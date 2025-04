SpaceX stuurt eerste sms-berichten via Direct to Cell-satellietdienst

SpaceX heeft voor het eerst sms-berichten verzonden via de Direct to Cell-satellieten van Starlink. Volgens het ruimtebedrijf zijn de eerste tests een succes en is hiermee bewezen dat de techniek werkt.

Op X stuurt SpaceX een foto van sms-berichten die via de Direct to Cell-dienst zijn uitgewisseld naar testtelefoons op het 4G-netwerk van de Amerikaanse provider T-Mobile. Daaruit blijkt dat één verzonden bericht niet is aangekomen en dat sommige andere berichten verlaat binnenkwamen. Desondanks laat het ruimtebedrijf in een persbericht weten dat de test bewijst dat het systeem werkt.

Met de Direct to Cell-dienst worden de Satellieten direct verbonden met telefoons. Dat levert veel uitdagingen op, stelt SpaceX. Zo bewegen satellieten zich ten opzichte van de aarde relatief snel, met 7,7 kilometer per seconde, waardoor het lastig is om naadloos gegevens uit te wisselen. Ook hebben smartphones een vrij lage antenneversterking en zendvermogen, waardoor het moeilijk is om ze te verbinden met satellieten, aldus het ruimtebedrijf.

Het is de bedoeling dat de sms-diensten dit jaar voor consumenten beschikbaar komen, terwijl Direct-to-Cell vanaf 2025 ook telefoongesprekken en internetverbindingen moet ondersteunen. SpaceX wil de komende maanden nog honderden Direct to Cell-satellieten lanceren. Overigens is de connectiviteit voor Direct-to-Cell nog relatief beperkt, met 7Mbit/s per beam. Daarmee is de dienst vooral bedoeld voor plekken zonder mobiel bereik en dus niet om te concurreren met traditionele 4G-netwerken. Over ondersteuning in Nederland en België wordt nog niet gerept.