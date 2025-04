Sony: DualSense Edge-controller krijgt iets kortere accuduur dan origineel

De accuduur van de komende DualSense Edge is volgens Sony 'iets korter' dan die van de oorspronkelijke DualSense. De aanpasbare Edge-controller voor de PlayStation 5 komt op 26 januari uit voor een adviesprijs van 240 euro.

De komende variant van de PlayStation 5-DualSense heeft een hoop nieuwe functies, maar hanteert exact dezelfde formfactor als het origineel, waardoor de controller iets minder lang meegaat op een volle accu. Sony zegt tegenover The Verge: "We willen een balans vinden tussen de accuduur in draadloze modus en het leveren van geavanceerde, high-performance-functies." Het bedrijf laat niet weten hoeveel korter de accuduur is. Er zijn ook geen officiële cijfers bekend over de accuduur van de reguliere DualSense, al stellen verschillende bronnen dat de controller het zo'n twaalf uur kan volhouden.

Sony benadrukt overigens dat gebruikers de meegeleverde USB-C-kabel van 2,8 meter kunnen gebruiken om de DualSense Edge tijdens gebruik op te laden, al is de controller dan vanzelfsprekend niet meer draadloos. Deze kabel heeft een slotsysteem waarmee de aansluiting gezekerd kan worden.

Naar eigen zeggen werd de DualSense Edge ontwikkeld in samenwerking met professionele gamers. Sinds 2018 zou Sony meer dan 100 sessies hebben gehouden met deze gamers om te achterhalen wat de grootste tekortkomingen van de huidige DualSense zijn. Tweakers publiceerde dinsdag een preview van de komende controller.