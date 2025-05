AMD: update je bios tegen doorbranden, ook 'gewone' Ryzen 7000-cpu's vatbaar

AMD heeft een tweede statement vrijgegeven naar aanleiding van de meldingen over 'ontploffende' Ryzen 7000-processors. Moederbordmakers kunnen per direct aan de slag met een bios-update die de maximale soc-spanning aan banden legt, óók voor cpu's zonder 3D V-Cache.

De processorfabrikant deelde het statement op donderdag met diverse techsites die eerder over de zaak berichtten, waaronder Tweakers. Nadat AMD gisteren al liet weten de meldingen grondig te onderzoeken, zegt het nu de onderliggende oorzaak te hebben gevonden. Om meer gevallen te voorkomen, maakt AMD een nieuwe agesa beschikbaar, wat de basiscomponent voor een bios is.

De nieuwe agesa-versie heeft vooralsnog geen duidelijk versienummer, maar is in ieder geval nieuwer dan de vorige week uitgebrachte agesa 1.0.0.6. De agesa bevat beperkingen voor 'bepaalde vermogensrails op AM5-moederborden om te voorkomen dat de cpu buiten zijn specificaties treedt, waaronder een beperking van de Vsoc-spanning tot 1,3V'. AMD voegt daaraan toe dat de wijzigingen geen impact hebben op de mogelijkheden om het geheugen te overklokken, door middel van EXPO of XMP, of Precision Boost Overdrive te gebruiken. De genoemde Vsoc-rail voedt bij de Ryzen 7000-processors onder meer de geïntegreerde gpu en de geheugencontroller.

Opvallend is dat de processorontwerper in zijn statement 'de Ryzen 7000-serie' noemt, zonder specifiek de varianten met 3D V-Cache aan te halen. De meeste meldingen van gebruikers gingen over die Ryzen 7000X3D-versies, die pas relatief kort op de markt zijn. De productietechniek om de extra cache toe te voegen, staat bekend om zijn gevoeligheid voor hoge spanningen. AMD suggereert in zijn statement echter dat ook alle reguliere modellen vatbaar zijn - mogelijk maakt de 3D V-Cache dus dat een in alle Ryzen 7000-chips sluimerend probleem eerder aan de oppervlakte komt.

Voor alle socket AM5-moederborden zal een bios-update verschijnen. Volgens AMD zal dat in 'de komende dagen' gebeuren, maar op het moment van schrijven lijkt in ieder geval ASUS al begonnen te zijn met het uploaden van nieuwe bios-versies voor zijn moederborden. AMD beveelt gebruikers aan om de update te installeren zodra die voor hun specifieke model beschikbaar is.

Tot slot roept de fabrikant consumenten met een door dit probleem getroffen processor op om contact op te nemen met zijn klantenservice. Die is op de hoogte en behandelt aanvragen over dit onderwerp met prioriteit, aldus AMD.