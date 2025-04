AMD brengt Ryzen 5 5600X3D-cpu met zes cores alleen uit bij Amerikaanse winkel

AMD heeft de Ryzen 5 5600X3D-cpu uitgebracht. Dat is de eerste Ryzen 5-processor met 3D V-Cache. De cpu is door een Amerikaanse winkelketen aangekondigd die ook zegt de cpu exclusief te mogen verkopen. Het is daardoor niet duidelijk of de processor ook naar de Benelux komt.

De Ryzen 5 5600X3D heeft zes kernen en twaalf threads. De baseclock bedraagt daarbij 3,3GHz, met een boostclock van 4,4GHz. De cpu heeft verder 3MB L2-cache, een totaal van 96MB L3-cache en is compatibel met AM4-moederborden. De cpu heeft een tdp van 105W.

De Amerikaanse webwinkel Micro Center kondigde de cpu aan, niet AMD, en zegt 'de enige bron' van de 'limited-edition' cpu te zullen zijn. De cpu kost bij de winkel 229,99 dollar. Omgerekend met btw is dit 255 euro. Micro Center gaat de processor niet via zijn webwinkel verkopen, maar alleen via fysieke winkels.

De winkel verwacht voorraad 'voor een aantal maanden' te hebben. TechPowerUp-bronnen zeggen dat oem's ook de processor mogen gebruiken voor hun pc's, waardoor de cpu misschien zo bij Europese consumenten terecht kan komen. De processor is vooralsnog de goedkoopste cpu met 3D V-Cache. Voorheen was dat de Ryzen 7 5800X3D, een octacoreprocessor met acht kernen.