Sony heeft meer dan vijftig miljoen PlayStation 5-consoles verkocht

De PlayStation 5 heeft de mijlpaal van vijftig miljoen geleverde consoles bereikt. De PlayStation 4 behaalde dezelfde mijlpaal rond dezelfde periode. Sony had bij de PlayStation 5 productieproblemen door de coronapandemie. Inmiddels is de console beter leverbaar.

Sony zegt dat per 9 december er meer dan vijftig miljoen PlayStation 5-consoles zijn geleverd aan klanten. De console werd in november 2020 voor het eerst aan klanten geleverd; het bedrijf had dus net iets meer dan drie jaar nodig om vijftig miljoen consoles te leveren. De PlayStation 4 had eveneens net iets meer dan drie jaar nodig om hetzelfde aantal consoles te leveren.

Het bedrijf had tot begin dit jaar productieproblemen met de PlayStation 5, met name vanwege de wereldwijde chiptekorten als gevolg van de coronacrisis. Daardoor was de console moeilijk verkrijgbaar. Inmiddels zijn die leveringsproblemen opgelost. Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan zegt dat dit de eerste kerstperiode van de PlayStation 5 is waarbij de console volledig verkrijgbaar is. Afgelopen november zou dan ook de 'beste' november zijn geweest voor verkoop van PlayStation-consoles. Sony kondigde in oktober een dunnere PlayStation 5 aan met verwijderbare diskdrive.

Het is niet bekend hoeveel Xbox Series-consoles er op moment van schrijven zijn verkocht; Microsoft geeft hier zelden cijfers over. In juni werd wel bekend dat er 21 miljoen Series-consoles waren verkocht. Een maand later maakte Sony bekend dat de PlayStation 5 meer dan veertig miljoen keer was verkocht.