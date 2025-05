AMD introduceert eerste Ryzen-laptopprocessor met 3D V-Cache in ASUS ROG-laptop

AMD introduceert zijn Ryzen 9 7945HX3D. Dat is de eerste laptopprocessor die beschikt over gestapeld 3D V-Cache, voor een totaal van 128MB L3-cache. De processor wordt geïntroduceerd in een ROG Strix Scar 17-laptop van ASUS, die op 22 augustus uitkomt.

De AMD Ryzen 9 7945HX3D heeft 16 Zen 4-cores en 32 threads. De processor heeft twee cpu-chiplets van ieder acht cores, naast een I/O-die. Een van de cpu-chiplets beschikt over 64MB gestapeld 3D V-Cache, voor een totaal van 128MB aan L3-cache. De opbouw is daarmee vergelijkbaar met die van de Ryzen 9 7950X3D-processor voor desktops. AMD zegt verder dat de laptopprocessor een tdp van 55W heeft en boostclocks tot 5,4GHz haalt.

Het is de eerste keer dat AMD zijn 3D V-Cache-techniek introduceert in een laptopprocessor. De 3d-gestapelde cache maakte zijn debuut in de Ryzen 7 5800X3D, die vorig jaar uitkwam. Met 3D V-Cache wordt 64MB extra L3-cache boven op de cpu-chiplet geplaatst. Volgens AMD komt dat onder meer de gameprestaties ten goede. De fabrikant claimt dat zijn Ryzen 9 7945HX3D in games gemiddeld meer dan 15 procent sneller is dan zijn 'gewone' Ryzen 9 7945HX, die niet over 3D V-Cache beschikt maar verder identieke specificaties heeft.

AMD brengt de Ryzen 9 7945HX3D op 22 augustus uit. De cpu verschijnt dan in een ASUS ROG Strix Scar 17. AMD zegt tijdens een briefing met journalisten dat de cpu 'voor de nabije toekomst' exclusief in die laptop beschikbaar komt. Het is daarmee niet bekend of en wanneer de processor in andere laptops verschijnt.