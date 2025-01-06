United Airlines gaat dit jaar Starlink-wifi aanbieden op vliegtuigen

United Airlines begint dit voorjaar met de uitrol van wifiterminals op basis van Starlink. Tegen het einde van dit jaar moeten alle passagiersvliegtuigen van de regionale vloot van United Airlines met dergelijke wifiterminals zijn uitgerust. De dienst wordt gratis voor MileagePlus-abonnees.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zal in februari een eerste testvlucht uitvoeren met een vliegtuig dat is uitgerust met een Starlink-terminal. Kort daarna, in de lente, zal een eerste passagiersvliegtuig opstijgen dat wifi via Starlink kan aanbieden. United Airlines heeft aan TechCrunch laten weten dat het ongeveer twee dagen duurt om een vliegtuig uit te rusten met een Starlink-terminal. Tegen het einde van dit jaar moeten alle passagierstoestellen van de regionale vloot van het bedrijf uitgerust zijn met de technologie. Het is niet duidelijk om hoeveel vliegtuigen het precies gaat.

United Airlines deelt geen specificaties over de aangeboden internetverbinding. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe hoog de download- en uploadsnelheden zijn. Het bedrijf claimt wel dat de Starlink-wifiverbinding te vergelijken zal zijn met een reguliere wifiverbinding op de grond en dat er meerdere apparaten tegelijkertijd verbinding kunnen maken. De wifidienst zal gratis beschikbaar zijn voor leden van het MileagePlus-programma van het bedrijf. Het is niet duidelijk wat de kostprijs zal zijn voor niet-leden. United Airlines is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die Starlink-internet tijdens vluchten wil aanbieden. De Franse luchtvaartmaatschappij Air France gaat dit jaar alle vluchten van dezelfde technologie voorzien.

Passagiersvliegtuigen van United Airlines. Bron: United Airlines
Passagiersvliegtuigen van United Airlines. Bron: United Airlines

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 12:25
96 • submitter: Fox

06-01-2025 • 12:25

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Submitter: Fox

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Reacties (96)

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sdziscool 6 januari 2025 12:37
Ik vraag me af tot in welke mate we sneller internet moeten willen via sateliet, satelietinternet op zichzelf heel handig voor remote plekken, maar dat was er al, jammergenoeg wel heel duur voor heel weinig MB, maar het was genoeg voor de doelgroep: contact met de buitenwereld kunnen hebben.
Nu kun je misschien netflixen of Zoom bellen via Sateliet, maar dat lijkt mij persoonlijk een zwaar overbodige luxe, vooral als we ervoor de hele lagere stratosfeer(? weet niet officieel welke laag het is) vol moeten gooien met satelieten.
De vraag is ook tot in hoeverre dit plaatselijke ontwikkeling van een robuust internet netwerk ondermijnt, hoeft een land oppeens geen redelijke infrastructuur meer te bouwen en wijzen ze naar starlink als provider, wat een dikke for profit company is. Misschien beter dan de lokale dictator, maar dan krijg je remote dictator Elon Musk.
OverSoft @sdziscool6 januari 2025 12:47
Satelliet internet voor Starlink was echt absoluut ontoereikend. Het was traag en had een zeer hoge latency.

Buiten onze Nederlandse bubbel is Starlink echt een verademing. Zelfs hier in Europa zijn er veel plekken waar simpelweg geen degelijk breedband internet te krijgen is, of met veel nadelen.

Bijvoorbeeld op het platteland van Italië is grotendeels niet eens ADSL te krijgen. 5G begint mondjesmaat te komen, maar ook dan moet je geluk hebben dat je router een mast kan "zien". Starlink is momenteel een van de weinig werkende oplossingen.

In mijn ogen het grootste nadeel van Starlink is de eigenaar, maar voor de rest is het echt een geweldige oplossing.
SA65 @OverSoft6 januari 2025 12:53
Allemaal heel leuk, maar ik heb een paar jaar schotel tv gehad, en vooral in de zomer, viel mijn beeld gewoon weg bij onweers buien, voor tv niet echt vervelend, als je net je game bijna geupdate had, lijkt me dat zeer frustrerend, en dan heb ik het niet eens over de winter met sneeuw of zo.

Ja het kan voor sommige plekken een uitkomst zijn, maar dan wel een hele dure. En is dit voor starlink een houdbare zaak wat klanten betreft.
jordynegen11 @SA656 januari 2025 13:15
Ik gebruik zelf Starlink, en het moet wel echt enorm stormen voordat je last hebt van kort onderbrekinge. Tijdens sneeuw heb ik geen enkel probleem gehad; de Starlink-schotel warmt zijn bovenkant op om sneeuwvorming tegen te gaan.

Wat is duur precies? Starlink kost mij 50 euro per maand. Ja, er is een eenmalige aanschafprijs van 349 euro, maar dat is niet schokkend duur.

Is Starlink beter dan de vaste kabel? Nee.
Is Starlink goed genoeg? Ja.
Is het gewoonweg gaaf? Jazeker.

Starlink is echt een verademing vergeleken met andere aanbieders van internet via satelliet. De snelheden zijn vele malen hoger en de latency is veel lager. Ook heb ik steeds minder last van korte lagspikes nu er steeds meer Starlink-satellieten rondvliegen.

Op bijna alle afgelegen plekken is dit de ideale oplossing, en ook als back-upnetwerk is het super.

[Reactie gewijzigd door jordynegen11 op 6 januari 2025 13:15]

Robbierut4 @jordynegen116 januari 2025 14:08
Wat is duur precies? Starlink kost mij 50 euro per maand. Ja, er is een eenmalige aanschafprijs van 349 euro, maar dat is niet schokkend duur.
Ik vind het best prijzig hoor. Ik heb 400/400mbit glas liggen, betaal ik 25 euro per maand voor.
Hoefde ik geen schotel voor te kopen (kan ook niet in appartement) en kwam zelfs een gratis monteur langs.

Als je geen alternatief hebt dan is starlink een optie. Maar voor het gros van west europa is het niet de moeite.
FreakGIB @Robbierut46 januari 2025 14:53
Waar heb jij dan 400/400Mbit Glas via welke provider

zit namelijk te zoeken naar wat goekoper
zit nu bij KPN voor 100/100Mbit voor 37,85 inc korting
Robbierut4 @FreakGIB6 januari 2025 15:05
odido
jahruhn @FreakGIB6 januari 2025 15:22
Ik heb 1000/1000 via RapidXS (E-Fiber netwerk) voor 37,50 per maand
wica @Robbierut46 januari 2025 14:31
Hier in mijn dorp, wordt ook Starlink gebruikt en zit er zelf ook over na te denken.
Waarom? Het beste wat ik kan krijgen hier is ADSL 100Mbps/40Mpbs voor bijna 50 euro per maand.
5G is hier ook al niet super, kabelbreuken komen regelmatig voor.
Verbetering komt er de komende jaren echt nog niet

En dit geld voor veel dorpen in Europa, die om wat voor reden dan ook, niet aangesloten worden op een betere verbinding.
De voornaamste reden, waarom ik er nog over nadenk, is omdat Starlink geen EU bedrijf is.
qless @wica6 januari 2025 17:25
Dat is geen ADSL, maar VDSL2
Gumball3000 @Robbierut46 januari 2025 14:44
Gros van West-Europa is veel groter dan België en Nederland. Er zijn nog zoveel dunbevolkte gebieden waar er amper kabel is.
Het is daar ook niet rendabel om x aantal km kabel te trekken om enkele huizen aansluiting te geven.
Dus je stelling is heel leuk wanneer er iemand het redabel ziet om glas te leggen en zo de kosten te delen over de abonnees, maar dat gaat niet gebeuren in gebieden waar vandaag zelfs geen COAX of ADSL ligt. Geografisch is het dan ook nog redelijk eenvoudig bij ons, in de Alpen en dergelijke kan je het helemaal vergeten.
metalmania_666 @Robbierut46 januari 2025 17:19
Dat is heel mooi, maar in veel buitengebieden van Nederland niet realistisch. Zeker niet voor die prijs
Gubbel @Robbierut46 januari 2025 18:02
Je vind het prijzig in vergelijking met jouw glasvezel abonnement, die alleen zo goedkoop is vanwege kortingen die worden gegeven aan nieuwe klanten. Dat pakket kost normaliter ook gewoon 40 euro. Vergeet dan ook niet dat Nederland een extreem goed internet aanbod heeft.

Voor de use-case is Starlink simpelweg niet prijzig, het is dan ook niet bedoeld als een oplossing voor "het gros vas west europa"

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 6 januari 2025 18:02]

jordynegen11 @Robbierut46 januari 2025 22:12
Ik heb het al eerder gezegd: is Starlink beter dan internet via de kabel? Nee, het is geen vervanger.

Starlink concurreert niet met vaste kabelaansluitingen. Het richt zich voornamelijk op satelliet- en mobiel internet, vooral in gebieden waar geen vaste kabel beschikbaar is of waar het internet van slechte kwaliteit is. Daar is het simpel 20x beter dan wat andere kunnen aanbieden.

Zelf gebruik ik het op de zaak als backup (waar ik slecht 4/5G bereik heb). Vaak genoeg gered toen Vodafone weer eens storing had.. _/-\o_

[Reactie gewijzigd door jordynegen11 op 6 januari 2025 22:12]

OverSoft @SA656 januari 2025 13:01
Duur is het niet (ten minste, niet in Italië, 40 euro per maand) en uitvallen doet het sowieso zelden.
Straalzenders en 5G routers vallen vaker uit dan Starlink. Sneeuw is sowieso geen enkel probleem, de schotels zijn verwarmd.

En nogmaals: wij leven in een Nederlandse bubbel met overal gigabit internet. Dat is er in het grootste gedeelte van de wereld gewoon niet. En mensen hebben dan liever 250Mbit+ met een keer in de 3 maanden een half uur uitval, dan 0.5Mbit ADSL, als het al te krijgen is.

Vrijwel alle onze "expat-buren" in Italië hebben Starlink. Er is (buiten met geluk een straalzender of 5G) geen alternatief.

[Reactie gewijzigd door OverSoft op 6 januari 2025 13:02]

Nimac91 @SA656 januari 2025 14:56
In een vliegtuig heb je geen last van storm en regen ;)

Starlink zou daar juist het beste bereik moeten hebben. Je zou er in principe gewoon mee moeten kunnen gamen op low latency

[Reactie gewijzigd door Nimac91 op 6 januari 2025 14:56]

swhnld @SA656 januari 2025 13:17
Een groot verschil is wel dat TV continue beeld en geluid heeft, dat is bij een data verbinding anders, dus zelfs bij slecht weer zal het eerst trager worden.
Als je de keuze hebt tussen satelliet internet en geen internet omdat er geen DSL, kabel of glasvezel is, en ook het mobiele netwerk geen (goede) dekking bied, dan ben je blij met wat je hebt.
SA65 @swhnld6 januari 2025 13:28
Dat gaf ik ook aan met de laatste zin, waar niks anders is, is het een uitkomst.
In Nederland sneeuwt het nooit echt hard, maar vraag me gewoon af, als je in bijv Duitsland of zo woont waar het soms erg hard kan sneeuwen, houdt de verwarming van de schotel dit dan bij, of valt dan de verbinding gewoon ff uit.
swhnld @SA656 januari 2025 13:43
Het is een zicht verbinding, dus in de ergste omstandigheden zal die uitvallen. Dus niet door sneeuw die op de schotel blijft liggen, maar de sneeuwstorm zelf die het zocht tussen schotel en satelliet verbreekt.

Echter ik verwacht dat een data verbinding langer blijft werken dan TV signaal omdat het ethernet protocol de pakket ontvangst afhandelt, dus voor data wordt het eerst trager voordat het helemaal uitvalt, waar bij TV er geen herzending mechanisme is voor weggevallen datapakketjes want is een realtime verbinding (net als videobellen of gewone telefonie).

Overigens, ook op de weg heb je bij slecht weer dat zaken als de autopilot van je auto ermee kan gaan stoppen omdat die ook afhankelijk is van wat de systemen zien. Sommige zijn daarin beter omdat ze andere technieken gebruiken dan anderen, maar bij hevige regen of sneeuw merk je het daar ook.
MSalters @swhnld6 januari 2025 14:10
Ethernet is inderdaad een protocol wat pakketontvangst (en -verzending) afhandelt. Je conclusie is echter fout. Ethernet heeft redelijk minimale error detection (corrupte pakketten worden weggegooid) maar dat is gewoon CRC-32. Dat maakt het netwerk niet trager - er ontbreekt simpelweg data in je packet stream.

Een hoger nivo protocol als TCP kan dat voorkomen door te checken op missende packets, en de bron te vragen om ze opnieuw te zenden. Dat moet dan wel terug naar de TCP bron - je kunt niet aan een Ethernet router vragen om dat opnieuw te sturen.

Dit is overigens specifiek voor Ethernet. WiFi heeft betere error detection en recovery. Maar IP kan niet zomaar aannames doen over de onderliggende netwerken in de hele verbinding. En UDP heeft géén checks, dus dat is 100% afhankelijk van error detection in de onderliggende laag.
Zeerob @MSalters6 januari 2025 15:39
Wat swhnld schrijft, klopt gewoon. Het enige foutje dat hij maakt is dat hij 'ethernet' schrijft, waar hij 'TCP/IP' bedoelt.
zanza006 @SA656 januari 2025 13:50
Zelf heb ik een schotel van 1,2meter en heb nog nooit enig storing ervaren. Kleine schotel zijn wel meer gevoelig.
SA65 @zanza0066 januari 2025 14:05
Mijn schotel was volgens mij 60 cm, en ik had de pech dat boven eindhoven 3 x in de week onweerde, en dat verstoorde telkens mijn beeld, bij zware regenval of sneeuw vaak blokjes in beeld, dus toen er eindelijk glasvezel hier werd aangelegd, meteen overgestapt. Misschien in andere delen van het land beter zicht op de sateliet, maar ik was het gauw zat.
swhnld @SA656 januari 2025 15:56
Je kunt ook beide doen. FTA is best veel te zien via de schotel wat je niet via de kabel/glasvezel krijgt.
En je hebt een backup bij een keer internet storing.
TWeaKLeGeND @SA656 januari 2025 14:05
Jouw slechte ontvangst lag niet aan het weer maar aan je slechte opstelling.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 6 januari 2025 14:05]

SA65 @TWeaKLeGeND6 januari 2025 14:07
Dat had ik laten doen, maar ik had niet veel keus wat opstelling, en mijn zicht op sateliet was richting eindhoven(brabant) en daar onweert het vrijvaak in de zomer.
ArmEagle @SA656 januari 2025 14:55
De schotelantenne voor TV richt toch op een geostationaire communicatie sateliet? In Nederland moet je dan een behoorlijk een vlak over de horizon kijken.

Starlink mikt potentiel veel meer omhoog. Als er al storing zou optreden, dan lijkt mij dat veel plaatselijker te zijn en dus minder vaak.
SA65 @ArmEagle7 januari 2025 14:03
klopt, dat was bij mij dus het probleem met de sateliet tv. Starlink volgt meerder satelieten volgens mij, en hopt telekens naar de gegne met het beste signaal. Maar een flinke onweers bui recht boven je huis, zal best verschil maken in snelheid lijkt me.

Maar als je geen andere keus hebt, prima alternatief, wat natuurlijk ook geld voor sateliet tv.
Hennie-M @SA656 januari 2025 14:56
DVB-S en DVB-S2 werken op een compleet ander kanaal (L-Band (1-2Ghz) en If-Band (950-2150 MHz)) dan Starlink (Ku-Band (12-18GHz) en Ka-Band (27-40GHz)).
Dus dat is eigenlijk helemaal niet vergelijkbaar. rond de 2.4Ghz zal alles geblokkeerd worden door water.

Starlink werkt ook prima in zwaar bewolkt weer en ook aardig bij zware sneeuw. Je wil alleen geen gewicht op je antenne en daarom zit er een verwarmings-element in om het sneeuw te laten smelten.
Zoijar @OverSoft6 januari 2025 13:01
In mijn ogen het grootste nadeel van Starlink is de eigenaar, maar voor de rest is het echt een geweldige oplossing.
Wat is dat nadeel dan? Wat merk je daarvan in gebruik?
OverSoft @Zoijar6 januari 2025 13:05
Het is meer een principe kwestie en dat je bent overgeleverd aan zijn nukken. Als meneer een kriebel aan z'n kont heeft dan veranderen ineens de voorwaarden of wordt je afgesloten.

Wij hebben het zelf overigens niet, wij hebben het geluk dat we een directe lijn met een zendmast hebben.

/edit: Echt ja? -1? Serieus? Ik wist niet dat er hier zo'n grote Musk fanboys zaten...

[Reactie gewijzigd door OverSoft op 6 januari 2025 13:55]

rvt1 @Zoijar6 januari 2025 13:56
Een ander nadeel voor sommige personen of bedrijven zal zijn dat al je verkeer afgeluisterd kan worden door de US. Als je dat prima vindt, dan is er niets aan de hand. Wil je dat
Is er niet, dan moet je geen star link gebruiken.
moonlander @OverSoft6 januari 2025 13:12
Bij ons op kantoor bijvoorbeeld is alleen duur glasvezel te krijgen +€ 200 p/m. Voor alleen wat email/voip/camera's is dat echt veel te veel. We hadden eerst alleen 4g maar dat was soms om te janken hoe slecht het was. Nu we sinds een half jaar Starlink, hebben we nu goed internet voor een betaalbare prijs! Dus ook in nederland kan het een verademing zijn!
lighting_ @OverSoft6 januari 2025 13:52
Zonder Musk geen Starlink
Manzara @OverSoft6 januari 2025 14:01
Mee eens!
Wij hebben ook 2 grote vestigingen waar Starlink de backup-lijn oplossing is. De snelheid is ok, en weer-wind het werkt echt top!
witstert @OverSoft7 januari 2025 01:22
Hey, I do not care who owns it if I can have access to it in Southern Africa, an area of BIG gaps in service and, also, possible "oversight" by the local "democracies". The biggest niggle is the price /month/year.
Tweak_ers @OverSoft7 januari 2025 08:21
Ik begrijp werkelijk het gedoe over de eigenaar niet. Het houdt ons bij geen enkel ander bedrijf tegen om diensten te gebruiken.
We zitten massaal op Facebook, om Elon af te zeiken.
Gebruiken massaal Google, Whatsapp, TikTok, Microsoft Office, maar o wee als je een Tesla koopt.

Ik ben het absoluut niet altijd met Elon Musk eens, maar hij zit er vaak genoeg wel bij het juiste eind. Of gaan we hem nu ook al om zijn mening cancelen. Whats next? Ik gooi iedereen die D66 stemt uit mijn team, omdat ik het pertinent oneens ben met D66 en Paternotte een naar mannetje vind?

Want die kant gaan we zo langzamerhand wel op!
slijkie
@sdziscool6 januari 2025 12:44
Je denkt nu erg ‘Nederlands’ (of Benelux bijvoorbeeld), in Scandinavische landen heb je veel mensen die erg remote wonen, waaronder ikzelf, mag ik dan geen fatsoenlijk en betaalbare dienst hebben om bijvoorbeeld te videobellen met mijn familie in het buitenland? Glasvezel zit nu al vaak op een gigabit en is op weg naar 10 gbit, stapsgewijs. Dat Starlink dat (nog) niet kan leveren is prima, zolang je de ‘basis’ dingen maar kan doen. Dat is naar mijn mening ook video streamen, of dit nou netflix, nieuws, tv gemist is maakt niet uit. Daarnaast de live bel/video communicatie is ook zeer wenselijk.

Oftewel Starlink is voor velen een heel welkom geschenk. Plus, tot slot, het leeuwendeel houd zich niet zo politiek ‘bezeten’ bezig met alles rondom een directeur/aandeelhouder of bestuur van een bedrijf.
Verwijderd @slijkie6 januari 2025 15:49
In mijn ogen het grootste nadeel van Starlink is de eigenaar, maar voor de rest is het echt een geweldige oplossing.
Persoonlijk vind ik het grootste nadeel dat een hele beroepscategorie (astronomie) wordt opgeheven omdat er geen regels gelden rondom satelieten.
De ruimte is gewoon het wilde westen, maar die duizenden satelieten beginnen ondertussen gewoon een effect te hebben op de astronomie en op onze mogelijkheid om de kosmos te begrijpen.
Plus dat er effectief een monopolie wordt gecreeerd, omdat alle banen rondom de aarde straks zo vol zitten dat er letterlijk niks anders kan zijn dan Starlink.

Volgens mij is dat, onafhankelijk van 'politiek bezeten zijn' gewoon een aantoonbaar nadeel.
SA65 @slijkie6 januari 2025 13:19
Ik heb nergens gezegd dat wie dan ook geen betaalbare internet aansluiting mag hebben, en in mijn laatste zin zei ik ook dat het op op sommige(waar geen andere keus is) plekken een uitkomst kan zijn.

Dat de gebruiker niet met de politieke voorkeur van de CEO bezig is, kan ik begrijpen, maar ik ging in op het artikel hier boven, Een grote vliegtuig maatschapij gaat in zee met starlink, en die zullen dit wel met argusogen bekijken lijkt me, want je praat hier wel over een flinke investering.
Verwijderd @SA656 januari 2025 13:40
Een grote vliegtuig maatschapij gaat in zee met starlink, en die zullen dit wel met argusogen bekijken lijkt me, want je praat hier wel over een flinke investering.
Men gaat in zee met het bedrijf Starlink(Space-X), niet met de eigenaar. Het bedrijf Starlink doet geen rare dingen omdat meneer Musk, de opper-Eikel, een slechte dag heeft. Dat gebeurd bij SpaceX niet, bij Tesla Cars niet, bij Tesla Energy en bij de Boring Company en Neuralink niet. Er is altijd nog een bestuur wat tegengas geeft.
Alleen Twitter is anders, met gevoelsmatig bijna elke week een andere brain-fart. Over zijn andere bedrijven maak ik me geen zorgen.
Verwijderd @SA656 januari 2025 14:32
SpaceX en Starlink zijn geen public companies. Alleen Tesla. En de beurswaarde van Tesla heeft een stabiele basis van long-term-investors en daar bovenop een hoog volatile component van day-traders.
Het zijn de beurs-foetsies die over-emotioneel reageren op zijn gedrag. Echte problemen (bv. dat de Cyberruk niet zo goed verkoopt als gehoopt) hebben natuurlijk invloed op de koers, veel meer als zijn gewauwel.
Jazco2nd
@SA656 januari 2025 14:35
En weer flink gestegen.. en recent obv 1% minder groei weer gedaald..
NoTechSupport @slijkie6 januari 2025 13:53
De meeste CEO's dringen hun mening niet zo op aan de wereld. Daarnaast zit hij in een extreme bubbel vol desinformatie en propaganda. Niet direct iemand die je wilt steunen, macht of informatie geven. Het is droef hoe hij de weg kwijt is geraakt.
Tweak_ers @NoTechSupport7 januari 2025 08:27
Jij bent wel heel erg overtuigd van je eigen gelijk als ik je reactie zo lees.
Ik denk dat hij hetzelfde als jij erover denkt, maar dan aan de andere kant van een mening.

Als ik zijn interviews luister in plaats van wat kranten over hem schrijven, kan ik het vaak tot op zekere hoogte wel volgens. Er zit een stuk meer context achter dan de oneliners die iedereen maar naroept.

Maar ja, het populisme heeft zich inmiddels net zo ver links geworteld als aan de rechterkant, met die oneliners kun je zo fijn de onderbuik voeden en iemand die geniaal is, wegzetten als malloot.
NoTechSupport @Tweak_ers7 januari 2025 09:15
* Zijn uitspraken (anti-vax, ondemocratisch, tegen scheiding der machten, schommelingen in de crypto markt veroorzaken, ...)
* Zijn gedrag (Twitter kopen en er een beerput van maken, een corrupte man als Trump steunen,. ...)
* Toxische werkomgeving op alle niveaus in zijn bedrijven

Er was een tijd dat je kon opkijken naar zijn verwezenlijkingen.
Tweak_ers @NoTechSupport7 januari 2025 10:28
Maar daar ga je al, hij is niet anti vax:
https://unherd.com/newsroom/elon-musk-im-not-anti-vaccine/
Ik kan hem hier best in delen in volgen. Het sloeg helemaal nergens op dat we kinderen zijn gaan vaccineren voor Covid. Achteraf gezien heeft dat weinig bijgedragen.

Over democratie, hier ben ik het in grote lijnen wel mee eens:
https://apnews.com/articl...e45f3caf9e7b9bc3c96c94b66
Ik merk dat alle politieke tegenstand maar als "radicaal" wordt afgeschilderd. Lekker makkelijk, iemand anders wegzetten als extreem om zelf een punt te maken.

Schommelingen cryptomarkt zegt ook iets over de onvolwassenheid van de markt.

Twitter kopen en er een beerput van maken?
Een beerput omdat je een andere mening leest? Ik zie een groot verschil in aanbod. Vroeger werd alles wat maar rechts was weggemoddereerd, nu zie ik zowel rechtse als linkse standpunten. Wat dat betreft is het echt een vooruitgang. Censuur is het laatste wat je wil in een democratie! Ik vind X een stuk beter dan Twitter ooit is geweest.

Toxische werkniveaus, ja ik zou voor geen goud in zijn bedrijven willen werken. Hard werken onder enorme druk om te presteren. Nee dank je. De bedrijfsmissie moet ook echt jouw levensdoel zijn om daar te kunnen werken. Dat maakt het ook wel direct de succesformule wat het is geworden. SpaceX heeft zo veel bereikt wat geen enkel ander bedrijf waar kon maken in de tijd en met de middelen wat SpaceX heeft gedaan. Je kunt veel zeggen, maar Musk is hier zelf ook echt all-in in gegaan. Zijn laatste cent zat erin, waar SpaceX de laatste lancering niet meer kon financieren, heeft Musk dit persoonlijk mede mogelijk gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Tweak_ers op 7 januari 2025 10:30]

NoTechSupport @Tweak_ers7 januari 2025 12:27
Hij hanteert de strategie van eerst dingen roepen en insinueren en ze dan achteraf ontkennen. Het is voor sommigen aanvaardbaar geworden.

Hij heeft die schommelingen ook met Tesla aandelen veroorzaakt.
slijkie
@NoTechSupport6 januari 2025 16:48
Dus jij denkt, dat de optie is, gewoon in je bergwoning compleet bagger internet, ultra lage fup, mega factuur is of een fantastische ervaring waar iedereen maar over loopt te zeiken? Wat zal mij het echt een reet intereseren of Elon, Mark, Bill of Jeff propaganda zit te schreeuwen. Mijn, en de 99,9% heeft als doel een goede aansluiting te hebben, een goed product.

En juist daarom, zal die marginale zeik groep, of dit nou over Elon Musk is, klimaat (XR), zwarte piet (voor of tegen) en noem 100 andere onderwerpen op, geen drol effect hebben. Dan hebben ze op 10 miljoen klanten er 25.000 ‘harde kern’ principe figuren. Boeiend.

De meeste CEO’s doen exact hetzelfde, alleen achter de deuren, niet voor. En daarom lopen mensen te zeiken over Elon. Denk jij dat Gates, Bezos, Zuckerberg en nog 1000 ceo’s (blackrock, vanguard, unilever, ahold etc) absoluut geen activiteiten uitvoeren waar jij OF ik het niet mee eens zijn? Komop zeg.
dutchruler @sdziscool6 januari 2025 12:49
De hele lagere stratosfeer? Heb je enig idee hoe groot dat is?

Ik hoop dat deze technologie zo snel mogelijk overal geïmplementeerd wordt. Wat jij als een zwaar overbodige luxe beschouwt, zie ik juist als een noodzakelijke en broodnodige ontwikkeling.

Alsof je internetprovider nu al geen dikke for-profit onderneming is. Ik vind je reactie dan ook erg kortzichtig.

Wat wij als samenleving nodig hebben, is het volgende:
  • Meer en sneller internet, overal en altijd.
  • Veel meer en grotere datacenters om de groeiende digitale vraag aan te kunnen.
  • Meer elektriciteit uit diverse bronnen zoals kernenergie, fusie-energie, zonne-energie, en meer.
  • Grotere investeringen in AI en de ontwikkeling van menselijke robots.
  • Meer ruimtevaart, meer luchtvaart, en meer technologie in het algemeen.
Het idee dat we minder zouden moeten consumeren of minder stroom zouden moeten gebruiken, is naar mijn mening kortzichtig en onrealistisch. Veel mensen gaan ervan uit dat 'meer' altijd ergens ten koste van moet gaan, maar dat is absoluut niet het geval. We kunnen streven naar een en-en-situatie waarin vooruitgang en duurzaamheid samenkomen. Dat is waar we naartoe moeten werken.
Tsjilp @dutchruler6 januari 2025 13:36
En waarom precies hebben we die dingen nodig dan volgens jou?
dutchruler @Tsjilp6 januari 2025 13:41
En waarom precies hebben we die dingen nodig dan volgens jou?
Waarom zou je een paard en wagen gebruiken als je ook kunt lopen?
Waarom zou je een auto nodig hebben als een paard en wagen je ook naar je bestemming kunnen brengen?
Wat is het nut van een vliegtuig als je ook met de auto kunt reizen?

Beetje een domme vraag, @Tsjilp.

Dat noemen we vooruitgang. Het is datgene wat ons uit armoede heeft geholpen, ziektes heeft overwonnen, levens gezonder en langer heeft gemaakt, en ons meer met elkaar heeft verbonden.

En mocht je het letterlijk als vraag bedoelen. Hier een chatgpt antwoord - nagekeken door mij ;-)

Waarom hebben we dit nodig?

Meer en sneller internet, overal en altijd
Het internet is de ruggengraat van onze moderne samenleving. Sneller en breed beschikbaar internet zorgt voor:
  • Toegang tot informatie, onderwijs en gezondheidszorg, ongeacht locatie.
  • Innovaties zoals zelfrijdende auto's, slimme steden en IoT (Internet of Things).
  • Verbetering van communicatie en economische mogelijkheden wereldwijd.
Veel meer en grotere datacenters
De groeiende digitale vraag vereist meer opslag en rekenkracht:
  • Datacenters ondersteunen clouddiensten, AI-modellen, en grote datasets voor onderzoek en ontwikkeling.
  • Ze maken streamingdiensten, online werk en moderne digitale economieën mogelijk.
Meer elektriciteit uit diverse bronnen
  • De energievraag blijft stijgen door elektrificatie van vervoer, industrie en huishoudens.
  • Kernenergie en fusie-energie bieden schone en stabiele energie.
  • Hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- en windenergie verminderen onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.
Grotere investeringen in AI en menselijke robots
  • AI versnelt innovatie in bijna alle sectoren, van gezondheidszorg tot transport.
  • Menselijke robots kunnen arbeidsintensieve taken overnemen, arbeidsmarkten ondersteunen, en menselijke efficiëntie vergroten.
Meer ruimtevaart, luchtvaart, en technologie in het algemeen
  • Ruimtevaart stimuleert technologische innovaties (bijv. GPS, satellieten, klimaatonderzoek).
  • Luchtvaart verbindt mensen en goederen wereldwijd, bevordert handel en culturele uitwisseling.
  • Investeren in technologie creëert oplossingen voor wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering, voedselzekerheid, en gezondheidszorg.
Kortom:
Deze investeringen en ontwikkelingen zijn essentieel om onze samenleving duurzamer, efficiënter en verbonden te maken, terwijl ze de levenskwaliteit verbeteren en toekomstige uitdagingen aanpakken.

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 6 januari 2025 13:46]

Blokker_1999
@dutchruler6 januari 2025 14:03
Mijn ISP is een lokale firma, die lokaal mensen tewerk stelt, die zich in alle opzichten aan de lokale wetgeving zal houden.

Starlink is eigendom van SpaceX, een Amerikaans bedrijf, met Amerikaans personeel dat zich in de eerste plaats aan Amerikaanse wetten zal houden.

Nee, ik heb niet meer en sneller internet nodig, altijd en overal. Waarom zou ik dat in hemelsnaam wensen, waarom zou dat nodig zijn? We zijn nu al te verslaafs aan die baksteen in onze broek/handtas.

Neen, we hebben geen nood aan meer en grotere datacentra. We moeten misschien eens meer beginnen nadenken om efficienter om te gaan met wat we hebben. Want zowat alle benodigde resources, inclusief energie, is beperkt

Nee, we hebben geen grotere investeringen nodig in AI. Er zijn andere gebieden waarin ik veel liever investeringen zou zien dan tools die primair als doel lijken te hebben ons nog meer BS te verkopen, ons nog meer aan ons scherm te kluisteren.

Neen, we moeten geen menselijke robots ontwikkelen. Wij zijn niet geschikt voor vele taken die we vandaag doen, en een goed ontworpen robot kan taken vaak efficienter uitvoeren, op voorwaarde dat je vrij bent in het ontwerp ervan. Dat is exact hoe we robotica al jaren benaderen.

Meer ruimtevaart en luchtvaart? Waar is dat voor nodig? We moeten net om minder gaan. We vervuilen onze planeet met alle uitstoot en we zijn nu ook bezig om de ruimte volop te vervuilen. Voordat je zegt "meer, meer, meer" moet je misschien eerst eens nadenken over hoe je alles gaat opkuisen.

Want ik vind het net kortzichtig en egoistisch van alleen maar aan onszelf te denken. Ik op mijn eentje vervuil niet veel, waarom zou ik een inspannig moeten leveren. Of ik rij al met een EV, waarom zou ik dan de verwarming een graadje lager moeten zetten?

Voordat je voor meer gaat, moet je nadenken over die duurzaamheid, over efficientie, over hoe je de planeet wenst na te laten voor toekomstige generaties
dutchruler @Blokker_19996 januari 2025 14:11
Het enige wat ik hoor, @Blokker_1999, is dat je met zo'n mentaliteit jezelf onnodig beperkt en risico loopt om vast te blijven zitten in verouderde denkpatronen.

Ik ben het niet eens met jouw logica. Je combineert vooral argumenten die sterk leunen op eenzijdige opvattingen. Bijvoorbeeld: angst voor buitenlandse invloeden en het idee dat we alles moeten opgeven, zelfs onze eigen belangen. pleit voor zaken die niet bijdragen aan echte vooruitgang. Waarschijnlijk ben je er ook zo een die de terugkeer van de wolf als iets goed ziet

De oplossing ligt niet in "minder, minder, minder" of het zomaar opgeven van onze kansen en mogelijkheden onder het mom van "het grotere goed." De oplossing ligt juist in het benutten van technologische vooruitgang om het leven van iedereen – mens én natuur – te verbeteren.

Deze krampachtige houding, waarbij vooruitgang wordt gezien als een bedreiging in plaats van een kans, werkt alleen maar averechts en houdt ons tegen om echte verbeteringen te realiseren.

[Reactie gewijzigd door dutchruler op 6 januari 2025 14:28]

Tweak_ers @dutchruler7 januari 2025 08:34
Ten dele wel met hem eens. De vooruitgang heeft er alleen maar voor gezorgd dat we de aarde uitputten en er is geen enkele techniek die dat minder maakt.
Neem CO2 uitstoot. We ontwikkelen zaken die minder slecht zijn dan het alternatief, maar met een groei van de wereldbevolking van 50% de komende decennia betekent dit in absolute getallen geenszins een daling.

Des te meer EV's we produceren, des te meer uitstoot er mee gemoeid is. De vooruitgang in accutechnieken betekent ook alleen maar meer productie en daarmee is onherroepelijk uitstoot gemoeid.

We leggen een vergrootglas op onze eigen directe uitstoot, maar sluiten onze ogen voor de uitstoot die die politieke wending teweegbrengt (meer uitstoot elders).

In het verleden zagen we 1 hele lichte daling van de mondiale CO2 uitstoot: Corona periode, toen economie plat lagen, bedrijven dicht waren, fabrieken gesloten en mensen massaal thuis zaten.

De huidige economische groei, gaat onherroepelijk de uitstoot vergroten, hoeveel windparken, zonnepanelen en EV's we er ook tegenaan gooien.
Verwijderd @dutchruler6 januari 2025 15:54
Sorry maar jouw reactie is minstens net zo kortzichtig.

Sowieso wordt ruimtevaart juist moeilijker tot onmogelijk omdat de hele ruimte volgepompt wordt met satelieten. En dat zijn satelieten van één bedrijf, waardoor je dus straks een fysiek monopolie hebt waar niemand meer bij kan.
Ja voor een mens is die ruimte groot, maar uiteindelijk beginnen we nu al last te krijgen van de hoeveelheid Starlink satelieten die er hangen en heb ik niet het idee dat Starlink rustig aan doet met nieuwe bouwen.

De situatie dat meer altijd én én kan zijn is in mijn ogen ook flink kortzichtig. Meer ruimtevaart en meer satelieten hebben wel degelijk een praktische limiet. Ja het is een (nogmaals voor mensen relatief) grote ruimte, maar je hebt ook te maken met banen en het feit dat satelieten boven de oceaan weinig toevoegen (behalve voor vliegtuigen, maar moeten we daar als maatschappij de astronomie dan voor opofferen?)
dutchruler @Verwijderd6 januari 2025 16:09
Het is kortzichtig om te denken dat meer satellieten per definitie slecht zijn, vooral op basis van een kennelijk vaag onderbuikgevoel. De nieuwe Starlink-satellieten zijn bijvoorbeeld voorzien van het VisorSat-ontwerp, waardoor ze aanzienlijk minder helder zijn en dus minder impact hebben op astronomische waarnemingen.

Bovendien zijn meer satellieten juist essentieel voor internet en communicatie. Ze zorgen voor een robuuster netwerk dat minder afhankelijk is van kwetsbare infrastructuur, zoals onderzeese kabels die steeds vaker worden doorgeknipt. Deze satellietnetwerken bieden niet alleen meer zekerheid en stabiliteit, maar dragen ook bij aan een wereldwijde toegang tot internet, wat cruciaal is in onze moderne samenleving.

En hoe kom je erbij dat de hele ruimte volgepompt wordt met satellieten? Je hebt echt geen idee van de schaal waar we het over hebben. Meer satellieten bieden juist kansen, zowel voor wetenschap als voor communicatie en veiligheid. Het goedkoper maken van de ruimtevaart stelt astronomen bovendien in staat om direct vanuit de ruimte te werken, wat veel betere resultaten oplevert en waar de toekomst van wetenschappelijk onderzoek ligt.
asing @sdziscool6 januari 2025 12:57
Bedenk je dat er op dit moment niets is. Je stijgt op en eenmaal op kruishoogte heb je geen verbinding meer met internet. Dan kan je je vermaken met je reisgenoten, een film kijken op je scherm of je probeert te slapen. Veel reizigers vliegen zakelijk en het beschikbaar hebben van WiFi maakt ze ineens ook productief tijdens de vlucht.

En je kan afgeven op StarLink maar er zijn plekken op deze wereld waar voor StarLink gewoon geen internet was. Dat is nu wel mogelijk. Ergens in de wouden van Canada of de Verenigde Staten, of op het slagveld in Oekraïne.

Als je ineens zonder de luxe van internet zit, en je telefoon geeft geen bereik weer, dan snap je misschien wat internet in je leven betekent.
Fly-guy @asing6 januari 2025 13:01
Er is nu ook al internet in vliegtuigen zonder dat gebruik gemaakt wordt van starlink. Waarschijnlijk gaat het via starlink beter/sneller, maar het is zeker niet de enige oplossing.
Zoijar @asing6 januari 2025 13:02
Hoe kom je daarbij? Je hebt ook nu gewoon wifi internet aan boord hoor.
Keypunchie
@asing6 januari 2025 13:37
Bedenk je dat er op dit moment niets is. Je stijgt op en eenmaal op kruishoogte heb je geen verbinding meer met internet. Dan kan je je vermaken met je reisgenoten, een film kijken op je scherm of je probeert te slapen. Veel reizigers vliegen zakelijk en het beschikbaar hebben van WiFi maakt ze ineens ook productief tijdens de vlucht.
WiFi aan boord van vluchten is vrij standaard, intussen? In ieder geval maakte ik er 10 jaar geleden al gebruik van bij American Airlines (GoGo Internet). Vaak satelliet-gebaseerd, maar in de VS heb (of had) je bij continentale vluchten ook grondgebaseerde systemen.
alienfruit @sdziscool6 januari 2025 12:56
Als satelietinternet sneller is dan vast internet. Waarom niet? Hier is bijna 1.5x zo snel als mijn vaste internet
Mathijs Kok @alienfruit6 januari 2025 13:58
In heel veel landen is het ook duidelijk stabieler dan vaste verbindingen. Onze uitval door verbindingsproblemen is met 90% omlaag gegaan sinds we uitsluitend Starlink gebruiken. De kosten zijn ook duiidelijk lager. Starlink is voor de meeste gebruikers een enorme verbetering en het verbaasd me dan ook niet dat vrijwel iedereen om me heen er nu een heeft.
Bender @sdziscool6 januari 2025 13:01
Volgens die logica zouden we nu nog op 3g of zelfs gprs zitten, want waarom zouden we sneller willen.

En dat satelliet waardevoller kan zijn dan kabels aanleggen lijkt me logischer. Zelfde als dat je wifi in huis makkelijker en goedkoper aanleggen is dan kabels trekken.

Dat in dit geval Musk en Starlink onlosmakelijk verbonden zijn, dat is mogelijk wel een punt maar staat verder los van het praktische nut.
TechHead @sdziscool6 januari 2025 13:07
Nu kun je misschien netflixen of Zoom bellen via Sateliet, maar dat lijkt mij persoonlijk een zwaar overbodige luxe, vooral als we ervoor de hele lagere stratosfeer(? weet niet officieel welke laag het is) vol moeten gooien met satelieten.
Je kunt ook stellen dat alles First Class ook overbodige luxe is. Of TV tijdens de vlucht. Het gaat erom dat klanten luxe willen en bedrijven er aan verdienen.
Ik denk dat er best wel mensen graag internet hebben op een trans-Atlantische vlucht.
Nimac91 @sdziscool6 januari 2025 14:54
Ik vraag me af waarom we als mensen verbeteringen willen zien in ons leven. Hou toch op man met zulke onzin. Dit is vet goed. 14 uur vliegen is al zwaar genoeg. De perfecte plek om wat werk af te krijgen is in de vliegtuig als je toch 14 uur moet zitten kun je heel makkelijk al die mailtjes af tikken.

Wat een typische cynische tweakers opmerking is dit. Het valt me bijzonder op dat echt de verkeerde mensen op tweakers.net zitten. Jullie houden helemaal niet van inovatie dus zoek een site waar men tegen innovatie is aub. Hier op tweakers moeten we gewoon happy zijn als zo'n crappy 0,5 mbit verbinding in de vliegtuig ineens springt naar 400mbit. Starlink is serieus snel en bereikt hogere snelheden dan ADSL en Kabel(zonder glasvezel tussen verbinding) dat kunnen.

Ik zat 2 weken geleden in een vlucht van 13 uur waar wel wifi in zat maar ik had nooit bereik! Ik heb in totaal 3 whatsapp berichten kunnen sturen en ontvangen in 13 uur tijd. Geen enkele webpagina opende ook. Geef mij aub direct starlink! Gooi het aub in alle vliegtuigen op aarde, ik koop dan altijd internet als ik verder dan 4 uurtjes moet vliegen.

Bovendien zijn er mensen die dit dus weekelijks doen zoals ik. Ik vlieg van continent naar continent en vlieg ruim 60 keer per jaar(heen en terug mee gerekent)
Zyphlan @sdziscool6 januari 2025 16:14
Nederland is een relatief slecht voorbeeld simpelweg omdat we een aardig goede connectie hebben alhoewel in het buitengebied kan het ook nog een uitkomst zijn.

Ik zelf heb paar maanden in het buitenland gewerkt in azie op een eiland en daar was de internet snelheid 1mb overdag en 15mb in de nacht. Zullen we zeggen dat 200mb constant de economie op het eiland flink een boost gaf.

Dan had je ook nog constant brownouts ( stroom die wegvalt meerdere malen per week , en ligt internet er ook uit ) pak je dan een generator + starlink dan heb je nog steeds volledig internet + stroom.
ArawnofAnnwn @sdziscool6 januari 2025 16:43
Sataliet internet was echt beroerd, als het al werkte. voorheen konden we op veel plekken geen sataliet internet krijgen, omdat er gewoon niet genoeg satalieten waren om verbinding mee te maken. Halverwege noorwegen had je al geen verbinding meer. Zakelijk hebben we nu honderden starlink abbo's afgesloten omdat het werkt en gigantisch veel geld bespaard. Het was niet genoeg voor de doelgroep, daarom is starlink er. Er is een gigantische wens voor sneller internet, ook in het noorden. Als dit de plaatselijke ontwikkeling van internet ondermijnt is het fantastisch. Meer opties is beter. Een Elon een "remote dictator" noemen omdat hij de mensheid vooruit wilt hebben is zeer bizar.
sircampalot 6 januari 2025 12:36
Ik had begrepen dat Starlink het liefste niet beweegt, en daarom een snelheidslimiet ingesteld had.

Weet iemand meer over hoe dat uitpakt als je met vliegtuigsnelheid beweegt?
pagani @sircampalot6 januari 2025 13:06
Naast bovenstaande heeft een vliegtuig natuurlijk op kruishoogte veel minder last van een tien kilometer aan dichte atmosfeer die eronder zit of occlusie door hoge gebouwen/bergen/bomen etc. Waarschijnlijk helpt dat een hoop bij een snelle/stabiele verbinding op snelheid.

Daarnaast lukt het Starlink prima om hoge resolutie beelden live vanuit het kielzog van de starships die terug de atmosfeer in komen te trekken, die gaan ook best hard ;)

[Reactie gewijzigd door pagani op 6 januari 2025 13:07]

SA65 @pagani6 januari 2025 13:45
Snelheid van het viegtuig doet er toch niet toe, het signaal hopt toch automatisch naar de sateliet die het dichtsbij is?
MSalters @SA656 januari 2025 14:17
Je hebt een Doppler shift (frequentieverschuiving) die snelheidsafhankelijk is. Het is praktischer om dat door de schotel aan boord van het vliegtuig te fixen; dat schaalt beter met meer gebruikers.
applesap @sircampalot6 januari 2025 12:46
ik heb dat artikel niet volledig gelezen maar in de key points in het begin staat
For customers wishing to remain connected at highway speed on these plans - $2/GB Mobile Priority Data can be purchased as needed.
Dus ik denk niet dat het een technische beperking is
PsiTweaker @sircampalot6 januari 2025 13:08
Ik had begrepen dat Starlink het liefste niet beweegt, en daarom een snelheidslimiet ingesteld had.
Ik meen ergens te hebben gelezen dat daarvoor verschillende abonnementen zijn. O.a. één voor een vaste/stilstaande verbinding en één voor een verplaatsbare/bewegende verbinding.
 
Navi @sircampalot6 januari 2025 13:30
Ze hebben verschillende schotels, van mini (meenemen) tot standaard (huizen) en voor op schepen en vliegtuigen.

Hangt ook ander prijskaartje aan natuurlijk, de goedkoopste is 350 euro, voor schepen € 2891 euro en het abonnement is ook duurder.

https://www.starlink.com/nl/boats

https://www.starlink.com/business/aviation

[Reactie gewijzigd door Navi op 6 januari 2025 13:32]

Jazco2nd
@sircampalot6 januari 2025 14:32
Het is in elk geval een speciaal voor vliegtuigen ontwikkeld antennesysteem. Overigens bewegen de Starlink sats met een nog veel hogere snelheid dus zoveel zou het niet uit moeten maken.
Nuke777 6 januari 2025 12:35
Er is nu toch ook al WIFI aan boord (transatlantisch). En zelfs gratis als het gaat om berichtjes te sturen. Wat is de meerwaarde dat het via starlink gebeurt?
Navi @Nuke7776 januari 2025 12:37
Starlink is (veel) goedkoper en sneller dan traditioneel satelliet internet.
evers97 @Nuke7776 januari 2025 12:46
Het is vele malen trager. Met de verbinding van starlink zou je gewoon je meetings kunnem bijwonen en telefoontjes plegen (wifi calling)
ArawnofAnnwn @Nuke7776 januari 2025 16:53
Als je een keer dat internet hebt geprobeerd, weet je waarom ze starlink willen. Je kunt er bijna niets mee. Geen YouTube, geen Netflix, geen meetings, niet bellen. Als je ten noorden van Nederland komt heb je met de meeste providers al geen of slecht ontvangst. Een vlucht van Amsterdam naar New York, dan heb je heel weinig sats waar je verbinding mee kunt maken, als je al verbinding hebt. Als je verder naar het noorden gaat, blijft er niets meer over. De meerwaarde is gigantisch, niet alleen voor vliegtuigen. Voor ons is het zakelijk gigantisch fijn. Kunnen data vanaf verre locaties over Starlink doorsturen naar kantoor. Hoeven we niet meer een duizend kilometer te varen met een schip om de data op te halen. Binnenkort hebben we live data. Fantastisch.
PhunkOne @Nuke7776 januari 2025 17:40
De huidige internet aan boord van United vluchten is zo tergend traag.
is net voldoende om een beetje te surfen op niet al te heftige websites en snel genoeg om whatsapp berichten heen en weer te sturen of een mailtje.

Anders dan dat, calls, video conferencing, streamen, is en absolute no go; been there, tried it.
Ik ben echt benieuwd hoe dit gaat werken met Starlink wanneer een verbinding wordt opgezet met een voertuig dat gemiddeld 700km/u vliegt.
Hurtebise 6 januari 2025 13:00
Afgelopen week speelde Musk tijdens zijn vlucht Path of Exile 2 via Starlink. Streamde zijn sessie zelfs
swhnld @Hurtebise6 januari 2025 13:22
Ja, maar hij had waarschijnlijk de verbinding alleen, hoefde die niet te delen met een passagiersvliegtuig vol met meer dan 300 passagiers. Ben benieuwd wat er dan overblijft, hopelijk beter dan nu in veel vliegtuigen.
Afgelopen zomer met KLM op een vlucht naar Japan Wifi gekocht, maar toch halve vlucht 0 internet gehad. Eerlijk gezegd, ze hadden tevoren gemeld dat er niet overal dekking kon zijn, maar toch, ik had beter gehoopt. Op de terugweg dus geen wifi meer gekocht.
ArawnofAnnwn @swhnld6 januari 2025 16:44
KLM heeft nog geen starlink. Je gebruikte op je vlucht een ouderwetse sataliet internet verbinding. Ze gaan in juli dit jaar beginnen met de uitrol van starlink. Als je starlink had gehad op je vlucht, had je deze klachten niet gehad.
themadone @ArawnofAnnwn6 januari 2025 18:26
ligt er maar aan over welke landen je heen vliegt, lang niet iedereen heeft zijn luchtruim opengesteld voor Starlink en zijn benodigde frequenties, hier wordt op de grond rekening mee gehouden, werkt echt niet als je in een land bent wat nog niet op de lijst staat. In hoeverre dit ook in de lucht zo is weet ik niet zeker, maar lijkt me toch redelijk logisch.

Zie hier waar wel en waar niet: https://www.starlink.com/map
ArawnofAnnwn @themadone7 januari 2025 14:00
Ja nee ja nee. Het werkt wel, maar ook niet. Bij niet opengestelde landen kun je niet de standaard starlink gebruiken die je zelf via de site kunt bestellen. Die werken met grond links. De zakelijke versie blijft werken, maar niet met grond stations. We hebben dit op schepen en het werkt ook in een haven in zuid afrika bijvoorbeeld, waar starlink niet is toegestaan wegens apartheid regels.
arnom 6 januari 2025 13:29
Waar ik nog niemand over zie hier, is de hoeveelheid satellieten die nodig zijn en de concurrentie hierover die ook graag satellietconstellaties wil lanceren.

Onze avondhemel wordt steeds meer vernietigd door passerende satellieten. Vooral in de zomer blijf je ze zien.
Nee, het is niets levensbedreigend, niemand wordt er ziek van, maar ik vind wel dat de mensheid verarmd.

Niet alleen lichtvervuiling wordt steeds meer een probleem, ook satellieten worden dat. En geen mogelijkheid om dit tegen te gaan.
Vizsuall 6 januari 2025 13:33
Ik ben reuze benieuwd naar de ontwikkeling. Wellicht kan het ook helpen naar een betere bereikbaarheid overal ter wereld met minder last van uitval door externe factoren.
Persoonlijk hoeft het voor mij niet, puur omdat we overal tegenwoordig al bereikbaar "moeten" zijn en we niet lang zonder een scherm kunnen, maar ik kan me ook zo voorstellen dat zakelijk gezien dit veel voordelen kan hebben... of misschien zelfs toch al bij "privégebruik" doordat (jonge) kinderen dan wellicht al wat meer afleiding hebben.
Van der Berg 6 januari 2025 13:49
Is het bereik dan beter als je transatlantische over vliegt? Ik ben lid op MileagePlus bij United voor het opsparen voor miles. Mooi dat het gratis voor leden
ArawnofAnnwn @Van der Berg6 januari 2025 16:46
Ja, factoren beter. Als je nu internet hebt heb je zo goed als geen bereik. Als ze starlink gebruiken, heb je veel sneller internet. Nog steeds met een latency die ietsjes hoger is dan bij vast internet, maar ook dat is veel minder dan bij conventioneel sataliet internet.
JP1980 6 januari 2025 14:11
Ben benieuwd of men ook telemetrie van de vliegtuigen ook realtime gaan streamen. Dan heb je die in ieder geval veilig gesteld in geval van een ongeluk. Ook zouden bij problemen grondtechnici mee kunnen kijken om te troubleshooten.
Arjan P @JP19806 januari 2025 16:46
Hier is al een systeem voor, wat per 1-1-25 verplicht is gesteld: Global Aeronautical Distress and Safety System. Het is een uitbreiding op de bestaande Emergency Locator Transmitter, die met GADSS elke 15 minuten een signaal verstuurt, wat verandert naar 1x per minuut als er technische problemen met het vliegtuig zijn (en dan wordt er ook automatisch getracked door instanties als kustwacht bijv..

Autoriteiten kunnen niet vertrouwen op telemetrie van commerciele toepassingen die airlines zelf kiezen (satellietprovider en systeem) dus komt er een betrouwbaarder systeem. Overigens is de geschatte route van de MH370 (de verdwenen 777) gebaseerd op satellietpings van SATCOM, een communicatiesysteem voor airlines en crew dat satellieten gebruikt.
Jorn1986 6 januari 2025 19:33
United Airlines heeft aan TechCrunch laten weten dat het ongeveer twee dagen duurt om een vliegtuig uit te rusten met een Starlink-terminal.
Hoe ziet dat er van buitenaf op het vliegtuig er uit dan? Wat moet er allemaal verbouwd en/of ingebouwd worden aan het toestel? En hangen aan de Starlink installatie dan meerdere WiFi spots in de cabine? Wordt er aan load balancing gedaan zodat iedereen bijv. 10 Mbit mag gebruiken en niemand last van elkaar heeft?
Marzman 7 januari 2025 07:33
Er zijn toch al vliegtuigen met internet? Of was dat American Airlines? Een paar jaar geleden had ik dat al op een vlucht naar en van de VS, gratis voor tekstberichten via messengers en als je volledig internet wilde moest je een creditcard opgeven. Dat zal toch ook via satellieten zijn gegaan.

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