Watts, uiteraard, maar het was om aan te geven dat als je wel veel werkt maar dat de PC eigenlijk niet zo gek veel doet voor vele uren, dat het vanuit energierekeningsperspectief misschien handiger is om niet van een 3600 naar een 5800X3D te gaan.
Astennu
@HMC26 november 2022 10:51
Volgens mij zou je bij weinig belasting ook een vergelijkbaar verbruik moderne hebben. Alleen max is capped. Maar. Single. Core kon Zen2 ook 18-20 watt per core verbruiken als ik me niet vergis. De 3600 boost inderdaad wel minder hoog.dat is weer capped maar een 3800X verbruikt daar net zo veel.

Dat zal het verschil dan wel zijn aangezien de 3600 geen hele hoge boost clocks heeft zullen de voltages ook wel lager blijven en daarmee het verbruik ook. Daarnaast zou het ook kunnen dat is een 3600 hebt met lage lekstroom die gewoon net wat efficiënter dan gemiddeld is.

Maar je zou dus een voltage offset in je bios kunnen gebruiken om de X3D wat zuiniger te maken. Asus en MSI hebben die optie in ieder geval. Bij MSI moet je wel de laatste 1.2.0.7 biossen hebben om dst te kunnen. Daarnaast kan je dan ook Kombo Strike gebruiken level 3 zorgt voor een lager verbruik maar toch wat hogere multi core performance. Level 2 heeft goede. Prestaties maar een hoger verbruik tov mode 3.
HMC @Astennu26 november 2022 10:56
Op het MSI bord dat ik heb kan het inderdaad in het BIOS ingesteld worden, maar ik heb voorlopig, om het makkelijk te houden, PBO2 Tuner (zoals ook in het artikel is aangehaald) aan het werk gezet.
Moet wel bij iedere start van Windows opnieuw, maar daar heb ik een snelkoppeling met extra parameters voor gemaakt. Dubbelklik, klaar.
Astennu
@HMC26 november 2022 11:58
Dat is dus wat ik eerder zei single core gaat met pbo Co achteruit
En ik hoef niets te laden het is in de bios ingesteld en altijd actief. Als je het mij vraagt blijft dat de beste oplossing ipv met software profielen laden.
Dennism
@Astennu26 november 2022 13:09
Dat kan je denk ik zo simpel niet stellen, volgens mij is dat namelijk van sillicon kwaliteit afhankelijk.

Zie bijv. mijn 5800X3D, zojuist even getest in 4 runs, 1x -30 CO op alle cores (geen andere tuning als offsets, kombostrike e.d) in ST, 1x geen CO applied ST, 1x geen CO applied MT en 1x -30 CO MT.

Geen CO applied ST: 1482 https://imgur.com/bEjSdik
-30 CO Applied op alle cores ST: 1479 https://imgur.com/kNaWnZl

Of te wel 0.2% verschil tussen beide runs, wat natuurlijk te verwaarlozen is.

Geen CO applied MT: 14540 https://imgur.com/kf8i0rE
-30 CO applied MT: https://imgur.com/6p0lyIz

Hier zie ik zo'n 4% winst.

Mijn 5800X3D kan ik dus gewoon -30 CO applied draaien op alle cores zonder dat ik ST verlies, terwijl ik in MT een kleine winst heb, de cpu een stuk koeler draait dan stock. Echter kan ik dit in de bios niet instellen, want CO instellen mag van AMD niet in de bios bij de 5800X3D helaas.
Astennu
@Dennism26 november 2022 13:23
En wat zie je bij de 3Dmark cpu profiler test?
Misschien is het in een nieuwe bios gefixt ik zal het eens testen met met een Agesa 1.2.0.6 bios ging de 1 en 2T score omlaag. Ik zag ook dat een core niet goed wilde boosten.
Zou ook nog een MSI only issue geweest kunnen zijn. Ik heb zelf niet meerdere borden liggen om dat te testen. Bij de oudere non X3D CPU's werkte CO vanuit de bios in ieder geval wel goed.
Dennism
@Astennu26 november 2022 14:59
Ik was even buiten de deur, dus duurde even. MSI only verwacht ik niet, ik heb namelijk ook een MSI bord. Maar zoals ik al zei, ik gebruik alleen PBOtuner voor -30 CO, verder doe ik geen andere tweaks zoals Kombostrike. Ik heb dat ooit eens getest, maar vond het geen meerwaarde hebben over -30 CO. Ik gebruik wel de 1.2.0.7 bios momenteel, niet 1.2.0.6, echter zag ik bij vorige bios versies eigenlijk geen verschil t.o.v. deze bios versie.

Cpu profiler geen CO applied:

https://imgur.com/AyTv7K2

Cpu profiler -30 CO Applied op alle cores.

https://imgur.com/yk6Ug44
Astennu
@Dennism26 november 2022 15:56
Dit is wel een oude test maar dit is wat ik toen zag:

https://www.3dmark.com/compare/cpu/547376/cpu/547396

En gezien ik het meeste single core nodig had (de games die meer dan 2 threads kunnen gebruiken haalde al 144fps qua cpu) heb ik toen maar geen Co meer gebruikt.

En de andere pbo tools gaven toen hetzelfde resultaat. Ik zal eens een test doen met deze bios en de nieuwste versie van die tools.
Dennism
@Astennu26 november 2022 19:02
Maar eigenlijk is daar toch ook niets aan de hand, je 'verliest' met CO amper (0.3% en 1.1%, wat ruim binnen de fout / variance marge zit), aan de andere kant win je ook niet heel veel. Ik zie jouw resultaat daar eigenlijk niet als negatief ofzo.
Astennu
@Dennism26 november 2022 21:17
Dit was met -14 met meer wat het verschil geloof ik groter. Maar de verschillen zijn niet groot nee maar het was wel structureel herhaalbaar.
Albert Duin @Dennism8 maart 2023 19:22
Dat is inmiddels veranderd met de laatste AGESA versie. Mijn Gigabyte is geupdate met de laatste BIOS en nu kan je gewoon undervolten in de BIOS. Net als maxima stellen voor PPT, TDC en EDC
Dennism
@Albert Duin8 maart 2023 20:33
Klopt, al kan je dat niet zo heel breed stellen, heel veel moederborden hebben deze update namelijk nog niet, ook al is deze al best geruime tijd uit. Mijn moederbord, toch niet het minste B550 moederbord (B550 Carbon van MSI), heeft deze pas sinds een paar dagen, en ook maar half zo lijkt het, Curve optimizer is nu beschikbaar in de bios, maar PPT, EDC en TDC niet zo lijkt het. Of het tegenwoordig via de bios kan is dus moederbord afhankelijk helaas.
Jack77 @Dennism9 maart 2023 12:17
Wie op het internet even zoekt vindt ook minstens één manier om bios settings te updaten los van de Bios UI. Zelf kon ik zo voor een X470 bord onder meer curve optimiser waardes instellen voor alle cores. En deze waardes worden ook effectief gebruikt vanaf boot.
Vlizzjeffrey @Astennu26 november 2022 13:21
Je kan ook de cores die het hoogste boosten minder undervolt geven, dan wordt je single core niet aangetast.
Astennu
@Vlizzjeffrey26 november 2022 13:24
Weet niet of dat het was. Normaal boost hi altijd hoger met - CO leek er op of de multiplier bleef hangen waardoor de max boost clocks lager waren scheelde iets van 100 MHz.

Maar man een bug geweest zijn. Ik zal het eens met de nieuwe boos testen.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 22 juli 2024 20:43]

Ewivis @HMC26 november 2022 11:51
Gewoon de snelkoppeling bij de startup zetten, dan wordt hij automatisch opgestart met de bijv. -30 offset.
HMC @Ewivis26 november 2022 13:07
Bij startup zetten werkt dus niet. Niet in mijn Win 10 Pro in ieder geval.
Ik heb de Github-methode van @Dennism gelezen, maar dat vond ik veel te veel werk.
Vlizzjeffrey @HMC26 november 2022 13:19
Is echt niets moeilijks aan om het in de bios in te stellen hoor, scheelt je toch weer iedere keer die snel koppeling klikken als je je pc opnieuw hebt aangezet,
sympa @Vlizzjeffrey26 november 2022 17:26
Maar bij de 5800x3D kan je het niet in de BIOS instellen.
Voor mijn 5700G betekent een negatieve CO in ieder geval dat de klok juist hoger wordt. Kan bij Blender renderen een paar % schelen. De CPU is bij mij dan gecapped door de parameters als EDC en PPT. Daar is meer ruimte in met een negatieve CO.
arjanw848 @sympa8 maart 2023 23:51
In de nieuwe bios versies van iig de 550 borden kan het nu wel !
Dennism
@HMC26 november 2022 11:26
Dat kun je ook automatiseren, zie o.a. https://github.com/PrimeO...-system-bootrestartwakeup

Het wordt dan automatisch goed gezet iedere keer dat het systeem boot, restart of wakker wordt.
DoubleYouPee @Astennu8 maart 2023 18:46
Volgens mij is Kombo Strike 2 ook gewoon lager verbruik. Die video van Gamers Nexus klopt niks van. Overal lees ik dat 1,2,3 gewoon -10, -20 en -30 is.
Astennu
@DoubleYouPee9 maart 2023 00:13
Dat was het bij mij niet 1 en 3 hadden een lager verbruik dan twee raar genoeg ik weet ook niet wat het was. Maar je zou inderdaad wel -10 -20 -30 verwachten.
Ik gebruik zelf -30 met -0,0625mv dat geeft mij de beste prestaties als ik lager ga met mijn UV zakt mijn all core boost weer in.
YoMarK @HMC27 november 2022 09:57
Dat lijkt me toch wel een vreemd verhaal. De nieuwe CPU is efficiënter dan de oude, en zou gemiddeld genomen dan ook zuiniger moeten zijn 'bijna idle' zoals jij het noemt. We hebben het dan hoogstens over hele korte piekjes.
Alleen voor workloads die de prestaties van je oude CPU te boven gaan, kan je door de hogere power limiet uiteraard wél meer stroom gaan gebruiken.

[Reactie gewijzigd door YoMarK op 22 juli 2024 20:43]

HMC @YoMarK27 november 2022 12:02
Er kloppen inderdaad een paar dingetjes niet, en die heb ik in een edit aangegeven. Dat realiseerde ik me later pas, toen ik er nog een tijdje over nagedacht had en de reacties had gelezen.
Ik had ook niet verwacht dat de reactie de top thread zou worden en daardoor onder een vergrootglas zou komen te liggen. :)

Wat je zegt klopt uiteraard. Ik heb weer even m'n kennis bijgespijkerd.
Dennism
@HMC26 november 2022 10:43
Waar praten we dan over? Mijn 5800X3D zit bijvoorbeeld 'as we spreak' bijna idle (beetje browsen, nieuws bekijken e.d.) op een verbruik van 7-9W cpu power en 13W soc power volgens Ryzen Master, mijn oude 3600 zat ook altijd rond die waardes bij het browsen. Als het al een verschil op de energie rekening zou zijn, verwacht ik niet dat het significant is.

Immers zelfs zou het verschil 5W zijn (wat het in mijn geval zeker niet is), zou dat bij mij 8 uur per dag, 365 dagen per jaar zo'n +-8-9 euro per jaar kosten, met mijn momenteel, zoals bij iedereen, vrij hoge elektriciteitstarief.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:43]

SherlockHolmes @HMC26 november 2022 10:34
Lang verhaal, maar heb je nou merkbaar prestatieverbetering? En is hij veel zuiniger met -30?
HMC @SherlockHolmes26 november 2022 10:50
Haha. Ja, en ja. :)

Ja, prestatieverbetering. In benchmark-programma's, maar het meest merkbaar in het spel Cities: Skylines, in een stad met 250k inwoners op een 81-tiles-mod-map. Loopt pijlsnel ineens.
Maar over het algemeen natuurlijk ook. Het is 5000-serie Ryzen in plaats 3000-serie, dus de individuele cores zijn een stuk beter. Verder zijn het er 8, in plaats van 6.

Ja, zeker zuiniger met -30 ingesteld. Ik heb zo'n muurstopcontact Watt-meter die mijn volledige systeemverbruik weergeeft en daar zie je het verschil als je 'em stock vol aan het werk zet, of met de PBO2 Tuner offsets. Ook in software als Ryzen Master en CPU-Z kan je duidelijk zien dat dingen op lagere wattages/voltages (logisch, het werkt :P ) lopen.

Verder, juist doordat de voltages voor de cores omlaag zijn gesteld, boost de CPU -all core- ook volledig en zeer lang in, bijvoorbeeld, CB20. Dat volledige boosten deed deze CPU eerder op stock niet.
Zeker hier in Bali, waar (nog zonder mancave, geduld HMC :P ) de PC in de huiskamer van altijd 29 graden C staat, was temperatuur een probleem.
SherlockHolmes @HMC26 november 2022 13:35
Nice, thanks!
Nutral @HMC26 november 2022 08:24
Hij is juist zuiniger tegenover een 3600. Het probleem zit hem. Vooral in dat hij moeilijker te koelen is vanwege de v-cache laag die over de cpu zit.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Nutral26 november 2022 09:45
De 'normale' 5800X was trouwens ook al veruit de heetste Ryzen 5000-chip, omdat de gegenereerde warmte volledig afkomstig is uit één ccd. Al zal de 3D-cache zal zeker niet helpen.

Maarja, in vergelijking met de nieuwe generaties valt het opeens allemaal reuze mee natuurlijk :P
player-x @Tomas Hochstenbach26 november 2022 13:34
Maarja, in vergelijking met de nieuwe generaties valt het opeens allemaal reuze mee natuurlijk :P
De 7000 series produceren helemaal niet zoveel extra warmte, alleen de bizar dikke IHS van de 7000 series is een vreselijk warmte geleider, delidded koeling scheelt 18c in vergelijking met de IHS.

Imho heeft AMD zichzelf geen goede dienst gedaan door zo een dikke inefficiënte IHS te gebruiken, en hadden ze beter een hogere LGA-socket kennen maken, of gewoon een beperkte backwards compatibiliteit kunnen hebben.
SkyStreaker @player-x27 november 2022 06:28
De aannames zijn dat de nieuwe CPU's (AM5) die 3D-cache zullen krijgen, een dunnere IHS hebben en dat is wat mij betreft een stuk vooruit denken geweest, mocht dat uiteindelijk zo zijn.

Edit: iets duidelijker.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 20:43]

player-x @SkyStreaker27 november 2022 09:25
De 5800X3D is net zo dik als de 5800X, maar zelfs als er rekening mee gehouden is, het is zeker niet de 3.6mm van wat de 7000 IHS nu is.
HMC @player-x27 november 2022 12:05
Ik denk dat @SkyStreaker doelt op de aankomende 7000-series met 3D cache.
Als ze daar al rekening gehouden hebben met dat de SoC dikte/hoogte dit keer niet zo stringent gelijk hoeft te blijven maar ze de IHS gewoon dunner kunnen maken, is dat inderdaad wel goed gepland.
SkyStreaker @HMC27 november 2022 12:34
Correct, ik heb het nu iets beter verwoord, hoop ik.
player-x @HMC27 november 2022 14:35
Huidige IHSen zijn +/-1mm dik, een (3D V-Cache)-die is 0.95mm dik, dat betekend dat de huidige 3.6mm IHS nog steeds ongeveer 2mm dikker is dan nodig is.

Dus de IHS had bijna 50% dunner kunnen zijn, als men zelfs rekening had gehouden met de 3D versie.
SkyStreaker @player-x27 november 2022 09:40
Ik weet niet of een nieuwe en oudere generatie een 1-op-1 vergelijking kan zijn, helemaal wanneer de socket fundamenteel anders is. In de geest van je opmerking ben ik het eens, maar in vergelijking met het AM4- en AM5-type ga ik niet met je mee.

[Reactie gewijzigd door SkyStreaker op 22 juli 2024 20:43]

locke960 @SkyStreaker8 maart 2023 21:13
De aannames zijn dat de nieuwe CPU's (AM5) die 3D-cache zullen krijgen, een dunnere IHS hebben
Dat blijkt niet zo te zijn. Het lijkt dus echt vanwege backward compatibiliteit van de koelers te zijn.
sdk1985
@player-x26 november 2022 20:51
Eigenlijk een herhaling van zetten van hetgeen bij Coffee Lake gebeurde. Maar ook de consequentie is hetzelfde; zo lang je cpu niet gaat throttlen hoef je jezelf er niet druk over te maken.
player-x @sdk198527 november 2022 01:19
Ja en nee:
  • Verbruikt meer stroom.
  • Hetere chips zijn minder stabiel.
  • Het is niet bevorderlijk voor de levensduur van de chip.
  • Beperkende factor voor overklok.
In de praktijk valt de schade wel mee, maar het helpt iig niet.
Ook van een PR kant van zaken, heeft het de 7000 series chip de naam gegeven als een hete chip, wat het zeker niet had hoeven zijn, een hogere Z-hoogte van de socket zelf had misschien fractie duurder geweest, maar had wel de betere oplossing geweest.
HMC @Nutral26 november 2022 08:38
Relatief zuiniger misschien wel inderdaad, want ze gebruiken topkwaliteit chips/silicium voor de 5800X3D, precies om de redenen die je aanhaalt. Het luistert erg nauw met die "3D-techniek" voor de cache.

Maar absoluut gezien gebruikt de hele 5800X3D SoC gewoon wel flink wat meer energie (trekt meer vermogen) dan de 3600.
Dat valt overigens wel te tunen, gelukkig.

[Reactie gewijzigd door HMC op 22 juli 2024 20:43]

SkyStreaker @Nutral26 november 2022 11:43
Kan ik bevestigen. 5900x t.o.v. van de 5800x was toch wel een stukje koeler, desondanks het gebruik MX5 pasta en een Arctic Liquid Cooler II 420. Er zat een graad of 3-5% verschil in, iirc.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @HMC26 november 2022 09:29
Dat laatste zou zomaar eens zo kunnen zijn. De speciale productietechniek die bij de 5800X3D is toegepast zal niet aan de lopende band actief zijn, dus vermoedelijk is er één keer een grote batch van deze processors geproduceerd. Lange tijd was de prijs totaal niet aantrekkelijk en werden ze amper verkocht, waardoor die voorraad stof stond te happen bij shops en distributeurs (en misschien zelfs AMD zelf). Deze forse prijsdaling zal de verkoopsnelheid enorm hebben verhoogd, maar er is dus zeker kans dat op in dit geval echt op gaat zijn.
HMC @Tomas Hochstenbach26 november 2022 09:36
Als ze zo'n prijsdaling vanuit AMD hebben bewerkstelligd, zullen ze dan bij elke distributeur/winkel, net als bij de 7000-serie met nu een lagere prijs, iedere chip die gekocht wordt door de consument voor de lagere prijs, aanvullen naar het originele aankoopbedrag bij die distributeur/winkel?

Dan is AMD aardig in de buidel aan het tasten om de boel -min of meer kunstmatig- toch aan de man kwijt te kunnen. Ik kan voor AMD alleen maar hopen dat ze er dan geen verlies op draaien.
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @HMC26 november 2022 09:41
Yep, hier zit zeker AMD-geld bij. Daarom zie je de lage prijzen ook alleen/vooral bij de grote winkels die officieel AMD-partner zijn. Maar je schrijft sowieso af op je voorraad, dus wellicht valt de impact boekhoudkundig wel mee.
dmantione @HMC26 november 2022 21:29
Een processor heeft enorme kosten om hem te ontwerpen en relatief lage kosten om hem te produceren. Op een processor zit dan ook een behoorlijk grote brutomarge, een Ryzen 5800X kost waarschijnlijk iets in de orde van €100 om hem te produceren. AMD kan 'm evenwel nooit voor iets in de buurt van die €100 in de winkel leggen, want dan kunnen de hun processorontwerpers niet betalen.

Wat betreft de 5800X3D is onbekend wat hij kost om te taken. Vanwege de speciale techniek ligt het in de rede dat de 5800X3D significant meer kost om te maken dan een 5800X. Aan de andere kant is AMD op de 5800X3D waarschijnlijk bereik een lagere marge te accepteren dan op de 5800X, om de volumes te halen die nodig zijn om de techniek verder te ontwikkelen, wat uiteindelijk tot lagere kosten zal leiden.

Omdat Zen3 al 2 jaar op de markt is, heeft AMD waarschijnlijk veel ruimte om met de prijzen te spelen: De ontwikkelingskosten zijn waarschijnlijk al lang en breed terugverdiend. Verlies zullen ze er daarom niet snel op maken, wel is het belangrijk dat de verkopen van Zen4 toenemen om de ontwikkeling van Zen5 te kunnen betalen.
Jack77 @Tomas Hochstenbach27 november 2022 10:32
In de VS was de 5800X3D vanaf dag 1 uitverkocht en amper aan te sleuren. Hier in Europa lagen de kaarten totaal anders.
Vlizzjeffrey @HMC26 november 2022 13:17
Voor de undervolt heb je geen PBO2 Tuner nodig, sterker nog, ook als je PBO2 tuner gebruikt zal je alsnog in je bios moeten gaan als je de waardes blijvend wilt aanpassen, als je ze enkel aanpast in PBO tuner, worden de waardes weer gereset als je je pc opnieuw aanzet. Ook al -40 nooit gebeuren, -30 undervolt per core is de max wat je kan geven ;)
HMC @Vlizzjeffrey26 november 2022 13:43
Dat dat de max is wist ik niet. Weer wat geleerd. Vroeg me al af waarom iedereen altijd alleen maar tot -30 ging. Weet je waarom dat is? Want in bios kan je wel gewoon bijvoorbeeld 60mV eraf halen, om maar wat te noemen.

Dat het iedere keer als de comp/Windows wakker wordt opnieuw moet gebeuren via dit Windows programmaatje weet ik en vind ik verder niet zo'n probleem.
Vlizzjeffrey @HMC26 november 2022 14:20
Elke unit in de core optimzer staat voor 3-5mV, dus -30 core optimzer is -90mV tot -150 mV.
quintox @Vlizzjeffrey8 maart 2023 16:23
Daarom stel je dan ook een Windows Task in die je aftrapt bij elke boot en bij het waken uit standby/sleep ;) Zo krijgt de CPU telkens netjes weer een undervolt.

Draait hier op deze manier al enkele maanden probleemloos en een stuk koeler. Overigens, als je aan een AIO denkt dan heb ik gemerkt dat de Arctic Freezer 2 240 aanzienlijk beter koelt dan de NZXT Kraken X62, mede doordat deze een hotspot offset op het bracket heeft.
keejoz @HMC26 november 2022 12:13
Niet volledig akkoord. Bv de 3900x is nog altijd ruim 25% sneller dan de 5800X3D in bijna elke multi-thread benchmark.
Verwijderd @keejoz26 november 2022 15:30
Ik was al even aan het rondneuzen of het nu de moeite waard zou zijn om mijn 3900X te vervangen maar in elke benchmark zie ik dat deze nog steeds sneller is in multi-thread.. Hij blijft nog even dus!
player-x @HMC26 november 2022 12:00
Hij verbruikt echter wel flink meer energie dan de 3600.
Dat valt ook wel weer mee, idle ongeveer 4W meer dan je 3600, dat komt neer op 4x €6 per Watt 24/7 = €24/jaar(*) gebruik, dat betekent €2 euro extra per maand, als je je PC 24/7 laat aanstaan, dat valt imho dus best wel mee.

En ja, hij heeft een behoorlijk hogere piek verbruik, maar doet op dat moment ook veel meer werk, en alleen/voornamelijk tijdens gamen kost je dat extra geld, maar daar krijg je ook extra prestaties voor terug, voor de rest geld dat de IPW (Instructies Per Watt) nagenoeg gelijk zijn.

Want hoewel het piekverbruik hoger is, is hij ook sneller klaar met zijn werk, en schakelt Race-to-sleep weer in, en is totaal verbruik nauwelijks hoger.

(*) Voor dat de stroom prijzen door het dak gingen was €2/Watt bij 24/7 verbruik een goede vuistregel, heb dat 3x gedaan voor imho een redelijk gemiddelde van de huidige prijzen.
dutchnltweaker @HMC26 november 2022 15:46
Wereldaankoop, wat mij betreft. En GamersNexus blijft zeggen dat de 5800X3D al moeilijker tre verkrijgen is, dus dat zal op andere plaatsen op de wereld binnenkort ook zomaar het geval kunnen zijn.
Als je op AM4 wilt blijven voorlopig en nog op een 3000-serie (of ouder) zit, is dit wel echt een upgrade-aanrader.

Interessant, waarom zou deze cpu straks moeilijker te verkrijgen zijn? De Cpu daalt nu al overall in prijs.
Phntm @HMC8 maart 2023 16:18
MSI en ASUS (Gigabyte denk ik ook maar niet zeker meer) hebben CO vrijgegeven in de bios. Dat maakt PBO Tuner overbodig tegenwoordig. En vergeet niet dat -30 de max is. Al zou je bij wijze -9000 invoeren, dat wordt dan gezien als -30.

Ik heb -30 helaas niet stabiel gekregen maar wel -26 op de preferred cores en -28 op de rest. Werkt goed, temperaturen zijn redelijk goed tijdens het gamen. Blijft een heethoofd chip maar niet gek als een stapeltje cache plakt op zo een klein oppervlakte.

Is en blijft een goede deal voor mensen die niet om de haverklap willen upgraden.
Kush2000 @HMC9 maart 2023 11:35
Kort gezegd, het is te verwachten dat ie flink meer stroom gebruikt. Het is gewoon een krachtigere chip.
Verwijderd 26 november 2022 07:11
CPU is bedoeld voor een speciale use case, games of dingen die met veel meer cache overweg kunnen. Anders dan dat is ie klok voor klok gewoon langzamer dan een normale 5800X. Een perfecte upgrade als je van een 1x00, 2x00 of zelfs 3x00 series komt.

Hopelijk heeft de opvolger, de 7x00 X3D series wel gewoon een aparte voltage rail.
vladimirN @Verwijderd26 november 2022 10:36
Ik zou het anders formuleren: de 5800X3D is significant sneller tov de 5800X in taken waarbij die winst daadwerkelijk wat uit maakt (games voor de tweakers community en in geheugen intensieve simulatie/ rekentaken voor het serieuzere werk* ) en wat langzamer in taken waarbij het niet zoveel uit maakt en je ook nog met een veel ouder systeem uit de voeten zou kunnen. (Toegegeven: je zal 10% langzamer bij video editing waarschijnlijk wel merken, maar bij het meeste office werk zal het niet zo opvallen. Een simulatie die 6u ipv 10u staat te draaien levert je daarentegen serieuze tijdwinst op)

*) In de 420 tests bij Phoronix (https://www.phoronix.com/review/amd-5800x3d-linux6/4 ) is de winst die je haalt voor 5800X3D als je software gebruik weet te maken van de 3D cache applicaties dermate groot (tot een factor 3x zo snel) dat je het verlies bij andere applicaties (tot max 14%) voor lief neemt. Onder de winst vallen alle zo'n beetje reken intensieve taken die veel met het geheugen communiceren en die vaak veel tijd kosten
Zie ook : https://www.anandtech.com...che-designed-for-gamers/6
Jeroenneman @Verwijderd26 november 2022 07:45
Hij is inderdaad vooral interessant voor gamers, en ik vind dat Tweakers wel heel makkelijk over voor mij één van de grootste pluspunten stapt: het scheelt slechts 35 euro ivm de 13600K, maar die verbruikt bijna 100% meer bij gamen! Dat levert meer warmte op, en is dus lastiger om extreem stil te koelen in bijvoorbeeld een ITX systeem.
Finraziel @Jeroenneman26 november 2022 07:58
Ze negeren echter ook weer compleet het feit dat die ook heel makkelijk weer te temmen is als je niet vies bent van een beetje tweaken (hoe heet deze website ook weer? :+)
Dat mis ik eigenlijk altijd in vergelijkingen hier waarbij stroomverbruik meegeteld wordt. Hoe verandert de zaak als je een beetje ondervolt of het power budget beperkt? Ik zou de nieuwe chips van zowel Intel als AMD nooit stock draaien zelf, beiden zijn veel te agressief afgesteld standaard.
Verwijderd @Finraziel26 november 2022 08:06
Er is nog wat winst of marge te behalen ja met dat binnen van beide kampen. Maar CPU's worden niet gekozen voor welk op het laagste voltage kan draaien. Ze worden gekozen op basis van welke CPU's er onder de meest extreme omstandigheden blijven werken. Ik begreep dat ze CPU's ook in een hotbox testen. Gewoon constant oventje van 60 ~ 80 graden ofzo, om zo de absolute stabiliteit te kunnen testen.

Undervolten is leuk; maar ik heb ook ontdekt dat undervolten niet 100% is. Ook al is het een week stabiel er gebeurd altijd wel iets waardoor het net weer ff niet stabiel is. i
sapphire @Verwijderd26 november 2022 08:32
Undervolten is dan ook een wat rauwe term. Als je bij PBO2 je settings wat tweakt past de CPU zichzelf daar netjes op aan en kan een slok op een borrel schelen.

Dat de 5800x3D dit niet kan is voor mij persoonlijk nogal een punt met beperkte koeling in een ITX case. Koelen zal wel lukken maar draai graag zelf wat aan de knoppen om het ook stil te krijgen (balans tussen koeling <—> stilte).

[Reactie gewijzigd door sapphire op 22 juli 2024 20:43]

Dennism
@sapphire26 november 2022 11:29
Je kan de 5800X3D heel goed tunen met de software die je hier kan downloaden: https://github.com/PrimeO...Tuner/blob/main/README.md

Waardes hoger dan stock werken niet met een 5800X3D, maar waardes lager dan stock wel. En doordat de 5800X3D normaliter erg hoge kwaliteit die's lijkt te hebben doen de meeste heel makkelijk een CO van -30, wat best wat scheelt.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:43]

sympa @sapphire26 november 2022 10:11
Met PBO2 Curve Optimizer gaat de spanning voor een bepaalde frequentie omlaag. Wat weer zorgt dat de frequentie wordt opgevoerd totdat er een limiet wordt bereikt (stroom, vermogen, frequentie, spanning, ...).
Zelf heb ik gekozen voor lichte undervolt en dan ook de boost 100 MHz minder, en de EDC en TDC met 10A verlaagd en de PPT met 8 watt verlaagd (op 5700g). Nu is ie 1% langzamer en onder vollast 10% zuiniger.
En ook mooi, de FIT (Failures In Time, de slijtage-indicator) is veel lager.
Vlizzjeffrey @Verwijderd26 november 2022 16:16
Mijn undervolt is al 3 maanden 100% stabiel, 0 WHEA en geen enkel crash/reboot.

Als je stabiele undervolt maar 1 week stabiel was, dan was die toch niet zo stabiel.

Het is wel tricky, je kan denken stabiel te zijn, tot je een programma runt wat je nog niet had gerunt op die undervolt en de boel crashed, daarom altijd je undervolt testen in zo veel mogelijk scenario's, enkel stresstest voldoet niet.
supersnathan94 @Vlizzjeffrey27 november 2022 13:42
Onder welk OS draai je?

Ik heb geen tweaks aan hardware prestaties aanstaan, maar met windows 11 is dat al voldoende om crashes te krijgen.

Ding draait 24/7, maar 3 maanden stabiel draaien red ik überhaupt niet. Hoogstens 2 weken.
Verwijderd @Jeroenneman26 november 2022 08:07
De Intel is uiteindelijk duurder omdat je ook een wat grotere koeling nodig zult hebben.
SpiceWorm @Jeroenneman26 november 2022 18:41
Deze cpu is alleen interessant als je al een AM4 systeem hebt.
Als je nieuw koopt nu kan je beter wat extra neerleggen voor AM5 en nog jarenlang eenvoudig kan upgraden.
GoT.Typhoon @Jeroenneman26 november 2022 09:03
Warmte die we deze winter hard nodig gaan hebben, dus kom maar op 😁
George.be @GoT.Typhoon26 november 2022 11:26
Gebruik dan alstublieft een warmtepomp , Daar heb je al snel een COP van 3 in plaats van 1 via je PC.
Of is je stroom grats?
supersnathan94 @George.be27 november 2022 13:46
Ja maar met een warmtepomp kan ik geen games spelen.

Dit is een vrij mooi voorbeeld van het nuttige met het aangename verenigen ;)
GoT.Typhoon @George.be26 november 2022 13:14
Stroom is gratis door de zonnepanelen 😁
Vlizzjeffrey @GoT.Typhoon26 november 2022 16:18
In de winter?
GoT.Typhoon @Vlizzjeffrey26 november 2022 16:20
Salderen gaat per jaar.
batjes @GoT.Typhoon8 maart 2023 21:00
Daar betalen wij zonnepaneelloze plebs dus voor, cool. d:)b
GoT.Typhoon @batjes8 maart 2023 21:03
Zeker, super nice :)
Dennism
@Jeroenneman26 november 2022 11:03
De vraag is of die 100% wel klopt, Tweakers test immers maar 1 game en staat niet bekend om hun efficiëntie tests, sterker nog, ze voegen deze eigenlijk pas sinds kort toe aan de reviews.

Ga je dan bijv. kijken bij Igor, die wel bekend staat om dit soort testen, zie je een ander beeld. De 5800X3D is zeker efficiënter, maar komt niet in de buurt van de hier getoonde 100%.

test Igor: https://www.igorslab.de/e...the-last-big-monolith/11/

Daar zie je dat de 5800X3D in 720P +- 30% efficiënter is,
Op 1080P is het ook +-30%
Op 1440P is het +-28%

Nog altijd zeer nette waarden, maar het komt niet in de buurt van de waarde die Tweakers hier laat zien.

Hou er daarnaast rekening mee dat de 5800X3D, ondanks zijn relatief lage verbruik, mogelijk lastiger te koelen is dan een 13600K, mijn 5800X3D bijvoorbeeld werd onder mijn trouwe Noctua U12s (met 2de fan) instant 90c (met throttling en herrie tot gevolg) tijdens een all core workload omdat de 5800X3D ondanks zijn lage verbruik door de cache dies op de compute die zijn warmte lastig kwijt raakt. Ik heb er nu een AIO op gezet wat een stuk stiller is. Diezelfde U12s koelt nu een 12600K op stock zonder problemen in een game systeem van een maat van me.
George.be @Dennism26 november 2022 11:32
Zou het kunnen dat je Noctua ergens slecht gemonteerd was? Ik gebruik een stock koeler van een R1600, en die gaat amper sneller lopen, terwijl de temps onder 80° blijven.
Dennism
@George.be26 november 2022 11:37
Nee, die is meerdere malen geremount, zelfs de 3600X is er opnieuw onder geweest om een probleem met de koeler uit te sluiten, ik had namelijk de Noctua liever behouden dan dat ik extra geld moest uitgeven aan een andere koeler.

Maar in de reviews zie je dit ook terug, vrijwel iedere review benoemt dat de 5800X3D een heethoofd is.

Maar jij zegt dus dat wanneer jij een zware all core load draait op een stock 5800X3D, met een R1600 stock cooler dat deze, en stil blijft, ook nog eens onder de 80c blijft en je haalt ook nog altijd de scores die je zou mogen verwachten? Daar zou ik toch graag eens een screenshot van zien, bijv. een CB23 all core run met score en temperaturen tijdens de run, want dit vind ik erg lastig te geloven. Iedere 5800X3D die ik gezien heb heeft daar namelijk zware koeling voor nodig, niet alleen de mijne :)

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:43]

Robin4 @Dennism26 november 2022 21:34
Mijn 5800X3D is zelfs koeler dan mijn oude 5800x. Maar die laatste heeft ook een hogere base clock.
Dennism
@Robin426 november 2022 21:45
Baseclock zal daar weinig mee te maken hebben, de hogere boost misschien wel, maar de 5800X staat net als de 5800X3D dan ook bekend als een heethoofd, omdat deze net als de 5800X3D alle hitte concentreerd in een enkele CCD. Normaal gesproken is under full load echter een 5800X3D stock (dus zonder CO tuning) warmer dan een 5800X. Let wel, dit is alleen bij full load zo, dus een CB23 MT run of iets in die strekking. Tijdens bijv. gaming zal de 5800X3D over het algemeen inderdaad direct al koeler zijn. Vandaar ook dat ik aangeef graag een screenshot met temperatuur te willen zien op full load voor zijn claim m.b.t. de R1600 stock koeler, en dan uiteraard zonder enige CO / undervolt tuning.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:43]

George.be @Dennism27 november 2022 09:07
Ik heb niets gezegd over full-load op alle cores. Die PC was een upgrade van een build voor een gamend neefje, en na de upgrade was duidelijk dat de CPU wel warmer loopt, maar niet zo extreem als wat je beweert. Zoals je zelf zegt, de 110W piekverbruik is nogal geconcentreerd, waardoor de overgang tussen CPU en koeler erg belangrijk is. Belangrijker dan de koeler zelf, als je het mij vraagt.
Bij normaal gamen en (school)werk heb ik echter geen zo'n verbruik geconstateerd, en was de warmteontwikkeling en -afvoer van de grafische kaart een groter issue.
Dennism
@George.be27 november 2022 09:46
Ik heb niets gezegd over full-load op alle cores
Je reageerde echter wel op een post, waar ik juist enkel full load all-core als problematisch aanwees met:
mijn 5800X3D bijvoorbeeld werd onder mijn trouwe Noctua U12s (met 2de fan) instant 90c (met throttling en herrie tot gevolg) tijdens een all core workload omdat de 5800X3D ondanks zijn lage verbruik door de cache dies op de compute die zijn warmte lastig kwijt raakt.
Waarop jij reageerde met:
Ik gebruik een stock koeler van een R1600, en die gaat amper sneller lopen, terwijl de temps onder 80° blijven.
Waarmee je impliceerde dat all-core workloads in jouw geval koel bleven met een oude stock koeler. En dat is nu juist hetgeen ik betwijfel. Dat een beetje gaming en schoolwerk goed gaat en niet warmer wordt dan 80c geloof ik wel, dat deed het bij mij immers ook niet met de U12s. Maar dat benoemde ik dan ook niet als problematisch. Echter wanneer je de cpu op zijn staart trapt krijgen zelfs veel high end koeloplossing, zoals mijn genoemde U12s het lastig.

Daarom was / ben ik ook zo benieuwd naar bijv. een CB23 run op de machine waar jij het over hebt, immers als die machine tijdens gaming al 80c aan tikt onder de R1600 stock koeler, dan geloof ik er niet in dat die R1600 stock koeler de 5800X3D zo koel kan houden dat deze niet throttled onder full load all core.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 22 juli 2024 20:43]

Sinester @Dennism28 november 2022 09:52
mogelijk lastiger te koelen is dan een 13600K
Dat vraag ik me af, want de 13600K is geen zuinige processor, de hele serie staat er om bekend toch flink wat te verbruiken
Diezelfde U12s koelt nu een 12600K op stock zonder problemen in een game systeem van een maat van me.
de 13600k is dan ook een stuk heter dan de 12600k en verbruikt ook een stuk meer, dus die vergelijking gaat niet helemaal op volgens mij

https://youtu.be/3LqEekqBa3w?t=1353
Dennism
@Sinester28 november 2022 10:06
Dat valt enorm mee, ik linkte immers al een review waarin zowel de 13600K, 12600K voorkomen, van een van de autoriteiten qua reviewers op powerconsumptie testen. Hij is van de weinigen die power consumptie test over meerdere workloads, en niet alleen in cinebench zoals veel reviewers helaas doen, wat niet afdoende is om een duidelijk beeld te krijgen van verbruik. Ik zou voor verbruiks (en efficientie) cijfers niet kijken naar random youtubers die een CB run en daar conclusies uit trekken. Voor dat soort zaken zou ik echt een review zoeken die alle soort workloads test, je komt soms verrassende resultaten tegen, die je bij reviewers die zich er makkelijk vanaf maken met alleen cinebench niet ziet.

Daar zie je dat het verschil in de praktijk tussen de 12600K en 13600K maximaal zo'n 20W is, en regelmatig zelfs minder. Zie deze review: https://www.igorslab.de/e...the-last-big-monolith/11/
jaaoie17 @Dennism9 maart 2023 11:05
Heb nu ook een poosje de 5800x3d idle: 29c. Load: rond de 62 graden. Dat is wel met de Noctua D-15
Wachten... @Verwijderd26 november 2022 07:47
En als je af en toe wat grafisch werk doet en heel soms een game. Is deze dan ook een no brainer?

Ik draai nu nog op een 3600, en ben wel op zoek om de boel te upgraden eigenlijk.
Verwijderd @Wachten...26 november 2022 08:07
De 5800x; de 5950x - beide zijn meer dan snel genoeg voor de taken die je ermee wilt doen. Ter vergelijking is een 5800X gewoon 50% sneller als een 2700X.

Wat dat betreft blijft AM4 voorlopig nog wel even.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:43]

Wachten... @Verwijderd26 november 2022 08:49
Dus tussen de 5800x en de 5800x3d zit weinig verschil?
Of valt er nog wat voor te zeggen om verder te upgraden naar de 3d versie?
sympa @Wachten...26 november 2022 10:13
Misschien ook afwegen wat voor RAM je in het systeem hebt?
Superstoned @Wachten...26 november 2022 10:34
De keuze is denk ik eerder tussen de 5900x en 5800x3d, die zijn ongeveer even duur. De x3d doet het dan beter in gaming, de 5900x in de meeste andere taken. Tja, lastig, wat is je bottleneck? Ben zelf net voor de 5900x gegaan maar lang getwijfeld. Maar ik heb maar een 6700x dus de gpu is toch de gaming bottleneck…

Tussen de 5800x en de x3d variant moet je wel rekenen dat de x3d ook langzamer is in non-gaming taken al is het maar een paar procent wegens de langzamere kloksnelheden.
toxicunderGroov @Wachten...26 november 2022 08:08
Ik heb zelf min of meer de zelfde wensen en denk mijn 3600 te upgraden naar iets op 65W zoals een 5600X/5700X
Vlizzjeffrey @toxicunderGroov26 november 2022 16:20
Als je voor een 5600x wilt gaan, kan je beter gaan voor een 5600 non x, zelfde cpu voor minder geld.
De 5600x heeft 200 mhz hogere boostclock, maar die kan je ook op de 5600 non x op die clockspeeds zetten.
SkyStreaker @Wachten...26 november 2022 11:47
Ga dan voor een 4750G Pro, 5600G of 5700G. De 4750G Pro heb ik nu zelf met een OC tot 4,4GHz en op de iGPU 2,3GHz (1,2v). Lichte OC op mijn ramsticks (3600-CL14 > 4000-CL18, geen sub-timings aangepast) en de boel loopt prima!
dierkx36 @Verwijderd26 november 2022 08:12
Klopt, de 5800X3D is al maanden de go-to CPU voor flighsimmers.
Van 1080p tot 4K (en VR).
De 5800X3D word nou wel erg makkelijk weggezet.
Wailing_Banshee 26 november 2022 11:21
Ik hoopte dat dit stukje mij zou helpen te kiezen... Het enige wat het gedaan heeft is het mij nog moeilijker maken! Ik heb een X370 moederbord met een Ryzen 5 1600. Kwam er deze week achter dat ik een update kon doen waardoor ik die 5000 serie kon installeren. Maar toen kwam de vraag: welke... Ik heb wel 3600MT/s geheugen erin, waar blijkbaar die Ryzen 5 5600X of 5600 meer van zouden profiteren? En die 5600 is goedkoper en beter dan de 5600X? Keuzes!
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @Wailing_Banshee26 november 2022 13:11
Haha, sorry! Beetje offtopic misschien, maar als je nu een 1600 hebt is een 5600 idd een hele mooie upgrade. Kan natuurlijk altijd nóg sneller met een 5800X3D of een multi-core-monster als de 5950X, maar het is maar net waar je je pc voor gebruikt. En als je tot nu toe genoeg had aan een 1600, denk ik dat een 5600 voor de huidige prijs een topkeuze is :)
PanaLover @Wailing_Banshee8 maart 2023 19:00
Ik heb een 5800X in het zelfde bordje waarin in mijn 1600 had. Ik ben er bij mee. vooral omdat binnenkort er een rtx3070 of een rx6750 videokaart in komt ipv een rx590. Je toekomstige processor moet in ieder geval sterk genoeg zijn om je videokaart op 100% te laten lopen.
Suc6 met je beslissing.
batjes @Wailing_Banshee8 maart 2023 21:08
Vorig jaar nog even zitten kijken of het zinvol was om mijn 1700x te upgraden naar 5000 serie. Ook een X370 mobo hier, MSI x370 gaming pro carbon. Geen definitieve informatie kunnen vinden over de 5000 serie support.

Door jou reactie weer gaan kijken en nu wel kunnen vinden. Fuck yeah *O*. Met een 5800X3D kan ik weer jaren vooruit.

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 20:43]

LurkZ 26 november 2022 11:32
Dat is extra L3-cache die niet zoals gebruikelijk in de processorchip zelf zit, maar in een extra chipje letterlijk boven op de reguliere die. AMD maakt daarvoor gebruik van de chip-on-wafertechniek van chipbakker TSMC. De 5800X3D heeft hierdoor geen 32MB L3-cache, zoals de reguliere 5800X, maar 96MB: drie keer zoveel dus.
Bij het lezen van L1, L2 en L3 in specs zoals in PriceWatch denk ik aan bepaalde snelheden.
Ik vrees dat de gestapelde L3 van deze CPU trager is dan wat te verwachten is van de klassieke L3.
Meer cache is zeker een pluspunt maar is het echt L3 cache? Of is het semi-L3, L3b of L4 of wat dan ook.

Als er maar 32MB in de L3 zit, wat is dan het performance verschil met de klassieke L3?


EDIT
Wat het antwoord ook is, ik wacht minimaal totdat deze CPU wat volwassener geworden is. 16 cores dus.

[Reactie gewijzigd door LurkZ op 22 juli 2024 20:43]

AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @LurkZ26 november 2022 13:09
Caches worden per definitie langzamer als ze groter zijn, omdat het doorzoeken van de cache daarmee langer duurt. Ik denk dat het stuk hierover in m'n oorspronkelijke 5800X3D review interessant is voor je.
WiLLoW_TieN 26 november 2022 10:06
Waarom neem je de amper €220 kostende AMD Ryzen7 5700X ( 8-Core & Zen3 ) niet mee in je grafieken cq verhaal ?? 🤔

Is ook nog eens maar 65 watt...dus niet zo een 'heethoofd' en beter voor de elektriciteits rekening.

[Reactie gewijzigd door WiLLoW_TieN op 22 juli 2024 20:43]

AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @WiLLoW_TieN26 november 2022 13:15
We hebben de 5700X nog niet getest op deze nieuwste testmethode, maar dat gaan we zeer binnenkort wel doen en dan verschijnt er ook weer een nieuwe, complete Processor Best Buy Guide.
dmantione @Tomas Hochstenbach26 november 2022 21:41
5700G graag, mijn inziens wordt de 5700G momenteel veel te vaak over het hoofd gezien en eigenlijk alleen als je de PCIe 4 noodzakelijk vindt, zou ik de 5700X boven de 5700G verkiezen.
jaxxil @dmantione27 november 2022 20:12
De 5700G heeft maar de helft van de cache van de 5700X, 16MB vs 32 MB. Aangezien zoveel workloads juist profiteren van zo veel mogelijk cache (daarom doet de 5800X3D het zo goed in o.a. games), zou ik de 5700G niet aanraden tenzij je om de een of andere reden een AM4 iGPU nodig hebt.
dmantione @jaxxil27 november 2022 20:15
Het zijn niet dezelfde processoren, dat is zeker. De lagere cache is een nadeel, maar 5700G maakt dat goed door lagere latenties omdat hij geen I/O-die nodig heeft. Wat ik er van zie zijn ze redelijk vergelijkbaar. Je maakt zeker een relevante opmerking, maar dat is juist een argument om de 5700G in de test op te nemen.
jaxxil @dmantione27 november 2022 20:33
De tests zijn wel gedaan door andere testers, en het verschil wordt helaas lang niet goed gemaakt door de lagere latency. In production workloads valt het nog mee omdat die minder cache sensitive zijn, maar ook daar loopt de 5700G enigzins achter op de 5700X. In bijvoorbeeld gaming is de 5700G significant langzamer dan zelfs de 5600X door gebrek aan cache. Hij wordt niet vaak getest omdat tenzij je de igpu nodig hebt het gewoon een strikt langzamere versie is van de 5700X, in gaming langzamer dan de 5600X. Het is een heel erg niche product met daarom weinig interesse, denk dat Tweakers hem daarom niet snel op zal nemen in de tests.

https://www.youtube.com/watch?v=V8MG66Es2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Kr5V1lgctYw
Connor @dmantione30 november 2022 15:32
Probleem is als je de 5700G met een videokaart combineer die maar x8 pcie lanes heeft(of x4. Looking at you rx 6400), Bijvoorbeeld de rx 6600 (xt), je je pci-e bandbreedte halveert ten opzicht van een 5700x.
WiLLoW_TieN @Tomas Hochstenbach26 november 2022 13:15
Wij kijken er met smacht naar uit 😉
WiLLoW_TieN @Tomas Hochstenbach8 maart 2023 18:01
Heb je bovenstaande reeds gedaan ?
AuteurTomas Hochstenbach Redacteur @WiLLoW_TieN8 maart 2023 18:59
Zeker! Dat was deze: review: Processor Best Buy Guide - De beste cpu's in december 2022
DennisH82 @Tomas Hochstenbach8 maart 2023 19:22
Kijk ik naar uit :)
MrMarcie @WiLLoW_TieN26 november 2022 10:28
Precies, die mis ik vaak in dit soort verhalen. Zit zelf namelijk te loeren naar een 5700X voor een upgrade. Vanwege de kosten maar vooral stroomgebruik.
WiLLoW_TieN @MrMarcie26 november 2022 10:31
Ik heb in de afgelopen 2 maanden mijn gehele computer verbouwd op de behuizing na.

Er is nu veel te koop voor relatief 'weinig'

Bv 5700X & RX6800XT & 32GB DDR & 1TB M2 Gen4 & ...de rest voor onder de €1250.

Zeker als je een iets goedkoper kast en voeding neemt.

inventaris: PC
MrMarcie @WiLLoW_TieN26 november 2022 10:35
Zo'n PC heb ik al ;). Alleen de CPU nog ff upgraden en ik wil een 6700XT GPU (nu een RX580 8gb erin). Die is ruimvoldoende voor mijn wensen.
Danny Phantom @WiLLoW_TieN8 maart 2023 17:48
Een 5700x is vrijwel gelijk aan een 5800x. En beide chips zullen ook ongeveer evenveel stroom gebruiken. De 65 watt tdp gaat de 5700x dan ook overheen. Tenzij je het zelf aanpast
OMD 26 november 2022 09:06
Vind het gemiddelde van 12 procent in games ook een beetje kort door de bocht. Zeker bij games die voornamelijk single threaded zijn kan het verschil oplopen tot meer dan 50%, zelfs op 1440p. Denk aan iRacing, Assetto Corsa, Cities Skyline, Factorio etc. De 5800x3d loopt hier rondjes om de 5950x en zelfs de 12900k

Dit is een CPU die je koopt als een bepaalde use-case hebt voor dit ding. Gaming en gaming only. Efficenter per fps en veel sneller als je de games speelt waar hij in uitblinkt. De 12 sneller algemeen doet hem geen eer aan eerlijk gezegd.

[Reactie gewijzigd door OMD op 22 juli 2024 20:43]

JeroenNietDoen @OMD26 november 2022 09:44
Dit. Dit is exact waarom ik gister de parts voor een nieuwe build op basis van de 5800X3D heb besteld. Ik speel voornamelijk World of Warcraft en die game gaat ook zo hard op die CPU. In de toekomst kunnen upgraden is voor mij persoonlijk helemaal niet interessant, mijn builds worden volledig vervangen elke 36 maanden.
Jack77 @OMD26 november 2022 10:13
Wat hét grote verschil maakt met de "gewone" 5000-reeks CPU's staat ook niet in het artikel vermeld. Ja, hij biedt meer average FPS (in games die baat hebben bij de extra L3). Maar hij biedt vooral pakweg 25% hogere minimale FPS in deze games. En laat vooral dat nu een betere spelervaring opleveren. De zwakke schakel in de ketting wordt minder zwak.
Cid Highwind @Jack7727 november 2022 11:03
Gemiddelde FPS is inderdaad een slechte graadmeter. De 99% en 99.9% frametimes zijn eigenlijk relevanter.

Liever constant 80FPS dan gemiddeld 100FPS met dips naar de 40.
Eomer @OMD26 november 2022 22:12
Jaa, deze maand mijn 1600x vervangen door 5800x3D en Factorio loopt weer als een zonnetje in mijn megabase.
PvP1985 26 november 2022 06:37
In de black friday korting is hij even kort voorbij gekomen voor 349 euro incl verzending. Zat er al een tijdje op te asen.

Van een 2700x met een X470 bord naar de 5800x3d als "drop in replacement". Op dit moment draait het systeem nog met een 1080ti en is het wachten op iets meer schappelijke prijzen voor GPUs. Ik merk het verschil in minimum framerate/times. Nu al blij mee en dan moet de GPU nog komen.

Zien jullie nog meer interessante dingen in de pricewatch om uit te lichten? Een soort van community favorites oid?
h1ttent1t @PvP198526 november 2022 09:30
5800x3d is gisteren zelfs eventjes 329€ geweest op Amazon.com.be . Wel heel snel weg :)
dutchnltweaker @h1ttent1t26 november 2022 12:54
Ja alleen kan je als Nederlander niet laten bezorgen naar Nederland.. Met Amazon België.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 20:43]

Ast1on @dutchnltweaker26 november 2022 19:58
Dan hebben we in België meer geluk. Voorlopig kan ik kiezen tussen:
Amazon.fr
Amazon.nl
Amazon.de
Sinds kort Amazon.com.be

Duitsland voor sommige items niet.
Spanje heel soms wel.

Met de "Hagglezon" website kan ik meteen een item op alle voorgaande vergelijken.
En de pricewatch hier helpt voor al de rest.

Gaat er misschien nog uit nu we ons eigen webadres hebben :(

[Reactie gewijzigd door Ast1on op 22 juli 2024 20:43]

Djurres @PvP198526 november 2022 07:39
Schappelijkere prijzen voor GPU's?

De periode waar 3080's voor 1900 euro gingen is al even over hoor, onder je steen vandaan. Hup.
wearebob @Djurres26 november 2022 08:51
Hoewel geen 1900,- meer, betaal je voor een 3080 nog steeds 900,- , en dat voor een last-gen kaart. Misschien het nieuwe normaal, maar nog niet zo lang geleden betaalde je voor een last-gen 80 series kaart bijna de helft. (bijv een 1080 ten tijde van de 2080)
Seditiar @wearebob26 november 2022 10:53
Mwah, ik heb ook gewoon vrolijk 900 neergelegd voor een tweedehands 1080ti dik een half jaar na launch hoor, ver voordat COVID langs kwam, of wat minertjes.

Ik heb het idee dat mensen in dit soort discussies iets te subjectief naar het verleden kijken als het gaat om GPU prijzen.
wearebob @Seditiar27 november 2022 10:58
Dat was destijds de top-of-the line GPU. De huidige top of the line is de 4090, en die kost nu meer dan 2400,-

En als je zegt: 'ja maar dat is een 90 series kaart', een 4080 is ook niet voor minder dan 1400,- te krijgen.

Het is gewoon een duurdere hobby geworden dan dat het was, which is fine (het is wat de gek er voor geeft) maar ik heb ook wel het gevoel dat clubs als nvidia de boel aan het melken zijn.
watercoolertje @wearebob8 maart 2023 16:30
Dat was destijds de top-of-the line GPU.
Eerlijk is eerlijk als een 1080ti in je hand hebt en een 3080ti dan lijkt die 1080ti gewoon een midrange kaart.

Daarnaast is het gewoon duurder naarmate het complexer is, en een 3080ti is veel complexer dan een 1080ti.

Voor mij is dat dus gewoon een compleet andere range ook al doet de naam anders vermoeden.
jaaoie17 @wearebob9 maart 2023 11:41
Een 4090 is al al vaak onder de 1900 te krijgen hoor.
wearebob @jaaoie1710 maart 2023 20:09
Je reageert op een bericht van een half jaar geleden.
Bert2000 @wearebob26 november 2022 09:03
Inderdaad, terwijl MSRP van de 3080 rond de 700 dollar zou liggen.
hiostu @Bert200026 november 2022 09:39
Ex-btw
Djurres @wearebob26 november 2022 09:38
uitvoering: PNY XLR8 GeForce RTX 3080 10GB Gaming UPRISING EPIC-X RGB Triple ... - 850€

Op V&A kan je een 3080 scoren vanaf een euro of 550..

Das meer dan 55% goedkoper op de piek, en dan nog roepen dat kaarten nogsteeds 'te duur' zijn.
Of sta je ook bij de groenteboer te klagen dat je tomaten vroeger 0,69€ waren en nu 1,29€

Kwestie van vraag + aanbod, inflatie, en ander drama wat in de wereld speelt..
Northstar @Djurres26 november 2022 09:07
De 3080's zijn er nog steeds niet voor schappelijke prijzen vind ik. Pas als die 3080 Ti weer onder de 900 duikt zitten de prijzen een beetje op normaal niveau (+ inflatie correctie).
PvP1985 @Djurres26 november 2022 13:40
Ja, wat is de definitie van schappelijk. Persoonlijk vind ik de 600 euro voor de 1080ti destijds al iets te veel. Nu zit je daar al snel aan. Wellicht moet ik ook niet zeuren en wennen aan deze prijzen. Maar het voelt toch vreemd. Het is niet anders.
The Chosen One @PvP198526 november 2022 09:15
Zit letterlijk op dezelfde setup. Begin nu ook wel te twijfelen. Plan was om te wachten tot de volgende 3D's begin volgend jaar. Hopelijk nog iets lagere boards/ram e.,d. Maar een ~300-350 geprijsde 5800x3d... twijfel...twijfel...
Verwijderd @PvP198526 november 2022 09:18
Ben bang dat het nooit een goedkoper gaat worden, misschien nog een paar tientjes eraf maar dat was het wel. De nieuwe generatie is zo idioot duur geworden tov de oude. Dat ze de oude mooi voor goed geld kunnen blijven verkopen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:43]

SG
@Verwijderd26 november 2022 13:15
Kans is er altijd, hangt af wat Rusland en China gaat doen. Einde oorlog of nog invasie erbij. Indien einde oorlog en chip productie verspreid wereld weid in US EU J erbij dan overcapacitiet. Mogelijk betere economische euro
En dan is duur of goedkoop niet cijfer van prijskaartje.
Maar van referentie maandsalaris en wat voor ref. Maand salaris aandeel dat kost.
1970. 2000fl. Poduct 1000FL
2022. 1500E. Product 1500E
2026. 3000e. Product 1500e.
1970 en 2026 is even duur halve maand salaris
2022 is heel maand salaris
Als 2021 1500e product 3000e dan dubbele maand salaris. Dat extreem.
Maar ja als 6000e binnen harkt is 1500e kwart en duur is dan ook subjectief.
Omdat meneer 6000e 1000e al te duur vind.
En meneer 2000e die 1500e gewoon moet hebben.

Het is dus meer hoe markt gaat verlopen overcapaciteit drukt ook de kosten.
En hoe goed of slecht je infaltie gecompenseerd wordt. Voor meerderheid zal dat tegenvallen.
dutchnltweaker @PvP198526 november 2022 12:55
Hij is nog steeds voor die prijs, maar geen stock op dit moment.
inhico 26 november 2022 07:42
Een nieuwe build op basis van een van de nieuwe generaties processors is dan sneller voor bijna hetzelfde geld en biedt natuurlijk ook alle secundaire voordelen van een moderner platform.
Dit begrijp ik niet helemaal: een nieuwe AM5-build met DDR5 is toch een stuk duurder dan een AM4/DDR4 build?
Jay-v @inhico26 november 2022 08:17
Dat valt wel mee nu er ook B650 moederborden zijn.

Een 7600x is ongeveer 80,- goedkoper dan de 5800x3d. 32GB DDR5 is ongeveer 80 duurder dan DDR4, maar dan zit je dus wel op AM5 en zit het verschil alleen in het moederbord.

Heb je al AM4, dan is het natuurlijk een ander verhaal.
Blokker_1999 @Jay-v26 november 2022 09:36
Plus je hebt dan ook een setup die je binnen enkele jaren nog kunt upgraden. Als je vandaag vanaf 0 moet beginnen zou ik opteren voor AM5 ipv AM4 ondanks de meerkost. AMD maakt het weer een stuk interessanter om in een platform te investeren doordat ze meer dan 2 generaties meegaan in tegenstelling tot Intel
Cowamundo 26 november 2022 08:38
Toen ik mijn 5900x kocht was de 5800X3D helaas nog niet te koop anders was dat zeker mijn keuze geweest. Maar om nu te downgraden zie ik ook weer niet zo zitten.
Bahmi @Cowamundo26 november 2022 10:55
Zelfde hier, 5800x build uit november 2021. Paar maandjes later en kwam de 5800x3D uit.

Maarja dat heb je gewoon met voortschrijdende techniek en om eerlijk te zijn merk ik het nog niet in de types games wat ik speel, het is sowieso een upgrade geweest van mijn i5-2500k en gebruikt nu een stuk minder stroom/produceert minder herrie.

Ik denk in jouw geval dat een 5900x <-> 5800x3D niet zozeer een downgrade is maar een sidegrade, ja je levert wat performance in op "gewone" applicaties, maar die haal je er dik uit met games. Als je alleen games speelt dan is het heel misschien de moeite waard, maar als je ook wat video bewerkt of programmeert dan maakt het niet zo veel uit en dan heb je denk ik meer aan een 5900x.
Ewivis @Bahmi26 november 2022 11:58
Ik heb precies deze switch gemaakt van 5900x naar 5800x3d. Undervolt via pbo2 tuner. Even warm als mijn 5900x nu. Merk vooral minder haperingen in games, dus de 0,1% ende 1% low fps zijn beter. 5900x verkocht, moest 70 euro bijleggen. Ik game 90% van de tijd op de pc, dus dacht, gewoon beste van het beste erin.

Daarnaast is de 5800x3d ook sneller met een 4090 erin. Dus als ik ga upgraden van mijn 3080ti, dan heb ik er meer profijt van.
tjverhagen 26 november 2022 06:37
Zijn deze cijfers nog steeds gebaseerd op de schamele 5 games die tweakers gebruikt voor hun benchmarks? Blijft een te kleine selectie om wat noemenswaardigs te kunnen zeggen tussen verschillende generaties processoren.
krflyer @tjverhagen26 november 2022 10:24
Ik zie inderdaad ook graag Microsoft Flight Simulator 2020 erbij. Toch behoorlijk populair en ondergewaardeerd.
Gamebuster @tjverhagen26 november 2022 10:49
Een verschil van meer dan 100% is toch wel enigszins indicatief dat bepaalde CPUs iets minder zuinig zijn dan anderen
SkyStreaker @tjverhagen26 november 2022 11:49
"schamele games", maar als 1 game vooral CPU-bound is, de andere GPU-bound en overige meer in de middenmoot, kan je wel een beetje verwachten wat de rest doet.
SG
@SkyStreaker26 november 2022 13:24
De kans van maar 5 uit 1000+ games is dat je net teveel aan specifieke voorkeur gekozen hebt. Maar ja nieuwe games kunnen altijd een heel ander beeld geven en al helemaal als je g-kaart lang houdt. Ik hou mijn kaart lang nu Vega56 dus games die ik speel bestonden toen niet. Fine whine en future proof is dan meer de keuze en wat meer vram. Alhoewel met covid crypto gekte upgrade overgeslagen en met huidige crisis sla ik ook over. Volgend jaar mogelijk ook geen upgrade. Game wel op PS4 en met Vega56.
Maarja als ik iets koop dan met veel vram rdna3 20 of 24GB ja die 20GB lijkt mij wel wat. Maar mogelijk dat het navi33 wordt omdat 3 keer uitstel. misschien.

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