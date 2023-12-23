AMD introduceert Ryzen 7 5700-cpu, prijzen 8000G- en 5000-apu’s lekken uit

AMD heeft de Ryzen 7 5700-cpu geïntroduceerd op zijn website. Deze AM4-cpu beschikt over acht cores, zestien threads en L3-cachegeheugen van 16MB, maar geen geïntegreerde gpu. Volgens een leaker gaat de chip vanaf 180 dollar over de Amerikaanse toonbank.

De Ryzen 7 5700 heeft volgens AMD een tdp van 65W. De basiskloksnelheid van de cores ligt op 3,7GHz, met een boostkloksnelheid tot 4,6GHz. Op de website van het bedrijf staat te lezen dat de Ryzen 7 5700 in april van 2022 is uitgekomen, terwijl het Amerikaanse bedrijf de desktopprocessor pas enkele dagen geleden heeft geïntroduceerd.

Leaker Momomo_us heeft op X de vermoedelijke richtprijzen van enkele andere AMD-chips gelekt, waaronder de Ryzen 7 5700. Die zou voor 180 dollar over de Amerikaanse toonbanken gaan. Volgens Momomo_us moet de aankomende AMD Ryzen Ryzen 5700X3D tussen de 260 en 340 dollar kosten en zal de Ryzen 5600GT tussen de 150 en 200 dollar moeten opbrengen. De 5500GT zal voor 130 à 200 dollar van eigenaar wisselen.

De leaker vermeldt ook de vermoedelijke Amerikaanse retailprijzen van Ryzen 8700G. Die apu moet tussen de 390 en 440 dollar kosten. De Ryzen 8600G zou dan weer tussen de 240 en 310 dollar moeten kosten. De Ryzen 8500G zal vanaf 190 dollar over de toonbank gaan, maar zou ook te vinden zijn voor 240 dollar.

Enkele weken geleden doken er nog vermoedelijke specificaties op van de AMD Ryzen 8000G-apu’s. Daaruit moest blijken dat deze chips tot 2,5 keer betere gameprestaties leveren ten opzichte van de Ryzen 5000G-serie. Tweakers blikte in een achtergrondartikel over de aankomende pc-hardware van 2024 ook al kort vooruit op de AMD Ryzen 8000G-apu's. Deze chips zouden in januari of februari op de markt moeten verschijnen.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 23-12-2023 11:35 66

23-12-2023 • 11:35

66

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Spekkie88 23 december 2023 11:40
AMD gebruikt de apu naamgeving toch juist alleen voor processoren MET geïntegreerde gpu?
Dus de 5700-apu zonder igp klinkt mij heel raar...
deSenna24 @Spekkie8823 december 2023 12:01
Ze gebruiken de G namen voor chips met betere iGPU, die dus weldegelijk "acceptabel" games kunnen draaien. De 7600x bijvoorbeeld heeft ook een iGPU, maar de 5600G iGPU is bijvoorbeeld veel krachtiger. Je kan dus een monitor aansluiten en beeld krijgen zonder aparte videokaart maar veel prestaties levert die iGPU niet, daar is de G versie voor.
cmegens @deSenna2423 december 2023 12:14
Die G serie levert meer prestatie, maar verwacht er niet te veel van. Een dedicated GPU is altijd sneller. Als je echt wil gaan gamen is de G serie onboard gpu gewoon snel ontoereikend.
ilaurensnl @cmegens23 december 2023 12:34
Niet altijd! Maar als je voor echte krachtige kaarten wilt gaan dan yeah, apu kan je ook niet even snel upgraden.

Je kunt er op zich nog okay mee gamen, als je beetje op settings let, ik heb zelf een 680m en kan the finals en r6s prima spelen zelfs payday 3 gespeeld.
cmegens @ilaurensnl23 december 2023 19:01
Nog geeneens echt krachtige kaarten. Het verschil tussen mijn 5700g of een 5700g met een RT 5700XT is gigantisch. En dat is al een kaart van een paar jaar oud die je nu echt niet veel meer kost.
Als je dus ook maar enigszins moderne games wilt spelen raad ik dat echt aan. Een 5700g is leuk voor een htpc en eventueel wat oudere games.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 23:20]

BarnET @cmegens24 december 2023 09:12
Eens, maar dan moeten we de laptops versies niet vergeten.

Daar komen APU’s beter tot hun recht.

Zelf zou ik het fantastisch vinden als ze de Xbox series X APU op de markt zouden brengen.

Maar dat is helaas wishful thinking.
lameeuw @cmegens23 december 2023 20:42
De G series leveren voor low budget gaming best aardige prestaties, ja een dedicated GPU is altijd sneller, maar de G series zijn helemaal niet onaardig. Verschil met de nieuwe non-G versie is het aantal CU's dat AMD inzet, dat zijn er namelijk maar 2 waardoor de grafische mogelijkheden van de huidige 7000 series zwaar bagger zijn. De 5000G series hebben meen ik tot 8 CU's en dat zorgt voor een wereld aan verschil. In de 7000G series komen straks RDNA3 CU's die weer heel andere prestaties leveren dan de RDNA2 CU's die in de 5000G series aanwezig zijn.
cmegens @lameeuw24 december 2023 08:32
En dat is dus mijn punt. Het prijsverschil tussen een g series of een gewone cpu met dedicated gpu is niet heel groot. Maar zelfs met een oude gpu krijg je echt veel meer performance. De 7000 serie gaat 2,5 keer zo snel zijn als de 5000 series. Ook dan kom je nog veel te kort op een dedicated gpu. Die G series is echt alleen interessant als je een hele kleine mini its wil bouwen als htpc. Zodra je een kast kiest met ruimte voor een gpu is dat altijd de ver betere keuze. En dat is ook logisch, als je ziet wat voor koeling een moderne gpu nodig heeft kun je niet verwachten vergelijkbare prestaties mee te kunnen liften op een CPU koeler.
Dus leuk product, maar als je wil gamen is een tweedehands GPU van zelfs een paar generaties oud een beter idee.

En dat baseer ik op ervaringen met de 2400g, 3400g en 5700g.

[Reactie gewijzigd door cmegens op 22 juli 2024 23:20]

Dutch PCBuilds @cmegens23 december 2023 12:24
Persoonlijk heb ik best wel goede ervaringen met de G-chips. Zo kon ik op een 4750G op medium settings 1440p Divinity Original Sin 2 spelen met acceptabele framerate.

Ik stond daar zelf echt van versteld.
Croga @cmegens23 december 2023 12:31
Ik heb in Corona tijd een PC gebouwd voor 400 euro (kast met voeding, CPU, RAM, SSD en koeling) met een AMD 2400G APU. World of Warcraft liep daar als een trein op, net als Civilization, Galactic CIvilizations en F1.

Nee, je wilt er geen FPS op spelen op hoog detail en hoge resolutie. Maar de iGPUs van AMD zijn al een paar jaar meer dan toereikend om spelletjes op te spelen.

[Reactie gewijzigd door Croga op 22 juli 2024 23:20]

redzebrax @deSenna2423 december 2023 14:56
Als je bv bij de vijf reeks kijkt waar het hier over gaat, de 5600 en de 5600X hebben geen integrated GPU. De 5600G wel. G duidt daar gewoon op al dan niet aanwezigheid van een iGpu. Dat de 7600x er wel 1 heeft, maakt de naamgeving van AMD gewoon onduidelijk, en moet je al diep in de specificaties gaan of je al dan niet zonder extra grafische kaart kan werken, los van het feit hoe krachtig de gebruikte iGpu is.

edit : ik lees nu dat het artikel is aangepast, vandaar de verwijzing naar apu

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 22 juli 2024 23:20]

Spekkie88 @deSenna2423 december 2023 20:33
AMD gebruikt ver voor Ryzen al de naamgeving apu als "accelerated processing unit" waarbij het verschil met een "cpu" de igp is.
Dus normaliter wordt zelfs bij een van origine processor met igp waarvan de igp is uitgeschakeld de naamgeving cpu gebruikt door AMD en niet apu.

Maar zoals eerder al is aangegeven door de auteur betrof het een typefout.
ExportZeeuw1985 @Spekkie8823 december 2023 12:06
lijkt mij eerder op gevalletje defect igpu nu toch kunnen verkopen als "apu" omdat deze diverse taken wel kan versnellen?
hoe AMD te werk gaat is voor mij ook enkel maar gokken, dus pin mij er hier niet op vast.

verder had ik eigenlijk gehoopt dat wij eindelijk echt krachtige dgpu ervaringen konden krijgen in een igpu vorm.
ben ook wel bereid om bijvoorbeeld voor een deftige igpu meer te betalen als een budgetbak prijs.
enige voordeel van dgpu is vervangen bij een defect of trager wordend gpu, maar zoals ik dit nu doe is van mijn 5600g igpu "stand-by" houden mocht mijn rx 6700 xt de geest geven.
ja ik heb op diezelfde igpu ook een lange tijd in corona mee ge-gamed. welliswaar geen AAA games maar dingen als Minecraft e.d meer als voldoende.

on-topic.
zou dus mooi zijn als wij mid-range gpu ervaring konden krijgen op een igpu.
een simpel smal kastje met formaat mac mini zou mooi zijn, of kleiner. vergeleken met mijn ruimteverslindende bakbeest wat ik nu heb zou ik dat welkomend in armen ontvangen
vladimirN @ExportZeeuw198524 december 2023 08:51
lijkt mij eerder op gevalletje defect igpu nu toch kunnen verkopen als "apu" omdat deze diverse taken wel kan versnellen?
Precies mijn gedachten. En voor de 180usd dat ze m zouden willen lanceren kan je dus veel beter de 7 5700 X ( identiek aan de 7 5800 (non-X) ) nemen, want die zit op het extra prijspunt met de volle 32 MB L3 cache
zou dus mooi zijn als wij mid-range gpu ervaring konden krijgen op een igpu.
Ik denk dat noch AMD, noch Intel bereid is op dit moment dat marktgedeelte te cannibaliseren (Nvidia sowieso niet tenzij in combi met n ARM chip). Ik vermoed dat Intel de eerste is die bereid is die stap te zetten. Zou trouwens best ns een interessante strategie kunnen zijn voor Intel als het Arc dgpu plan faalt: je verovert eerst de midrange markt met iGPU's en tegen de tijd dat je de markt met Apu's domineert laat je de ontwikkeling vd de igpu versloffen en brengt alsnog mid range dgpu's uit of je vraagt er een premium voor.
Overigens is mij ervaring met de iGPU's vd 4800U en 6900HX ook positief. Oudere titels als GTA V draaien ok op de 680M op 1080p. De 780M of de iGPU van Intel's nieuwe laptop chips H155-H165 is nog n stukkie sneller
Astennu
@Spekkie8823 december 2023 12:28
Het zijn afgekeurde chips waar de gpu niet goed van werkt die dan zo verkocht worden. De 5500 is ook zo'n cpu alleen dan met 6 cores en 12T gebaseerd op Cezane ipv Vermeer architectuur.
AMD heeft dit wel vaker gedaan.
SpamLame @Spekkie8823 december 2023 12:32
Waar staat dat de 5700 een APU is? Titel artikel stelt CPU.
Op de AMD site valt onder de reguliere Ryzens zonder graphics https://www.amd.com/en/processors/ryzen
O artikel titel is aangepast, maar de kop leest daardoor dus krom

Enige wat je, zoals je terecht ook opmerkt, aan dit artikel in relatie tot de 5700 is
Deze AM4-cpu beschikt over acht cores, zestien threads en L3-cachegeheugen van 16MB, maar geen geïntegreerde gpu.
O really. Mogelijk dat de auteur probeerde de relatie te leggen met de 5700G en dat de 5700 in bijna alle opzichten specs deelt met de 5700G - de igpu.

[Reactie gewijzigd door SpamLame op 22 juli 2024 23:20]

Damic 23 december 2023 11:40
Was even in de war maar APU staat voor Accelerated Processing Unit (https://www.makeuseof.com...a-gpu-makeuseof-explains/)

Nu hoe gaan ze deze apu echt noemen, R7 5700A dan?
Edit: blijkbaar was de titel en de bijgaande tekst verkeerd, het is een gewone cpu.

[Reactie gewijzigd door Damic op 22 juli 2024 23:20]

SpamLame @Damic23 december 2023 12:32
Nee gewoon 5700 het is immers een CPU https://www.amd.com/en/processors/ryzen
Damic @SpamLame23 december 2023 13:03
Ik zien juist dat het artikel is aangepast, in den beginne stond er Ryzen 7 5700-apu.
Tom970G1 @Damic23 december 2023 16:28
Salut Iroh
ronka 23 december 2023 15:04
Hoe krachtiger zijn 8700G & 8600G vergelijken met 5700G & 5600G ?
Heb laatst nog geupgrade naar 5600G. Je kan zeker makkelijk gamen met lage settings.
XWB Developer @ronka23 december 2023 15:57
Exacte cijfers zijn er nog niet, maar de 8700G en 8600G zijn op Zen 4 gebaseerd (socket AM5 en DDR5 geheugen) dus er zal sowieso een leuke IPC uplift zijn tegenover de 5700G en 5600G.
ronka @XWB23 december 2023 18:41
Ah, moet ik weer een ander mobo halen + nieuwe RAM. Jammer dat ze geen AM4 zijn!
MrMarcie @ronka23 december 2023 19:14
Precies. Ik heb net een 5700G en kunnen we nog wel paar jaar mee vooruit. Werkpc de 5700X en een 6700XT. Dus ergens in 2027 ga ik wel weer eens nieuwe pc's bouwen.
Bintzak @ronka24 december 2023 09:53
Zou eerder voor een midrange videokaart gaan een 5600G kan je makkelijk een leuke 6700xt/ 3070/4070 mee combineren.
bwerg @XWB23 december 2023 20:42
Dat het Zen 4 is maakt voor gaming-prestaties (zonder discrete videokaart ernaast) weinig uit, de bottleneck is de IGP. En die zal zeker 2 keer zo snel zijn, want het zijn 12 CU's in plaats van 8, het is het veel nieuwere RDNA3 in plaats van de oude vega RX, en waarschijnlijk kan de kloksnelheid ook nog wel wat omhoog.

Er zijn al genoeg mobiele APU's van deze generatie te vinden, de reviews daarvan zullen een redelijk beeld geven. Want op misschien een wat hogere kloksnelheid na zijn die identiek.
AtariXLfanboy @ronka24 december 2023 03:35
Als de lek klopt dan is de 8700G wel behoorlijk sneller in sommige spellen dan de 5600G , maar daar stond de 5700G niet bij en die is maar net sneller dan een GT1030. Koop semi passieve GPU kaarten en als je het hoofdsysteem vervangt zijn die veel beter voor een woonkamer pctje. Nu heb ik een i3 10105F met Geforce 960 daar staan. Dan heb je in games en emulatie meer power en het is denk ik stiller omdat de CPUfan de hitte van de iGPU niet af hoeft te voeren.
PD2JK 23 december 2023 11:51
5700;
Het is dus geen APU (die heeft onboard graphics) maar een 'gewone' CPU.

Er is dus nu een retail versie naast de al bestaande OEM versie.

[Reactie gewijzigd door PD2JK op 22 juli 2024 23:20]

ShaiNe @PD2JK23 december 2023 12:11
AMD noemt het zelf ook geen APU, dus het is T.net die er dat (foutief) van maakt.
AuteurJayStout @ShaiNe23 december 2023 12:12
Ik heb het aangepast :)
ThaJens 23 december 2023 11:46
Wat zou het verschil moeten zijn met de al bestaande Ryzen 7 5700G?
Pixeltje @ThaJens23 december 2023 11:49
De G toevoeging impliceert een onboard graphics unit. Dat heeft de nu aangekondigde versie dus niet.
Superstoned @Pixeltje23 december 2023 11:54
Ja, en dit komt dan nog uit voor de vorige generatie moederborden? Geen 7700G bijv?
ShaiNe @Superstoned23 december 2023 15:43
7700G = 8700G. Het eerste cijfer staat simpelweg voor het jaar waarin het uitgebracht wordt en zegt dus niets meer over een nieuwere generatie of architectuur. Brengen ze deze chip pas in 2025 uit, dan zou het automatisch een 9700G chip worden.
Deze naamgeving is er pas bij AM5 gekomen en dus blijft de 5000 reeks voor wat het is.

IMHO vind ik het wat consumentenbedrog, want nu lijkt het alsof ieder jaar een nieuwe generatie processors op de markt komen en het dus hard vooruit gaat, terwijl het vaak gewoon oude wijn in nieuwe zakken is.
Zo bestaat er bijvoorbeeld een Ryzen 5 7520U, die anders dan je misschien zou vermoeden een quad core Zen 2 chip is en zo dus minder presteert dan bijvoorbeeld een Ryzen 3 5400U.
d3x @ShaiNe23 december 2023 16:43
dat zijn laptop chips, hier gaat het over desktop, daar gebruiken ze dat systeem niet voor. Enkel kan er een verschil zijn in de budget reeksen met harvested APU cores.

Consumentenbedrog is wat je erzelf van maakt, alle vendors "herbruiken" wel ergens is of rebranden het. Als je als consument ook gewoon iemand in een mediamarkt zijn ding laat vertellen en iets laat aanbieden is het evenveel bedrog.

oude wijn in nieuwe zakken? het is einde jaar woordenschat zeker?
bwerg @ShaiNe23 december 2023 16:54
7700G = 8700G. Het eerste cijfer staat simpelweg voor het jaar waarin het uitgebracht wordt en zegt dus niets meer over een nieuwere generatie of architectuur.
Ha, daar trap je in de valstrik. Dat geldt alleen voor mobiele CPU's. Bij desktop-CPU's / AM5 doen ze weer wat anders. Daar rebranden ze er ook lustig op los, maar weer op een andere manier.

[Reactie gewijzigd door bwerg op 22 juli 2024 23:20]

HuisRocker @ShaiNe23 december 2023 21:49
... nu lijkt het alsof ieder jaar een nieuwe generatie processors op de markt komen en het dus hard vooruit gaat, terwijl het vaak gewoon oude wijn in nieuwe zakken is.
Dat hebben ze vast niet van een vreemde *KUCH Intel KUCH*! ;)

Naamgeving heeft al lang niet meer 'echt een betekenis met betrekking tot prestatie', dat is iets wat we wel graag zouden willen maar het is simpelweg niet realistisch om van bedrijven te verwachten...

Dus als je iets gaat kopen moet je wat onderzoek doen en niet de marketing (want; daar is naamgeving een deel van), al is het maar een beetje, 'als leidraad gebruiken'.
BarnET @HuisRocker29 december 2023 18:37
Of Nvidia met hun laptop RTX 4090. Wat een gewoon onder geklokte RTX4080 is.
bwerg @Superstoned23 december 2023 15:16
De 5700 is voor AM4, de 8700G e.d. zijn voor AM5.

AM4 zal naar verwachting geen APU's meer krijgen anders dan de 5600G/5700G (of hooguit variaties op die twee). Alle recente AM4-CPU's zijn gewoon oude wijn in nieuwe zakken.
d3x @bwerg23 december 2023 16:39
leuk dat je die 5600X3D - 5700X3D oude wijn noemt in nieuwe zakken, ze zijn nogthans een zeer goed optie voor een budget gaming rig en een fantastisch prijs/prestatie/verbruik (de 5600X3D was welliswaar beperkt beschikbaar,).

[Reactie gewijzigd door d3x op 22 juli 2024 23:20]

bwerg @d3x23 december 2023 16:41
Ik zeg niet dat ze niet goed zijn. Elk product is goed, als de prijs maar laag genoeg is. ;)

Ja, het is oude wijn in nieuwe zakken want het is gewoon een 5800X3D waarvan de kloksnelheden verlaagd zijn en soms twee cores uitgeschakeld.
BarnET @bwerg24 december 2023 09:23
Dat ben ik niet met je eens. Er zijn producten die veelste warm lopen, teveel energie gebruiken of gewoon te lage prestaties leveren om bruikbaar te zijn. Terwijl iets beters soms maar tientjes meer kost.

De 5k X3D chips zijn in tweakers termen ultimate CPU’s

Af en toe komt er een product voorbij die ver boven de rest uitsteekt en meerdere generaties relevant blijft.

Intel heeft dat in het verleden ook gehad. De C2Q Q6600
De i5 2600k en i7 2700k

De die shrink van de laatst genoemde heb ik overgeklokt 8-9 jaar mee kunnen gamen.

Op 1080p. Deathstranding bijvoorbeeld draait op medium high 1080p 60 fps (op een Radeon 570 8Gb)
!mark 23 december 2023 12:50
AMD heeft m.i. nu al een behoorlijk verzadigd aanbod van AM4 processoren tussen de ~90 en 200 euro.

5500: 612T zonder graphics PCIe 3.0: 95 euro
5600G 6/12T met graphics PCIe 3.0: 120 euro
5600 6C/12T zonder graphics PCIe 4.0: 120 euro
5600x 6C/12T zonder graphics PCIe 4.0: 150 euro
5700x 8C/16T zonder graphics PCIe 4.0: 175 euro
5700G 8C/16T met graphics PCIe 3.0: 185 euro
5800x 8C/16T zonder graphics PCIe 4.0: 200 euro

Wellicht wat naïef, maar wat voegt het uitbrengen van nog meer SKU's nu dan precies toe zonder dat AMD daarmee een ander product in de weg zit/cannibaliseert? Er is op elk denkbaar prijspunt eigenlijk wel wat wils in dit segment op AM4 :)
redzebrax @!mark23 december 2023 17:57
"maar wat voegt het uitbrengen van nog meer ....)
Verkoop van een heel pak beetje defecte dies die in de nabije toekomst anders niet meer verkoopbaar zijn.
Zonder veel extra effort kan nu nog een pak am4 socket klanten bediend worden die sowieso nog geen echte upgrade willen doen vanwege een heel beperkt budget. (de nieuwe 5700 3D kan zelfs te duur zijn)
Ze gaan de 7 reeks hier echt niet mee kannibaliseren en goede dies bij de 5 reeks kunnen zelfs ook onder "defecte" naam worden verkocht gewoon omdat het totaalplaatje voordeliger is.
Zie het als, niet alle zelfde zitjes in een vliegtuig worden ook tegen dezelfde prijs verkocht.

Bij de 5700 valt wel op te merken dat hij een "defecte" 5700G is. Minder cache als X, pci 3 etc
terwijl de 5600 een "defecte" 5600x was pci 4 +/- dezelfde cache als X
audiojunk 23 december 2023 14:16
De 8700G lijkt me wel een mooie processor maar ik koop hem niet bij de release.
Ik had mijn 5700G voor 300€ en al gauw zakte de prijs, dus flinke afschrijving.
XWB Developer @audiojunk23 december 2023 16:00
Die 8700G vereist ook een nieuw moederbord (AM5) en nieuw geheugen (DDR5), en dat maakt de upgrade aanzienlijk duurder.
dasiro 23 december 2023 12:16
de price/performance stagneert met de performance en dat is voor consumers niet goed. De laatste jaren is gebroken met de devaluatie van performance, doordat meer performance telkens weer op een hoger prijspunt wordt geïntroduceerd. Mooi dat ze nog hardware blijven uitbrengen voor het oudere AM4-platform, maar ik vraag me af hoeveel moederbord-fabrikanten nog mee willen, want die kunnen uiteindelijk slechts 1x een bordje verkopen voor verschillende generaties vs AMD die een paar keer langs de kassa kan passeren bij een gedeeltelijke upgrade.
mtr33 23 december 2023 12:25
De 5700 (non-G, non-X) is al sinds 2022 beschikbaar voor OEMs. Binned Cezanne chip met graphics disabled. Waarschijnlijk restjes overstock? Alleen interessant als echt goedkoop (€100?).

[Reactie gewijzigd door mtr33 op 22 juli 2024 23:20]

slaay 23 december 2023 12:30
"Op de website van het bedrijf staat te lezen dat de Ryzen 7 5700 in april van 2022 is uitgekomen, terwijl het Amerikaanse bedrijf de desktopprocessor pas enkele dagen geleden heeft geïntroduceerd."
Wat is hiervoor de reden?

Het enige dat ik kan vinden is dat de bewuste pagina met specificaties al 18 november 2023 online stond (https://web.archive.org/w...ucts/cpu/amd-ryzen-7-5700) en op (https://www.cpubenchmark....4968&cpu=AMD+Ryzen+7+5700) is deze cpu al terug te vinden vanaf Q3 2022.

Maar de reden om nu pas deze cpu te introduceren terwijl deze dus al sinds 4 apri 2022 uitgekomen is kan ik nergens terugvinden.

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