PlayStation-gebruikers krijgen nog 30 maanden toegang tot hun Discovery-series

Sony meldt dat PlayStation-gebruikers nog 'minstens 30 maanden' toegang zullen krijgen tot hun Discovery-series die aangekocht zijn via de PlayStation Store. Het Japanse bedrijf heeft daarvoor een deal gesloten met Warner Bros.

Sony deed de verklaring tegenover de redactie van GamesIndustry.biz en heeft ook een update op zijn website geplaatst. Het Japanse bedrijf vermeldt daarop echter niet wat er na die dertig maanden zal gebeuren.

Eerder deze maand raakte bekend dat Sony op 31 december honderden series van Discovery zou gaan verwijderen uit de PlayStation Store 'vanwege licentieovereenkomsten met contentproviders'. PlayStation-gebruikers die deze series hadden aangekocht, zouden de content dan ook niet meer kunnen bekijken. Het is sinds 31 augustus 2021 niet meer mogelijk voor gebruikers om losse tv-series en films aan te schaffen in de PlayStation Store.