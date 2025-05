AMD reageert op meldingen 'ontplofte' Ryzen 7000X3D-processors door overvolten

AMD heeft gereageerd op meldingen van 'ontplofte' AMD Ryzen 7000X3D-cpu's. Het bedrijf zegt dat het probleem verband houdt met een te hoge spanning, die wordt toegepast bij het overklokken. AMD vraagt getroffen klanten contact op te nemen met de klantenservice.

"We zijn ons bewust van een beperkt aantal meldingen online die beweren dat een te hoge spanning tijdens het overklokken de moederbordsocket en cpu-pads kan hebben beschadigd", zegt AMD in een statement tegenover Anandtech. "We onderzoeken de situatie actief en werken samen met onze odm-partners om ervoor te zorgen dat de spanningen die via de bios-instellingen worden toegepast op Ryzen 7000X3D-cpu's binnen de productspecificaties blijven." Het bedrijf roept getroffen gebruikers op om contact op te nemen met de klantenservice.

Problemen met doorgebrande Ryzen 7000X3D-processors kwamen onlangs aan het licht. Verschillende gebruikers meldden op sociale media dat hun cpu's stopten met werken. Bij demontage kwamen ze er achter dat de socket op het moederbord aangebrand was. Aan de onderkant van de cpu's is een bolling te zien op de pads die contact maken met de socket.

Moederbordfabrikanten ASUS en MSI gaven eerder al een statement. Ook zij meldden deze week dat het probleem verband hield met het toepassen van een te hoge spanning bij het overklokken van de cpu's. Het handmatig aanpassen van de spanning is niet mogelijk op de Ryzen 7000X3D-serie, vanwege de hogere gevoeligheid van de 3D V-Cache op de processors. Overvolten was via omwegen wel mogelijk, via het instellen van hogere powerlimits in Precision Boost Overdrive 2. ASUS sprak ook over gebruik van AMD EXPO. Dat is AMD's alternatief voor de Intel XMP-overklokprofielen voor geheugen, waarbij een hogere Vsoc-spanning wordt gebruikt. Professionele overklokker der8auer constateerde in een video dat alle gebruikers die soortgelijke problemen meldden, gebruikmaakten van EXPO.

MSI heeft inmiddels een bios-update uitgebracht die de spanningen beperkt en ASUS doet hetzelfde. ASUS zei al dat het bedrijf samen met AMD werkt aan 'nieuwe regels' voor EXPO- en Vsoc-spanningen. De fabrikanten riepen gebruikers daarnaast al op om te updaten naar de recentste bios-versie en verdere communicatie af te wachten.