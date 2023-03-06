AMD deelt meer details over tweede generatie 3D V-Cache met 2,5TB/s bandbreedte

AMD heeft nieuwe details gedeeld over zijn tweede generatie 3D V-Cache, die wordt gebruikt in de nieuwe Ryzen 7000X3D-processors. Volgens het bedrijf biedt de 3d-gestapelde cache bandbreedtes tot 2,5TB/s. De 3D V-Cache-chiplets worden daarnaast geproduceerd op TSMC 7nm.

AMD deelt de details deels tegenover Tom's Hardware en deels tijdens de International Solid-State Circuits Conference. Volgens het bedrijf biedt de tweede generatie 3D V-Cache een snelheidsverhoging van 25 procent ten opzichte van de eerste generatie, die bandbreedtes tot 2,0TB/s haalde. TSMC produceert de tweede generatie cachechiplets weer op '7nm' en plaatst de chiplets vervolgens boven op een 5nm-Zen 4-chiplet door middel van TSMC SoIC. Tweakers schreef eerder een achtergrondverhaal over chiplets en besprak daarbij ook SoIC.

De tweede generatie 3D V-Cache is fysiek kleiner dan voorheen, met een oppervlakte van 36mm² ten opzichte van 41mm² in de eerste generatie. De chiplets bieden wel een hogere transistordichtheid, hoewel ze niet op TSMC N5 worden geproduceerd, en behouden daarmee hetzelfde aantal transistors van 4,7 miljard.

AMD moest de interconnects voor de 3D V-Cache-chiplet aanpassen omdat de cpu-chiplet meer is gekrompen. Hiervoor maakt het bedrijf, net als voorheen, gebruik van through-silicon via's die de cachechiplet en de Zen 4-ccd verticaal met elkaar verbinden. In de eerste generatie bevonden deze tsv's zich geheel in de L3-regio van de cpu-chiplet. Nu deze chiplet met de Zen 4-architectuur kleiner is geworden door de overstap naar N5, is er echter overlap met de L2-cache. AMD moest de tsv's voor stroomvoorziening uitbreiden naar het L2-gebied, terwijl de signal-tsv's voor dataoverdracht geheel binnen de L3-regio blijven. AMD heeft de oppervlakte hiervoor met 50 procent verminderd.

AMD Ryzen 7000 3D V-CacheAMD Ryzen 7000 3D V-Cache

Het bedrijf toont daarnaast diagrammen en foto's van zijn vernieuwde I/O-die uit de Ryzen 7000-desktopprocessors, die zijn geïnterpreteerd door Twitter-gebruiker Locuza. Deze worden geproduceerd op TSMC N6. De I/O-chiplet heeft een oppervlakte van 117,8mm² en bevat 3,37 miljard transistors. Daarmee is de die iets kleiner dan de voorgaande I/O-die uit de Ryzen 5000-serie, die op 12nm werd geproduceerd, maar bevat hij ruim 60 procent meer transistors.

De nieuwe I/O-die bevat, anders dan voorheen, onder meer een geïntegreerde Radeon-gpu. Deze zit in het midden van de chiplet en beschikt over twee RDNA 2-cu's met in totaal 128 shaders. De I/O-die huisvest daarnaast een geheugencontroller en twee DDR5-geheugeninterfaces van ieder tweemaal 40bit, voor een totaal van 160bit. Daarvan is 32bit gereserveerd voor ecc-ondersteuning. De chip beschikt verder over maximaal twee GMI2-interconnects die gebruikt worden om cpu-chiplets te verbinden met de I/O-die.

AMD Ryzen 7000 I/O-dieAMD Ryzen 7000 I/O-die

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-03-2023 11:34 48

06-03-2023 • 11:34

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Reacties (48)

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computerjunky 6 maart 2023 11:59
Blijf het jammer vinden dat ze een halfbakken optie gebruikt hebben voor de 7950X3D op een paar centen te besparen voor een top of the line overpriced product. Mijn mening is en blijft dat ze daar gewoon 2 cache dies op hadden moeten plakken, de 7900X3D hadden moeten schrappen en meteen de 7800X3D uit hadden moeten brengen en eventueel een 7600X3D als dat een valide product was.
Een 7950X3D Had waarschijnlijk meer waar voor zijn geld geweest en niet de problemen gehad die ze nu hebben omdat de verkeerde die gebruikt word door een game waardoor er soms nul winst is of zelfs verlies.
Verwijderd @computerjunky6 maart 2023 12:30
AMD verklaart dat de winst met 2 CCD's marginaal is.

Ik zou gewoon voor de 7800X3D gaan (8 cores / 16 threads + cache + geen scheduler gedoe in Windows of Linux).
computerjunky @Verwijderd6 maart 2023 12:40
Dat zou dus of betekenen dat er of een diminishing return is boven X MB cache (iets waar ik ze niet zonder harde test resultaten op zou geloven) of er is een andere bottleneck in de architectuur. Wat goed mogelijk is want meer cache is leuk maar je moet het wel aan kunnen spreken. Maar dat moet dan in de IO DIE zitten gezien de chiplet er duidelijk geen probleem mee heeft op de chiplet waar nu cache op toegepast is.

Als er echt een IO DIE bottleneck zou zijn dan zou ik zelfs denken: breng dan helemaal geen 7950X3D uit maar alleen een 7800X3D tot je die bottleneck opgelost heb.

Een andere mogelijke oplossing is 2x 50% cache toepassen ipv 1x 100% maar wat dat voor prestatie impact heeft kunnen we zonder werking van de IO die en cache acces alleen maar over speculeren en die kennis heb ik niet.
Sinester @computerjunky6 maart 2023 12:51
Het is prima om te speculeren, maar ik vind het wel altijd grappig dat vele mensen het altijd beter denken te weten als de fabrikant zelf
Mijn mening is en blijft dat ze daar gewoon 2 cache dies op hadden moeten plakken
Een andere mogelijke oplossing is 2x 50% cache toepassen ipv 1x 100% maar wat dat voor prestatie impact heeft kunnen we zonder werking van de IO die en cache acces alleen maar over speculeren en die kennis heb ik niet.
Ik ga er echt wel vanuit als dit echt de betere optie was geweest ze dit wel gedaan hadden, maar blijkbaar is dit niet haalbaar of zijn de prestaties dan niet goed genoeg.. of het werd simpelweg veel te duur
SkyStreaker @Sinester6 maart 2023 14:15
De beste stuurlui staan altijd aan wal, dit blijft gewoon. Helemaal online.
computerjunky @Sinester6 maart 2023 14:36
Nou ja het is en blijft een bedrijf en die willen maar 1 ding WINST MEER en MEER winst. Dat heeft ook amd al meerdere keren laten zien afgelopen jaren.

Ik vind het dan ook naïef om AMD of welk bedrijf dan ook op hun woord te geloven. Er is meer reden om aan te nemen dat ze het als kostenbesparing gedaan hebben voor winstmaximalisatie dan als compromis door technische problemen. Laten we eerlijk zijn, Het bedrag dat ze meer rekenen staat totaal niet in verhouding tot de productie kosten dus werd te duur kan zo de kast in als nope dat was het zeker niet.
Matti7950 @computerjunky10 maart 2023 15:29
Ik zie niet in waarom 2de chiplet met cash, beter zou zijn behalve op vlak van scheduling. Neem scheduling fouten weg, dus software die echt wel houd als game van chiplet, en bv andere software zoals Blender.

Bij game die houd van chiplet, zie ik gelijkaardige performance bij single of multi 3d cache chiplet, als er geen scheduling fout gebeurt. De ccd's zijn namelijk identiek, je haalt er dus niets uit, uit de 2de.

Bovendien verliest je snelheid op 1cc, dat zou cinebench, blender die niet van 3d cache bebruikmaken een van de cores extra vertragen.

En je betaald dus per cpu 100€ meer. De 5900X3D heeft zelfs met 1 chiplet bestaan, maar nooit verkocht. Ik denk dat AMD toen al iets wist wat wij niet weten.

Bedenk ook, dat 780€ en 910 € (voor 7900X3D en 7950X3D serieus hoge prijzen zijn. Mensen klagen nu al dat Intel goedkoper was, ben jij 'computerjunky' een van de weinigen die dit zonder klagen zou betalen, en Intel nog altijd niet zou overwegen? Bovendien elke chiplet soldering lijkt een ingewikkelde procedure met kans op falen, bij 2 pogingen per cpu loopt de faal factor op. Misschien dat door 1 CCD niet aan te raken elk silicum uiteindelijk nog als 7600X en 7700X verkocht kan worden en bij jou poging niet, heb je daar al bij stilgestaan?
Palindrome @computerjunky6 maart 2023 15:54
Je hebt straks keuze om de 7800X3D te halen ?

Snap de mentaliteit niet dat omdat het product jouw niet zint het maar niet uitgebracht zou moeten worden.
computerjunky @Palindrome6 maart 2023 16:05
Het is gewoon geen geweldig werkend product op da manier waarop die uitgebracht is. Het is wat mij betreft duidelijk een cashgrab compromis. Niet meer en niet minder.

Niets met mentaliteit te maken, gewoon een observatie en mening.
Palindrome @computerjunky6 maart 2023 16:29
Wat is er niet werkend aan ?

En het argument cashgrab compromis is nergens op gebaseerd.
computerjunky @Palindrome6 maart 2023 16:37
De chip is trager op bepaalde vlakken en over het algemeen zeer wisselvallig en en een te groot deel van de scenario's trager dan wanneer je de ccd zonder cache uitschakeld.

Dat het een cashgrabv is heeft dus zeker wel een basis. Het heeft zi gied als geen meerwaarde over een single ccd versie. Maar ze hebben gekozen die nog niet uit te brengen en deze veel duurdere versie ut te brengen omdat ze weten dat er fanboys zijn die het toch wel kopen. Omzet strategisch is het gewoon een slimme cashgrab waar ze ook hadden kunnen kiezen voor een single ccd bij de release maar ze weten dondersgoed dat dat de verkopen van de 7900X3D en 7950X3D serieus schaad en daar zit gewoon veel veel meer winst op. Ze hebben dus voor cash over klant tevredenheid en een goed gebalanceerd product gekozen en dat is jammer maar te verwachten gezien de keuzes die ze op bijvoorbeeld hedt gemaakt hebben en gpu prijzen.
Palindrome @computerjunky6 maart 2023 17:15
Je hebt toch de keuze om straks de 7800X3D te kopen dus hoezo is het dan een cashgrab ? Slaat werkelijk nergens op.

Dat zou het pas zijn als ze alleen deze cpu uitbrengen en niet de 1 CCD versie.

Dus nogmaals dit product is niet voor jou als je alleen geinteseed bent in de 8 core CCD prestaties.
Dit is een product voor mensen die en gamen en zo nu en dan meer core dan 8 gebruiken (niet gaming workloads).

Blijkbaar is het te moeilijk om te erkennen dat jij niet de doelgroep bent van deze cpu en ipv van een maandje te wachten op de 7800X3D zit je nu onnodig te bekritiseren met ongestoelde argumenten.
computerjunky @Palindrome6 maart 2023 19:07
Je heb het helemaal fout. Ik ben juist een doelgroep voor een 16 core 32 thread maar niet in deze halfbakken vorm met problemen voor een absolute premium prijs.
-ik ben voornamelijk gamer qua vworkloads, ik shop altijd in het hogere segment, ik zit nooit in de optimale prijs prestatie range qua aankopen wat mijn huidige rig duidelijk laat zien. ik be alleen iemand die geen producten koopt waarvan ik van mening ben dat het een fundamenteel probleem heeft dat voorkomen had kunnen worden binnen de prijs van het product.
Palindrome @computerjunky6 maart 2023 23:38
Je hebt echt problemen en verzonnen problemen. Wat jij aanhaalt valt onder het laatste.

Voor games heb je zowiezo weinig aan meer dan 8 cores.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 24 juli 2024 07:02]

computerjunky @Palindrome7 maart 2023 00:50
Gewoon een meetbaar feit niet meer niet minder.
Als jij dat verzonnen vind is dat jou probleem maar de benchmarks liegen niet. Einde discussie want met jou valt duidelijk geen zinnig gesprek te voeren.
Palindrome @computerjunky7 maart 2023 01:21
Benchmarks liegen niet en laten duidelijk zien dat deze proccesor prima werkt en titels die gevoelig zijn voor cache ook daadwerkelijk flink sneller gaan lopen.

Koop gewoon lekker de reguliere non cache CPU als je de naunces van extra cache niet begrijpt.

Die zijn nogsteeds gewoon te koop dus niks "cash grab" alleen maar extra opties die je tot niks verplichten.

Probeer eerst maar eens te bewijzen/uit te leggen dat cache op de tweede CCX voor toevoeging heeft...

Je wil je game niet op cores verdeeld over beide CCXen hebben vanwege de inter CCX penalty/latency. Je wil een taak zoals een game die profijt heeft van het extra cache volledig binnen 1 CCX houden. Dus heeft cache op een tweede CCX geen toevoeging.

[Reactie gewijzigd door Palindrome op 24 juli 2024 07:02]

Matti7950 @Palindrome10 maart 2023 15:38
Je wil je game niet op cores verdeeld over beide CCXen hebben vanwege de inter CCX penalty/latency. Je wil een taak zoals een game die profijt heeft van het extra cache volledig binnen 1 CCX houden. Dus heeft cache op een tweede CCX geen toevoeging.
Zou denk ik er ook over. Het is zelfs niet zeker dat de 7950x3d 'double 3d cache chiplet' sneller zou zijn als '7950X3D 'single 3d cache'. Bv bij ryzen 7950x tegenover 7700x (en bv 5950x tegenover 5800x) zie je in zeldzame gevallen zelfs de 16 core trager zijn, door intercore latency. Is dat dan ook een cashgrab? Zijn de normale 12/16 core modellen dan ook crap? Neen. Ze zijn in bijna alle gevallen sneller. Comfortabel toch? En in bepaalde gevallen zijn ze snel, maar niet het snelst, klein deeltje van de taart waar je niet het snelst bent.

Is zoals Intel 13900KS vs 7950X3D de ene of andere (buiten in energieverbruik) afkraken in gaming heeft geen zin. Toch is bv 13900KS in CS go pak sneller, terwijl amd in bepaalde cache sensitieve games pak voorloopt. Gaan we nu beide afkraken omdat ze op die paar gevallen (klein beetje) door de mand vallen? Zijn het cashgrabs omdat ze niet 100% kunnen overtuigen (maar wel 80-95% van benches)?

Rare redenering. En veel benches (zeker cinebench) halen voordeel uit SNELLERE 2de ccd. Ga je dan ook klagen dat bij jouw design de 7950X3D 2x64mb cache 3d, daar trager is, is dat dan alweer cashgrab?

Enigste waar ik het wel over eens is, is dat drivers pak beter moeten op vlak van scheduling. En er komt gerust ook 8950X3D dus dat zie ik wel goedkomen, ze moeten het toch doen.
Verwijderd @computerjunky6 maart 2023 13:08
De EYPC heeft dit wel volgens mij; maar dat zijn hele specifieke workloads waar het van pas komt. Anders dan dat werkt meer cache ook gewoon niet meer. Het product wordt gewoon te duur.
Exitz @computerjunky7 maart 2023 14:56
Denk dat beter is beste uit 2 werelden als je op de andere CCD ook een laag bij plaats moet je deze cores ook lager klokken.
Dus 1 ccd die lager kloks draait en 1 ccd die hoger kloks draait is denk ik betere oplossing voor sommige applicaties die meer hebben aan hogere kloks.

Notably, just as the two CCDs are unequal in cache, they're also unequal in peak clockspeeds. Attaching a V-Cache die to a CCD limits the highest clockspeeds it can attain, capping it at around 5.25GHz. Thus, compared to the 5.7GHz max clockspeed of a plain Zen 4 CCD (as used on the 7950X/7950X3D), this represents a roughly 8% frequency handicap for adding V-Cache. Which is why AMD is including both types of CCDs on their Ryzen 9 7000X3D parts, ensuring that applications have access to whatever type of CCD better fits their processing needs.

Uiteindelijk stelt AMD dat het hebben van één CCD met V-Cache en één standaard CCD de beste balans biedt voor het maximaliseren van de prestaties bij zowel gaming-workloads als algemene zware workload-rekentaken. Applicaties en games die kunnen profiteren van de grotere pool van L3-cache kunnen worden geladen op de V-Cache CCD, terwijl al het andere wordt geladen op de standaard CCD (en uitgroeien tot de tweede CCD indien nodig).
Exitz @computerjunky6 maart 2023 12:26
Ondertussen weekje met bezich heb nog geen problemen ondervonden met games.
computerjunky @Exitz6 maart 2023 12:33
Er zijn ook geen problemen in de zin van de game werkt niet of er zijn haperingen of stotteringen. Het zijn meer problemen in de zin van er is licht prestatie verlies en geen winst omdat ze voor deze layout gekozen hebben om geld te besparen.
Je merkt er misschien niets van omdat je gpu een bottleneck is of omdat het aantal mensen die 250 vs 290 fps kunnen merken een klein aantal is. Maar feit is dat op vlakken zal je cpu marginaal slechter zal presteren als een non X3D versie ipv flink beter en dat terwijl ze met een fikse meerprijs van 190 euro komen!
Exitz @computerjunky6 maart 2023 17:51
Ik heb op alle vlaken niet anders dan winst gezien.
Tegen over mijn 7950x.
En nog niks aan gedaan gewoon stock met waterkoeling en 2x32gb op cl36 6000mhz.
Exitz @computerjunky7 maart 2023 02:49
Feiten zijn heb ze beiden en de x3d is voor gamen een monster draaid stuk koeler.En meer fps.
Ik ben dan ook zeer tevreden met x3d.
computerjunky @Exitz7 maart 2023 11:26
Lekker de feiten uit benchmarks negeren dus. Er is duidelijk gemeten dat hij stock niet voor alle games sneller is en dat komt door de design keuzes die gemaakt zijn.

Snap niet dat dit überhaupt meerdere keren gezegd moet worden. Als mensen hier ook maar enigszins hun best zouden doen hadden ze zelf reviews bekeken en hetzelfde geconstateerd.
Exitz @computerjunky7 maart 2023 14:35
Mooi resultaat toch 120 watt vs 170 watt.En je kan er nog wat meer uit persen https://skatterbencher.co...-overclocked-to-5900-mhz/
Dat is zonder deliding.
Verwijderd 6 maart 2023 11:42
Tegenvaller dat het plakje cache nog steeds gekoppeld zit aan het core voltage van de CCD. Ergo als men een losse voltagerail beschikbaar had gesteld had je wel de CCD over kunnen klokken.

Het kan gewoon, je moet wel een bord hebben die BCLK ondersteund. 105Mhz zou in theorie al een paar honderd mhz extra in boost moeten kunnen geven. Maar doordat je maximum voltage limited is kom je niet echt heel ver.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 07:02]

SRI @Verwijderd6 maart 2023 12:31
Hoe bedoel je ‘het kan gewoon’? Heb jij ervaring met chips ontwerpen op dit niveau? De complexiteit en ruimte die een aparte vrail met zich mee brengt? Het is echt een vak apart om alles op zo’n schaal efficiënt te krijgen.

Maar wellicht weet jij precies hoe je dat er even bij lapt in hun designs. Denk dat er nog een topsalaris voor je te wachten staat als je dat even regelt voor hen.
Verwijderd @SRI6 maart 2023 13:14
Het overklokken kan gewoon, middels een BCLK. Eigenlijk niet officieel ondersteund maar als je hogere kloks wilt dan kan dat.

De reden waarom de CCD's van de X3D variant geen OC'ing ondersteunen is omwille het maximale voltage. De Cache zit hieraan gekoppeld en die kan gewoon niet hoger dan 1.35V (5800X3D) of 1.2V (7xxx3D). Snap het wel; men designed niet chips met OC'ing in achterhoofd, dat is jaren terug er al uit gewerkt met boost, pbo en toestanden.

Maar toch. Ergens een gemiste kans. Een op 5.5Ghz draaiende X3D.
youridv1
@Verwijderd6 maart 2023 13:43
het schijnt ook in de hitte te zitten heb ik me laten vertellen. Omdat de cache bovenop de cores ligt wordt de hitte overdracht beperkt. Ik kan me dus ook voorstellen dat dat erachter zit.

Ik merk dat aan mijn 5800X3D ook. Het verschil tussen de vloeistoftemperatuur in mijn waterkoeler en de core temperature is merkbaar hoger dan bij non 3D CPU's.

Alleen voltage zal het sowieso niet zijn, anders hadden ze wel gewoon de multiplier en andere AMD tooling vrijgegeven maar het voltage hard begrensd in de bios. Dat doet AMD bij sommige videokaarten zonder extra powerconnector ook. Het is niet onmogelijk om alles gewoon vrij te geven, maar een bovengrens te stellen aan het voltage, PPT oid om het veilig te houden.

Desalniettemin jammer. Ik kan mijn 5800X3D ook niet undervolten via de bios of ryzen master, want alles zit potdicht, dus moet ik een opensource tooltje van github downloaden die het wel gewoon kan. Wat blijkt? Perfect stabiel met -30 CO op alle 8 cores. We hebben bij mij in de gaming groep nog meer mensen met een 5800X3D en iedereen heeft dezelfde ervaring. Op fora lees ik ook overal dat iedereen hem blind op -30 kan zetten moet goede resultaten...
Het is ook niet alsof het placebo is. Je ziet in HWInfo64 direct je core voltage en power dalen zodra je CO-30 enabled en je temperaturen zakken ook direct en dat terwijl ik in alle performance benchmarks die ik doe geen performance afname zie. Altijd break even of een paar procent beter

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 24 juli 2024 07:02]

Connor @youridv16 maart 2023 16:48
Ik kon op mijn MSI B450 Tomahawk (non Max) wel -30 instellen. Max junction tempratuur ging van 85°C naar 69. Nice.
youridv1
@Connor6 maart 2023 19:18
misschien had je een oudere bios. Ik had ongeveer dezelfde vermindering ja. graad of 15
Connor @youridv17 maart 2023 10:38
Nee ik heb de meest recente bios. Had ik nodig om 4x8GB DDR4 te kunnen draaien.

Ik zal vanavond ff zoeken in de bios welke instelling ik heb aangepast.
lmartinl @youridv16 maart 2023 19:39
Volgens mij hebben oa msi en asus bios updates klaar liggen waarin het via de bios ingesteld kan worden
Jan-Will3m @Verwijderd6 maart 2023 12:01
Waarom zou je willen overklokken? Tegenwoordig met het energie verbruik van CPU's en de energie prijzen wil ik dit niet meer. De extra performance bij deze cpu's word nou net behaald uit de cache en niet uit overklokken.
Verwijderd @Jan-Will3m6 maart 2023 12:29
De 5800X3D is langzamer dan de 5800X; de 7950X3D is iets langzamer dan de 7950X. Alleen in bepaalde use cases zoals games wint de cache ten opzichte het van snelheden, maar over de streep zijn de niet cache varianten gewoon sneller omdat die geen voltage restricties per CCD kennen.

Dus ja, "waarom" ? Het is gewoon free performance wat je op tafel laat liggen. Stel je eens een 7950X3D voor welk op beide CCD's net zo snel draait als een normale 7950X. Dan heb je gewoon beste van beide werelden. Overigens zijn de Ryzens van AMD super efficient. Efficienter dan Intel tegenwoordig. Dus echt een gigantisch hoog verbruik? Dat valt ook wel weer mee.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 07:02]

Sinester @Verwijderd6 maart 2023 12:43
Het is gewoon free performance wat je op tafel laat liggen
Niks is gratis, en dit dus ook niet want je betaalt met een hoger stroom verbruik.. de 7950X3D is ook veel zuiniger als de 7950X maar hij is maar amper langzamer, lijkt me prima

Daar komt nog bij dat de 3D cache puur voor gaming is bedoeld, als je de beste multicore prestaties voor productivity wil neem je ook geen 3D chip IMO

[Reactie gewijzigd door Sinester op 24 juli 2024 07:02]

uiltje @Sinester6 maart 2023 15:57
Voor veel "productiviteit" misschien niet, maar het is niet voor niks dat veel server-chips ook over veel extra cache beschikken. Games zijn echt niet de enige applicaties die van cache houden. Prima om het zo te adverteren hoor - het is over het algemeen wel waar - maar de werkelijkheid is complexer dan dat.
the_stickie @Verwijderd6 maart 2023 18:23
De vraag is vooral of de paar % performance 'die op tafel blijft liggen' in de praktijk merkbaar is (behalve dan in benchmarks), en of je daar je garantie voor uit de deur wil doen en/of een duurdere koeler wil monteren.
De tijd dat je 20-50% performance kon winnen met OC, ligt al ver achter ons. Temeer omdat de huidige chips al sterk getuned zijn om (bijna) de maximale performance toe te laten als het thermisch budget dat toelaat.
Memori @Jan-Will3m6 maart 2023 13:02
Als je niet kan overklokken, lijkt het ook voor de hand liggend dat je ook niet kan underklokken. En dat maakt de CPU juist zo zuinig. Voltages zou je uiteindelijk per-core kunnen instellen om een zo zuinig mogelijk CPU te krijgen die niet minder krachtig is. Tweakers heeft daar een leuke artikel over. Als ik het goed begrijp, hebben x3d versies niet alle instelmogelijkheden die in dit artikel worden uitgelicht.
the_stickie @Memori6 maart 2023 18:24
Mits je OS juist geconfigureerd is clocked elke (moderne) cpu al heel ver terug in idle.
Als je 'hard' wil underclocken, en dus performantie 'under load' weigert, ben je dan niet beter af met een goedkopere chip met lagere baseclock?
Ludewig @Memori6 maart 2023 13:18
Als je niet kan overklokken, lijkt het ook voor de hand liggend dat je ook niet kan underklokken.
Dat klopt niet. De 3D-cache is gevoeliger voor een hogere temperatuur dan de cpu-chiplet. Daarom hebben ze de kloksnelheid van de cpu-chiplet waar de 3D-cache op zit verlaagd. Nog lager is geen probleem, hoger wel, dan gaat de 3D-cache kapot.
latka @Verwijderd6 maart 2023 12:33
Ik ben geen chip designer maar ik kan me niet voorstellen dat een voltage conversie zonder latency bestaat. Wellicht heeft dat ook een rol gespeeld (naast dat het eenvoudiger is)
youridv1
@latka6 maart 2023 13:53
En dat is relevant hier omdat? Oprechte vraag. Er zitten al jaren verschillende componenten in CPU dies die op verschillende voltages draaien. Waarom is dat hier anders volgens jou?
Verwijderd @Verwijderd6 maart 2023 19:06
Een hele voltage rail "even" toevoegen doe je niet zomaar bij een hoog frequentie systeem. Ja het kan, maar het geheel word er complexer en duurder op.
xorpd 6 maart 2023 15:43
Normaal gesproken is ECC 8 bits per 64 bits, dit is dus een verdubbeling, weet iemand welk algoritme gebruikt wordt? Moet beter zijn dan SECDED.
BlaDeKke 6 maart 2023 21:20
Eerlijk. Wie heeft nog iets aan specs als deze? Zolang het maar presteert naar zijn prijs is het toch oké. Who cares dat amd zijn cache 2,5TB/s aan bandbreedte heeft.
lezzmeister @BlaDeKke6 maart 2023 22:47
Als de opvolgers van de 5600G/5700G komt, lijkt ieder beetje meegenomen. Die waren altijd redelijk rap maar lieten veel liggen door relatief traag geheugen. Als dit gebruikt kan worden als cache net als op de RDNA3 kaarten, lijkt me geen slecht idee.

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