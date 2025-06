SpaceX haalt downloadsnelheid van 17Mbit/s van satelliet naar Android-telefoon

SpaceX heeft een maximale downloadsnelheid van 17Mbit/s bereikt met Starlink-satellieten die in verbinding stonden met een reguliere Android-smartphone. Volgens ceo Elon Musk is dat de huidige pieksnelheid die per beam van een satelliet kan bereikt worden.

Musk schreef op X dat de Direct-to-Cell-technologie enkel effectief is op plaatsen waar er geen telefoonnetwerk aanwezig is. De technologie zou complementair zijn aan de netwerken van telecomproviders. De ceo van SpaceX verwees in zijn post naar de Amerikaanse provider T-Mobile waarmee Starlink enkele maanden geleden een samenwerking is aangegaan om de Direct-to-Cell-telefoondienst uit te testen. Starlink had begin dit jaar de eerste satellieten gelanceerd met ondersteuning voor Direct-to-Cell. Toen bedroeg de maximale downloadsnelheid naar verluidt nog 7Mbit/s per beam.

Starlink Direct-to-Cell komt later dit jaar officieel beschikbaar. SpaceX werkt daarvoor samen met de Amerikaanse tak van T-Mobile, naast providers in Japan, Nieuw-Zeeland, Australië, Zwitserland en Canada. De dienst zal in eerste instantie alleen gebruikt worden voor het versturen van sms-berichten. In 2025 gaat Starlink Direct-to-Cell ook telefoongesprekken en internetverbindingen ondersteunen. Over ondersteuning in Nederland en België wordt nog niet gerept.