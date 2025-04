Door apps verzamelde locatiedata miljoenen Nederlandse telefoons is te koop

De locatiedata van miljoenen Nederlandse telefoons is online te koop. Daaronder zijn gegevens van telefoons van mensen van wie de locatiedata door hun werk gevoelig ligt, ontdekte BNR na het verkrijgen van die data.

Het is mogelijk om tegen betaling regelmatig updates van die data te krijgen, claimt BNR. De radiozender kreeg het bestand met 80GB locatiedata via Datarade.ai, een marktplaats voor data. In die gegevens zaten 370 telefoons die bij de opslag van kernwapens in Volkel komen, 70 telefoons in het Koninklijk Huis en 1200 telefoons die de locatiegegevens doorgaven van het pand waar de Nationale Politie en Europol zitten.

Diverse bedrijven bieden abonnementsdiensten aan om elke 24 uur updates te krijgen van die locatiegegevens. Die komen vermoedelijk bij bedrijven vandaan die locatiedata verzamelen en verkopen voor geld. Daaronder zijn bijvoorbeeld fitnessapps en andere apps waarvoor gebruikers toestemming hebben gegeven locatiedata bij te houden.

De data bevat geen telefoonnummers, maar door het adverteerders-ID zijn individuele gebruikers wel te volgen. Locatiegegevens zijn metadata die makkelijk te herleiden is naar een individueel persoon, doordat te zien is waar iemand veel verblijft. Vaak zijn dat de woonplek en de school of werkplek. BNR heeft de data bij diverse gebruikers geverifieerd.