Hoeveel mag een controller kosten? Het antwoord op die vraag is even flauw als waar: dat hangt van je eigen voorkeuren en portemonnee af. Voor de een kost een normale controller al behoorlijk veel. Een normale DualSense-controller voor de PlayStation 5 kost immers zeven tientjes en voor dat geld had je ook een nieuwe game aan je collectie kunnen toevoegen. Iemand die echter honderden uren per jaar besteedt aan zijn console of in een specifieke game op zo’n hoog niveau speelt dat een verschil in het ‘kastje’ waarmee je de game bestuurt, verschil gaat maken, kan een andere afweging maken. Een duurdere controller met meer functies voorziet die honderden uren wellicht van meer comfort of levert betere prestaties op. Is meer dan 100 euro, of in dit geval zelfs 240 euro, dan te veel, of een acceptabel offer? Die vragen zullen PlayStation 5-gamers zichzelf eind januari kunnen stellen, want dan verschijnt de DualSense Edge-controller. Tweakers kon er onlangs al even mee aan de slag, om een eerste indruk te krijgen van wat 240 euro neertellen voor een controller je eigenlijk oplevert.

Laten we echter beginnen met een disclaimer, want Sony is natuurlijk niet de enige partij die een procontroller heeft voor consoles. Concurrent Microsoft ging Sony al voor met de Elite-controllers voor Xbox-consoles en andere partijen maken zelfs voor Sony’s consoles ook hun eigen controllers. Scuf biedt bijvoorbeeld diverse controllers aan voor de PlayStation 5 die in functies niet ver vandaan liggen bij wat de DualSense Edge te bieden heeft. Veel van wat Sony vanaf eind januari aanbiedt, is dus niet nieuw. Het probleem is echter dat je bij Scuf al snel meer kwijt bent: de twee topmodellen zijn beide al duurder dan de DualSense Edge en dat is nog zonder het doosje om de controller in op te bergen. Scuf laat consumenten hun controllers dan weer wel personaliseren, maar voor elke kleurwijziging betaal je extra, dus zo wordt je nieuwe controller al snel overdreven duur.

Wat dat betreft lijkt de DualSense Edge in dit segment een nog best aantrekkelijke optie, of in elk geval: niet heel anders geprijsd dan zijn directe concurrentie. Wel doet Sony er vermoedelijk goed aan om in de toekomst te werken aan een tussenoplossing, of überhaupt een goedkoper model. Xbox heeft zijn controller door de jaren heen goedkoper gemaakt. Hun Elite-alternatief is daardoor nu ruwweg dubbel zo duur als een normale controller en dat voelt al meteen beter te behappen dan een controller die drie, bijna vier keer zo duur is als een normale versie.