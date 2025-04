Samsung toont dunne monitor die zonder kabels aan andere gekoppeld kan worden

Samsung heeft een 'ultradunne' 4K-32"-ledmonitor onthuld die gekoppeld kan worden aan andere monitors van dezelfde serie zonder dat ze verbonden hoeven te worden met kabels. Het lijkt vooralsnog enkel om een concept te gaan.

Hoewel Samsung de zogenoemde The Link-monitor niet op de CES toont, is hij verschenen op de website van de beurs, waar hij een Innovation Award heeft gewonnen. Op die site staat dat dit de eerste monitor is die verschillende monitors met elkaar kan verbinden zonder aparte kabel. Gebruikers kunnen hiermee 'zoveel monitors als ze nodig hebben' aan elkaar koppelen, wordt gesteld.

In een eerdere versie van de beschrijving werd The Link 'de dunste en lichtste 4k-32"-ledmonitor ter wereld' genoemd, maar die bewering is later weggehaald. Ook de tekst dat voor het linken gebruikgemaakt wordt van daisychains en pogopinnen is niet meer aanwezig.

De monitor lijkt drie aansluitingen te bevatten: een voor HDMI, een voor de stroomtoevoer en een USB-C-poort. SamMobile schrijft daarnaast dat The Link ingebouwde luidsprekers bevat. Meer informatie wordt niet bekendgemaakt. Er is enkel een conceptafbeelding gedeeld, dus het is onduidelijk of het product in ontwikkeling is. Of en wanneer het daadwerkelijk op de markt wordt gebracht, is dus nog onzeker.