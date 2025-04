Nieuwe versie DualSense-controller met langere accuduur verschijnt in webshop

De webshop van Best Buy Canada heeft een productpagina van een 'V2' van de DualSense-controller van de PS5 online gezet. Daaruit blijkt dat de vernieuwde versie een accuduur van twaalf uur meekrijgt.

Op de productpagina van Best Buy Canada, die op het moment van schrijven nog online staat, wordt een accuduur van twaalf uur beloofd. Sony heeft nooit officiële cijfers bekendgemaakt over de accuduur van de originele DualSense-controller. Hoewel deze volgens bepaalde bronnen ook twaalf uur meekan als er lichte taken mee uitgevoerd worden, lijkt de accuduur volgens de meeste tests eerder tussen de zes en acht uur te liggen.

Naast een langere accuduur zou er bij de vernieuwde versie ook standaard een officieel oplaadstation meegeleverd worden. Dat oplaadstation wordt momenteel los verkocht voor 25 euro. De DualSense V2 wordt aangeboden voor 90 dollar, dezelfde prijs als de reguliere versie. Sony heeft het bestaan van een dergelijke controller nog niet bevestigd.