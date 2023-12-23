AMD introduceert Ryzen 7 5700-cpu, prijzen 8000G- en 5000-apu’s lekken uit

AMD heeft de Ryzen 7 5700-cpu geïntroduceerd op zijn website. Deze AM4-cpu beschikt over acht cores, zestien threads en L3-cachegeheugen van 16MB, maar geen geïntegreerde gpu. Volgens een leaker gaat de chip vanaf 180 dollar over de Amerikaanse toonbank.

De Ryzen 7 5700 heeft volgens AMD een tdp van 65W. De basiskloksnelheid van de cores ligt op 3,7GHz, met een boostkloksnelheid tot 4,6GHz. Op de website van het bedrijf staat te lezen dat de Ryzen 7 5700 in april van 2022 is uitgekomen, terwijl het Amerikaanse bedrijf de desktopprocessor pas enkele dagen geleden heeft geïntroduceerd.

Leaker Momomo_us heeft op X de vermoedelijke richtprijzen van enkele andere AMD-chips gelekt, waaronder de Ryzen 7 5700. Die zou voor 180 dollar over de Amerikaanse toonbanken gaan. Volgens Momomo_us moet de aankomende AMD Ryzen Ryzen 5700X3D tussen de 260 en 340 dollar kosten en zal de Ryzen 5600GT tussen de 150 en 200 dollar moeten opbrengen. De 5500GT zal voor 130 à 200 dollar van eigenaar wisselen.

De leaker vermeldt ook de vermoedelijke Amerikaanse retailprijzen van Ryzen 8700G. Die apu moet tussen de 390 en 440 dollar kosten. De Ryzen 8600G zou dan weer tussen de 240 en 310 dollar moeten kosten. De Ryzen 8500G zal vanaf 190 dollar over de toonbank gaan, maar zou ook te vinden zijn voor 240 dollar.

Enkele weken geleden doken er nog vermoedelijke specificaties op van de AMD Ryzen 8000G-apu’s. Daaruit moest blijken dat deze chips tot 2,5 keer betere gameprestaties leveren ten opzichte van de Ryzen 5000G-serie. Tweakers blikte in een achtergrondartikel over de aankomende pc-hardware van 2024 ook al kort vooruit op de AMD Ryzen 8000G-apu's. Deze chips zouden in januari of februari op de markt moeten verschijnen.