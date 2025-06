Starlink verlaagt prijs van internetabonnement naar 50 euro per maand

Starlink heeft de maandelijkse prijs voor een internetabonnement in Nederland en België verlaagd naar 50 euro. Ook de prijs voor de schotel en de bijbehorende ontvanger is gehalveerd naar 225 euro.

Voor 50 euro per maand krijgen gebruikers nu een abonnement met snelheden die tussen 95 en 205Mbit/s liggen. Dat blijkt uit de website van Starlink.

Starlink kostte in Nederland tot voor kort 65 euro per maand. Het installatiepakket, dat bestaat uit een schotel en ontvanger, kostte voorheen 450 euro. Nu is de prijs gedaald naar 225 euro. In België zijn de prijzen net zoveel gedaald.

Ook de prijs voor het roamingabonnement, dat gebruikers in staat stelt Starlink mee te nemen op vakantie, is gedaald. Dat kost nu 59 euro per maand, terwijl dat voorheen 99 euro per maand was.

Starlink wordt steeds goedkoper. De dienst kwam in 2021 uit in Nederland. Toen kostte een abonnement nog 99 euro per maand. Sindsdien hebben er drie prijsverlagingen plaatsgevonden.