Sony heeft 25 miljoen PS5's verkocht

Sony heeft tot nu toe 25 miljoen PlayStation 5's verkocht. In het tweede kwartaal van het huidige boekjaar verscheepte de fabrikant 3,3 miljoen nieuwe consoles. Het aantal verkochte consoles groeit amper, maar het bedrijf blijft hopen het gestelde doel te halen.

Sony schrijft in de omzetcijfers van het tweede kwartaal van zijn boekjaar dat het in de drie maanden tot aan eind september 3,3 miljoen PS5's heeft verkocht. Dat zijn er evenveel als in dezelfde periode een jaar geleden. Met dat aantal zit Sony net over de 25 miljoen verkochte PlayStations van de nieuwe generatie.

In de eerste helft van het boekjaar, dat in april 2022 begon, verkocht Sony 5,7 miljoen consoles. Het bedrijf is van plan in het hele boekjaar 18 miljoen consoles te verkopen. Nu de eerste helft van dat boekjaar erop zit, heeft Sony slechts een derde van dat doel verkocht. Wel zullen de feestdagen een belangrijk aandeel kunnen leveren, met name als er later dit jaar grote exclusives zoals God of War: Ragnarok uitkomen. Wel geeft Sony een winstwaarschuwing voor het komende kwartaal vanwege een vermoedelijke terugval in firstpartygameverkopen. Vorig jaar verkocht Sony tussen oktober en januari twee miljoen consoles. Sony schrijft niet veel over de productie van de console, behalve dat er in het hele tweede kwartaal 6,5 miljoen exemplaren van de PS5 zijn geproduceerd.

Het aantal PlayStation Plus-abonnees daalde in het afgelopen jaar licht, van 47,2 miljoen naar 45,4 miljoen. De omzet daarvan steeg weer wel van 106 naar 116 miljard yen of 794 miljoen euro.