'PS Plus Premium-abonnees kunnen vanaf 8 maart PS5-games streamen'

PlayStation Plus Premium-abonnees zullen vanaf 8 maart PS5-games kunnen streamen naar hun console. Dat claimt Insider Gaming. Op die dag zou Sony versie 7.00 van het PS5-besturingssysteem uitrollen met daarin ook ondersteuning voor Discord-voicechat.

Insider Gaming, bij monde van Jim Henderson, vermeldt niet welke PS5-games er vanaf die datum gestreamd kunnen worden. PlayStation Plus Premium-abonnees kunnen sinds de introductie van de abonnementsformule begin vorig jaar uit een catalogus van honderden PlayStation-games kiezen om er games uit te streamen waarvan meer dan 300 PlayStation 3-games en tientallen PlayStation, PlayStation 2 en PSP-games. Daar komen vanaf maart dus ook PS5-games bij.

Volgens Insider Gaming zou Sony 'de komende dagen' beginnen met de bètatest van versie 7.00 van het besturingssysteem. Die testperiode loopt volgens de site af op 30 januari. De introductie van versie 7.00 zou op 8 maart volgen en zal PlayStation 5-gebruikers ook in staat stellen om Discord-voicechat te gebruiken op hun console.

Sony kondigde in 2021 al aan dat het zou samenwerken met Discord. Het Japanse bedrijf wilde ‘de Discord- en PlayStation-ervaringen’ integreren. In februari van 2022 werd het mogelijk om PSN-accounts te koppelen aan Discord, maar de dienst was zelf nog niet beschikbaar op PlayStation-consoles.

Sony heeft op 12 januari versie 6.50 van het PS5-besturingssysteem vrijgegeven. Het bedrijf voegt via deze update onder andere ondersteuning aan de PS5 toe voor de DualSense Edge-controller. Die aanpasbare controller komt op 26 januari uit voor 240 euro. Tweakers schreef in december een preview over de DualSense Edge.

Sony PlayStation 5 Disc Edition
Sony PlayStation 5 Disc Edition

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-01-2023 17:12 33

12-01-2023 • 17:12

33

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Sony PlayStation 5

vanaf € 699,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (33)

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DaanHetEendje 12 januari 2023 17:15
Betekent dit dat ik dan PS5 games kan streamen vanaf mijn PS4 Pro? Of gaat dit alleen op voor mensen die al een PS5 bezitten?

[Reactie gewijzigd door DaanHetEendje op 23 juli 2024 13:39]

NotSoSteady
@DaanHetEendje12 januari 2023 17:17
Zo te zien niet.
In addition to the Discord integration, sources have revealed that PlayStation 5 games will also be streamable on the PlayStation 5 via cloud streaming (to save that all-important drive space). It was said that this feature will be included in the PlayStation Plus Premium Tier. The feature, under the project name “Cronus” has been in development and testing for a number of months, sources revealed.
loki504 @NotSoSteady12 januari 2023 17:43
Ik zie alleen niet dat ze ps4 uitsluiten. En zover ik weet werkt de psNow app gewoon op de ps4.
Verwijderd @loki50412 januari 2023 18:38
Ps now bestaat al een tijdje niet meer. Het is nu ps plus premium geworden. Alle games zijn altijd overal te spelen ongeacht het platform (pc, ps4 en ps5). Dus ik denk dat het straks ook gewoon te spelen is op elk platform. Je kan nu ook al via remote Play ps5 games spelen op je ps4. En dat werkt gewoon met de dualshock4 controller.
Linksquest Moderator Spielerij
@Verwijderd12 januari 2023 21:03
Zou inderdaad wel mooi zijn, want bepaalde Xbox Series X games kun je ook naast de Xbox Series consoles gewoon op de PC of Xbox One streamen. Ik zou deze functie wel vet vinden aangezien ik nog altijd game op mijn PS4 Pro.
DaanHetEendje @NotSoSteady12 januari 2023 17:24
Wat een misser... :|

Er zijn 2, misschien 3 singleplayer ps5 games die ik zou willen spelen. Daar was dit dan een hele mooie oplossing voor.. maar natuurlijk kan dat niet :(
MrFax @DaanHetEendje12 januari 2023 17:39
Het is eigenlijk best logisch. Sony verdient niet zo heel veel met PS Plus. Ze willen liever dat je een PS5 koopt met alle toeters en bellen, dan een oude console waar ze niks meer aan verdienen ombouwen tot een streamingmachine.
Fonsie001 @MrFax12 januari 2023 18:23
Verdient niet zoveel met PS Plus? Waar haal je dat vandaan? Subscription based inkomsten zijn een natte droom voor elk bedrijf en volgens mij doet Sony het heel aardig met zo’n $700m aan inkomsten voor PS Plus.
MrFax @Fonsie00112 januari 2023 19:04
Mijn punt was dat Sony er niet meer aan gaat verdienen door PS Plus over en breed beschikbaar te maken i.p.v. iemand te overtuigen een PS5 te gaan halen.
Seth_Chaos @MrFax12 januari 2023 19:50
Iemand overhalen een maandje PS plus af te nemen is een stuk laag drempeliger dan een consoel van 600+ euro.

Wat dat betreft kunnen ze echt wat van Microsoft leren. Exclusiviteit kent alleen maar verliezers.
dutchgio @MrFax13 januari 2023 09:42
Juist op de hardware wordt vaak verlies gemaakt bij de consoles, dus dat lijkt me niet. Ze verdienen juist aan de verkoop van games, accessoires en abonnementen zoals PS Plus.
Qws @MrFax12 januari 2023 18:02
Wat heb je aan cloud gaming als je niet eens kan bepalen op welke apparaat je wilt streamen? Het hele voordeel van cloud gaming is dat je hardware onafhankelijk gamen en dat je geen cent aan hardware hoeft te betalen.
cfeijt @Qws12 januari 2023 18:12
Het uitproberen van games via streaming, zodat je niet meteen de hele game hoeft te downloaden bijvoorbeeld.
vrow @MrFax12 januari 2023 18:57
Ik heb geen cijfers hoor, maar ik geloof er niks van dat Sony niet zoveel verdient met PS Plus. Ze doen het echt niet uit de goedheid van hun hart.
Fonsie001 @vrow12 januari 2023 20:51
Cijfers kun je gewoon googelen
https://www.sony.com/en/S...r/pdf/22q2_supplement.pdf
RagaBaSH @MrFax13 januari 2023 09:49
De consoles worden meestal tegen een verlies verkocht (zeker in het begin). Dus ik zou verwachten dat ze meer marge draaien op een subscription service die zoveel waarde biedt dat ie elk jaar met 1-3 € omhoog kan gaan.

Ga maar na, de oude PS Plus abo's waren €60 per jaar of € 10 per maand (de prijs van de PS Plus Essential nu), maar de Extra en Premium zijn al € 14 en €17 per maand resp.
Als ze jou voor een vast bedrag per maand in hun ecosysteem kunnen houden zonder dat ze je daar HW bij hoeven leveren, is dat veel betere business.

Dit is trouwens niets anders als wat Microsoft met hun Xbox Game Pass doet.
Rokuro @MrFax13 januari 2023 10:22
Volgens het financial statement verdienen ze er zo'n 117.006 miljoen Japanse Yen winst mee per kwartaal. Dat is omgerekend zo'n 840 miljoen euro. Die winst lijkt uit oudere financial statements het hele jaar ongeveer gelijk te blijven dus dat is 3.3 miljard euro winst op jaarbasis. Vind ik toch aardig wat centen. In het supplement staat dat dit alleen al de omzet uit PS-Plus abbo's gezien PS-now in 2021 is geïntegreerd in PS-Plus. Ze verdienen het wel meer aan hardware maar dat zou geen reden zijn om dit niet uit te brengen voor oudere apparaten. Ze willen juist competitief blijven t.o.v. Microsoft, en daar zou deze exclusiviteit niet bij helpen. Als ze het wel PS5 exclusief houden dan zal dat eerder zijn omdat ze het software matig niet voor elkaar krijgen op de PS4, of die investering daar niet voor willen doen.

En volgens mij is het Insider Gaming artikel gewoon ongelukkig geschreven. In andere artikelen word enkel gespecificeerd dat het gaat om PS5 games die vanaf de nieuwe update kunnen worden gestreamd, en niet naar specifieke consoles waarop. Ik zou dus denken dat deze feature ook beschikbaar zal zijn op de PS4, gezien je bij Microsoft ook op alle apparaten kan streamen op hun abonnement.

[Reactie gewijzigd door Rokuro op 23 juli 2024 13:39]

novasurp @MrFax12 januari 2023 20:18
Dan zouden ze ook geen spellen op Windows uit brengen.
Bulls @DaanHetEendje12 januari 2023 18:12
Zou in principe wel moeten kunnen maar dat zullen ze vast niet mogelijk maken
psych @Bulls12 januari 2023 18:41
Een technische beperking is dat dualsense features gebruikt worden in de ps5 games en die controller werkt niet op de ps4.
Verwijderd @psych12 januari 2023 19:15
Via remote Play kan je al je ps5 games met je dualshock 4 spelen. Dus het is zeker geen technische beperking. Het is gewoon een vinkje die Sony aan heeft staan op de ps5 die je verbied om een ds4 bij een ps5 game te gebruiken.
Verwijderd 12 januari 2023 17:24
Voor mij niet zo interessant dat streamen van games. Mijn voorkeur gaat toch voor lokaal gamen ivm latency.

Van mij mogen ze een keer dat licentie systeem een keer fixen. Zoveel problemen mee, dat je bijvoorbeeld games niet kan kopen omdat je een keer de demo hebt gespeeld. Moet je weer de klantenservice bellen om de licenties aan te passen. Dit werkt al niet goed vanaf de ps3 en dit hebben ze nog steeds niet opgelost.
logix147 @Verwijderd12 januari 2023 17:36
Dit heb ik pas 1 x meegemaakt.

Je moet alleen tegenwoordig wel op de 3 ... tikken om de juiste versie te kunnen kopen. Dat is wel irritant.
Verwijderd @logix14712 januari 2023 17:39
Ik kon de dlc van ghost of tsushima niet kopen omdat ik een demo had gedownload of zo. Bij ff7 remake ook enorm veel problemen met licenties gehad.
logix147 @Verwijderd12 januari 2023 17:42
Op de console zelf of via de App op je telefoon? Die laatste is imho het beste sinds ze die re-work gedaan hebben.

Wel eens dat het eenvoudiger moet zijn en dat je in theorie demo's zou moeten kunnen verwijderen zelf zonder tussenkomst van de klantenservice, dat kan bij Steam ook.
Verwijderd @logix14712 januari 2023 18:26
Beide, licenties staan op je account en is niet gekoppeld aan de store.
TechFox 12 januari 2023 18:46
Zou mooi zijn als PlayStation een Mac versie van zijn streaming applicatie uit brengt.
grolle 12 januari 2023 19:22
Het grote voordeel, ik zou het bijna de gehele filosofische fundering willen noemen, van cloud gaming is dat je het op elk willekeurig apparaat kan spelen, zelfs wanneer het geen krachtige hardware heeft.

Zou het dus bijzonder dom vinden dat dit alleen werkt op een PS5
MazDaMan1970 12 januari 2023 19:56
Raar dat ze niet op een groot gat vd. markt inspringen, die ontstaan is, na het vertrek van Stadia. Ik zou graag PS5 games, op mijn devices kunnen spelen & heb daar best wel wat voor over.
Meiklokje 14 januari 2023 12:15
Geforce now en antstream kan je op alles gebruiken. Het is een gemiste kans dat sony de boel niet open gooit. Playstation op een chromebook van 200 euro. Eerst 600 euro uitgeven voor zon dvd lezer en dan kloten met een abonnement omdat je geen schijfruimte hebt op die routerbox. Meer is die ps5 ook niet. En je kan ps premium niet gebruiken op een ps3, of ps4, laat staan een psp of vita. Er zijn zoveel playstations waar dit perfect op te gebruiken is. Dit is weer het zoveelste zinloze abonnement om die ps5 te kopen.
Kol Nedra 14 januari 2023 17:45
ah, kan ik dan mijn ps4 gebruiken voor deze streamingdienst? neem aan van wel want aangezien je streamed heb je geen ps5 nodig want je gebruikt de hardware niet
ZesBarkiePK 15 januari 2023 20:26
Wat is hier nieuw aan?

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