United Airlines gaat dit jaar Starlink-wifi aanbieden op vliegtuigen

United Airlines begint dit voorjaar met de uitrol van wifiterminals op basis van Starlink. Tegen het einde van dit jaar moeten alle passagiersvliegtuigen van de regionale vloot van United Airlines met dergelijke wifiterminals zijn uitgerust. De dienst wordt gratis voor MileagePlus-abonnees.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zal in februari een eerste testvlucht uitvoeren met een vliegtuig dat is uitgerust met een Starlink-terminal. Kort daarna, in de lente, zal een eerste passagiersvliegtuig opstijgen dat wifi via Starlink kan aanbieden. United Airlines heeft aan TechCrunch laten weten dat het ongeveer twee dagen duurt om een vliegtuig uit te rusten met een Starlink-terminal. Tegen het einde van dit jaar moeten alle passagierstoestellen van de regionale vloot van het bedrijf uitgerust zijn met de technologie. Het is niet duidelijk om hoeveel vliegtuigen het precies gaat.

United Airlines deelt geen specificaties over de aangeboden internetverbinding. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe hoog de download- en uploadsnelheden zijn. Het bedrijf claimt wel dat de Starlink-wifiverbinding te vergelijken zal zijn met een reguliere wifiverbinding op de grond en dat er meerdere apparaten tegelijkertijd verbinding kunnen maken. De wifidienst zal gratis beschikbaar zijn voor leden van het MileagePlus-programma van het bedrijf. Het is niet duidelijk wat de kostprijs zal zijn voor niet-leden. United Airlines is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die Starlink-internet tijdens vluchten wil aanbieden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France gaat dit jaar alle vluchten van dezelfde technologie voorzien.