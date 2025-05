Toen AMD de Ryzen 9 7950X3D en Ryzen 9 7900X3D uitbracht, keken veel tweakers direct al uit naar de 'X3D'-processor die pas anderhalve maand later zou verschijnen: de Ryzen 7 7800X3D. Deze processor met 'maar' acht cores heeft slechts één chiplet en kent daardoor geen gedoe met cores die wel of juist geen toegang tot de 3D V-Cache hebben. Onze gesimuleerde scores met een half uitgeschakelde 7950X3D waren veelbelovend. Maakt het echte product dit ook waar?

Er is eigenlijk maar één zaak die roet in het eten kan gooien, en dat is de kloksnelheid. AMD deed vrij lang geheimzinnig over de exacte specificaties van de Ryzen 7 7800X3D. Inmiddels weten we dat de 7800X3D een basiskloksnelheid van 4,2GHz krijgt, wat 300MHz lager is dan de kloksnelheid van de reguliere 8-core 7700X zonder 3D V-Cache, en een maximale turbokloksnelheid van 5,0GHz. Die laatste snelheid is zelfs 400MHz lager dan die van de reguliere versie. Tevens is hij opvallend veel lager dan de boostkloks van de 7900X3D en 7950X3D.

Nu halen die Ryzen 9's hun maximale boostklok alleen op de chiplet zónder 3D V-Cache. Je hebt bij die processors een ccd met lagere kloks maar met de extra cache, en een ccd met hogere kloks zonder extra cache. Maar toch, de chiplet met 3D V-Cache klokt bij die processors rond de 5,25GHz; de reden om de 7800X3D te beperken tot 5GHz lijkt dus niet louter van technische aard. AMD bevestigt dat aan ons: "Het korte antwoord is productpositionering. De 7950X3D gebruikt ccd's die hogere kloksnelheden kunnen bereiken."

Ryzen 7 7700X Ryzen 7 7800X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 9 7950X3D Cores/threads 8/16 8/16 12/24 16/32 Kloksnelheid 4,5GHz 4,2GHz 4,4GHz 4,2GHz Turbokloksnelheid 5,4GHz 5,0GHz 5,6GHz 5,7GHz L2-cache 8MB 8MB 12MB 16MB L3-cache 32MB 96MB 128MB 128MB Tdp 105W 120W 120W 120W Adviesprijs $ 399,- $ 449,- $ 599,- $ 699,- Actuele prijs € 279,- € 399,90 € 646,99 € 759,-

De AMD Ryzen 7 7800X3D gaat 449 dollar kosten, hetzelfde bedrag als voor de 5800X3D bij release werd gevraagd. De officiële adviesprijs voor onze regio bedraagt 509 euro. Dat is zonder meer een stevig bedrag voor een 8-core-processor, en hoewel de 5800X3D op het moment van schrijven fier bovenaan de Pricewatch prijkt, was die processor voor zijn enorme prijsverlaging eigenlijk helemaal niet populair.

Daarnaast heeft de 7800X3D last van de nodige interne concurrentie. De originele Ryzen 7000-modellen zijn flink in prijs verlaagd sinds hun release, waardoor het prijsverschil met de Ryzen 7 7700X alleen in theorie maar honderd dollar bedraagt; in de praktijk zal het eerder het dubbele worden. Daarnaast is de 5800X3D nog altijd volop voor een scherpe prijs te krijgen, en bovendien kan hij in een veel goedkoper socket AM4-moederbord met DDR4-geheugen worden gestoken. Kortom, de 7800X3D zal echt goed moeten presteren om niet alleen een technisch interessante processor te zijn, maar ook een processor die aantrekkelijk is om te kopen. Of dat het geval is, onderzoeken we op de volgende pagina's.

Softwareperikelen

Voor de Ryzen 9 7900X3D en 7950X3D kwam AMD met nieuwe drivers als onderdeel van de chipsetdriver, in een poging om games zo veel mogelijk op de ccd's met 3D V-Cache te laten werken. AMD waarschuwt nu dat een systeem waarin een van die processors is gebruikt, slecht zal presteren als een 7800X3D wordt geïnstalleerd, omdat een van die drivers dan onbedoeld nog steeds wordt toegepast. Windows opnieuw installeren is in dat geval de enige oplossing. Dat hebben we vanzelfsprekend gedaan voor de tests.

AMD noemt dit 'geen gangbaar scenario voor eindgebruikers'. Voor ons is het toch een nieuwe regel op de lijst met redenen om software-'hacks' aan corescheduling zo veel mogelijk te vermijden, zeker omdat het beoogde resultaat lang niet altijd blijkt te worden bereikt.