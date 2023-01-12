'PS Plus Premium-abonnees kunnen vanaf 8 maart PS5-games streamen'

PlayStation Plus Premium-abonnees zullen vanaf 8 maart PS5-games kunnen streamen naar hun console. Dat claimt Insider Gaming. Op die dag zou Sony versie 7.00 van het PS5-besturingssysteem uitrollen met daarin ook ondersteuning voor Discord-voicechat.

Insider Gaming, bij monde van Jim Henderson, vermeldt niet welke PS5-games er vanaf die datum gestreamd kunnen worden. PlayStation Plus Premium-abonnees kunnen sinds de introductie van de abonnementsformule begin vorig jaar uit een catalogus van honderden PlayStation-games kiezen om er games uit te streamen waarvan meer dan 300 PlayStation 3-games en tientallen PlayStation, PlayStation 2 en PSP-games. Daar komen vanaf maart dus ook PS5-games bij.

Volgens Insider Gaming zou Sony 'de komende dagen' beginnen met de bètatest van versie 7.00 van het besturingssysteem. Die testperiode loopt volgens de site af op 30 januari. De introductie van versie 7.00 zou op 8 maart volgen en zal PlayStation 5-gebruikers ook in staat stellen om Discord-voicechat te gebruiken op hun console.

Sony kondigde in 2021 al aan dat het zou samenwerken met Discord. Het Japanse bedrijf wilde ‘de Discord- en PlayStation-ervaringen’ integreren. In februari van 2022 werd het mogelijk om PSN-accounts te koppelen aan Discord, maar de dienst was zelf nog niet beschikbaar op PlayStation-consoles.

Sony heeft op 12 januari versie 6.50 van het PS5-besturingssysteem vrijgegeven. Het bedrijf voegt via deze update onder andere ondersteuning aan de PS5 toe voor de DualSense Edge-controller. Die aanpasbare controller komt op 26 januari uit voor 240 euro. Tweakers schreef in december een preview over de DualSense Edge.