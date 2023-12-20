Sony heeft meer dan vijftig miljoen PlayStation 5-consoles verkocht

De PlayStation 5 heeft de mijlpaal van vijftig miljoen geleverde consoles bereikt. De PlayStation 4 behaalde dezelfde mijlpaal rond dezelfde periode. Sony had bij de PlayStation 5 productieproblemen door de coronapandemie. Inmiddels is de console beter leverbaar.

Sony zegt dat per 9 december er meer dan vijftig miljoen PlayStation 5-consoles zijn geleverd aan klanten. De console werd in november 2020 voor het eerst aan klanten geleverd; het bedrijf had dus net iets meer dan drie jaar nodig om vijftig miljoen consoles te leveren. De PlayStation 4 had eveneens net iets meer dan drie jaar nodig om hetzelfde aantal consoles te leveren.

Het bedrijf had tot begin dit jaar productieproblemen met de PlayStation 5, met name vanwege de wereldwijde chiptekorten als gevolg van de coronacrisis. Daardoor was de console moeilijk verkrijgbaar. Inmiddels zijn die leveringsproblemen opgelost. Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan zegt dat dit de eerste kerstperiode van de PlayStation 5 is waarbij de console volledig verkrijgbaar is. Afgelopen november zou dan ook de 'beste' november zijn geweest voor verkoop van PlayStation-consoles. Sony kondigde in oktober een dunnere PlayStation 5 aan met verwijderbare diskdrive.

Het is niet bekend hoeveel Xbox Series-consoles er op moment van schrijven zijn verkocht; Microsoft geeft hier zelden cijfers over. In juni werd wel bekend dat er 21 miljoen Series-consoles waren verkocht. Een maand later maakte Sony bekend dat de PlayStation 5 meer dan veertig miljoen keer was verkocht.

Sony PlayStation 5 Slim Disc Edition

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 17:25 155

20-12-2023 • 17:25

155

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Sony PlayStation 5

vanaf € 729,99

4.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Sony PlayStation 5 Slim

vanaf € 572,95

4 van 5 sterren

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Reacties (155)

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Verwijderd 20 december 2023 17:31
Best knap dat ze die aantallen toch weer ingehaald hebben, je zou zeggen dat ze achter zou moeten lopen door de slechte beschikbaarheid in het begin. Maar de verkopen van het afgelopen jaar zijn echt bizar.
RogerW @Verwijderd20 december 2023 17:54
Maar de verkopen van het afgelopen jaar zijn echt bizar.
Spiderman 2 zal hier zeker een handje bij geholpen hebben.
Hunterrnl @RogerW20 december 2023 18:07
Spiderman 2 is zeker een goede game. Maar het zal eerder komen doordat je sinds maart eindelijk op een normale manier een PS5 kan kopen in de winkel.
Gubbel @Hunterrnl20 december 2023 18:18
Er zijn landen (het VK bijvoorbeeld), waar de PS5 al ruim een jaar eerder zeer goed verkrijgbaar was, dus dat zal meespelen, maar denk niet dat het zo'n grote reden is.
Halfscherp @Gubbel20 december 2023 19:49
Ik begrijp niet zo goed waar de indruk vandaan komt bij jou en RogerW dat Spider-Man 2 dé platformtrekker van Sony is. Spider-man 2 heeft een geschatte lifetime sales van ~10 miljoen. God of War Ragnarok zat daar na 10 weken al op en zit ondertussen al op ~15 miljoen sales.
Paprika @Halfscherp21 december 2023 04:32
Ondertussen ben ik zelf dan weer een eigenaar van 't eerste uur, maar dan puur en alleen voor de party games tijdens corona, gezamenlijk gamen op de bank. Zowel voor GoW en Spiderman zit ik te wachten op de pc releases. Juist zulke games wil ik dan niet spoilen op pc hardware van 2017-2018ish, maar in z'n volle glorie meemaken op "the latest of the latest". Dat maakt 't natuurlijk economisch gezien een duur grapje, maar toen de GoW game van 2018 eindelijk op de pc kwam was ik ook direct hooked door de gameplay én de graphics. Normaal ben ik niet eens zo van de SP games, maar GoW's specifieke genre ga ik erg goed op schijnbaar, maar waarschijnlijk is de game gewoonweg zo goed en is 't niet eens het genre, maar de game zelf die 't hem voor mij doet.
Bulls
@Paprika21 december 2023 09:19
Toch apart dat die exclusive games ontwikkeld worden voor de PS5, dus mag je er van uit gaan dat het daar goed op draait. Uiteraard kun je het grafisch op de pc verder opschroeven. Soms hebben pc ports juist meer mankementen zoals the last of us. maar om nu te stellen dat de pc versie dan de beste manier is om ze te spelen.

Ik moet toegeven dat het vaak veel beter kan, zoals RDR2 op de pc kun je met texture mods etc ultra hoog instellen. En dat terwijl het op de consoles helaas blijft steken op ps4 kwaliteit.
Paprika @Bulls21 december 2023 12:16
Grappig dat ik -1 van iemand krijg en jij +2. Volgens mij is het systeem niet bedoeld om ongewenst te geven puur voor het reageren met een bericht dat mij niet direct de grootste PS5 fan maakt, maar goed.

Van wat ik online kan vinden heeft het spel op de PS5 een paar grafische varianten beschikbaar, zijnde:
- Favor Performance, 1440-2160P, 60 FPS Target
- Favor Performance + High Frame Rate, 1440P, Unlocked 60 FPS
- Favor Performance + High Frame Rate + Variable Refresh Rate, 1440P, Unlocked 60 FPS
- Favor Quality, 2160P [Native 4K]
, 30 FPS Target
- Favor Quality + High Frame Rate, 1800-2160P, 40 FPS Target
- Favor Quality + High Frame Rate + Variable Refresh Rate, 1800-2160P, Unlocked 40 FPS

Gezien ik op de "pc" gewoon fixed 4K, 120 fps met alles op max graphics op de 85 inch oled tv (~4m kijk afstand, dus minder dan 4k renderen zie je wel) kan spelen, uiteraard gecombineerd met een PS5 controller, voorzie ik toch wel een andere ervaring waar ik wel even op wil wachten.

[Reactie gewijzigd door Paprika op 25 juli 2024 11:54]

Bulls
@Paprika21 december 2023 12:25
Uiteraard, en als je de pc hebt die dat kan draaien is dat ze ook totaal geen probleem. Ik was meer dan 10 jaar geleden ook high end pc junkie, maar als ik nu kijk wat die pc nog kan vergeleken met wat de ps5 nu kan ben ik tot inzicht gekomen dat high end alleen maar tijdelijk is en eigenlijk het geld niet waard.

Ik ga denk ik wel een ps5 pro proberen te bemachtigen als die uit komt (mochten de scalpers dat mij gunnen) om dan iets vaker op 60 fps of dan quality op 60/40 te kunnen draaien ben ik blij.

Off-topic: idd mening modden is nogal een ding hier. + en - systeem had ook gekund.

[Reactie gewijzigd door Bulls op 25 juli 2024 11:54]

Gubbel @Halfscherp21 december 2023 16:01
Ik zeg nergens dat ik dat denk?
micnocom @Gubbel20 december 2023 19:06
Volgens mij kwamen de meeste uit Frankrijk en Engeland die hier verkocht werden. Wij hebben een disc versie uit Frankrijk en een disc-loze uit Engeland.
De mensen om me heen hebben ook voornamelijk uit die landen.
n0mn0m @RogerW21 december 2023 14:36
Lijkt me stug. Ik heb een PS5 en heb Spiderman 2 niet gekocht laat staan dat ik het ga kopen/spelen. Dus om forse verkopen van een console op basis van Spiderman 2 aan te geven is een beetje uit den boze.
Gubbel @n0mn0m21 december 2023 16:03
Hoewel ik het met je eens ben, is het argument "Ik heb SM2 niet gekocht, dus het speelt niet mee" ook niet bepaald sterk.
watercoolertje @Verwijderd20 december 2023 18:33
Bij gebrek aan veel keus (xbox waar je vrienden niet op zitten of een veel duurdere PC) en gebrek aan opvolger vind ik dat helemaal niet zo gek.

Waarom zou iemand die een PS5 wil vanaf dag 1 die niet kopen als ze leverbaar(der) zijn? Pas als er genoeg concurentie is of een PS6 zou ik zeggen dar mensen van keus veranderen.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 25 juli 2024 11:54]

Tweakert2020 @watercoolertje20 december 2023 19:10
Omdat men overstapt van PC, of waar de PS4 nog prima voldeed, of nu pas interesse tonen in een console, of nu pas genoeg geld bij elkaar hebben gesprokkeld.
asing @Verwijderd20 december 2023 19:40
Ik vind het ook knap! Bedenk dat de PS5 uit kwam tijdens corona en iedereen massaal wilde gaan gamen. Videokaarten waren destijds net zo slecht verkrijgbaar.

Dan denk je dat de markt wel een beetje inzakt nu corona over is maar veel mensen blijven dus gamen.
Benjamin- @Verwijderd20 december 2023 21:01
Waarom knap? De vraag wordt niet minder. Dus zodra de leveringen goed gaan, dan trekt de boel weer recht.

Tevens was de slechte beschikbaarheid veel minder slecht dan men dacht. Probleem was zeker ook door scalpers waardoor jij ze niet kon kopen, maar ze dus wel verkocht werden.
SG @Verwijderd21 december 2023 07:10
De stap om over te gaan van PS4 naar PS5 was groter door IO performance verschil van Sata600 naar NVME performance. Dus slechte verkrijgbaarheid insane prijzen de koop dan gewoon uitgesteld. Samen met 2TB NVME en PSVR aangeschaft.
Naast het vele updates is na DL de install razend snel. Bij PS4 duurt install soms langer dan de DL. Al hadden onze 2 PS4 tussen opslag upgrade gehad om de tijd te overbruggen van 1TB Hyb HSSD naar 2T HDD dus trager maar meer opslag.
Maakt de stap nog gigantischer.
Om deze redenen.
* IO performance factor 10+x
* game update install van erg lang naar bijna direct.
* Game size efficienter
* HDMI2.1 features VRR 120hz voorbereid. Dit wordt de volgende stap.
comtele @Verwijderd20 december 2023 19:14
Niet echt. Het aantal mensen op aarde neemt toe, het aantal mensen met meer te besteden geld neemt ook toe.

Waarom denk je dat de politiek en lobby’s van grote bedrijven blijven focussen op bevolkingsgroei (al dan niet natuurlijk)? Voor bijna elke producent geldt: hoe meer mensen hoe meer verkopen.

Wanneer de wereldbevolking halveert al dan niet onder toeziend oog van Thanos, halveert ook de verkoop van een product zoals dit.
AlbertG80 @comtele20 december 2023 23:13
Graag cijfers en bronnen in plaats van roepen.
Bulls
@AlbertG8021 december 2023 09:21
Niet nodig, dit zijn prima aannames.
AlbertG80 @Bulls23 december 2023 03:00
Prima maar dat is geen argument en als we het over aannames hebben dan zijn er vele die klagen over het geluid. Dus weer smaken verschillen in dit geval.
Linksquest Moderator Spielerij
20 december 2023 17:54
Netjes, het is geen verkeerde console, vooral op snelheid wel nice. Disc drive is in mijn ogen wel een achteruitgang, man wat maakt die een lawaai bij het inlezen. Voor de rest een prima console.
Carlos0_0
@Linksquest20 december 2023 17:55
Ja misschien dat je de disc drive hoort bij kopiëren van een spel, maar goed daarna hoor je hem ook niet meer.
Linksquest Moderator Spielerij
@Carlos0_020 december 2023 17:57
Nee klopt, ik vergelijk het dan even met een PS4. Als ik de disk erin doe en het spel opgestart moet worden, dan maakt hij ongeveer 50 seconden zwaar lawaai, maar daarna is het stil
Bulls
@Linksquest21 december 2023 09:24
Ligt ook aan de disc zelf, sommigen lijken wel krom of zo, ik heb een paar games die een pokke herrie maken bij de spin up terwijl andere gewoon acceptabel geluid maken
Linksquest Moderator Spielerij
@Bulls21 december 2023 13:22
Moet ik eens naar kijken, was me in ieder geval nog niet opgevallen.
YopY @Carlos0_021 december 2023 15:38
Wel, hij spint vaak op bij opstarten of als je een ander spel speelt waar de disk niet bij nodig is. Niet op volle snelheid enzo maar toch merkbaar.
oef! @Linksquest21 december 2023 00:03
Elke keer als ik gt7 opstart klinkt het alsof er een squadron straaljagers in mijn huiskamer opstijgt en direct kapot gaat :+

Series X vind ik net wat minder erg maar ook dat had wel beter gekund.

[Reactie gewijzigd door oef! op 25 juli 2024 11:54]

Linksquest Moderator Spielerij
@oef!21 december 2023 00:06
Klopt inderdaad, de disc drive van de Series X is stiller.
Nark0tiX @Linksquest20 december 2023 23:47
Ja bizar wat maakt dat ding een herrie zeg. Ongekend
phray @Linksquest21 december 2023 17:39
Sommige diskdrives (waaronder mijne) zijn niet helemaal lekker afgesteld waardoor ze veel lawaai maken. Hier is een video hoe je dat kan fixen https://youtu.be/vj_hhsz6LYA?si=_ZjKMMp07VOkan1N

Verder scheelt het om iets van een foam plaatje onder de console de hebben ipv direct op/in een houten tv meubel. De diskdrives vibreert wat in combinatie met houten kast kan dat nogal lawaai kan maken.
Linksquest Moderator Spielerij
@phray21 december 2023 23:35
Bedankt voor het delen, ga het eens proberen, jij zelf toevallig dit al geprobeerd?
phray @Linksquest22 december 2023 08:55
Ja gaf voor mij wel een verbetering.
Linksquest Moderator Spielerij
@phray22 december 2023 09:19
Bedankt voor je reactie, ga ik het na de kerst ook eens proberen
Jumpman 20 december 2023 17:42
Erg knap! Ten tijde van release tot twee jaar erna was de vraag vele malen hoger dan het aanbod. En nu nog zijn ze in een aanbieding binnen een dag uitverkocht.
YopY @Jumpman21 december 2023 15:39
Ik hoop dat de scalpers hun waar niet kwijt hebben kunnen raken.
Jay47 20 december 2023 18:37
Ben benieuwd naar de PS5 Pro, ik heb alle Playstation consoles sinds de PS1, behalve de PSX die is hier niet uitgekomen. Ook een aardige collectie aan games opgebouwd, veel nog geseald.
Zag laast dat sommige PS1 games geseald honderden euro's opbrengen :)

[Reactie gewijzigd door Jay47 op 25 juli 2024 11:54]

bones 20 december 2023 17:38
Het is niet bekend hoeveel Xbox Series-consoles er op moment van schrijven zijn verkocht; Microsoft geeft hier zelden cijfers over.
Tja ze verkopen nou eenmaal slecht, maar ze kunnen hier toch transparant over zijn? Of zijn ze bang dat game developers alleen ps5 exclusives gaan uitbrengen?

Verder weer een mooie prestatie van Sony, zoveel verkochte units ondanks het lelijke design.
Xfade @bones20 december 2023 18:24
Het is opzich niet nodig om het aantal verkochte Xbox apparaten te weten, of om de cijfers te gebruiken om te zien wie meer succes heeft. Xbox is meer dan de console(s) alleen. Zij vinden het aantal klanten en de omzet die het hele merk Xbox verdient belangrijker. (bron)
cold_as_ijs
@Xfade20 december 2023 21:29
Laatst bekende cijfers van Augustus zagen er toch niet zo rooskleurig uit. Ik kan helaas op deze laptop niet op sites met gamenieuws dus kan het artikel even niet posten. Stond op de verge die super positief was, maar realiteit viel in mijn ogen toch vies tegen.

Gamepass laat maar een omzetgroei zien van 5%, terwijl er 10-15% werd verwacht. Console verkopen zeker in Europa lopen kei hard terug jaar op jaar, terwijl de concurrent juist een groei in verkopen. Dit ook nog in de tijd van hun grootste release, Starfield. Ze rapporteren ook al sinds Januari 2022 niet meer hoeveel gamepass leden ze hebben. Mij geeft dit meer aan dat ze vooral de aandeelhouders rustig proberen te houden.
SG @Xfade21 december 2023 07:19
De target market moet groot genoeg zijn dat games sales voor succes volume sales halen voor flinke profits als dat 10mil is in 30mil target dan is dat groot genoeg voor devs 5mil vs 20mil is faal een 40mil vs 60mil maakt stuk minder uit.
Kans op grotere volume sales is dan wel beter.
Carlos0_0
@bones20 december 2023 17:48
Tja design boeit vele ook niet het ding moet werken, en hoeft niet vol in het zicht te staan.
Hij verdwijnt toch in de tv meubel of iets vaak, of bij mij nu achter de tv staat die.
GoT @Carlos0_020 december 2023 18:06
Het belangrijkste onderdeel is de controller, want dat is "de muis + toetsenbord" waar je de console mee bediend en gamed.
MS heeft steken laten vallen wat betreft de controller, Fanboys gaan nu roepen: "Don't fix it when it's not broken". Maar in de tech industrie geldt eerder: stilstand = achteruitgang.

Ik heb een zwarte face plate met extra ventilatie grill en afgeronde "kraag" bij gekocht, vind het er nu wel mooi uit zien. Er zit ook een Elecgear el-p5c SSD koeling op.
ThanosReXXX @GoT20 december 2023 18:21
Steken laten vallen? En wat zou er dan precies mis zijn met de huidige Xbox controller? De Xbox One versie was al meer dan prima, en zelf gebruik ik de Elite v2, die nog beter is. Ik kan er in alle eerlijkheid weinig negatiefs over melden, dus ik ben benieuwd. En jij ziet het misschien als een soort slechte smoes, maar iets wat al goed genoeg is hoef je inderdaad niet te verbeteren, of dingen aan toe te voegen zoals haptische feedback en weet ik veel wat nog meer, dat ook maar voor korte tijd leuk is.

Datzelfde had ik ook met de Switch controllers: leuk hoor, "HD Rumble", maar nu gebruik ik ook op die console gewoon een Pro Controller, dat ligt nog lekkerder in de hand ook, dan die twee kleine losse halfjes... ;)

Maar goed, dat is natuurlijk slechts een persoonlijke mening, iedereen zijn eigen voorkeur natuurlijk..
Cid Highwind @ThanosReXXX21 december 2023 08:05
De pro controller heeft ook HD rumble. Voor mij wel de fijnste innovatie in de controllers het afgelopen decennium. Het jammer dat de Switch Pro Controller geen analoge triggers heeft, anders was hij compleet.

Geen HD Rumble is dan weer de reden waarom mijn Xbox 1 controller outdated voelt. De rumble is echt een ouderwetse lompe trilmodule helaas. Qua vorm wel heerlijk en altijd al fijner geweest dan de PlayStation layout doordat de linkerstick op de primaire positie zit.

[Reactie gewijzigd door Cid Highwind op 25 juli 2024 11:54]

ThanosReXXX @Cid Highwind21 december 2023 09:12
Ja, die analoge triggers die mis ik bij Nintendo inderdaad ook wel. Wat mij betreft kan het in deze tijd ook eigenlijk niet meer dat die er niet standaard op zitten, maar ja, Nintendo zou Nintendo niet zijn als ze het niet weer op hun eigen, eigenwijze manier zouden doen... ;)

Wat HD Rumble betreft: dat zit inderdaad ook in de Pro Controller, maar de subtiliteit ervan voel je beter met in iedere hand een losse JoyCon. De showcase games 1-2 Switch en de opvolger van die game bevatten hele goede voorbeelden die je het verschil echt vrij duidelijk laten merken, en met een enkele, "normale" controller kan je dat effect niet 1 op 1 dupliceren.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 11:54]

Cid Highwind @ThanosReXXX21 december 2023 11:36
Ah, dank voor de toelichting! Zo had ik het nooit bekeken en dat is op zich het testen wel waard. Ik vind de joycons helaas dusdanig "made by Mattel", dat ik ze als het even kan vermijd en standaard naar de Pro controller grijp. Ken je toevallig spellen die hiervoor een echte showcase zijn?
ThanosReXXX @Cid Highwind21 december 2023 12:16
Yep, zoals gezegd dus 1-2 Switch, de opvolger Everybody 1-2 Switch, Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Hollow Knight en Mario Kart 8 Deluxe om er even een paar te noemen. Daarbij maakt het echt een verschil of je met de Pro Controller of de twee losse JoyCon speelt.

En hier nog een lijstje met tekst en uitleg over hoe de HD rumble iets aan die games toevoegt:
https://www.thegamer.com/...ch-games-using-hd-rumble/

Maar ik ben het wel met je eens, hoor. De kwaliteit van de standaard controllers is nu niet bepaald geweldig, dus ik heb al meerdere paren versleten... ;)

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 11:54]

Byron010 @GoT20 december 2023 18:32
Steken laten vallen? Ik ben al sinds de eerste Playstation, groot liefhebber geweest van de playstations, en vooral qua controller (symmetrie en formaat). Maar eigenlijk altijd hoor ik dat mensen de XBOX controller fijner vinden.

Nou weet ik dat mijn omgeving (hoe divers het ook kan zijn), nog steeds 1=n is, maar om te stellen dat de controller het verschil makend punt is.. ik zou daar echt niet zo van uit gaan

Console-keuze uit mijn ervaring wordt eerder zo bepaald: (een combinatie van):
Eigen voorkeur
Waar spelen je vrienden op
Welke games zijn er beschikbaar

als 2 en 3 duidelijk in voordeel zijn voor 1 kant, dan veranderd het de mening van veel mensen denk ik.
dok33 @Byron01021 december 2023 13:29
Het hoeven niet eens je vrienden te zijn die er op spelen.

Als je spellen speelt met een online mode, dan heb je op de PS gewoon meer kans om snel tegenstanders of medespelers te vinden. Er spelen meer mensen op PS dan XB (dat zie je ook in de verkoopcijfers)

Voor mij speelt dat enorm mee.

En die mensen waar je mee (of tegen) speelt worden dan vervolgens ook soms vrienden. Wat je nog meer vastplakt in dat merk.
lithiumangel @GoT20 december 2023 18:14
Wuah. Niks mis met de Xbox controller. Ik heb 2 Xbox one x/s controllers voor op de PC gekocht.
Maar `k heb hier ook een PS5 met een Dualshock 5 liggen.

Ik kan niet bepaald zeggen dat de Xbox controller slechter is en dat MS daar steken heeft laten vallen.
Die dual sense is "leuk" op de DS5. Maar bij de games die ik op de PS5 speel word er alleen de normale rumble gebruikt , en die is net zo goed als op de Xbox controller.

Zo`n beetje de enige game die de Dualsense volledig gebruikt is de bijgeleverde Astro's playroom.
PS5 controller gaat best snel dood als dualsense volledig en continu gebruikt word (zoals in Astro)
De PS5 pro controller kwam toch ook laatst uit en was toch zeer beperkt in batterij leven ? Dat is pas een misser.
dok33 @lithiumangel21 december 2023 13:33
Er zijn genoeg spellen met de PS5 controller die meer doen dan rumble.

De haptic feedback in de triggers bijvoorbeeld zit in best veel spellen. Je voelt echt een trekker overgaan in schietspellen, of je voelt de weerstand die iemand biedt die tegen je aan duwt in NBA 2K.

Maar goed, je geeft al aan dat je PC gamer bent, dus dan is een console sowieso al minder interessant om veel te gebruiken.
lithiumangel @dok3321 december 2023 22:16
Nu maak je een aanname, ik ben gewoon "een gamer". Wat ik speel staat los van de platform. Ik doe niet aan die "je bent een PC gamer of een console gamer" onzin.

Zo heb ik een Switch waar ik dit jaar zeker een 300 uur op de teller heb zitten, is m`n favoriete handheld op reis (en ik reis *vaak*) m`n PS Vita, en heb ik m`n eigen clan in Battle operation 2 op de PS5 waar ik dus ook de broodnodige uurtjes in besteed.

Dus ja, ondanks dat wat jij gedacht hebt, speel ik dus vaak genoeg op m`n Playstation met een Dualshock 5 en nu ga ik niet zeggen dat je liegt; maar de games die ik althans gespeeld heb op de PS5 , is de haptic feedback niet zo interesant, en geen enkele game is zo "hard" gegaan met alle features van dat ding zoals Astro's playroom. Dat is wel een feit lijkt me. Dus ik blijf bij m`n standpunt dat MS op controller gebied geen steekjes heb laten vallen.

Het argument dat MS "zo ver achterloopt" op controller gebied komt meer vanuit de zeer luide fanboy groep die dagelijks veldslagen hebben op Twitter over wie beter is.
dok33 @lithiumangel22 december 2023 09:48
Ik reageerde op jouw "bij de games die ik op de PS5 speel word er alleen de normale rumble gebruikt"

Dan baseer je je ervaring op te weinig, en daar probeeerde ik perspectief in aan te brengen. Vooral toen je daarna ook nog beweerde dat alleen Astro de controller goed gebruikte. Misschien is dat de enige showcase voor alle features, maar daar is die dan ook voor. Andere spelmakers gebruiken het waar het iets toevoegt.

Ik vergat nog racespellen trouwens, waar je in je controller het verschil te voelen krijgt tussen gravel, asfalt, sneeuw, etc. Veel en veel subtieler dan rumble, maar duidelijk merkbaar verschil.

En als je een PS5 hebt, maar toch Xbox controllers koopt voor je PC, dan is de conclusie dat je op de PC games speelt toch niet zo gek?
Carlos0_0
@GoT20 december 2023 18:15
Er zijn nog steeds die zweren bij de originele grote lompe xbox controller, ik vond het echt 3 keer niks.
De huidige xbox controller vind ik op zich prima, maar de playstation speelt ook goed voor mij.
Lekker Ventje @GoT20 december 2023 19:42
Lol, het is juist Sony die steken heeft laten vallen wat mij betreft met hun plastic fantastic controller. Veel te plasticerich en nog steeds een ruk batterijduur in vergelijking met de DS3. Voor mij zijn de procontroller van Nintendo en de controller van XBox vele malen prettiger om mee te spelen. Helaas heb ik die DS5 nodig voor GT7.
Spacejockey @GoT20 december 2023 21:21
Heb talloze klachten gelezen over hoe oncomfortabel de DualSense is, tot RSI aan toe. Lijkt alsof Sony vooral druk was met zoveel mogelijk gimmicks in de controller stoppen en ergonomie is vergeten. Over de Xbox controller daarentegen heb ik nog nooit iemand horen klagen.
Hulleman
@Spacejockey20 december 2023 22:19
Bij deze die eerste persoon dan.

De Dual Sense vind ik de beste controller ooit gemaakt. Heerlijk comfortabel en voelt echt hoogwaardig. Ik speel nooit zo lang achter elkaar dat de batterij van de controller het begeeft. Ik heb ook een XSX en de controller daarvan vind ik nogal spartaans en goedkoop aanvoelen ivm de Dual Sense. Houdt krampachtig vast en de knoppen maken een irritant klik geluid. Voor mij een reden om 3rd party games niet op de XSX te spelen.

[Reactie gewijzigd door Hulleman op 25 juli 2024 11:54]

geeMc @Hulleman21 december 2023 00:41
Dat krampachtige heb ik nou juist bij de Dual Sense. Volgens mij komt dat voornamelijk door de plaatsing van de sticks (bij de PS naast elkaar en bij de xbox schuin naast elkaar). Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik al jaren op de pro controller van de xbox speel, maar die is qua vormgeving hetzelfde als de normale controller. Het geklik van de knoppen is een beetje hetzelfde als een toetsenbord; de een wil clicky toetsen en de ander wil toch meer soepele toetsen. Ik vind het dan wel weer fijn.

Ik moet er wel bij vermelden dat ik altijd voornamelijk op de Xbox heb gegamed, dus voor mij is het ook gewenning geworden, maar ik heb verder weinig voorkeur voor een console. Beide de PS en Xbox hebben voor- en nadelen en ik baseer mijn keuze altijd simpel gezegd op welke console mijn vrienden kopen zodat we samen kunnen spelen.
Hulleman
@geeMc21 december 2023 08:52
Zoveel mensen, zoveel wensen
dok33 @Hulleman21 december 2023 13:34
Het is de op 1 na beste. Stadia controller ligt nog net wat lekkerder in de hand, als je handen geen kinderhanden zijn.
geeMc @Carlos0_021 december 2023 00:35
Vertel dat maar aan de vrouw :+ . Nee, serieuzer, ik vind het design van een console dus wel belangrijk. Ik heb geen ruimte om 'm zodanig weg te werken dat dat een optie voor mij is. Fijn dat jij dat kunt, maar dat betekent niet dat het design ineens voor de rest niet meer boeit.

Ik vind sowieso dat beide consoles de schoonheidsprijs niet winnen, maar ik vind de XSX dan ten minste nog wat neutraler en vind de PS5 foeilelijk. Maar eigenlijk zou ik graag weer terug willen naar de designs van de Xbox One X en de PS4 Pro. Dat vond ik wel mooie apparaten. Over smaak valt niet te twisten :) .
SG @geeMc21 december 2023 07:16
Veel van die ega hebben probleem dat hun vriend of man gamed en zijn helemaal niet blij met console aanschaf. Of onder de duim en non gamer geworden. Naast minder tijd hebben voor die hobby.
Hulleman
@SG21 december 2023 08:53
Als je wederhelft niet blij is met je hobby heb je m.i. geen beste wederhelft.
SG @Hulleman23 december 2023 07:19
Ik spreek niet uit ervaring , maar als ik zie om mij heen is dat groot deel de vrouw vriendin de dominante is en dus onder de duim. Mijn zus is uitzondering. Wij waren meer PC gamers van mil sim. Ivm GT prolog en forza zijn er PS3 gekomen en xbox360 elite toen. Ivm petrolhead broer. Zus ook PS3 en zij was de 1st Cod mplay online en heeft ons weg getrokken van online meer milsim online gamen.
Als rond kijkt naar moeder tantes kennissen bekenden dan is onder de Duim heel gangbaar. Er zijn niet genoeg van die ideale vrouwen en ook onafhankelijkheid, daarom moderne maatschappij veel meer vrijgezellen.
Mijn karakter is meer makkelijk en volgzaam. Zou ik geen vrijgezel zijn , grote kans dat ik ook onder de duim zou zijn, tenzij 3 de optie meer goede balans. Dat komt ook voor.
Hulleman
@SG23 december 2023 19:24
Onder de duim is in mijn wereld en omgeving echt alles behalve gangbaar.
ThanosReXXX @bones20 december 2023 18:30
Ik vermoed dat met de aankopen die Microsoft heeft gedaan, ze zich zeer waarschijnlijk nog geen nano-seconde druk maken om exclusives op de PlayStation. Ik denk eerder dat het in de toekomst andersom gaat worden... ;)
Eeries @ThanosReXXX20 december 2023 21:33
Van die uitspraken die we wel vaker horen. “Wacht tot……2028 (voorbeeld) en Xbox maakt wel gehakt van ze. Nou begin eerst nog maar te hopen of Xbox nog wel bestaat na 2027…

https://wccftech.com/micr...rease-enough-by-2027/amp/
FrankoNL @Eeries21 december 2023 00:13
Jij denkt dat ze 69 miljard hebben uitgegeven omdat ze er mee gaan stoppen?
Eeries @FrankoNL21 december 2023 07:28
Ik denk niks, lees Phil zijn eigen uitspraak uit september zelf. Wat een onzin om die vraag bij mij neer te leggen.
ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 09:22
Ik zeg helemaal nergens dat ze "gehakt van ze gaan maken", ik zeg alleen dat door die aankopen de situatie grotendeels ten gunste van Microsoft gaat veranderen, en dat staat wel min of meer vast. Ze hebben al die miljarden per slot van rekening niet voor niets uitgegeven.

Die link waar je naar verwijst is verwaarloosbaar. De uitspraken zijn later al weer genuanceerd en zijn ook uit de context gehaald. Bovendien waren die uitspraken puur ten behoeve van de rechtszaak omtrent de overname van Activision Blizzard, en kunnen dus ook puur strategisch uitgesproken zijn.
Eeries @ThanosReXXX21 december 2023 09:30
Niks staat vast. Miljarden uitgeven staat niet gelijk aan succes hebben. Dus je kan moeilijk roepen dat iets al vast staat namelijk.

Dit genuanceerde van wat ik lees is nog steeds een uitspraak door hem gemaakt. Hij probeert nu alleen een beetje de boel te sussen. Wat overigens ook weer typisch Phil Spencer is. Het ene roepen, maar toch weer backtracken.
ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 11:10
Nee, dat is niet "typisch" Phil Spencer. Hij is gewoon vrij direct in zijn uitspraken, er valt weinig anders van te maken, behalve dan voor degenen die er per sé iets anders in willen zien.

En dat genuanceerde staat niet in het verslag waar jij naar linkte, maar heeft hij in een ander interview, of zelfs meerdere interviews vermeldt.

En wat betreft dat backtracken: dat hoor ik wel vaker, maar niemand komt ooit met concreet bewijs, of komt met dingen die hij jàren geleden eens een keer heeft gezegd, wat uiteraard voor nu totaal niet meer relevant is.
Eeries @ThanosReXXX21 december 2023 11:18
Je hoort het vaker, dus er is idd een kant van waarheid. Je hoeft alleen al naar zijn uitspraken van de afgelopen 3 jaar te kijken, om te zien dat hij vaak verschillende dingen roept in de media die zich weer tegenspreken.

Dat hij direct is, is ook meteen het probleem. Hij is goed in uitspraken doen in de media, maar hoe vaak heeft hij wel niet zijn uitspraken moeten bijstellen?

Als je iets concreets wilt, kan je dat prima vinden als je op zijn naam zoekt en verschillende interviews. Genoeg websites, forums, of screenshots waar hij het ene zegt, en ander interview of document weer het ander. Zelfs Xbox executives die onderling verschillende uitspraken doen. Alsof ze niet met elkaar communiceren.
ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 11:51
Puur omdat je iets vaker hoort, betekent dat nog niet dat iets van waarheid in zit. Als iemand elke week door jouw straat rent en roept dat de aliens komen, hoef je toch echt nog steeds geen vliegende schotels te verwachten, dus dat is een nogal kortzichtige uitspraak.

Ik ben wel met je eens dat de communicatie bij Microsoft beter kan, maar dat is altijd al hun zwakke punt geweest. Maar hoe dan ook, Phil Spencer is op zich al een hele verbetering ten opzichte van Don Mattrick.
Eeries @ThanosReXXX21 december 2023 13:05
Er is niet voor niets een meme die boven Phil rond hangt, genaamd “The Phil says episode”.
SG @ThanosReXXX22 december 2023 07:06
Je moet het zo zien omzet - kosten is winst.

10 games 300 M$. 3 G$
100 games van 100mil 10 G$
200 games 20mil 4 G$
1000 games 10 mil. 10 G$
10000 games 1mil 10G$

37 G$. Deel wordt door retail en deel door gamepass.
Als dat 50:50 is moet de gamepass abbo omzet 18G5 $ dekken MS win en XB gamepass abbo.s.

De reden dat sony dat niet doet is dat grote titels exclusive te grote kosten post is door abbo genoeg omzet te genereren omdat te dekken ook dat games dan onderling concurreren en je dus enorme aantal abbo en dus zeer grote target market nodig hebt om winst uit te halen. Naast dat je de big scope game in kosten moet reduceren.
En games worden door de krachtige hardware elke gen duurder om te maken.
Elke grote productie hakt er giganties in de met hoge productie kosten.

Voor MS is dus groot markt aandeel van xb units van groot belang om gamepass te dekken. Meer units meer games kunnen toegevoegt worden aan gamepass

Ik heb wat fictieve nummers gepakt maar krijg je idee hoe grof kan calculeren. Games per jaar.
ThanosReXXX @SG22 december 2023 12:08
Ik ken de formule: ik ben zelf sales & marketing manager. ;)

Los daarvan zijn het allemaal nog verwachtingen en voorspellingen, en sowieso betreffende de resultaten die uiteindelijk gegenereerd moeten worden vanuit de aangekochte bedrijven is het allemaal lange termijn.

Het enige wat ik dus bedoelde te zeggen is dat Microsoft dit allemaal gepland en ingecalculeerd heeft, en zich daarom niet druk zal maken om de huidige situatie, want daar kunnen ze op dit moment toch weinig aan doen, dus die focussen zich sowieso op die lange termijn.
willieverhoef @bones20 december 2023 18:11
Is 25 milj slecht, het is slechter dan, maar zou voldoende kunnen zijn. Hellaas is het een strijd tussen 2 grote spelers die nu dus 1/3 - 2/3 is. En waar een aantal mensen ook nog 2 consoles hebben.
2green @bones20 december 2023 18:53
De meest recente schatting dat ik kan terug vinden geeft aan dat MS richting de 30 miljoen series consoles heeft verkocht.
In juni was dit nog 22 miljoen.

Lijkt daarmee beter te gaan dan met de vorige generatie.

Maar net als jij geen accurate cijfers om uitspraken ik de baseren.
Wolfos
@bones20 december 2023 19:07
Aan ontwikkelaars geven ze die cijfers wel. Begin dit jaar stonden ze op 23 miljoen. Zal nu rond de 30 zijn.

Valt dus best mee dat "slecht verkopen". Ze hebben nog wel even te gaan om weer op hetzelfde niveau te concurreren, maar Sony voelt de hete adem zeker. Die dominantie die ze met de PS4 hadden krijgen ze niet meer terug.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 25 juli 2024 11:54]

Chanfan @Wolfos20 december 2023 20:26
Vooralsnog heeft Sony nog niets te vrezen tot midden 2030 als de COD contract afloopt. Xbox moet vooral de slabakkende consoleverkoop vrezen.

https://www.neogaf.com/th...lapsed-in-europe.1663807/

[Reactie gewijzigd door Chanfan op 25 juli 2024 11:54]

Hulleman
@Chanfan20 december 2023 22:22
Als CoD het pad van MW3 blijft bewandelen, heeft Sony daar niets van te vrezen. Wat een wanproduct.
Danster75 @Wolfos21 december 2023 09:44
https://www.vgchartz.com/

Deze cijfers zijn extrapolaties maar heb diverse keren getoetst de afgelopen jaren en ze komen behoorlijk overeen met de werkelijkheid zoals nu ook weer.

Op moment van schrijven:

PS5: 48.93M
Xbox Series: 25.37M

Wederom een console generatie waar Sony het dubbele verkoopt t.o.v. Microsoft. Uiteraard zal laatstgenoemde tegenwoordig hun succes zoeken in andere criteria echter is de voorkeur van de gemiddelde consument wel erg duidelijk.

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 25 juli 2024 11:54]

OLED 20 december 2023 17:42
Dit is begrijpelijk; ze blijven die spellen produceren dus mensen blijven de Playstations kopen.
En wat die Xbox betreft, de meeste gamers begrijpen nu ook wel dat er met Gamepass model geen soortgelijke spellen gemaakt gaan worden. Althans niet als de laatste 6 en een half jaar een indicatie zijn :(
2green @OLED20 december 2023 18:46
Games pass heeft super goede titels, waar heb je het over?
MissMe NL @OLED20 december 2023 21:30
Klopt dat is ook mijn reden dat ik de XSX heb verkocht en de PS5 heb gehouden maar kan ook heel goed begrijpen dat de PS exclusives je niet kan boeien en dan is de XSX toch echt een betere aankoop.
Carlos0_0
@OLED20 december 2023 17:51
Ja daarom blijf ik dus bij playstation aangezien xbox mij niet kan boeien, geen leuke exclusieve games en Sony wel.
Dus ja ik kan de multi platforms spelen + del leuke exclusieve spellen.

Maar goed het is natuurljk ook je smaak uiteindelijk, genoeg die alleen maar een potje oorlog knallers willen doen of iets wat er op lijkt(Of een potje racen etc). En die de single player games niet zo interessant vinden(Of genoegen nemen met die paar multi platform games).
kevinvandorst @Carlos0_020 december 2023 18:07
Ik heb dat juist totaal andersom, die Playstation exclusives kunnen me gestolen worden, het gaat mij juist om die Xbox titels.

Gelukkig maar dat smaken verschillen :)
ThanosReXXX @kevinvandorst20 december 2023 18:28
Precies mijn idee. De enige titel van Sony waar ik nog enige interesse in heb is Spider-Man, maar die kan ik ook voor de PC krijgen, en alle vorige generaties PlayStation kan ik op mijn PC emuleren, dus die mis ik ook niet. ;)

De Xbox heeft sowieso met zowel Forza Motorsport en Forza Horizon verreweg de meest superieure titels in dat type games, en met de aankopen van Bethesda en Activision Blizzard zullen we de komende jaren echt wel gaan merken dat Microsoft ook in andere soorten games een serieuze inhaalslag zal gaan maken.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 11:54]

Eeries @ThanosReXXX20 december 2023 21:19
Motorsport haalt die superioriteit niet tegenover de concurrentie. En ABK en Bethesda is voor nu nog toekomst muziek. Het feit dat MS een “inhaalslag”. moet maken door 2 publishers over te nemen laat zien waar zij in game dev land staan. Namelijk creatieve armoede.
ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 09:42
Wat een onzin. De Forza games zijn al jaren de best scorende en officieel best gewaardeerde console race games.
Eeries @ThanosReXXX21 december 2023 10:43
Je noemt “de forza games” sorry maar zowel Motorsport 7 als 8 waren en zijn niet al te best. Zeker Motorsport 8 is een complete teleurstelling en kan maar net in de schaduw van GT7 staan. Tenzij je alle berichten hierover wijselijk negeert maar de cijfers waren al mixed bag, en velen reviews zeiden al dat dit niet iets was wat MS had beloofd. FM8 is mixed ontvangen en weet de concurrentie niet eens te “verslaan”. Tenminste, gezien dat is wat ze graag wilde met hun “from the ground up”.

Dit noem ik “ontkenningsfase”.

[Reactie gewijzigd door Eeries op 25 juli 2024 11:54]

ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 11:54
https://racinggames.gg/fo...-at-the-game-awards-2023/

https://www.gtplanet.net/...cessibility-tga-20231208/

So much voor de "ontkenningsfase" :P
Danster75 @ThanosReXXX21 december 2023 12:21
Metacritic critic scores (userscores zijn veel minder betrouwbaar ivm reviewbombing):

Forza Motorsport - 84
Gran Turismo 7 - 87

Opencritic heeft toevallig exact diezelfde cijfers zie ik.

Beide behoorlijk goede games dus, ontlopen elkaar niet of amper. Persoonlijke voorkeur zal doorslaggevend zijn.

[Reactie gewijzigd door Danster75 op 25 juli 2024 11:54]

ThanosReXXX @Danster7521 december 2023 12:27
Ik zeg ook niet dat GT slecht is, maar over het algemeen scoort Forza als serie de laatste jaren beter, want ze hebben sinds Motorsport 3 of 4 bijna iedere keer de meeste prijzen gewonnen in hun categorie.
Eeries @ThanosReXXX21 december 2023 13:11
Motorsport serie is juist achteruit gegaan na 6. 7 was nauwelijks een verbetering en 8 is een grote teleurstelling als je kijkt wat ze hadden beloofd. Ook velen reacties van pro sim drivers die niet snapte dat Forza überhaupt met een prijs naar huis ging. Het zal mij persoonlijk niet boeien dat ze een award hebben gekregen, maar alleen al de DF video laat zien dat Forza 8 vooral probeert in de buurt te komen van GT7, maar eigenlijk de complete vibe mist. Heel veel klopt er niet in het spel namelijk.

Awards show gebruiken als argument maar niet naar alle reacties, reviews en zelfs kijken naar de pro sim drivers die voor een groot deel dit spel niet aanraken is niet al te best. Je persoonlijke voorkeur kan niemand afpakken natuurlijk. Maar het is beschamend dat een game die next gen only is, het nog steeds aflegt tegen een cross-gen game, die op veel vlakken gewoon beter in elkaar steekt. De woorden “from the ground up” worden niet voor niets als meme gebruikt bij Forza 8 :*)
ThanosReXXX @Eeries21 december 2023 13:59
Toegegeven, daar hebben ze bij deze meest recente versie wellicht teveel hooi op hun vork genomen, maar over het algemeen genomen doet Forza het al jaren beter dan de concurrentie en zat er ten opzichte van die concurrentie ook meer progressie en meer features in.

Aan de andere kant: wat ik dan wel weer waardeer is dat ze het risico durven te nemen om het inderdaad helemaal opnieuw te gaan maken, wat uiteraard ook wel verkeerd uit kan pakken.

Helaas is het ook wel zo dat het in algemene zin tegenwoordig eerder de gewoonte is dan de uitzondering, dat er incomplete en/of buggy games worden gereleased, dus is het even afwachten wat de ongetwijfeld nog te releasen updates gaan doen.

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 25 juli 2024 11:54]

Jorrie @ThanosReXXX21 december 2023 10:50
Waaruit blijkt dan dat Forza het best wordt gewaardeerd? Ik zou graag wat meer informatie willen zien want op Opencritic staat GT7 al boven FM qua ratings.
ThanosReXXX @Jorrie21 december 2023 11:38
https://racinggames.gg/fo...-at-the-game-awards-2023/

https://www.gtplanet.net/...cessibility-tga-20231208/

Officieel en objectief de beste dus, en niet gebaseerd op de meningen van fanboys.

Gran Turismo was de beste in 2022, maar dat telt natuurlijk allang niet meer. ;)
Jorrie @ThanosReXXX21 december 2023 11:46
Serieus? Sorry maar wat een slecht argument. Een award erbij pakken voor een jaar waar er sowieso geen echte concurrentie is, is eigenlijk nietszeggend. En met GAAS games maakt het jaar natuurlijk niet uit, ze worden nog volop ondersteund.

Je weet dat Opencritic gebaseerd is op reviews van media en niet van fanboys? Dus ook gewoon objectief.

Ik vind je redenering te zwak om te zeggen dat FM nu echt beter is dan de concurrentie.
ThanosReXXX @Jorrie21 december 2023 12:07
Het is niet "mijn" redenering, het zijn feiten. Het zijn officiële awards, waarbij Gran Turismo het aanzienlijk slechter deed:
It was a less successful night for Gran Turismo, which was also up for two categories but lost out in both.
Jorrie @ThanosReXXX21 december 2023 13:03
Sorry maar als je je alleen focust op awards kan ik niet met je discussiëren. Mij gaat het er om wat recensies en mensen er van vinden, en hoe de game daadwerkelijk is dan alleen dood te staren op die paar awards die jij noemt. Je bent me net wat te overtuigd van je eigen waarheid zodat er geen discussie mogelijk is. Fijne dag.
ThanosReXXX @Jorrie21 december 2023 13:47
Nogmaals: het is niet "mijn" waarheid of mening. De awards worden bepaald door stemmingen en meningen van mensen uit de industrie zelf, dus hoezo zouden die geen betekenis hebben?

De industry awards en accolades worden ieder jaar uitgedeeld/toegekend op meerdere events, en zijn wel degelijk toonaangevend, gezien het feit dat ze voor het grootste gedeelte bepaald worden door mensen die er verstand van hebben. Wat Henk, Jan of Kees thuis in zijn game kelder ervan vindt, is totaal niet relevant.

En op basis daarvan dan iemand afserveren en zeggen dat je er dan niet mee kan discussiëren is nogal infantiel te noemen, sorry.
Carlos0_0
@ThanosReXXX20 december 2023 23:03
Forza ja noem je dus al een genre op dit ook niet interessant vind, vond vroeger need for speeds eens leuk en bleef het bij met racegames.

Blizzard heeft voor mij ook niks leuk, behalve warcraft 2 en 3, maar zie door wow echt geen warcraft 4 meer komen.
Bethesda Heeft voor mij ook geen leuke games.

Komt er nog wat misschien wel of niet, we gaan het mee maken.
Voor nu heeft Microsoft niks boeiends aan games voor mij, en nooit echt gehad ook.

Ik hield niet van shooters van halo vond ik nog wel gaaf, maar laatste deel vond ik al niet echt leuk meer.
ThanosReXXX @Carlos0_021 december 2023 09:52
Forza is er in twee soorten: Motorsport voor de wat meer serieuze race games, en Horizon voor de meer arcade racer, dus wel vergelijkbaar met de moderne Need for Speed games.

Maar ja, als je er niet van houdt is het natuurlijk niet interessant, maar dat geldt natuurlijk ook voor de exclusieve titels op de PlayStation, dus dat blijft altijd een kwestie van persoonlijke smaak of interesse welke console het meest interessant voor je is.
Carlos0_0
@kevinvandorst20 december 2023 18:15
Wat zijn dan leuke xbox titels volgens jou ? :)
Carlos0_0
@OLED20 december 2023 18:13
STarfield geprobeerd op de pc bah nee, Diablo ook niks aan, en Call of Duty is gewoon een multi platform.
Maar ook call of duty vind ik niks aan, dat is niks meer dan potje knallen.
Microsoft heeft genoeg robot / oorlog / zombie shooters en dat vind ik niks aan.

Ik speel geen Shooters, sport games, simulator achtige spellen, ik speel single player games als

God of War
Ratched & Clank
Uncharted
Tomb Raider
The last of Us
Gta(En niet gta online)
STarwars jedi survivor
Max Payne
A plague tale
Spiderman
Stray
Astro playroom op de ps5 was wel grappig

Nu bezig met Brothers a tale of 2 stories

Zo even een paar uit het hoofd, een paar multi platform. maar ook paar alleen voor playstation en tegenwoordig enkele dan ook op de pc.
Finraziel
@Carlos0_020 december 2023 18:33
Een groot deel van wat je noemt is ook gewoon op Xbox te spelen. Van de Playstation exclusives heb ik lang niet alles gespeeld maar persoonlijk vind ik tlou en Uncharted zwaar overrated. Voor mij weegt gameplay veel zwaarder dan het verhaal en daar zijn die games best wel zwak in. Een goed verhaal kan ik zeker van genieten, maar niet als de gameplay er tussen niet goed genoeg is.

En ik weet dat genoeg mensen die gameplay ook wel leuk vinden hoor, is ook een kwestie van smaak, maar ik kan er slecht tegen als een game zo ontzettend lineair is dat je exact moet doen wat de dev voor ogen had en anders werkt het niet. Daar liep ik in ieder geval bij tlou 1 en Uncharted 4 tegenaan.

Qua exclusives is het vooralsnog inderdaad wat dunner gezaaid op AAA vlak bij Xbox, maar als singleplayer liefhebber kwam ik er ook altijd nog goed aan mijn trekken (laatste tijd meer van de steam deck). Starfield is overigens voor mij wel een van mijn grote favorieten, maar ik vind de oudere Bethesda games ook nog altijd geweldig dus meer van hetzelfde is prima voor mij.
Carlos0_0
@Finraziel20 december 2023 22:58
Daarom zij ik ook dat ook wat multi platform games tussen zaten, maar starfield en alle andere Bethesda games kunnen mij totaal niet interesseren.

Dus voor mij schiet Xbox enorm te kort aan single player games, maar goed zo is er ieder wat wils :).
FrankoNL @Carlos0_021 december 2023 00:15
Probeer hi fi rush eens.
Donstil
@Carlos0_020 december 2023 19:51
Moet zeggen dat de Sony Exclusives op de Ps4 mij wel veel meer aanspreken dan dat de Ps5 “exclusives” (aan begin veel multi generatie natuurlijk) dat nu doen.

Sony moet zichzelf even opnieuw uitvinden om mijn interesse vast te houden merk ik, het zoveelste deel in de volgende “Action adventure third person game” heb ik nu wel gezien.

Ik zou daarom ook niet echt weten wat er nog op de planning staat voor mijn PlayStation 5, behalve wolverine waar we nog steeds niets van gezien hebben.
ThanosReXXX @Carlos0_021 december 2023 10:34
Er is natuurlijk wel meer dan shooters en racers op Xbox te vinden, ook in de exclusives.
Hier even een paar "best of" lijstjes en nog uit te komen titels, en daaronder een lijst met alle huidige exclusieve titels .

https://www.gamesradar.com/xbox-exclusives/
https://www.purexbox.com/guides/best-xbox-exclusives
https://clutchpoints.com/...mes-not-coming-to-the-ps5
https://www.thegamer.com/xbox-series-x-next-gen-exclusives/

https://www.game.co.uk/en...exclusives/xbox-series-x/
SG @Carlos0_022 december 2023 07:12
De kracht van Cod is om met maten van ook zeer brede skill variatie wat online te knallen. Waar je goed noobs met hardcore gamers kan matchen.
De echte hardcore shooters zijn zeer noob onvriendelijk zo ook communities en teamplay dus in clan verband eerder noodzakelijk.

Het is niet de meest favorable shooter gameplay mechanic en er zit ook verslavende unlock en challage deel aan dus grind feest.

Als 50+ heb er genoeg lol aan is conventionele Mplay deel van die game.
GoT @OLED20 december 2023 18:21
Dat iemand een PS heeft wil natuurlijk niet zeggen dat die geen (gaming) PC heeft, vaak hebben mensen beide.
Starfield speel ik op de PC een RUNE versie, maar ik vind het spel maar een: "Meh".
Robinho96 20 december 2023 17:34
Mooi cijfer! Dat zijn er gemiddeld meer iets minder dan 45.000 per dag. :o

Edit: verkeerd gerekend

[Reactie gewijzigd door Robinho96 op 25 juli 2024 11:54]

NuStyle @Robinho9620 december 2023 22:43
Als je het op die manier zegt komt het nog indrukwekkender over 😱
Ro4x @Robinho9620 december 2023 23:11
Ik weet niet hoe je gerekend hebt maar volgensmij staat er een nulletje teveel. Het zijn er 4500 per dag.
Robinho96 @Ro4x20 december 2023 23:26
50.000.000 delen door het aantal dagen tussen 20 november 2020 en 9 december 2023 (is 1115 dagen). Is zelfs iets minder dan 45.000 elke dag.
KKose 20 december 2023 18:14
Wat is de verhouding tussen 2 verhoudingen ps3/ps4 en ps4/ps5. Is de moeite waard om over te stappen naar 5?
Amaze86 20 december 2023 19:23
Wel snel gegaan, die ps5 pricedrop van ps5 fat versie heeft goed geholpen. Enigste nadeel van ps5 is dat ze 4 verschillende merken fans gebruiken.
continue12345 20 december 2023 21:00
Ik vond wel dat ze bij Sony een beter designer aan moeten nemen, PS5 ziet er niet uit echt jammer.

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